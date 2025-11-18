Alaina Berset vine în Moldova joi. Întrevederile de pe agenda secretarului general al Consiliului Europei
18 noiembrie 2025
Alain Berset vine în Republica Moldova. Secretarul general al Consiliului Europei se va afla în țara noastră în perioada 20-21 noiembrie, după ce Chișinăul a preluat președinția semestrială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Pe agendă au fost incluse întrevederi cu Maia Sandu și Alexandru Munteanu. Discuțiile se vor concentra pe activitățile în curs de
Junghietu avertizează asupra riscului unor scumpiri la energia electrică, după creșterile din regiune
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, avertizează asupra riscului unor scumpiri la energia electrică pe piața regională, în contextul tensiunilor din sectorul energetic din Ucraina. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Novaia nedelea" de la TV8. Potrivit ministrului, pe piețele din regiune există deja „premise clare" pentru creșterea prețurilor la electricitate. Junghietu a explicat că, spre
Republica Moldova pregătește un plan național de reziliență bazat pe experiența de la alegeri
Președinta Maia Sandu a anunțat marți, 18 noiembrie curent, în cadrul Moldova Security Forum (MSF), că autoritățile de la Chișinău pregătesc un plan național de reziliență, bazat pe experiența alegerilor prezidențiale și parlamentare din 2024 și, respectiv, 2025. Documentul va acoperi mai mulți piloni ai securității naționale – de la combaterea dezinformării și securitatea cibernetică
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat solicitarea Procurorului General interimar, Alexandru Machidon, privind pornirea urmăririi penale împotriva magistratului Ghenadie Tocaiuc. Potrivit CSM, cazul vizează o posibilă încălcare a legislației privind conducerea vehiculului în stare de ebrietate sau cu depășirea limitei legale de alcool, prevăzută la articolul 264¹ din Codul Penal. Solicitarea procurorului a fost
FOTO Două mașini, printre care o autospecială a IGPF, au ajuns într-un gard. Cum s-a produs impactul
Un accident rutier cu implicarea unei autospeciale a Poliției de Frontieră s-a produs luni, 17 noiembrie, pe traseul R-17, Fălești-Pîrlița. Potrivit poliției, un bărbat de 54 de ani, aflat la volanul unui Volkswagen și efectuând un viraj la stânga fără să se asigure corespunzător, a fost lovit lateral de un Nissan Pathfinder al Poliției de
Președintele american Donald Trump a anunțat luni, 17 noiembrie, introducerea unui permis FIFA menit să accelereze procedura de obținere a vizelor pentru deținătorii de bilete la Cupa Mondială de fotbal din 2026. Evenimentul se va desfășura în principal în Statele Unite, între 11 și 19 iulie, scrie știrileprotv.ro. Trump a prezentat sistemul împreună cu președintele
Nereguli grave la TRM, constatate de Curtea de Conturi: Milioane cheltuite și 39 de imobile neînregistrate
Curtea de Conturi a Republicii Moldova a făcut public raportul de audit asupra gestionării resurselor financiare și a patrimoniului public de către Compania „Teleradio-Moldova" (TRM) în anii 2023 – 2024, un document de peste o sută de pagini care expune probleme structurale grave în administrarea instituției și în modul în care aceasta folosește banii contribuabililor.
