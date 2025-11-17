Premierul Alexandru Munteanu merge la Bruxelles. Ion Tăbârță: Forumul UE privind extinderea semnalează disponibilitatea de a primi noi membri
Radio Chisinau, 17 noiembrie 2025 18:05
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, se va afla astăzi și mâine la Bruxelles pentru a participa la primul forum dedicat extinderii europene și la Summit-ul European de Afaceri. În cadrul vizitei, premierul va avea întâlniri cu liderii principalelor instituții europene cărora le va transmite trei mesaje cheie: Republica Moldova avansează rapid spre statutul de stat european, are un plan de creștere economică durabilă și contribuie activ la pacea și securitatea regională.
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
Germania va oferi Republicii Moldova 24,4 milioane de euro, sub formă de grant, pentru sprijinirea procesului de aderare la UE # Radio Chisinau
Germania va oferi Republicii Moldova o asistență suplimentară de 24,4 milioane de euro, sub formă de grant, pentru sprijinirea procesului de aderare la UE și modernizarea țării. Despre aceasta a anunțat Ambasadorul Germaniei în Republica Moldova, Hubert Knirsch, în cadrul unei întrevederi cu prim-ministrul Alexandru Munteanu.
Atenționare de călătorie emisă de MAE al României: Grecia - grevă generală în sectorul feroviar # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al României informează cetățenii români care se află, tranzitează, sau intenționează să călătorească în Grecia că marți, 18 noiembrie 2025, este programată o grevă generală de 24 de ore în sectorul feroviar.
Nou val de fraude: Escrocii preiau controlul telefonului și golesc conturile bancare # Radio Chisinau
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) avertizează asupra unui nou tip de fraudă prin care escrocii preiau controlul telefoanelor mobile de la distanță, folosind aplicații de mesagerie precum WhatsApp sau Viber. Autoritatea atenționează că victimele sunt convinse să instaleze aplicații de acces remote, prin care infractorii ajung să controleze întregul dispozitiv și să golească conturile bancare.
La Paris, în weekendul 15-16 noiembrie, peste 100 de sportivi din mai mult de 10 țări s-au întrecut la Campionatul Mondial de Powerlifting. Printre ei, sporitvul Reaboi Stanislav, angajat al Inspectoratului General al Poliției, a făcut istorie.
Ziua Internațională a Studentului este marcată în fiecare an pe 17 noiembrie. Peste 68 de mii de tineri studiază în universitățile din Republica Moldova.
Polițiștii din Republica Moldova beneficiază de instruire specializată privind gestionarea comportamentului persoanelor agresive în punctele de control # Radio Chisinau
Timp de o săptămână, polițiști din cadrul mai multor inspectorate teritoriale au participat la un training specializat privind gestionarea comportamentului persoanelor agresive în punctele de control.
Republica Moldova ar putea înregistra, în această săptămână, primele ninsori ale sezonului rece. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), în noaptea de miercuri, 19 noiembrie, în nordul țării sunt prognozate temperaturi de până la –2°C, însoțite local de lapoviță slabă.
Consiliul European a respins cererea ex-deputatei fostului partid „Șor”, Maria Albot, de ridicare a sancțiunilor impuse. Măsurile Uniunii Europene, instituite în 2023, includ restricții de călătorie și înghețarea activelor și vizează mai multe persoane suspectate de implicare în acțiuni de destabilizare a Republicii Moldova, transmite IPN.
Gazele naturale, produsele petroliere și autoturismele se numără printre principalele mărfuri importate în Republica Moldova în primele 10 luni ale anului. Potrivit datelor Serviciului Vamal, valoarea totală a importurilor a atins 158,4 miliarde de lei, transmite IPN.
Ion Bulmaga va fi eliberat din funcția de șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului # Radio Chisinau
Ion Bulmaga a anunțat că urmează să fie eliberat din funcția de șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului. Potrivit acestuia, ministrul mediului, Gheorghe Hajder, l-a informat că nu face parte din echipa sa.
DIALOG EUROPEAN | Cristian Pârvulescu: „R. Moldova avansează mai rapid decât Ucraina spre UE, însă are nevoie de o „soluție inovatoare” pentru a evita blocajele” # Radio Chisinau
Procesul de integrare economică, modernizarea agriculturii și gestionarea dosarului transnistrean vor necesita negocieri complexe și o cooperare strânsă cu sectorul privat, afirmă Cristian Pîrvulescu, care avertizează că aderarea nu poate fi completă „peste noapte”.
Activist de mediu, Petru Vinari: Deși programul național de împădurire este ambițios, succesul său depinde de lecțiile învățate din eșecurile din trecut # Radio Chisinau
Republica Moldova trebuie să ajungă la 15% suprafață împădurită ca prim obiectiv realist pentru a contracara efectele devastatoare ale secetei și eroziunii solului, probleme ecologice majore, amplificate de rata actuală de împădurire de doar 11%.
