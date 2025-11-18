Fost premier al lui Putin și un economist de top care conduce London Business School, plasați pe lista „extremiștilor și teroriștilor” din Rusia

11:00

În weekend, polițiștii au aplicat peste 4.900 de sancțiuni pentru încălcări ale regulilor de circulație, potrivit unei sinteze realizate de Inspectoratul Național de Securitate Publică. Dintre acestea, 47 de șoferi au fost depistați conducând sub influența alcoolului, iar peste 2.400 au circulat cu viteze peste limita legală. Alte abateri frecvente au fost nerespectarea semnelor de […] Articolul Weekend cu sute de sancțiuni rutiere: polițiștii au intervenit în aproape 2.000 de cazuri apare prima dată în SafeNews.