Conferința de securitate de la Berlin începe marți, cu discuții între Merz, Macron și Starmer
Politicieni, oficiali militari și experți în apărare se reunesc marți și miercuri la Berlin pentru o conferință de securitate de două zile. Evenimentul este dedicat întăririi apărării în Europa, scrie MediaFax.ro. Peste 140 de participanți sunt așteptați să susțină discursuri și să participe la sesiuni de discuții. Scopul conferinței este de a analiza răspunsuri la
Mesajul lui Munteanu, la Forumul din Bruxelles: Extinderea este investiția noastră pentru stabilitate
Extinderea este investiția noastră pentru stabilitatea UE, a declarat premierul Moldovei, Alexandru Munteanu, la Bruxelles. Oficialul de la Chișinău a punctat că formarea Uniunii Europene este, în opinia sa, cel mai bun proiect geopolitic după formarea Statelor Unite ale Americii. Șeful Guvernului s-a referit și l-a războiul din Ucraina, precizând că agresiunea Rusiei a creat
Reacții oficiale de la București: Președintele României, Nicușor Dan, a transmis condoleanțe pentru Ilie Ilașcu
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj pe rețelele sociale în memoria lui Ilie Ilașcu. Șeful statului a subliniat că „ne luăm astăzi rămas-bun de la un patriot care a crezut și a acționat fără nicio ezitare pentru un vis de unire și libertate". Președintele l-a descris pe Ilașcu ca fiind „un exemplu de
Șefa statului, Maia Sandu, s-a alăturat mesajelor de condoleanțe după decesul lui Ilie Ilașcu, fost deținut politic, ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova și senator în Parlamentul României, care s-a stins din viață pe 17 noiembrie. „A plecat dintre noi Ilie Ilașcu, un adevărat erou al Mișcării de Eliberare Națională, care a luptat cu toată ființa
Un bărbat a fost condamnat la cinci ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru trafic de influență și samavolnicie. Până la rămânerea definitivă a sentinței, inculpatului i-a fost aplicată măsura preventivă arestul preventiv, fiind anunțat în căutare. Potrivit anchetei, bărbatul, împreună cu o altă persoană, ar fi susținut că are
Polițist din Nisporeni, prins cu mită: Ar fi cerut 4000 de lei ca să nu atragă la răspundere pentru violență în familie
Un polițist ar fi estorcat 4000 de lei pentru a evita tragerea la răspundere a unui individ acuzat de violență în familie. În schimbul banilor, suspectul ar fi promis să nu întocmească ordonanță de protecție persoanei vizate. Ofițerii anticorupție l-au prins în flagrant pe angajatul Poliției, în timpul primirii banilor. Pe 17 noiembrie, au fost
Andrei Crigan: Integrarea se realizează prin fiecare antreprenor care alege să coopereze în loc să concureze
Conferința Națională pentru Dezvoltarea Zonelor Metropolitane, desfășurată la Iași în perioada 12–14 noiembrie 2025, a reunit experți, lideri locali, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai instituțiilor publice din România și Republica Moldova pentru a discuta despre extinderea zonelor metropolitane și cooperarea transfrontalieră. În cadrul evenimentului, președintele Camerei Bilaterale, Andrei Crigan, a fost speaker în
VIDEO Maia Sandu, la MSF: Anul trecut, PA nu a vrut să se ocupe de banii Kremlinului pentru cumpărarea voturilor
Anul trecut, Procuratura Anticorupție (PA) nu a vrut deloc să se ocupe de banii iliciți care au fost cheltuiți pentru cumpărarea voturilor. Declarația aparține președintei Maia Sandu și a fost făcută marți, 18 noiembrie curent, în cadrul Moldova Security Forum, a doua ediție organizată la Chișinău. Este de amintit că, în perioada menționată, instituția era
Exercițiu de evaluare a competențelor lingvistice: 617 școli participă la testarea tematică la limba străină
617 școli din întreaga țară s-au înscris astăzi, 18 noiembrie, pentru a participa la testarea tematică la limba străină. Exercițiul urmărește evaluarea competențelor lingvistice ale elevilor de clasa a IX-a. Participarea este voluntară, iar instituțiile de învățământ optează benevol pentru implicare. Testarea, organizată de Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare,
