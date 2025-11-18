Acpadon SRL investește în energie verde cu sprijinul produsului „FACEM Investiții Sustenabile BGK”

11:50

Extinderea este investiția noastră pentru stabilitatea UE, a declarat premierul Moldovei, Alexandru Munteanu, la Bruxelles. Oficialul de la Chișinău a punctat că formarea Uniunii Europene este, în opinia sa, cel mai bun proiect geopolitic după formarea Statelor Unite ale Americii. Șeful Guvernului s-a referit și l-a războiul din Ucraina, precizând că agresiunea Rusiei a creat […]