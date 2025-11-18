Republica Moldova participă la Săptămâna de conștientizare a rezistenței antimicrobiene

09:15

Presa evocă figura eroului Ilie Ilașcu, deținut politic, condamnat la moarte de regimul de la Tiraspol, care s-a stins din viață la vârsta de 73 de ani. De asemenea, jurnaliștii relatează despre eliberarea unui activist de la Tiraspol, Vadim Pogorlețchi, condamnat anterior de regimul separatist la 16 de închisoare. Presa mai atenționează că fugarul Ilan Șor finanțează lansarea unui post de televiziune propagandistic în Kârgâzstan.