Întâlnire între Zelenski și Sanchez: Ucraina urmărește acorduri pentru sprijin și negocieri
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se află astăzi în Spania, după o vizită efectuată luni, 17 noiembrie, în Franța. În capitala spaniolă, liderul de la Kiev va avea o întrevedere cu premierul Pedro Sanchez. Discuțiile oficiale vor viza consolidarea ajutorului militar acordat Ucrainei și modalități de încetare a războiului, potrivit UNN. Zelenski a declarat pe rețelele
VIDEO Două mesaje puternice de la Bruxelles din partea viceșefei NATO și a comisarului european pentru Apărare
În deschiderea Moldova Security Forum (MSF), ediția a doua organizată la Chișinău, Republica Moldova a avut parte de două mesaje puternice transmise din partea viceșefei NATO și a comisarului european pentru Apărare. După declarațiile lor, a urmat o sesiune la nivel înalt care a evidențiat transformarea Republicii Moldova dintr-o țintă a atacurilor hibride coordonate într-un model
Kârgâzstan lansează un nou canal TV: Este legat de Russia Today și de organizația lui Șor
În Kârgâzstan se lansează un nou canal de televiziune, „Nomad", asociat cu canalul de propagandă Russia Today (RT), finanțat de Kremlin, și cu organizația fugarului Ilan Șor, scrie Meduza, care citează o investigație publicată de „Radio Azattyk", parte a corporației media Radio Europa Liberă. Sursele precizează că noua platformă va promova o agendă pro-rusă. Despre
Un accident neobișn
În stațiunile de schi din Carpații Păduroși a nins din nou, potrivit paginilor locale. Vremea ploioasă a fost înlocuită de un peisaj de iarnă în Bukovel, Tatariv, Iablonița și în alte sate din apropiere. Schimbarea bruscă a vremii a readus aspectul de sezon rece în zonele turistice montane. Localnicii au publicat imagini care arată stratul […] Articolul VIDEO Zăpada revine în forță în Carpați: peisaj de iarnă înainte de sezon apare prima dată în Realitatea.md.
Parlamentarii din Moldova și România se reunesc miercuri la București într-o ședință comună. Despre ce vor discuta # Realitatea.md
Comisia pentru politică externă a Parlamentului Republicii Moldova și Comisia pentru politică externă a Senatului României se vor reuni miercuri, 19 noiembrie, în ședință comună la București. Parlamentarii vor discuta despre avansarea procesului de integrare europeană, în funcție de îndeplinirea angajamentelor asumate de Republica Moldova, despre susținerea agendei de integrare europeană a țării noastre de […] Articolul Parlamentarii din Moldova și România se reunesc miercuri la București într-o ședință comună. Despre ce vor discuta apare prima dată în Realitatea.md.
Forumul de extindere al UE: Drapelul Republicii Moldova a fost arborat în fața Comisiei Europene # Realitatea.md
Drapelul Republicii Moldova a fost arborat în fața Comisiei Europene. Gestul are loc în contextul Forumului de Extindere al UE. Imagini de la fața locului au fost surprinse de Agora. Potrivit fotografiei publicate, simbolul Moldovei flutură pe lângă steagurile Uniunii Europene, lângă cel al statului Muntenegru. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de […] Articolul Forumul de extindere al UE: Drapelul Republicii Moldova a fost arborat în fața Comisiei Europene apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Bătaie în Primăria Codru. Un consilier sportiv l-a agresat pe un coleg pensionar # Realitatea.md
Un incident violent a avut loc la ședința Consiliului orașului Codru. Înainte ca întrunirea să înceapă, un consilier PAS, sportiv, l-ar fi agresat fizic pe un consilier pensionar, din cauza unui loc în sala de ședințe. După incident, majoritatea consilierilor din partidele MAN, PSRM și o parte dintre cei ai PAS au votat ca […] Articolul VIDEO Bătaie în Primăria Codru. Un consilier sportiv l-a agresat pe un coleg pensionar apare prima dată în Realitatea.md.
