VIDEO | Explozie uriașă la o conductă de gaze lângă un mare oraș rusesc
Radio Chisinau, 18 noiembrie 2025 09:50
O conductă de gaze a explodat în orașului Omsk din Rusia, provocând un incendiu de proporții, au anunțat guvernatorul regional, Vitaly Khotsenko și canale rusești de Telegram, citate de Reuters și RBK Ukraine.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 10 minute
09:50
O conductă de gaze a explodat în orașului Omsk din Rusia, provocând un incendiu de proporții, au anunțat guvernatorul regional, Vitaly Khotsenko și canale rusești de Telegram, citate de Reuters și RBK Ukraine.
Acum 30 minute
09:35
Peste 14 mii de persoane au solicitat ambulanța: accidente, hipotermii și intoxicații # Radio Chisinau
Serviciul de ambulanță a fost solicitat pentru 14.272 de persoane în perioada 10-16 noiembrie, dintre care 1.712 copii. Din total, 430 de apeluri s-au dovedit a fi nejustificate, neîncadrându-se în criteriile de urgență.
Acum o oră
09:20
LIVE | La Chișinău are loc cea de-a doua ediție a Forumului de Securitate al Republicii Moldova # Radio Chisinau
La Chișinău are loc cea de-a doua ediție a Forumului de Securitate al Moldovei. Se vor reuni lideri, diplomați și experți care vor discuta despre contracararea amenințărilor hibride și consolidarea instituțiilor democratice.
09:15
Presa evocă figura eroului Ilie Ilașcu, deținut politic, condamnat la moarte de regimul de la Tiraspol, care s-a stins din viață la vârsta de 73 de ani. De asemenea, jurnaliștii relatează despre eliberarea unui activist de la Tiraspol, Vadim Pogorlețchi, condamnat anterior de regimul separatist la 16 de închisoare. Presa mai atenționează că fugarul Ilan Șor finanțează lansarea unui post de televiziune propagandistic în Kârgâzstan.
09:05
„Un luptător dârz și neclintit”. Igor Grosu aduce un omagiu după trecerea în neființă a lui Ilie Ilașcu # Radio Chisinau
Președintele Parlamentului, Igor Grosu vine cu un mesaj de condoleanțe familiei lui Ilie Ilașcu, care a încetat ieri, 17 noiembbrie din viață.
Acum 2 ore
08:35
Serviciul Fiscal de Stat a încasat 907,4 milioane de lei la Bugetul public național în săptămâna precedentă # Radio Chisinau
În perioada săptămânii precedente, 10 - 14 noiembrie 2025, conform informațiilor operative, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat constituie circa 907,4 milioane de lei.
08:25
Guvernul lansează o nouă ediție a stagiilor plătite pentru 60 de tineri care vor activa, timp de câteva luni, în cadrul a 30 de autorități publice centrale, precum Ministerul Afacerilor Externe, Parlamentul, Cancelaria de Stat sau Ministerul Afacerilor Interne.
08:20
60 de tineri încep stagii plătite în instituții publice: vor fi remunerați cu 3 500 de lei # Radio Chisinau
Guvernul lansează o nouă ediție a stagiilor plătite pentru 60 de tineri care vor activa, timp de câteva luni, în cadrul a 30 de autorități publice centrale, precum Ministerul Afacerilor Externe, Parlamentul, Cancelaria de Stat sau Ministerul Afacerilor Interne.
08:10
Republica Moldova va beneficia de sprijinul Uniunii Europene pentru modernizarea controlului la frontieră, prin lansarea noului Proiect de Asistență la Frontieră – EUBAP, care va continua experiența acumulată în cadrul misiunii EUBAM.
Acum 12 ore
22:35
S-a stins din viață Ilie Ilașcu, erou al luptei de eliberare națională a românilor basarabeni # Radio Chisinau
Ilie Ilașcu, fost deținut politic al regimului separatist de la Tiraspol, erou al luptei de eliberare națională a românilor basarabeni, s-a stins din viață. Despre acest lucru a anunțat familia pe pagina de Facebook a lui Ilie Ilașcu.
21:10
Intervenția timpurie în copilărie, consolidată prin instruiri pentru specialiști din educație, sănătate și asistență socială # Radio Chisinau
Specialiști în intervenție timpurie, educatori, medici, asistenți sociali și reprezentanți ai Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică, precum și ai altor structuri de protecție a copilului participă, în perioada 10-20 noiembrie, la o serie de instruiri privind formarea unei echipe naționale de formatori în modelul de intervenție timpurie transdisciplinar. Scopul acestei echipe este de a instrui și consolida echipele regionale din localitățile unde există deja Centre de Intervenție Timpurie. În prezent, în țară, activează 15 astfel de centre în 11 localități.
