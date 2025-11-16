Volodimir Zelenski, în vizită oficială la Atena. Subiecte de apărare și energie pe agenda discucuțiilor
Cotidianul, 16 noiembrie 2025 14:50
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns la Atena, unde efectuează o vizită de lucru. La aeroport, oficialul a fost întâmpinat de viceprim-ministrul Greciei, Kostis Hadjidaks, transmite Realitatea.md. Potrivit presei locale, Volodimir Zelenski, s-a întâlnit cu președintele Parlamentului grec, Constantinos Tasoulas. În timpul întrevederii, Tasoulas a exprimat sprijinul Greciei pentru eforturile Ucrainei de a-și apăra integritatea …
Acum o oră
14:50
Acum 2 ore
14:00
Polonia va redeschide, începând de luni, 17 noiembrie, două puncte de trecere a frontierei cu Belarus: Bobrowniki–Berestovița și Kuźnica Białostocka–Bruzgi. Anunțul a fost făcut de guvernul polonez pe 14 noiembrie, scrie UNN. Potrivit autorităților de la Varșovia, ministrul Afacerilor Interne și Administrației a semnat rezoluția care permite reluarea activității celor două puncte de trecere situate …
Acum 4 ore
11:50
Caz cutremurător în Italia: Moldoveancă de 31 de ani, dispărută după ce și-a dus copiii la școală, găsită moartă în pădure # Cotidianul
O femeie originară din Republica Moldova, în vârstă de 31 de ani și mamă a doi copii de 7 și 11 ani, a fost găsită moartă pe 14 noiembrie într-o zonă împădurită de la marginea localității Cave, lângă capitala Italiei, scrie Rotalianul. Despre acest caz au scris mai multe publicații italiene. Potrivit sursei citate, femeia locuia …
Acum 6 ore
10:10
Premierul Alexandru Munteanu se întâlnește cu diaspora din Belgia înaintea Forumului Extinderii UE de la Bruxelles # Cotidianul
Prim-ministrul Alexandru Munteanu va avea la Bruxelles o întâlnire cu cetățenii moldoveni din diasporă, marți, 18 noiembrie, în cadrul vizitei oficiale pe care o va efectua în capitala Belgiei. „Dragi prieteni, vă așteptăm cu drag la o discuție cu Alexandru Munteanu, prim-ministru al Republicii Moldova. Întâlnirea va avea loc pe 18 noiembrie 2025, ora 19:00, …
10:00
Locuitorii din șase sate ies astăzi la vot. Cetățenii urmează să-și aleagă viitorul primar # Cotidianul
În șase localități din R. Moldova se desfășoară duminică, 16 noiembrie, alegeri locale noi. Cetățenii sunt așteptați la urnele de vot pentru a-și alege primarii, iar în unele localități și o nouă componență a consiliului local, comunică Moldpres. Alegeri locale noi sunt organizate în satul Ustia, raionul Glodeni, comuna Natalievca, raionul Fălești, comuna Cremenciug, raionul …
Acum 24 ore
19:20
Cu lopata în mână și în cizme de cauciuc, premierul Alexandru Munteanu a schimbat biroul pentru o zi și a plantat puieți în Cimișlia # Cotidianul
Prim-ministrul Alexandru Munteanu și-a schimbat astăzi biroul de Guvern cu un câmp de plantare a copacilor, iar în locul cravatei a purtat cizme de cauciuc. Premierul a participat la acțiunea de împădurire din cadrul campaniei naționale „Toamna 2025”, desfășurată la Mihailovca, raionul Cimișlia, împreună cu miniștri, funcționari publici și zeci de voluntari. Oficialul a pus …
19:10
UE pregătește al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Kaja Kallas: „Războaiele sunt pierdute de cine rămâne primul fără bani sau soldați” # Cotidianul
Uniunea Europeană lucrează la un nou pachet de sancțiuni împotriva Federației Ruse, a anunțat șefa diplomației europene, Kaja Kallas, după o întâlnire la Berlin cu ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, și alți oficiali europeni, relatează Ukrinform. „Războaiele sunt pierdute de cine rămâne primul fără bani sau soldați. De aceea continuăm să exercităm presiuni asupra …
