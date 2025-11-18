Forumul Extinderii Uniunii Europene de la Bruxelles. Marta Kos: „Aștept ca R. Moldova este să valorifice pe deplin Planul de Creștere de 1,9 miliarde de euro. Vom oferi sprijin”
Radio Chisinau, 18 noiembrie 2025 14:20
Rep. Moldova trebuie să continue reformele esențiale fără amânare, iar procesul de aderare la Uniunea Europeană avansează constant, au declarat astăzi oficialii europeni la Forumul pentru Extindere de la Bruxelles. Premierul Alexandru Munteanu a subliniat în cadrul evenimentului importanța unui plan clar de securitate și a reformelor simultane în justiție, anticorupție și economie, iar comisara pentru extindere, Marta Kos, a anunțat integrarea completă a Rep. Moldova în piața energetică europeană până în 2027 și pregătirea unei evaluări de pre-aderare care va stabili garanțiile necesare pentru noii membri ai UE, transmite Radio Chișinău.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 10 minute
14:20
Rep. Moldova trebuie să continue reformele esențiale fără amânare, iar procesul de aderare la Uniunea Europeană avansează constant, au declarat astăzi oficialii europeni la Forumul pentru Extindere de la Bruxelles. Premierul Alexandru Munteanu a subliniat în cadrul evenimentului importanța unui plan clar de securitate și a reformelor simultane în justiție, anticorupție și economie, iar comisara pentru extindere, Marta Kos, a anunțat integrarea completă a Rep. Moldova în piața energetică europeană până în 2027 și pregătirea unei evaluări de pre-aderare care va stabili garanțiile necesare pentru noii membri ai UE, transmite Radio Chișinău.
Acum o oră
13:50
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în colaborare cu procurorii municipiului Chișinău, au reținut în flagrant un angajat al Inspectoratului de Poliție Nisporeni în momentul primirii unei mite de 4 000 de lei.
Acum 2 ore
13:25
Investiții și un nou cadru legislativ: R. Moldova modernizează sectorul de acvacultură # Radio Chisinau
Republica Moldova face pași importanți în dezvoltarea sectorului de acvacultură, prin elaborarea unui nou cadru legislativ armonizat cu standardele Uniunii Europene. Noul set de reguli reglementează organizarea pieței produselor pescărești și oferă o bază solidă pentru modernizarea și creșterea competitivității industriei, potrivit ministrului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), Ludmila Catlabuga.
13:10
Eurodeputatul Siegfried Mureșan: „Vom continua să sprijinim Guvernul Republicii Moldova în drumul său de reforme, precum și în procesul de absorbție a fondurilor europene” # Radio Chisinau
Etapele cheie ale procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, consolidarea cooperării politice și financiare cu instituțiile europene au fost discutate la Parlamentul European, în cadrul întrevederii delegației Republicii Moldova conduse de premierul Alexandru Munteanu.
12:50
„Ilie Ilașcu a fost un erou contemporan cu noi, un simbol al rezistenței românești în regiunea separatistă”. Președintele României, Nicușor Dan aduce un omagiu după trecerea în neființă a lui Ilie Ilașcu # Radio Chisinau
Președintele României, Nicușor Dan vine cu un mesaj de condoleanțe familiei lui Ilie Ilașcu, care a încetat din viață ieri, 17 noiembrie .
12:40
Un judecător va fi cercetat penal pentru conducerea mașinii sub influența alcoolului sau în stare de ebrietate provocată de alte substanțe. Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat solicitarea procurorului general interimar, Alexandru Machidon, de a permite pornirea urmării penale în privința magistratului.
Acum 4 ore
12:30
Republica Moldova participă la Săptămâna de conștientizare a rezistenței antimicrobiene # Radio Chisinau
Republica Moldova marchează, în perioada 18-24 noiembrie, Săptămâna mondială de conștientizare a rezistenței la antimicrobiene (RAM) – campanie globală menită să promoveze cele mai bune practici pentru a preveni și combate rezistența antimicrobiană.
12:15
Consiliul de securitate al Organizației Națiunilor Unite a aprobat cu votul a 13 din cele 15 state membre proiectul de rezoluție al SUA privind stabilirea unei păci durabile în Fâșia Gaza. Federația Rusă și China s-au abținut de la vot. Rezoluția se bazează pe planul președintelui american, Donald Trump, care, în special, prevede crearea unui Consiliu pentru Pace drept autoritate de tranziție și desfășurarea Forțelor Internaționale de Stabilizare (ISF) în Gaza, transmite IPN.