Acum 24 ore
20:35
Ursula von der Leyen propune membrilor UE opțiuni de finanțare pentru Ucraina. Care sunt cele trei variante avute în vedere # Radio Chisinau
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, le-a prezentat într-o scrisoare membrilor Uniunii Europene trei variante de finanțare pentru Ucraina, arătând în documentul la care a avut acces Reuters că este posibilă și o combinație a opțiunilor respective, informează Financial Times.
20:05
Statele membre aprobă noi reguli privind partidele și fundațiile politice europene cu scopul de a crește transparența finanțării și de a combate ingerințele străine # Radio Chisinau
Consiliul UE și-a dat acordul final privind modificările aduse statutului și finanțării partidelor politice europene și fundațiilor politice europene (EUPPF). Potrivit comunicatului oficial, regulamentul revizuit are ca obiectiv sporirea transparenței partidelor politice europene și consolidarea cadrului de finanțare al acestora, în special pentru a contracara riscurile de ingerință și manipulare din partea unor actori străini.
19:35
Proiectele de dezvoltare realizate în Republica Moldova cu asistență franceză și aderarea țării noastre la Uniunea Europeană au fost principalele subiecte discutate la întrevederea Premierului Alexandru Munteanu cu Ambasadoarea Franței, Dominique Waag.
19:15
„Dor de izvor”, emisiune realizată de Maria Mocanu.
19:05
„Dor de izvor”, emisiune realizată de Maria Mocanu.
18:35
România și Republica Moldova își consolidează parteneriatul pentru securitate și integrarea europeană # Radio Chisinau
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, și ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, au reconfirmat, în cadrul unei întrevederi, angajamentul ferm al celor două state de a avansa proiectele comune în domeniul securității, cooperării transfrontaliere și apropierii de Uniunea Europeană.
18:05
Premierul Alexandru Munteanu merge la Bruxelles. Ion Tăbârță: Forumul UE privind extinderea semnalează disponibilitatea de a primi noi membri # Radio Chisinau
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, se va afla astăzi și mâine la Bruxelles pentru a participa la primul forum dedicat extinderii europene și la Summit-ul European de Afaceri. În cadrul vizitei, premierul va avea întâlniri cu liderii principalelor instituții europene cărora le va transmite trei mesaje cheie: Republica Moldova avansează rapid spre statutul de stat european, are un plan de creștere economică durabilă și contribuie activ la pacea și securitatea regională.
17:55
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
17:55
Germania va oferi Republicii Moldova 24,4 milioane de euro, sub formă de grant, pentru sprijinirea procesului de aderare la UE # Radio Chisinau
Germania va oferi Republicii Moldova o asistență suplimentară de 24,4 milioane de euro, sub formă de grant, pentru sprijinirea procesului de aderare la UE și modernizarea țării. Despre aceasta a anunțat Ambasadorul Germaniei în Republica Moldova, Hubert Knirsch, în cadrul unei întrevederi cu prim-ministrul Alexandru Munteanu.
17:45
Atenționare de călătorie emisă de MAE al României: Grecia - grevă generală în sectorul feroviar # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al României informează cetățenii români care se află, tranzitează, sau intenționează să călătorească în Grecia că marți, 18 noiembrie 2025, este programată o grevă generală de 24 de ore în sectorul feroviar.
17:30
Nou val de fraude: Escrocii preiau controlul telefonului și golesc conturile bancare # Radio Chisinau
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) avertizează asupra unui nou tip de fraudă prin care escrocii preiau controlul telefoanelor mobile de la distanță, folosind aplicații de mesagerie precum WhatsApp sau Viber. Autoritatea atenționează că victimele sunt convinse să instaleze aplicații de acces remote, prin care infractorii ajung să controleze întregul dispozitiv și să golească conturile bancare.
17:20
La Paris, în weekendul 15-16 noiembrie, peste 100 de sportivi din mai mult de 10 țări s-au întrecut la Campionatul Mondial de Powerlifting. Printre ei, sporitvul Reaboi Stanislav, angajat al Inspectoratului General al Poliției, a făcut istorie.
17:00
Ziua Internațională a Studentului este marcată în fiecare an pe 17 noiembrie. Peste 68 de mii de tineri studiază în universitățile din Republica Moldova.
16:40
Polițiștii din Republica Moldova beneficiază de instruire specializată privind gestionarea comportamentului persoanelor agresive în punctele de control # Radio Chisinau
Timp de o săptămână, polițiști din cadrul mai multor inspectorate teritoriale au participat la un training specializat privind gestionarea comportamentului persoanelor agresive în punctele de control.