15:50
Ambasada Ucrainei la București dezminte informațiile privind închiderea școlilor românești din Cernăuți: „Numărul lor nu va fi redus în 2027” # Cotidianul
Ambasada Ucrainei în România respinge informațiile apărute în spațiul public privind presupusa reducere a numărului de școli cu predare în limba română din regiunea Cernăuți. Instituția precizează că reforma sistemului liceal nu prevede închiderea niciunei unități de învățământ și că dreptul la educație în limba maternă va fi garantat în continuare. Potrivit Ambasadei, afirmațiile privind …
Ieri
15:30
VIDEO | Cizme în loc de cravate: Igor Grosu și Alexandru Munteanu au dat startul campaniei naționale de împădurire „Toamna 2025” # Cotidianul
Mai mulți demnitari ai statului au participat astăzi la o amplă acțiune de împădurire la „Plaiul Fagului”, cu prilejul lansării oficiale a campaniei naționale „Toamna 2025”. Printre participanți s-au numărat Președintele Parlamentului, Igor Grosu, deputați și reprezentanți ai instituțiilor publice, care și-au schimbat sacourile și cravatele pe cizme de cauciuc și mănuși de lucru. Igor …
12:30
UE crește cu 25 de milioane de euro finanțarea pentru Vecinătatea Estică, inclusiv Republica Moldova, în bugetul pentru 2026 # Cotidianul
Uniunea Europeană va majora cu 25 de milioane de euro alocările destinate Vecinătății Estice, inclusiv Republicii Moldova, în cadrul Bugetului UE pentru anul 2026. Anunțul a fost făcut de eurodeputatul român Siegfried Mureșan, negociator-șef al Parlamentului European pentru bugetul anual al Uniunii. Potrivit lui Mureșan, majorarea a fost inclusă într-un amendament co-semnat în cadrul negocierilor …
11:10
Tariful la gaz ar putea scădea în curând: Dorin Junghietu vorbește despre „premise clare”, dar decizia aparține ANRE # Cotidianul
Republica Moldova ar putea înregistra în scurt timp o reducere a tarifelor la gaz pentru consumatori. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat în cadrul emisiunii „Realitatea te privește” de la RLIVE TV că există semnale care indică posibilitatea unei ajustări în jos, însă hotărârea finală va fi luată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică …
10:50
SUA prelungește cu trei săptămâni termenul pentru vânzarea activelor internaționale ale Lukoil. 13 decembrie, noua dată # Cotidianul
Trezoreria Statelor Unite extinde cu 3 săptămâni termenul pentru vânzarea activelor Lukoil, înainte ca sancțiunile anunțate de Donald Trump să intre în vigoare. Inițial, operațiunea trebuia să se încheie până pe 21 noiembrie. SUA solicită ca orice vânzare să fie autorizată de Departamentul Trezoreriei. Noua licență americană permite tranzacțiile necesare pentru negocierea sau încheierea de …
10:20
Republica Moldova lansează astăzi campania națională de împădurire „Toamna 2025. La Cimișlia: o mobilizare națională pentru viitorul verde al R. Moldova # Cotidianul
Republica Moldova dă astăzi startul unei noi etape a Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor – #GenerațiaPădurii, una dintre cele mai ample inițiative de mediu din istoria țării, transmite Moldpres. Campania de împădurire „Toamna 2025” este lansată oficial sâmbătă, 15 noiembrie, în satul Mihailovca, raionul Cimișlia, unde vor fi plantați 27 de hectare …
14 noiembrie 2025
19:50
Prim-ministrul Alexandru Munteanu va efectua, în perioada 17-18 noiembrie, cea de-a doua sa vizită externă oficială, la Bruxelles, unde are programate întrevederi importante cu liderii instituțiilor europene și participări la evenimente dedicate extinderii și competitivității Uniunii Europene, se arată într-un comunicat al guvernului. Șeful Executivului se va întâlni cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der …