Semnal de alarmă în Rusia: oamenii renunță la restaurante și vânează cele mai ieftine meniuri # Realitatea.md
Autoritățile ruse, care au susținut în repetate rânduri că economia țării nu este afectată de sancțiunile internaționale majore, sunt contrazise de datele care arată o reducere a cheltuielilor pentru hrană în rândul populației. Cetățenii ruși au început să renunțe la consumul în restaurante, alegând alternative de alimentare mai ieftine. Dacă anterior frecventau localurile de lux, […] Articolul Semnal de alarmă în Rusia: oamenii renunță la restaurante și vânează cele mai ieftine meniuri apare prima dată în Realitatea.md.
În acest weekend, peste 8.300 de voluntari din toate raioanele țării s-au alăturat campaniei naționale de împădurire Generația Pădurii și au plantat 1,2 milioane de puieți pe 286 de hectare. Studenți, profesori, silvicultori, angajați ai instituțiilor publice, ONG-uri, agenți economici și reprezentanți ai corpului diplomatic au lucrat în echipă, alături de aproximativ 2.000 de silvicultori, […] Articolul Peste 8300 de voluntari au pus în pământ 1,2 milioane de puieți în weekend apare prima dată în Realitatea.md.
Incendiu într-o locuință din Sloveanca: O persoană a fost dusă la spital după ce a suferit arsuri grave # Realitatea.md
Un bărbat de 67 de ani a fost transportat la spital după ce a suferit arsuri de gradul III la nivelul membrelor inferioare în urma unui incendiu. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de luni, 17 noiembrie, într-o locuință din satul Sloveanca, raionul Sîngerei. Potrivit informațiilor înregistrate de IGSU, incendiul cu flacără deschisă se manifesta […] Articolul Incendiu într-o locuință din Sloveanca: O persoană a fost dusă la spital după ce a suferit arsuri grave apare prima dată în Realitatea.md.
Dumitru Budianschi, șef al CNPF: Puțin probabil ca banii pierduți pe TUX să poată fi recuperați # Realitatea.md
Doar cinci persoane s-au plâns la Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF), urmare a escrocheriei cu TUX. Președintele CNPF, Dumitru Budianschi, a declarat la Moldova 1 că recuperarea banilor este puțin posibilă. Potrivit lui Budianschi, TUX nu a avut nicio legătură cu entitățile supravegheate de CNPF, iar activitatea rețelei reprezenta o schemă frauduloasă desfășurată în […] Articolul Dumitru Budianschi, șef al CNPF: Puțin probabil ca banii pierduți pe TUX să poată fi recuperați apare prima dată în Realitatea.md.
Liderii Ministerului Finanțelor, ai Băncii Naționale a Ucrainei și experți ai Fondului Monetar Internațional au început discuțiile privind un nou program de cooperare financiară, potrivit agenției Ukrinform. Ministerul Finanțelor a anunțat acest lucru pe pagina sa oficială, precizând că rundele de negocieri au debutat în această săptămână. Conform instituției, discuțiile se concentrează pe principalele obiective […] Articolul Ucraina negociază cu FMI lansarea unui nou program de sprijin economic apare prima dată în Realitatea.md.
Budapesta refuză să participe la summitul UE de la Liov: Orban respinge avansarea negocierilor cu Ucraina # Realitatea.md
Ungaria a anunţat luni, 17 noiembrie curent, că nu îşi va trimite ministrul afacerilor europene la reuniunea informală din 11-12 decembrie din oraşul Liov, în Ucraina, convocată pentru a arăta sprijin faţă de procesul de aderare al acestei ţări la UE. „Ungaria nu va avea reprezentare la nivel politic la această reuniune informală”, a declarat ministrul […] Articolul Budapesta refuză să participe la summitul UE de la Liov: Orban respinge avansarea negocierilor cu Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
În perioada 10 – 16 noiembrie 2025, medicii de pe ambulanță au intervenit la 64 de accidente rutiere, în urma cărora au avut de suferit 89 de persoane. După acordarea asistenței medicale urgente prespitalicești, 64 pacienți, dintre care 58 adulți și 6 copii, au fost duși la spital pentru tratament specializat. În total, ambulanța a […] Articolul 64 de accidente rutiere în șapte zile: Peste 80 de persoane au fost rănite apare prima dată în Realitatea.md.