16:25
Republica Moldova ar putea înregistra, în această săptămână, primele ninsori ale sezonului rece. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), în noaptea de miercuri, 19 noiembrie, în nordul țării sunt prognozate temperaturi de până la –2°C, însoțite local de lapoviță slabă.
16:15
Consiliul European a respins cererea ex-deputatei fostului partid „Șor”, Maria Albot, de ridicare a sancțiunilor impuse. Măsurile Uniunii Europene, instituite în 2023, includ restricții de călătorie și înghețarea activelor și vizează mai multe persoane suspectate de implicare în acțiuni de destabilizare a Republicii Moldova, transmite IPN.
16:00
Gazele naturale, produsele petroliere și autoturismele se numără printre principalele mărfuri importate în Republica Moldova în primele 10 luni ale anului. Potrivit datelor Serviciului Vamal, valoarea totală a importurilor a atins 158,4 miliarde de lei, transmite IPN.
15:45
Ion Bulmaga va fi eliberat din funcția de șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului # Radio Chisinau
Ion Bulmaga a anunțat că urmează să fie eliberat din funcția de șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului. Potrivit acestuia, ministrul mediului, Gheorghe Hajder, l-a informat că nu face parte din echipa sa.
15:30
DIALOG EUROPEAN | Cristian Pârvulescu: „R. Moldova avansează mai rapid decât Ucraina spre UE, însă are nevoie de o „soluție inovatoare” pentru a evita blocajele” # Radio Chisinau
Procesul de integrare economică, modernizarea agriculturii și gestionarea dosarului transnistrean vor necesita negocieri complexe și o cooperare strânsă cu sectorul privat, afirmă Cristian Pîrvulescu, care avertizează că aderarea nu poate fi completă „peste noapte”.
15:15
Activist de mediu, Petru Vinari: Deși programul național de împădurire este ambițios, succesul său depinde de lecțiile învățate din eșecurile din trecut # Radio Chisinau
Republica Moldova trebuie să ajungă la 15% suprafață împădurită ca prim obiectiv realist pentru a contracara efectele devastatoare ale secetei și eroziunii solului, probleme ecologice majore, amplificate de rata actuală de împădurire de doar 11%.
15:00
Banca Națională a Moldovei anunță, în noul Raport asupra inflației, o serie de ajustări la tarifele reglementate care vor influența dinamica inflației în următoarele trimestre, în special între finalul anului 2025 și începutul anului 2027.
14:40
Trei ani de la lansarea programului „Voucher Cultural”. Câți tineri au beneficiat de acesta până în prezent # Radio Chisinau
La trei ani de la lansarea Programului Național „Voucher Cultural”, aproape 13.000 de tineri din R. Moldova au beneficiat de sprijinul oferit pentru accesul la resurse culturale. Doar în 2025, peste 5.000 de tineri au utilizat voucherele pentru a participa la activități culturale sau pentru a achiziționa produse editoriale.
14:25
Întrevedere de curtoazie a viceprim-ministrului pentru reintegrare cu ambasadoarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în R. Moldova # Radio Chisinau
Astăzi, 17 noiembrie 2025, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a primit-o într-o vizită de curtoazie pe ambasadoarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Republica Moldova, Fern Horine.
14:15
Majoritatea exporturilor de mărfuri din R. Moldova au ca destinație statele membre ale UE # Radio Chisinau
Majoritatea exporturilor de mărfuri din R. Moldova au ca destinație statele membre ale Uniunii Europene, arată datele Biroului Național de Statistică pentru perioada ianuarie-septembrie 2025. În același timp, Republica Moldova înregistrează o scădere a comerțului cu țările CSI, în comparație față de anul trecut.
13:55
VIDEO | Volodimir Zelenski și Emmanuel Macron, acord istoric pentru achiziționarea de avioane Rafale și sisteme de apărare aeriană # Radio Chisinau
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și omologul francez Emmanuel Macron au semnat luni, la Paris, o scrisoare de intenție în care se prezintă planurile Ucrainei de a achiziționa aproximativ 100 de avioane de vânătoare Rafale de fabricație franceză în următorii zece ani, relatează Kyiv Post.
13:40
„Are scopul de a denigra imaginea instituțiilor statului”. Ministerul Apărării denunță un fals distribuit pe Telegram # Radio Chisinau
O scrisoare cu semnătura contrafăcută, o ștampilă inexistentă, un antet inventat și alte elemente vizibil trucate circulă pe anumite canale de Telegram, atribuită ministrului apărării al Republicii Moldova, se arată într-un comunicat al instituției.
13:30
Un bărbat a fost descarcerat în urma unui accident pe centura de ocolire a municipiului Bălți (FOTO) # Radio Chisinau
Un bărbat în vârstă de 38 de ani a fost descarcerat în această dimineață, în urma unui accident rutier produs pe centura de ocolire a municipiului Bălți. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:37, iar salvatorii IGSU din nordul țării au intervenit de urgență.