Banca Națională a Moldovei anunță, în noul Raport asupra inflației, o serie de ajustări la tarifele reglementate care vor influența dinamica inflației în următoarele trimestre, în special între finalul anului 2025 și începutul anului 2027.
Trei ani de la lansarea programului „Voucher Cultural”. Câți tineri au beneficiat de acesta până în prezent # Radio Chisinau
La trei ani de la lansarea Programului Național „Voucher Cultural”, aproape 13.000 de tineri din R. Moldova au beneficiat de sprijinul oferit pentru accesul la resurse culturale. Doar în 2025, peste 5.000 de tineri au utilizat voucherele pentru a participa la activități culturale sau pentru a achiziționa produse editoriale.
Întrevedere de curtoazie a viceprim-ministrului pentru reintegrare cu ambasadoarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în R. Moldova # Radio Chisinau
Astăzi, 17 noiembrie 2025, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a primit-o într-o vizită de curtoazie pe ambasadoarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Republica Moldova, Fern Horine.
Majoritatea exporturilor de mărfuri din R. Moldova au ca destinație statele membre ale UE # Radio Chisinau
Majoritatea exporturilor de mărfuri din R. Moldova au ca destinație statele membre ale Uniunii Europene, arată datele Biroului Național de Statistică pentru perioada ianuarie-septembrie 2025. În același timp, Republica Moldova înregistrează o scădere a comerțului cu țările CSI, în comparație față de anul trecut.
VIDEO | Volodimir Zelenski și Emmanuel Macron, acord istoric pentru achiziționarea de avioane Rafale și sisteme de apărare aeriană # Radio Chisinau
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și omologul francez Emmanuel Macron au semnat luni, la Paris, o scrisoare de intenție în care se prezintă planurile Ucrainei de a achiziționa aproximativ 100 de avioane de vânătoare Rafale de fabricație franceză în următorii zece ani, relatează Kyiv Post.
„Are scopul de a denigra imaginea instituțiilor statului”. Ministerul Apărării denunță un fals distribuit pe Telegram # Radio Chisinau
O scrisoare cu semnătura contrafăcută, o ștampilă inexistentă, un antet inventat și alte elemente vizibil trucate circulă pe anumite canale de Telegram, atribuită ministrului apărării al Republicii Moldova, se arată într-un comunicat al instituției.
Un bărbat a fost descarcerat în urma unui accident pe centura de ocolire a municipiului Bălți (FOTO) # Radio Chisinau
Un bărbat în vârstă de 38 de ani a fost descarcerat în această dimineață, în urma unui accident rutier produs pe centura de ocolire a municipiului Bălți. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:37, iar salvatorii IGSU din nordul țării au intervenit de urgență.
O altă angajată a unui salon din Chișinău, despitată cu diplomă falsă. CNA a descins cu noi percheziții # Radio Chisinau
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii Procuraturii municipiului Chișinău desfășoară astăzi noi percheziții în cadrul dosarului de corupție din domeniul medicinii estetice. Acțiunile vizează o angajată a unui salon de frumusețe din capitală, în cadrul investigațiilor fiind implicați și reprezentanți ai Centrului de Sănătate Publică al ANSP.
Victor Agrici este noul Secretar general al Parlamentului. Igor Grosu a semnat dispoziția de numire în funcție # Radio Chisinau
Victor Agrici este noul Secretar general al Parlamentului. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a semnat dispoziția privind numirea acestuia în funcție. Astăzi, Victor Agrici a fost prezentat Secretariatului Parlamentului.
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 18 noiembrie.
CNAM achită în avans circa 960 milioane de lei prestatorilor de servicii medicale pentru luna noiembrie # Radio Chisinau
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a transferat în avans aproximativ 960 de milioane de lei prestatorilor de servicii medicale pentru serviciile ce urmează să fie acordate populației în luna noiembrie. Din această sumă, circa 910 milioane de lei au fost direcționate instituțiilor publice, iar aproximativ 50 de milioane prestatorilor privați.
ICR „Mihai Eminescu” susține prima ediție a Festivalului Internațional de Teatru Contemporan „Andrei Vartic” # Radio Chisinau
Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău susține prima ediție a Festivalului Internațional de Teatru Contemporan „Andrei Vartic” prin participarea actriței Elena Ivanca (Teatrul Național Cluj-Napoca). Festivalul va avea loc la Teatrul „Alexie Mateevici” din Chișinău în perioada 19-23 noiembrie 2025. Această primă ediție a festivalului se va desfășura sub genericul „Umanitatea are rădăcini comune” – un adevăr rostit de Andrei Vartic, fondatorul teatrului, care astăzi devine punctul de plecare pentru un dialog artistic despre identitate, apartenență și valorile care ne unesc dincolo de granițe.
