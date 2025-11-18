Rusia și SUA, aproape de un schimb de prizonieri

13:00

Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, anunță că procesul de înscriere în sistemul de compensații pentru perioada rece a anului decurge fără probleme, iar cetățenii sunt îndemnați să se înregistreze cât mai curând, întrucât au rămas doar 10 zile până la închiderea sesiunii. „Ieri am fost la centrul de apel să văd cum se […]