18:50
Drapelul Republicii Moldova, arborat la Strasbourg odată cu preluarea Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei # Cotidianul
Republica Moldova a preluat oficial Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, marcând momentul prin arborarea drapelului național în centrul Strasbourgului, la Place de la Republique, în cadrul unei ceremonii solemne la care au participat oficiali moldoveni și europeni. Intonarea imnurilor Republicii Moldova, Maltei și al Europei a marcat transferul oficial al mandatului de la …
18:20
VIDEO | Republica Moldova trece la artilerie modernă. Obuzierele israeliene ATMOS 2000 intră oficial în dotarea armatei # Cotidianul
Republica Moldova a introdus pentru prima dată în mod oficial în serviciu obuzierele israeliene autopropulsate ATMOS 2000 de 155 mm, marcând un pas important în modernizarea artileriei și desprinderea de tehnica militară sovietică. Imaginile publicate de Ministerul Apărării confirmă că noile sisteme sunt deja folosite în exerciții cu muniție reală. Republica Moldova a trecut discret …
17:30
Ambasada Ucrainei respinge informațiile privind reducerea școlilor românești din Cernăuți: Dreptul la educație în limba maternă rămâne garantat # Cotidianul
Ambasada Ucrainei la București neagă categoric informațiile apărute în spațiul public despre o posibilă reducere, din 2027, a numărului instituțiilor cu predare în limba română din regiunea Cernăuți. Reprezentanța diplomatică afirmă că reforma liceală aflată în desfășurare nu presupune închiderea niciunei școli și că autoritățile ucrainene nu au adoptat niciun document oficial care să prevadă …
17:20
Armata rusă a făcut publice imagini cu un robot umanoid prezentat drept un posibil ajutor pentru trupele de pe front, însă apariția dispozitivului a provocat valuri de ironii pe rețelele sociale, unde utilizatorii au ridiculizat aspectul și utilitatea „inovației”. Pe rețelele sociale au apărut imagini cu dispozitivul care merge având un kalașnikov așezat în brațe. …
17:20
Dorin Junghietu: „Asigurăm fără întreruperi alimentarea aeronavelor cu kerosen”. Terminalul petrolier trecut sub control public # Cotidianul
Terminalul petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău a fost preluat temporar în administrare de stat. Furnizarea de kerosen pentru aviație va continua fără întreruperi, a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Potrivit oficialului, terminalul petrolier reprezintă un activ strategic, iar autoritățile au pregătit un plan de management pentru a preveni blocarea aprovizionării aeronavelor cu combustibil. Decizia …
17:10
Rusia l-a condamnat pe Iuri Dudi la 1 an și 10 luni de închisoare. Pentru ce a fost pedepsit jurnalistul # Cotidianul
Jurnalistul rus Iuri Dudi, declarat „agent străin” de autoritățile de la Moscova, a fost condamnat în lipsă la un an și 10 luni de închisoare într-un penitenciar de regim general. Sentința a fost pronunțată de judecătoarea Alla Petrova în dosarul privind încălcarea cerințelor impuse persoanelor desemnate drept „agenți străini”. Potrivit publicației ruse Mediazona, aceasta este …
16:00
Ucraina doboară rachete Kinjal și Iskander într-unul dintre cele mai eficiente atacuri antiaeriene din ultimele luni # Cotidianul
Forțele armate ucrainene au reușit vineri să intercepteze majoritatea rachetelor lansate de Rusia, inclusiv două rachete hipersonice Kinjal, datorită sistemelor Patriot primite recent. Este unul dintre cele mai bune rezultate obținute de apărarea ucraineană în ultimele săptămâni. Forțele aeriene ucrainene și președintele Volodimir Zelenski au anunțat că, în cursul nopții de joi spre vineri, Ucraina …