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) lansează începând de astăzi, 17 noiembrie, procedura de eșantionare a benzinei și motorinei pentru perioada de iarnă, desfășurată până la 31 decembrie 2025.
Ora de muzică | Adio Horia Moculescu (1937-2025), compozitor, pianist, interpret (audio) # Radio Chisinau
Povestea unui mare artist român
Localitatea Plauru din județul Tulcea, evacuată. O navă plină cu GPL ar fi fost lovită de dronă pe malul ucrainean al Dunării # Radio Chisinau
ISU Tulcea a anunțat, luni, că s-a luat decizia ca localitatea Plauru să fie evacuată, dar nu a transmis momentan detalii. Decizia a fost luată după ce o navă plină cu 4.000 de tone de GPL ar fi fost lovită de dronă pe malul ucrainean al Dunării.
În ultima săptămână, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 789,3 milioane de lei, iar de la începutul anului curent, instituția a colectat la bugetul de stat circa 35,1 miliarde lei.
MEMORIAL BASARABEAN | Istoricul Adrian Dolghi: Statul sovietic a creat noi sărbători, cu conținut ideologic, care aveau o ceremonie asemănătoare celor religioase (Audio) # Radio Chisinau
Ideologia comunistă a încercat să ne modifice identitatea nu doar prin foamete, deportări, migrări organizate, dar și prin schimbări la nivelul traiului cotidian, spune doctorul în istorie, Adrian Dolghi, coordonator la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală (MNEIN). Documente, fotografii și teze autorul le prezintă în volumul său recent lansat „Viața cotidiană în RSSM, perioada 1944-1961”, prezentat și în cadrul emisiunii Memorial Basarabean.
Premierul Alexandru Munteanu își începe vizita de două zile la Bruxelles. În cadrul acesteia, șeful Guvernului va avea întrevederi cu mai mulți oficiali europeni, va participa la Forumul privind extinderea europeană și va susține un discurs în cadrul Summitului European de Afaceri, transmite MOLDPRES.
Președintele oficiului teritorial Briceni al fostului partid „Șor”, trimis în judecată pentru complicitate la acceptarea finanțării ilegale a partidului # Radio Chisinau
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanță dosarul președintelui oficiului teritorial Briceni al fostului Partid Politic „Șor”, declarat neconstituțional în 2023. Acesta este acuzat de complicitate la acceptarea finanțării ilegale a partidului din partea unui grup criminal organizat.
Atac rusesc cu drone, în apropierea frontierei cu România. A fost emis mesaj Ro-Alert în județul Tulcea # Radio Chisinau
Rusia a lansat în noaptea de duminică, 16 noiembrie, spre luni, 17 noiembrie, un atac cu drone în apropierea frontierei cu România, a transmis MApN, care a adăugat că nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național. Oamenii din județul Tulcea au primit mesaje Ro-Alert.
Cum a uitat Guvernul de prioritatea reintegrării țării în procesul de aderare la UE (Revista presei) # Radio Chisinau
Presa scrie despre cum Guvernul a ignorat prioritatea reintegrării țării în procesul de aderare la UE. Într-o analiză publicată de Zona de Securitate, autorul notează că problema transnistreană nu se regăsește printre cele zece priorități ale Guvernului, deși există voci în UE care avertizează că aderarea nu va fi posibilă fără soluționarea conflictului și retragerea armatei ruse din stânga Nistrului. Totodată, jurnaliștii comentează închiderea centrului de cultură rus de la Chișinău după numeroase dezbateri și luări de cuvânt în Parlament.
Zeci de persoane străine au fost întoarse de la granița Republicii Moldova în ultimele 24 de ore. Alți trei cetățeni au traversat ilegal frontiera # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 70 914 traversări.
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 63 de bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 89 bani.
Atac rusesc cu rachete asupra unui orășel ucrainean: Cel puțin trei oameni au fost uciși și zece răniți # Radio Chisinau
Atacurile rusești au ucis peste noapte cel puțin trei persoane într-un orășel din regiunea ucraineană Harkov (est) în cursul nopții, au anunțat luni dimineață autoritățile locale, potrivit France Presse.
Cetățenii din satele Bașcalia (Basarabeasca), Ustia (Glodeni), Natalievca (Fălești), Cremenciug (Soroca) și comuna Călinești (Fălești) și-au ales primarii din primul tur al alegerilor noi desfășurate duminică, 16 noiembrie, transmite MOLDPRES.
Top 5 produse exportate de Republica Molodva de la începutul anului 2025, potrivit Serviciului Vama # Radio Chisinau
În primele zece luni ale anului 2025, valoarea totală a bunurilor exportate de Moldova a depășit 97,8 miliarde de lei, anunță un comunicat al Serviciului Vamal.