12:00
„A plecat dintre noi Ilie Ilașcu, un adevărat erou al Mișcării de Eliberare Națională”. Maia Sandu aduce un omagiu după trecerea în neființă a lui Ilie Ilașcu # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu vine cu un mesaj de condoleanțe familiei lui Ilie Ilașcu, care a încetat din viață ieri, 17 noiembrie .
11:50
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 19 noiembrie.
11:30
Liderii Ministerului Finanțelor din Ucraina, ai Băncii Naționale a Ucrainei și experți ai Fondului Monetar Internațional au început discuțiile privind un nou program de cooperare financiară, a anunțat Ministerul Finanțelor, pe site-ul web, potrivit Ukrinform.
11:20
O companie din România va asigura livrarea de kerosen pentru Aeroportul Internațional Chișinău # Radio Chisinau
În contextul sancțiunilor internaționale aplicate companiei Lukoil, Republica Moldova a fost nevoită să identifice soluții rapide pentru asigurarea cu combustibil a avioanelor ce operează pe Aeroportul Internațional Chișinău. O spune ministrul energiei, Dorin Junghietu. Potrivit lui, aeroportul a semnat deja un contract de import a kerosenului cu o companie petrolieră din România, pentru a evita orice risc de blocaj în aprovizionare.
11:05
Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset, va efectua o vizită în Republica Moldova # Radio Chisinau
Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset, va efectua o vizită în Republica Moldova pe 20 și 21 noiembrie, în contextul în care țara începe cele șase luni de Președinție a Comitetului de Miniștri al organizației.
10:55
Premierul Alexandru Munteanu va avea discuții cu cetățenii R. Moldova stabiliți în Belgia și Luxemburg # Radio Chisinau
Premierul Alexandru Munteanu va avea astăzi, la Bruxelles, o discuție cu cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Belgia și Luxemburg.
10:35
Comisiile pentru politică externă din Parlamentele de la Chișinău și București se vor reuni în ședință comună # Radio Chisinau
Comisia pentru politică externă a Parlamentului Republicii Moldova și Comisia pentru politică externă a Senatului României se vor reuni în ședință comună. Reuniunea celor două comisii va avea loc la București, pe data de 19 noiembrie.
Acum 6 ore
10:25
Trei pasageri, prinși la Aeroportul Chișinău cu pachete de țigări și rezerve de tutun nedeclarate # Radio Chisinau
Funcționarii vamali, în conlucrare cu polițiștii de frontieră, au contracarat trei tentative de transportare ilicită a țigărilor prin Aeroportul Internațional Chișinău.
10:05
Intreruperi temporare ale agentului termic în Chișinău: mai mulți consumatori vizați # Radio Chisinau
Mai mulți consumatori vor rămâne astăzi fără căldură, în intervalul orelor 09:00-18:00. Măsura este luată în legătură cu lucrările de reabilitare a unei rețele termice de pe strada Ginta Latină, 19/3, Chișinău.
09:50
O conductă de gaze a explodat în orașului Omsk din Rusia, provocând un incendiu de proporții, au anunțat guvernatorul regional, Vitaly Khotsenko și canale rusești de Telegram, citate de Reuters și RBK Ukraine.
09:35
Peste 14 mii de persoane au solicitat ambulanța: accidente, hipotermii și intoxicații # Radio Chisinau
Serviciul de ambulanță a fost solicitat pentru 14.272 de persoane în perioada 10-16 noiembrie, dintre care 1.712 copii. Din total, 430 de apeluri s-au dovedit a fi nejustificate, neîncadrându-se în criteriile de urgență.
09:20
LIVE | La Chișinău are loc cea de-a doua ediție a Forumului de Securitate al Republicii Moldova # Radio Chisinau
La Chișinău are loc cea de-a doua ediție a Forumului de Securitate al Moldovei. Se vor reuni lideri, diplomați și experți care vor discuta despre contracararea amenințărilor hibride și consolidarea instituțiilor democratice.
09:15
Presa evocă figura eroului Ilie Ilașcu, deținut politic, condamnat la moarte de regimul de la Tiraspol, care s-a stins din viață la vârsta de 73 de ani. De asemenea, jurnaliștii relatează despre eliberarea unui activist de la Tiraspol, Vadim Pogorlețchi, condamnat anterior de regimul separatist la 16 de închisoare. Presa mai atenționează că fugarul Ilan Șor finanțează lansarea unui post de televiziune propagandistic în Kârgâzstan.
09:05
„Un luptător dârz și neclintit”. Igor Grosu aduce un omagiu după trecerea în neființă a lui Ilie Ilașcu # Radio Chisinau
Președintele Parlamentului, Igor Grosu vine cu un mesaj de condoleanțe familiei lui Ilie Ilașcu, care a încetat ieri, 17 noiembbrie din viață.