15:50
Șeful Biroului Vamal Nord, suspectat de avere nejustificată de peste un milion de lei. ANI cere confiscarea și demiterea # Cotidianul
Șeful Biroului Vamal Nord, Nicolae Mazanca, a fost depistat cu o avere nejustificată de aproape 1,3 milioane de lei, potrivit unui act de constatare emis de Autoritatea Națională de Integritate (ANI) la 14 noiembrie curent. Funcționarul riscă demiterea și interdicția de a ocupa funcții publice timp de trei ani. Potrivit ANI, diferențele au fost identificate …
Mai mult de 2 zile în urmă
15:10
Tănase, despre cazul Acbaș: Am mari rezerve față de toate rapoartele pe care le prezintă SIS. Eu cred că a fost linșată fără doar și poate # Cotidianul
Fostul ministru al Justiției și președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, a comentat, în cadrul emisiunii „Contrasens” de la ZIUA.md, cazul Mariei Acbaș, declarând că parlamentara ar fi fost „linșată fără doar și poate” și că problemele semnalate în raportul SIS privind suma de 20.000 de euro nu implică neapărat vreo ilegalitate din partea ei. …
15:10
Republica Moldova preia Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Mihai Popșoi: „Democrația este un proces care cere curaj și responsabilitate” # Cotidianul
Republica Moldova a preluat oficial Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Ceremonia oficială a avut loc la Strasbourg, cu participarea ministrului Afacerilor Externe, Mihai Popșoi. La eveniment au fost prezenți Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset, precum și ambasadori ai celor 46 de state membre. În cadrul ceremoniei, Secretarul Permanent al Ministerului Afacerilor …
15:00
VIDEO | Portugalia reafirmă sprijinul deplin pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană # Cotidianul
Avansarea Republicii Moldova pe drumul integrării europene și sprijinul Portugaliei pentru aderarea țării noastre la UE. Sunt câteva dintre subiectele discutate de viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, cu secretara de stat pentru afaceri europene a Portugaliei, Ines Domingos. Domingos a amintit beneficiile pe termen lung pe care integrarea europeană le-a adus țării sale inclusiv …
13:50
Carburanții se scumpesc după anunțul sancțiunilor SUA împotriva companiilor petroliere rusești # Cotidianul
Anunțul Statelor Unite privind sancționarea companiilor ruse Rosneft și Lukoil a generat creșteri spontane pe piața regională a carburanților. Prețurile au crescut treptat și în Republica Moldova, unde alimentarea depinde în totalitate de importuri, iar motorina a înregistrat cea mai mare majorare. La 22 octombrie 2025, Biroul pentru Controlul Activelor Străine al Departamentului Trezoreriei SUA …
13:40
VIDEO | Oleg Canațui explică incidentul cu țigările de la vama românească: Am avut 20 de pachete, nu 2000 # Cotidianul
Oleg Canațui, fost ales local PAS și viitor deputat al formațiunii, după plecarea din Parlament a altor cinci colegi, a comentat din nou incidentul din 2021, petrecut la vama românească, unde vameșii au depistat asupra sa mai multe pachete de țigări. Acesta susține că totul a fost o neînțelegere minoră și regretă că subiectul este …
13:20
Alexandru Tănase consideră că actuala guvernare beneficiază de „toleranță sporită” din partea instituțiilor internaționale: „Ceea ce era de neimaginat pentru alte guverne este permis pentru actuala guvernare” # Cotidianul
Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, afirmă că actuala guvernare beneficiază de un grad de toleranță mult mai ridicat din partea instituțiilor internaționale și a ambasadelor străine, comparativ cu administrațiile precedente. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Contrasens” de la ZIUA.md. „Guvernarea actuală are un grad de toleranță total diferit din partea instituțiilor internaționale …
13:00
Directorul general al companiei Teleradio-Moldova, Vlad Țurcanu, renunță la clauza contractuală care îi garanta 1,5 milioane de lei în caz de demitere înainte de termen. Decizia vine după publicarea investigației „Cu Sens”, care îl acuză de depășirea cheltuielilor de protocol, presiuni asupra angajaților și gestionare defectuoasă a resurselor instituției. Țurcanu susține că investigația este „părtinitoare” …
12:30
VIDEO | Cristina Gherasimov: experiența Republicii Moldova poate consolida democrațiile europene # Cotidianul
Republica Moldova se alătură eforturilor europene de protejare a democrației, punând la dispoziția Uniunii Europene experiența acumulată în combaterea ingerințelor externe și a atacurilor hibride. Vicepremiera pentru Integrarea Europeană, Cristina Gherasimov, afirmă că lecțiile învățate în timpul ultimelor scrutine electorale permit Chișinăului să contribuie substanțial la dezvoltarea noului Scut European pentru Democrație, recent lansat de …
11:50
Activele Lukoil de la Aeroportul Chișinău ar putea fi preluate de o companie moldovenească # Cotidianul
Un posibil schimb major pe piaţa combustibililor pentru aviaţie în Republica Moldova. Compania moldovenească Executive JETZ Handling, activă de aproximativ doi ani la Aeroportul Internațional Chișinău, îşi extinde serviciile şi intenţionează să devină furnizor complet de combustibil pentru aeronave comerciale, în contextul în care activele companiei ruse Lukoil pot fi preluate, scrie IPN. Conform declaraţiilor …
10:50
Dimitri Constantinov a demisionat din funcția de președinte al Adunării Populare a Găgăuziei # Cotidianul
Președintele Adunării Populare a Găgăuziei (APG), Dimitri Constantinov, a anunțat pe 14 noiembrie că își depune mandatul. Demisia vine la mai puțin de o lună după vizita șefului Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteață, în autonomie, unde cei doi au avut o discuție cu ușile închise. Constantinov insistă însă că plecarea sa nu are …
10:20
Tarifele la gazele naturale ar putea scădea la începutul anului viitor, dacă prețurile internaționale se vor menține la nivelul actual. Anunțul a fost făcut de deputatul Radu Marian, în cadrul emisiunii „UNInterviu” de la UNIMEDIA. „La gaze naturale partea bună este că evoluția prețurilor internaționale este una stabilă. Prețul, conform cotațiilor, este de aproximativ 30–32 …
09:50
Un nou atac aerian masiv asupra Kievului, o persoană și-a pierdut viața, iar 25 de oameni, inclusiv doi copii, au fost răniți # Cotidianul
Capitala ucraineană a fost lovită, în noaptea spre vineri, de un atac masiv cu drone și rachete rusești, care a continuat până în zorii zilei. Raidul a provocat incendii și distrugeri în mai multe sectoare ale orașului, a ucis o persoană și a rănit cel puțin 25, potrivit autorităților locale, transmite Euronews. Primarul Kievului, Vitali …
13 noiembrie 2025
20:40
VIDEO | Ce l-a determinat pe Vlad Filat să devină pro-rus? Ion Sturza: „Ura față de Maia Sandu” # Cotidianul
În cadrul emisiunii „În PROfunzime” cu Lorena Bogza, fostul prim-ministru Ion Sturza a vorbit deschis despre transformarea politică a lui Vlad Filat și motivele care, în opinia sa, l-au determinat să devină un aliat al mesajelor pro-ruse. Întrebat de Lorena Bogza „Ce l-a determinat pe Vlad Filat să devină pro-rus?”, Ion Sturza a răspuns direct: …
20:10
