VIDEO Daniella Misail-Nichitin: Moldova își întărește răspunsul instituțional împotriva abuzului sexual asupra copiilor

Un accident neobișnuit s-a produs noaptea trecută pe un traseu din raionul Dubăsari. Un camion de mare tonaj a lovit un cal care se afla pe carosabil. Imaginile surprinse la fața locului arată animalul căzut pe șosea, iar vehiculul oprit câțiva metri mai în spate. Presa din regiune scrie că forțele de ordine au […]