Serviciul Fiscal de Stat a încasat 907,4 milioane de lei la Bugetul public național în săptămâna precedentă

Presa scrie despre cum Guvernul a ignorat prioritatea reintegrării țării în procesul de aderare la UE. Într-o analiză publicată de Zona de Securitate, autorul notează că problema transnistreană nu se regăsește printre cele zece priorități ale Guvernului, deși există voci în UE care avertizează că aderarea nu va fi posibilă fără soluționarea conflictului și retragerea armatei ruse din stânga Nistrului. Totodată, jurnaliștii comentează închiderea centrului de cultură rus de la Chișinău după numeroase dezbateri și luări de cuvânt în Parlament.