Arta nu are frontiere, iar din 2026, nici programul „Tinere Talente” nu le va mai avea. Inițiativa Fundației Regale Margareta a României se extinde, pentru prima dată, și în Republica Moldova, oferind tinerilor artiști vizuali și muzicieni clasici sprijin financiar, mentorat și șansa de a-și transforma talentul în carieră. Sunt oferite 36 de burse pentru …
20:00
Ion Ceban, Constantin Cheianu, dar și alți 6 deputați și-au dat demisia. Cine vine în locul lor # Cotidianul
Parlamentul a luat act de demisia a opt deputați, în cadrul ședinței plenare de astăzi. Este vorba de cinci deputați din Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate” – Maria Acbaș, Constantin Cheianu, Roman Cojuhari, Viorel Bostan și Nicolae Drăgănel, de două deputate din Fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru” – Nina Cereteu și Stela Onuțu, precum și …
19:40
Republica Moldova mai înfige o suliță în propaganda rusă. Parlamentul denunță acordul privind „Ruskii Dom” # Cotidianul
Republica Moldova face un pas decisiv în apărarea propriei suveranități culturale și informaționale. Parlamentul de la Chișinău a votat denunțarea acordului cu Federația Rusă privind funcționarea centrelor culturale, punând astfel capăt prezenței „Ruskii Dom”, o instituție acuzată că a servit drept instrument de propagandă și influență politică sub acoperirea diplomației culturale. Ministrul Culturii, Cristian Jardan …
19:00
Unitate și destin comun. Bucureștiul întărește sprijinul pentru Chișinău în parcursul european # Cotidianul
România și Republica Moldova își reafirmă legătura de sânge și destinul comun european. În cadrul întrevederii de la București cu premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, președintele Senatului României, Mircea Abrudean, a subliniat că drumul Chișinăului spre Uniunea Europeană este un drum parcurs împreună, în spiritul unității, al prieteniei și al unei istorii care continuă de …
18:40
Moment istoric în România. Rămășițele domnitorului Grigore Alexandru Ghica au fost aduse la Iași # Cotidianul
După aproape două secole de pribegie, inima Moldovei și-a primit înapoi unul dintre fiii săi de seamă. Rămășițele pământești ale domnitorului Grigore Alexandru Ghica (1807–1857), cel care a abolit robia și a deschis drumul modernizării țării, au fost aduse acasă, la Iași, într-un moment de adâncă emoție și recunoștință pentru întreaga istorie a neamului românesc. …
18:20
Traumele din copilărie se răsfrâng pe tot parcursul vieții. Un exemplu ar fi liderul socialist, Igor Dodon, care, fiind buliynguit în copilărie, este și acum o fire supusă, docilă, care funționează la indicația stăpânilor. Cel puțin astfel a fost descris de către fostul prim-ministru Ion Sturza, în podcastul Lorenei Bogza. Copilărind în același raion, în …
17:40
Ion Sturza, despre ascensiunea lui Plahotniuc: Nu a creat niciun business, doar a pus dijma pe economia țării # Cotidianul
Omul de afaceri și fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Ion Sturza, a făcut dezvăluiri inedite despre fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc, într-un episod al Podcastului Lorenei Bogza. Sturza a povestit cum l-a cunoscut pe oligarhul fugar, cum acesta a pus mâna pe diverse fluxuri economice ale țării și a descris strategia prin care și-ar fi …
16:00
Socialistul Igor Dodon atacă, din nou, guvernarea PAS. Acesta susține, într-un mesaj video, că modificările operate de Guvern la bugetul pentru anul curent ar reprezenta „o formă modernizată de furt”, iar PAS-ul și-a arătat „adevărata față”. „Alegerile au trecut și guvernarea PAS arată fața adevărată. Dragi cetățeni, când mergeam și ne vedeam câteva săptămâni, câteva …
15:50
