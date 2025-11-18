Trump lansează „permisul FIFA” pentru a grăbi vizarea fanilor la Cupa Mondială 2026

23:00

Cel puțin 45 de pelerini indieni au murit într-un accident tragic în Arabia Saudită. Autobuzul în care se aflau s-a ciocnit cu o cisternă care transporta motorină, în apropiere de Medina. Potrivit unui oficial de poliție din Hyderabad, „singura persoană care a supraviețuit este tratată în spital", scrie libertatea.ro. Accidentul a avut loc în jurul