13:10
O altă angajată a unui salon din Chișinău, despitată cu diplomă falsă. CNA a descins cu noi percheziții # Radio Chisinau
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii Procuraturii municipiului Chișinău desfășoară astăzi noi percheziții în cadrul dosarului de corupție din domeniul medicinii estetice. Acțiunile vizează o angajată a unui salon de frumusețe din capitală, în cadrul investigațiilor fiind implicați și reprezentanți ai Centrului de Sănătate Publică al ANSP.
12:50
Victor Agrici este noul Secretar general al Parlamentului. Igor Grosu a semnat dispoziția de numire în funcție # Radio Chisinau
Victor Agrici este noul Secretar general al Parlamentului. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a semnat dispoziția privind numirea acestuia în funcție. Astăzi, Victor Agrici a fost prezentat Secretariatului Parlamentului.
12:35
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 18 noiembrie.
12:10
CNAM achită în avans circa 960 milioane de lei prestatorilor de servicii medicale pentru luna noiembrie # Radio Chisinau
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a transferat în avans aproximativ 960 de milioane de lei prestatorilor de servicii medicale pentru serviciile ce urmează să fie acordate populației în luna noiembrie. Din această sumă, circa 910 milioane de lei au fost direcționate instituțiilor publice, iar aproximativ 50 de milioane prestatorilor privați.
11:55
ICR „Mihai Eminescu” susține prima ediție a Festivalului Internațional de Teatru Contemporan „Andrei Vartic” # Radio Chisinau
Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău susține prima ediție a Festivalului Internațional de Teatru Contemporan „Andrei Vartic” prin participarea actriței Elena Ivanca (Teatrul Național Cluj-Napoca). Festivalul va avea loc la Teatrul „Alexie Mateevici” din Chișinău în perioada 19-23 noiembrie 2025. Această primă ediție a festivalului se va desfășura sub genericul „Umanitatea are rădăcini comune” – un adevăr rostit de Andrei Vartic, fondatorul teatrului, care astăzi devine punctul de plecare pentru un dialog artistic despre identitate, apartenență și valorile care ne unesc dincolo de granițe.
11:40
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) lansează începând de astăzi, 17 noiembrie, procedura de eșantionare a benzinei și motorinei pentru perioada de iarnă, desfășurată până la 31 decembrie 2025.
11:35
Ora de muzică | Adio Horia Moculescu (1937-2025), compozitor, pianist, interpret (audio) # Radio Chisinau
Povestea unui mare artist român
11:20
Localitatea Plauru din județul Tulcea, evacuată. O navă plină cu GPL ar fi fost lovită de dronă pe malul ucrainean al Dunării # Radio Chisinau
ISU Tulcea a anunțat, luni, că s-a luat decizia ca localitatea Plauru să fie evacuată, dar nu a transmis momentan detalii. Decizia a fost luată după ce o navă plină cu 4.000 de tone de GPL ar fi fost lovită de dronă pe malul ucrainean al Dunării.
11:10
În ultima săptămână, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 789,3 milioane de lei, iar de la începutul anului curent, instituția a colectat la bugetul de stat circa 35,1 miliarde lei.
10:35
MEMORIAL BASARABEAN | Istoricul Adrian Dolghi: Statul sovietic a creat noi sărbători, cu conținut ideologic, care aveau o ceremonie asemănătoare celor religioase (Audio) # Radio Chisinau
Ideologia comunistă a încercat să ne modifice identitatea nu doar prin foamete, deportări, migrări organizate, dar și prin schimbări la nivelul traiului cotidian, spune doctorul în istorie, Adrian Dolghi, coordonator la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală (MNEIN). Documente, fotografii și teze autorul le prezintă în volumul său recent lansat „Viața cotidiană în RSSM, perioada 1944-1961”, prezentat și în cadrul emisiunii Memorial Basarabean.
10:10
Premierul Alexandru Munteanu își începe vizita de două zile la Bruxelles. În cadrul acesteia, șeful Guvernului va avea întrevederi cu mai mulți oficiali europeni, va participa la Forumul privind extinderea europeană și va susține un discurs în cadrul Summitului European de Afaceri, transmite MOLDPRES.
10:00
Președintele oficiului teritorial Briceni al fostului partid „Șor”, trimis în judecată pentru complicitate la acceptarea finanțării ilegale a partidului # Radio Chisinau
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanță dosarul președintelui oficiului teritorial Briceni al fostului Partid Politic „Șor”, declarat neconstituțional în 2023. Acesta este acuzat de complicitate la acceptarea finanțării ilegale a partidului din partea unui grup criminal organizat.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.