VIDEO | Schema Filat și Șor cu privire la BEM și concesionarea Aeroportului. Ion Sturza: „Leancă mi-a spus – dacă nu o fac, Filat mă dă afară”. „Eu stăteam, practic, în genunchi la Iurie Leancă” # Cotidianul
Fostul prim-ministru Ion Sturza a oferit în cadrul unui interviu pentru Lorena Bogza, detalii din culisele guvernării Vlad Filat, relațiile acestuia cu Vlad Plahotniuc, precum și despre momentul în care Iurie Leancă ar fi cedat presiunilor lui Filat în cazul Aeroportului Internațional Chișinău și Băncii de Economii. „Dacă sincer, după garnitura mea de guvern, care …
15:40
Încă un președinte raional, condamnat în dosarul finanțării ilegale a fostului partid „Șor”. I-au fost confiscați peste 8 milioane de lei # Cotidianul
Fostul președinte al Oficiului Teritorial Florești al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru complicitate la acceptarea finanțării ilegale a formațiunii din partea unui grup criminal organizat. Instanța a dispus și confiscarea a peste opt milioane de lei în folosul statului. La data de 13 noiembrie, Judecătoria Chișinău, sediul …
15:10
VIDEO | Igor Grosu, despre ratarea tranșei de la FMI: Există mici neînțelegeri, însă dialogul continuă # Cotidianul
Republica Moldova a ratat tranșa finală de 170 de milioane de dolari de la Fondul Monetar Internațional, însă autoritățile susțin că dialogul cu această instituție continuă, în decembrie fiind așteptată o nouă misiune a Fondului la Chișinău. Republica Moldova are o relație multianuală cu Fondul Monetar Internațional, iar cooperarea va continua chiar și în lipsa …
14:20
VIDEO | Usatîi propune ca statul să preia activele Lukoil-Moldova: Ar fi un beneficiu enorm pentru cetățeni și ar elimina înțelegerile de cartel # Cotidianul
Transferul legal și transparent al activelor Lukoil către stat ar putea aduce beneficii directe pentru cetățeni, oferind Guvernului pârghii de influență inclusive asupra prețurilor la carburanți. Cel puțin așa consideră liderul Partidului Nostru, deputatul Renato Usatîi. „Pentru mine este important ca statul Republicii Moldova să nu facă lobby pentru vreo companie privată din afara țării, …
13:40
VIDEO | Două maluri, o singură direcție. Bucureștiul și Chișinăul stabilesc noi ținte pentru integrarea europeană # Cotidianul
Parteneriatul strategic dintre România și Republica Moldova a fost reconfirmat la București. Prim-miniștrii Ilie Bolojan și Alexandru Munteanu au anunțat, în cadrul unei conferințe de presă comune, o serie de proiecte în energie, transport și infrastructură menite să accelereze integrarea europeană a Chișinăului. Vizita oficială marchează debutul mandatului extern al premierului Munteanu și deschide o …
12:50
Ala Nemerenco: „Lupta cu corupția și interesele continuă să rămână mai mult o lozincă decât acțiuni serioase” # Cotidianul
Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, atrage atenția asupra riscurilor pentru parcursul european al Republicii Moldova, invocând probleme persistente în lupta cu corupția și lipsa meritocrației. „Dacă Moldova riscă să clacheze drumul european, este pentru că lupta cu corupția și interesele continuă să rămână mai mult o lozincă decât acțiuni serioase”, a scris Nemerenco pe …
12:50
VIDEO | „Poliglotul” Usatîi: Liderul PN și-a etalat cât de bine vorbește engleză și franceză în fața presei # Cotidianul
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a revenit astăzi în fața testelor de cunoaștere a limbilor străine. La solicitarea jurnaliștilor el a susținut pentru prima dată în ultimele două decenii și jumătate „examenul” de engleză și franceză. Întrebat de jurnaliști dacă poate să dea o apreciere față de vizita comisarii europene pentru Extindere, Marta Kos, și …
