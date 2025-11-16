Volodimir Zelenski, în vizită oficială la Atena. Subiecte de apărare și energie pe agenda discucuțiilor

14:20

Transferul legal și transparent al activelor Lukoil către stat ar putea aduce beneficii directe pentru cetățeni, oferind Guvernului pârghii de influență inclusive asupra prețurilor la carburanți. Cel puțin așa consideră liderul Partidului Nostru, deputatul Renato Usatîi. „Pentru mine este important ca statul Republicii Moldova să nu facă lobby pentru vreo companie privată din afara țării, …