În plin sezon de încălzire, mai mulți consumatori din Capitală vor fi deconectați de la agentul termic # Realitatea.md
Astăzi, 18 noiembrie, în intervalul 09:00–18:00, mai mulți consumatori din sectorul Ciocana al Capitalei vor fi deconectați de la agentul termic, în plin sezon de încălzire. Anunțul a fost făcut de Termoelectrica. „Termoelectrica” S.A. informează consumatorii despre executarea lucrărilor de reabilitare a unei rețele termice avariate cu DN 350 mm, din str. Ginta Latină, 19/3. […] Articolul În plin sezon de încălzire, mai mulți consumatori din Capitală vor fi deconectați de la agentul termic apare prima dată în Realitatea.md.
O deputată din partidul lui Putin spune că rușii ar trebui să muncească până la 75 de ani. Speranța de viață este de 72 # Realitatea.md
O deputată din partidul Rusia Unită, formațiunea lui Vladimir Putin, propune ca rușii să muncească încă zece ani după vârsta de pensionare pentru a-și putea majora pensia. Svetlana Bessarab susține că, prin prelungirea activității, pensionarii ar putea obține o dublare a plăților lunare, relatează The Moscow Times, care citează agențiile de stat din Moscova. „Dacă […] Articolul O deputată din partidul lui Putin spune că rușii ar trebui să muncească până la 75 de ani. Speranța de viață este de 72 apare prima dată în Realitatea.md.
Ion Ceban: Majorarea vârstei de pensionare nu e cea mai bună soluţie pentru salvarea sistemului de pensii # Realitatea.md
Majorarea vârstei de pensionare nu e cea mai bună soluţie pentru salvarea sistemului de pensii. Opinia vine din partea primarului general de Chișinău, Ion Ceban, care a abordat subiectul cu probleme și a venit cu eventuale soluții. La ședința de învestire a noului Guvern, premierul Alexandru Munteanu a declarat că majorarea vârstei de pensionare este […] Articolul Ion Ceban: Majorarea vârstei de pensionare nu e cea mai bună soluţie pentru salvarea sistemului de pensii apare prima dată în Realitatea.md.
FOTO Inundații cumplite în nordul Italiei. Zeci de persoane, refugiate pe acoperișuri # Realitatea.md
Nordul Italiei este afectat de ploi torențiale, care au dus la inundații și alunecări de teren. Imagini filmate din elicopter au arătat amploarea dezastrului într-o mică localitate din regiunea Friuli-Veneția Giulia. Apele râului Torre, umflate de ploile abundente, au ieșit din matcă, inundând străzile și pătrunzând în locuințe. Serviciile de urgență au intervenit cu bărci […] Articolul FOTO Inundații cumplite în nordul Italiei. Zeci de persoane, refugiate pe acoperișuri apare prima dată în Realitatea.md.
Reacții după moartea lui Ilie Ilașcu, simbol al rezistenței naționale: „Un exemplu rar de demnitate” # Realitatea.md
A decedat Ilie Ilașcu, fost deputat și deținut politic al regimului separatist de la Tiraspol. Anunțul a generat un val de reacții pe rețelele sociale, unde politicieni, foști colegi și reprezentanți ai societății civile evocă figura unui om considerat simbol al demnității și rezistenței românești. Reprezentanții Partidului Liberal au transmis un mesaj de condoleanțe, afirmând: […] Articolul Reacții după moartea lui Ilie Ilașcu, simbol al rezistenței naționale: „Un exemplu rar de demnitate” apare prima dată în Realitatea.md.