08:35
Serviciul Fiscal de Stat a încasat 907,4 milioane de lei la Bugetul public național în săptămâna precedentă # Radio Chisinau
În perioada săptămânii precedente, 10 - 14 noiembrie 2025, conform informațiilor operative, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat constituie circa 907,4 milioane de lei.
Acum 8 ore
08:25
08:20
60 de tineri încep stagii plătite în instituții publice: vor fi remunerați cu 3 500 de lei # Radio Chisinau
08:10
Republica Moldova va beneficia de sprijinul Uniunii Europene pentru modernizarea controlului la frontieră, prin lansarea noului Proiect de Asistență la Frontieră – EUBAP, care va continua experiența acumulată în cadrul misiunii EUBAM.
Acum 24 ore
22:35
S-a stins din viață Ilie Ilașcu, erou al luptei de eliberare națională a românilor basarabeni # Radio Chisinau
Ilie Ilașcu, fost deținut politic al regimului separatist de la Tiraspol, erou al luptei de eliberare națională a românilor basarabeni, s-a stins din viață. Despre acest lucru a anunțat familia pe pagina de Facebook a lui Ilie Ilașcu.
21:10
Intervenția timpurie în copilărie, consolidată prin instruiri pentru specialiști din educație, sănătate și asistență socială # Radio Chisinau
Specialiști în intervenție timpurie, educatori, medici, asistenți sociali și reprezentanți ai Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică, precum și ai altor structuri de protecție a copilului participă, în perioada 10-20 noiembrie, la o serie de instruiri privind formarea unei echipe naționale de formatori în modelul de intervenție timpurie transdisciplinar. Scopul acestei echipe este de a instrui și consolida echipele regionale din localitățile unde există deja Centre de Intervenție Timpurie. În prezent, în țară, activează 15 astfel de centre în 11 localități.
20:35
Ursula von der Leyen propune membrilor UE opțiuni de finanțare pentru Ucraina. Care sunt cele trei variante avute în vedere # Radio Chisinau
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, le-a prezentat într-o scrisoare membrilor Uniunii Europene trei variante de finanțare pentru Ucraina, arătând în documentul la care a avut acces Reuters că este posibilă și o combinație a opțiunilor respective, informează Financial Times.
20:05
Statele membre aprobă noi reguli privind partidele și fundațiile politice europene cu scopul de a crește transparența finanțării și de a combate ingerințele străine # Radio Chisinau
Consiliul UE și-a dat acordul final privind modificările aduse statutului și finanțării partidelor politice europene și fundațiilor politice europene (EUPPF). Potrivit comunicatului oficial, regulamentul revizuit are ca obiectiv sporirea transparenței partidelor politice europene și consolidarea cadrului de finanțare al acestora, în special pentru a contracara riscurile de ingerință și manipulare din partea unor actori străini.
19:35
Proiectele de dezvoltare realizate în Republica Moldova cu asistență franceză și aderarea țării noastre la Uniunea Europeană au fost principalele subiecte discutate la întrevederea Premierului Alexandru Munteanu cu Ambasadoarea Franței, Dominique Waag.
19:15
„Dor de izvor”, emisiune realizată de Maria Mocanu.
19:05
18:35
România și Republica Moldova își consolidează parteneriatul pentru securitate și integrarea europeană # Radio Chisinau
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, și ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, au reconfirmat, în cadrul unei întrevederi, angajamentul ferm al celor două state de a avansa proiectele comune în domeniul securității, cooperării transfrontaliere și apropierii de Uniunea Europeană.
18:05
Premierul Alexandru Munteanu merge la Bruxelles. Ion Tăbârță: Forumul UE privind extinderea semnalează disponibilitatea de a primi noi membri # Radio Chisinau
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, se va afla astăzi și mâine la Bruxelles pentru a participa la primul forum dedicat extinderii europene și la Summit-ul European de Afaceri. În cadrul vizitei, premierul va avea întâlniri cu liderii principalelor instituții europene cărora le va transmite trei mesaje cheie: Republica Moldova avansează rapid spre statutul de stat european, are un plan de creștere economică durabilă și contribuie activ la pacea și securitatea regională.
17:55
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
Germania va oferi Republicii Moldova 24,4 milioane de euro, sub formă de grant, pentru sprijinirea procesului de aderare la UE # Radio Chisinau
Germania va oferi Republicii Moldova o asistență suplimentară de 24,4 milioane de euro, sub formă de grant, pentru sprijinirea procesului de aderare la UE și modernizarea țării. Despre aceasta a anunțat Ambasadorul Germaniei în Republica Moldova, Hubert Knirsch, în cadrul unei întrevederi cu prim-ministrul Alexandru Munteanu.
