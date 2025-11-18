09:10

O deputată din partidul Rusia Unită, formațiunea lui Vladimir Putin, propune ca rușii să muncească încă zece ani după vârsta de pensionare pentru a-și putea majora pensia. Svetlana Bessarab susține că, prin prelungirea activității, pensionarii ar putea obține o dublare a plăților lunare, relatează The Moscow Times, care citează agențiile de stat din Moscova. „Dacă […] Articolul O deputată din partidul lui Putin spune că rușii ar trebui să muncească până la 75 de ani. Speranța de viață este de 72 apare prima dată în Realitatea.md.