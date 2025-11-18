Comisiile pentru politică externă din Parlamentele de la Chișinău și București se vor reuni în ședință comună

11:55

Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău susține prima ediție a Festivalului Internațional de Teatru Contemporan „Andrei Vartic” prin participarea actriței Elena Ivanca (Teatrul Național Cluj-Napoca). Festivalul va avea loc la Teatrul „Alexie Mateevici” din Chișinău în perioada 19-23 noiembrie 2025. Această primă ediție a festivalului se va desfășura sub genericul „Umanitatea are rădăcini comune” – un adevăr rostit de Andrei Vartic, fondatorul teatrului, care astăzi devine punctul de plecare pentru un dialog artistic despre identitate, apartenență și valorile care ne unesc dincolo de granițe.