Elena Zelenskaia: Cea mai mică rată a nașterilor din istoria Ucrainei, cauzată de conflictul armat # Realitatea.md
Elena Zelenskaia a declarat că Ucraina are cea mai scăzută rată a natalităţii din istorie din cauza invaziei ruseşti – aproximativ 0,8-0,9 copii pe femeie. „Conform previziunilor ONU, femeile din întreaga lume vor naşte din ce în ce mai puţin. Până la sfârşitul secolului, majoritatea familiilor vor avea un singur copil. În ţările Uniunii Europene, […] Articolul Elena Zelenskaia: Cea mai mică rată a nașterilor din istoria Ucrainei, cauzată de conflictul armat apare prima dată în Realitatea.md.
Cel puțin 2 miliarde de lei sunt necesari pentru demararea lucrărilor la centura de ocolire a Chișinăului # Realitatea.md
Cel puțin 2 miliarde de lei sunt necesari pentru demararea lucrărilor la centura de ocolire a Chișinăului – un proiect pe care primarul Ion Ceban îl descrie drept „esențial pentru dezvoltarea capitalei și a întregii regiuni”. Autoritățile locale speră să obțină finanțare din bugetul de stat, transmite IPN. Deputații fracțiunii „Alternativa”, formațiune alături de care […] Articolul Cel puțin 2 miliarde de lei sunt necesari pentru demararea lucrărilor la centura de ocolire a Chișinăului apare prima dată în Realitatea.md.
Horoscopul zilei – 18 noiembrie 2025: Transformări și introspecție pentru fiecare zodie # Realitatea.md
Nativii se simt mai misterioși ca niciodată. Ziua de 18 noiembrie marchează a 29-a zi lunară, asociată cu constelația Hydra, iar energia astrală indică începutul unor transformări care pot scoate la iveală frici necunoscute. Acțiunile și gândurile de astăzi vor influența obiceiurile viitoare. Berbec (21 martie – 19 aprilie)Idealismul te poate ghida către noi dimensiuni […] Articolul Horoscopul zilei – 18 noiembrie 2025: Transformări și introspecție pentru fiecare zodie apare prima dată în Realitatea.md.
Cursul valutar anunțat de Banca Națională a Moldovei arată că dolarul american se ieftinește astăzi cu trei bani și ajunge la 16 lei și 89 de bani. Euro își păstrează valoarea de 19 lei și 63 de bani, conform datelor BNM. Leul românesc rămâne la prețul de 3 lei și 86 de bani, iar hrivna […] Articolul Curs valutar 18 noiembrie 2025: Dolarul scade, euro rămâne stabil apare prima dată în Realitatea.md.
Astăzi, 18 noiembrie 2025 vremea va fi rece și mohorâtă. Temperaturile vor fi mai scăzute decât în mod obișnuit pentru această perioadă și se vor situa între +1 și +9 grade Celsius. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Articolul Prognoza zilei de 18 noiembrie: Temperaturi scăzute și cer înnorat apare prima dată în Realitatea.md.
Oraşul Korochya din regiunea rusă Belgorod a fost ținta unui atac cu drone, în urma căruia a izbucnit un incendiu la un centru comercial local. Atacul a provocat incendierea acoperişului clădirii comerciale, iar focul nu a fost încă stins susține guvernatorul regiunii, Vyacheslav Gladkov. Gladkov susţine că nu au existat victime în urma atacului. O altă […] Articolul Atac cu drone în Belgorod: Acoperișul unui centru comercial a luat foc apare prima dată în Realitatea.md.
Tragedie în Italia: Un tânăr moldovean și-a pierdut viața după ce a pierdut controlul volanului # Realitatea.md
Un tânăr de 22 de ani din Republica Moldova a murit într-un grav accident rutier în Italia. Potrivit presei locale, tragedia a avut loc în seara de 16 noiembrie, în zona Pieve al Toppo, lângă Arezzo. Accidentul a avut loc la ora 16:42, pe o șosea aglomerată. Băiatul, originar din Republica Moldova și stabilit în […] Articolul Tragedie în Italia: Un tânăr moldovean și-a pierdut viața după ce a pierdut controlul volanului apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
Cel puțin 45 de pelerini indieni au murit după ce autobuzul lor s-a ciocnit cu o cisternă diesel și a luat foc # Realitatea.md
Cel puțin 45 de pelerini indieni au murit într-un accident tragic în Arabia Saudită. Autobuzul în care se aflau s-a ciocnit cu o cisternă care transporta motorină, în apropiere de Medina. Potrivit unui oficial de poliție din Hyderabad, „singura persoană care a supraviețuit este tratată în spital”, scrie libertatea.ro. Accidentul a avut loc în jurul […] Articolul Cel puțin 45 de pelerini indieni au murit după ce autobuzul lor s-a ciocnit cu o cisternă diesel și a luat foc apare prima dată în Realitatea.md.