Ce alimente recomandă nutriționiștii în Postul Crăciunului. Care sunt riscurile unui regim alimentar incorect # Radio Chisinau
Postul Crăciunului a început pe 15 noiembrie și se încheie pe 24 decembrie 2025, marcând una dintre cele mai importante perioade de pregătire spirituală din calendarul ortodox. Dincolo de semnificația religioasă, tot mai mulți români aleg să privească această perioadă și ca pe o formă de detoxifiere a organismului. Medicul nutriționist Andrei Panaite a explicat pentru Digi24.ro cum reacționează corpul în lipsa proteinelor animale și ce alternative alimentare pot asigura un aport nutrițional echilibrat pe durata postului.
VIDEOREPORTAJ Hotnews | Răspunsul NATO în cazul în care România e atacată. Exercițiu în premieră, realizat în timp real: drone, tancuri, trupe aeropurtate # Radio Chisinau
NATO a realizat în România, în aceste zile, una din cele mai mari desfășurări de forță ale alianței pe flancul estic, spun liderii militari la Cincu. În premieră, la o asemenea scară, militarii aliați s-au coordonat în timp real între ei în trei poligoane diferite din țară, dar au luptat ca și cum ar fi fost pe același câmp de bătălie. Scenariul? Unul fictiv, dar bazat pe realitățile zilelor noastre, în care un inamic lansează o ofensivă contra României.
Un război tot mai costisitor: Rusia rămâne fără bani pentru a continua lupta contra Ucrainei # Radio Chisinau
Rusia se confruntă cu o criză bugetară în toată regula, spun analiștii economici. La începutul lunii octombrie, guvernul rus a publicat proiectul complet al bugetului federal pentru perioada 2026-2028, prezentând prioritățile politice cheie ale președintelui Vladimir Putin pentru următorii ani. În raportul său pentru grupul de reflecție Free Russia Foundation, distribuit către Kyiv Independent, politicianul rus de opoziție Vladimir Milov a afirmat că situația bugetară a Rusiei este departe de a fi „normală”.
După 1-3 cu Bosnia-Herțegovina în deplasare, România va aborda barajul CM 2026 din postura de câștigătoare de grupă a Ligii Națiunilor în sezonul 2024/2025 al acestei competiții.
Ucraina și Grecia au convenit asupra unei noi rute pentru aprovizionarea cu gaze naturale, printre alte acorduri privind finanțarea importurilor de gaze naturale, a anunțat președintele Volodimir Zelenski, transmite News.ro.
Peste 130 de șoferi, sancționați zilnic pentru exploatarea automobilului fără inspecția tehnică și polița RCA. Amenzile aplicate de polițiști # Radio Chisinau
Circa 40 de mii de conducători auto au fost depistați și sancționați, în primele 10 luni ale anului, pentru deplasarea fără a deține inspecția tehnică periodică și exploatarea automobilului fără polița de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (RCA). Datele au fost oferite de Inspectoratul Național de Securitate Publică (INSP) la solicitarea MOLDPRES.
OAMENI ȘI IDEI | Psihologul Marcelina Uncu: Bullyingul și anxietatea la copii, ce trebuie să cunoască părinții (Video) # Radio Chisinau
Psihologul clinician și psihoterapeutul integrativ Marcelina Uncu a vorbit, în cadrul emisiunii „Oameni și Idei” de la Radio România Chișinău, despre unele dintre cele mai sensibile probleme cu care se confruntă copiii și adolescenții astăzi: bullyingul, atacurile de panică și anxietatea.
Alegeri locale noi. Până la ora 12:00, peste 4 300 de cetățeni s-au prezentat la urne în cele șase localități # Radio Chisinau
Până la ora 12:00, peste 4 300 de cetățeni, ceea ce reprezintă 19,19% din alegători, și-au exprimat dreptul la vot în cadrul alegerilor locale noi organizate în șase localități ale țării, comunică MOLDPRES.
Ambasadoarea UE la Chișinău: Tinerii din R. Moldova sunt parte a prezentului și viitorului european # Radio Chisinau
Tinerii din Moldova sunt parte a prezentului și viitorului european, a transmis ambasadoarea UE în Republica Moldova, Iwona Piórko, în cadrul unui eveniment organizat ca activitate satelit a Forumului privind Extinderea Uniunii Europene din 18 noiembrie. Viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, a menționat, la rândul său, că tinerii reprezintă o voce puternică a societății și sunt cei mai importanți ambasadori ai valorilor europene, notează IPN.
În sectoarele capitalei sunt organizate astăzi iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone, pentru a sprijini producătorii locali și a oferi cetățenilor acces la produse agricole de sezon, transmite MOLDPRES.