17:45
Atenționare de călătorie emisă de MAE al României: Grecia - grevă generală în sectorul feroviar # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al României informează cetățenii români care se află, tranzitează, sau intenționează să călătorească în Grecia că marți, 18 noiembrie 2025, este programată o grevă generală de 24 de ore în sectorul feroviar.
17:30
Nou val de fraude: Escrocii preiau controlul telefonului și golesc conturile bancare # Radio Chisinau
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) avertizează asupra unui nou tip de fraudă prin care escrocii preiau controlul telefoanelor mobile de la distanță, folosind aplicații de mesagerie precum WhatsApp sau Viber. Autoritatea atenționează că victimele sunt convinse să instaleze aplicații de acces remote, prin care infractorii ajung să controleze întregul dispozitiv și să golească conturile bancare.
17:20
La Paris, în weekendul 15-16 noiembrie, peste 100 de sportivi din mai mult de 10 țări s-au întrecut la Campionatul Mondial de Powerlifting. Printre ei, sporitvul Reaboi Stanislav, angajat al Inspectoratului General al Poliției, a făcut istorie.
17:00
Ziua Internațională a Studentului este marcată în fiecare an pe 17 noiembrie. Peste 68 de mii de tineri studiază în universitățile din Republica Moldova.
16:40
Polițiștii din Republica Moldova beneficiază de instruire specializată privind gestionarea comportamentului persoanelor agresive în punctele de control # Radio Chisinau
Timp de o săptămână, polițiști din cadrul mai multor inspectorate teritoriale au participat la un training specializat privind gestionarea comportamentului persoanelor agresive în punctele de control.
16:25
Republica Moldova ar putea înregistra, în această săptămână, primele ninsori ale sezonului rece. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), în noaptea de miercuri, 19 noiembrie, în nordul țării sunt prognozate temperaturi de până la –2°C, însoțite local de lapoviță slabă.
16:15
Consiliul European a respins cererea ex-deputatei fostului partid „Șor”, Maria Albot, de ridicare a sancțiunilor impuse. Măsurile Uniunii Europene, instituite în 2023, includ restricții de călătorie și înghețarea activelor și vizează mai multe persoane suspectate de implicare în acțiuni de destabilizare a Republicii Moldova, transmite IPN.
16:00
Gazele naturale, produsele petroliere și autoturismele se numără printre principalele mărfuri importate în Republica Moldova în primele 10 luni ale anului. Potrivit datelor Serviciului Vamal, valoarea totală a importurilor a atins 158,4 miliarde de lei, transmite IPN.
15:45
Ion Bulmaga va fi eliberat din funcția de șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului # Radio Chisinau
Ion Bulmaga a anunțat că urmează să fie eliberat din funcția de șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului. Potrivit acestuia, ministrul mediului, Gheorghe Hajder, l-a informat că nu face parte din echipa sa.
15:30
DIALOG EUROPEAN | Cristian Pârvulescu: „R. Moldova avansează mai rapid decât Ucraina spre UE, însă are nevoie de o „soluție inovatoare” pentru a evita blocajele” # Radio Chisinau
Procesul de integrare economică, modernizarea agriculturii și gestionarea dosarului transnistrean vor necesita negocieri complexe și o cooperare strânsă cu sectorul privat, afirmă Cristian Pîrvulescu, care avertizează că aderarea nu poate fi completă „peste noapte”.
15:15
Activist de mediu, Petru Vinari: Deși programul național de împădurire este ambițios, succesul său depinde de lecțiile învățate din eșecurile din trecut # Radio Chisinau
Republica Moldova trebuie să ajungă la 15% suprafață împădurită ca prim obiectiv realist pentru a contracara efectele devastatoare ale secetei și eroziunii solului, probleme ecologice majore, amplificate de rata actuală de împădurire de doar 11%.
15:00
Banca Națională a Moldovei anunță, în noul Raport asupra inflației, o serie de ajustări la tarifele reglementate care vor influența dinamica inflației în următoarele trimestre, în special între finalul anului 2025 și începutul anului 2027.
14:40
Trei ani de la lansarea programului „Voucher Cultural”. Câți tineri au beneficiat de acesta până în prezent # Radio Chisinau
La trei ani de la lansarea Programului Național „Voucher Cultural”, aproape 13.000 de tineri din R. Moldova au beneficiat de sprijinul oferit pentru accesul la resurse culturale. Doar în 2025, peste 5.000 de tineri au utilizat voucherele pentru a participa la activități culturale sau pentru a achiziționa produse editoriale.