Polonia, „înainte de război”: avertismentul dur al șefului Statului Major după atacuri cibernetice și sabotaje # Realitatea.md
După seria de sabotaje la căile ferate și atacurile informatice care au vizat infrastructura națională, Varșovia începe să vorbească deschis despre un tablou îngrijorător. Generalul Wiesław Kukuła, șeful Statului Major al Armatei Poloneze, avertizează că statul polon se confruntă cu elemente clare ale unei pregătiri pentru agresiune, transmite adevărul.ro. Potrivit declarațiilor consemnate de Rzeczpospolita, actorul […] Articolul Polonia, „înainte de război”: avertismentul dur al șefului Statului Major după atacuri cibernetice și sabotaje apare prima dată în Realitatea.md.
A decedat Ilie Ilașcu, fost deputat și deținut politic al regimului separatist de la Tiraspol # Realitatea.md
Ilie Ilașcu, fost deținut politic în regimul nerecunoscut de la Tiraspol, fost deputat în Parlamentul de la Chișinău și senator român, a decedat la vârsta de 73 de ani. Anunțul a fost făcut de apropiați pe pagina sa de Facebook. „Cu profundă durere în suflet, anunțăm stingerea din viata a celui care a fost pentru […] Articolul A decedat Ilie Ilașcu, fost deputat și deținut politic al regimului separatist de la Tiraspol apare prima dată în Realitatea.md.
Banca Națională a Moldovei (BNM) desfășoară în perioada 24-28 noiembrie, cea de-a treia ediție a „Săptămânii Carierei la BNM”. Evenimentul continuă tradiția inițiată în urmă cu trei ani și reunește sute de studenți și profesioniști interesați să exploreze oportunitățile și perspectivele unei cariere în domeniul financiar-bancar. BNM oferă celor prezenți sesiuni interactive, ateliere practice, prezentări […] Articolul Oportunități pentru tineri la „Săptămâna Carierei” organizată de BNM apare prima dată în Realitatea.md.
„Fotografia anului”: Imaginea incredibilă a unui parașutist în cădere, perfect aliniat cu soarele # Realitatea.md
Andrew McCarthy, astrophotograf profesionist american, s-a asociat cu YouTuberul Gabriel C. Brown pentru o ședință foto excepțională. Aveau o singură șansă de a surprinde acest moment magic. Cadru realizat de McCarthy cu Gabriel C. Brown în cădere liberă în fața soarelui a devenit viral în ultimele zile pe rețelele sociale, scrie Le Parisien. Acest moment, […] Articolul „Fotografia anului”: Imaginea incredibilă a unui parașutist în cădere, perfect aliniat cu soarele apare prima dată în Realitatea.md.
Tehnologie fără precedent: Aplicație AI pentru a vorbi cu cei morți, creată de un fost actor Disney # Realitatea.md
O nouă companie de inteligență artificială a stârnit controverse online după ce a lansat o aplicație care le permite utilizatorilor să creeze avataruri digitale interactive ale membrilor familiei decedați, transmite antena3.ro. Un fost star al programelor TV pentru copii de la Disney a lansat aplicația care folosește inteligența artificială pentru a crea avataruri ale celor […] Articolul Tehnologie fără precedent: Aplicație AI pentru a vorbi cu cei morți, creată de un fost actor Disney apare prima dată în Realitatea.md.
