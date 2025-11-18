VIDEO Bătaie în Primăria Codru. Un consilier sportiv l-a agresat pe un coleg pensionar
Realitatea.md, 18 noiembrie 2025 10:30
Un incident violent a avut loc la ședința Consiliului orașului Codru. Înainte ca întrunirea să înceapă, un consilier PAS, sportiv, l-ar fi agresat fizic pe un consilier pensionar, din cauza unui loc în sala de ședințe. După incident, majoritatea consilierilor din partidele MAN, PSRM și o parte dintre cei ai PAS au votat ca
• • •
Acum 10 minute
10:40
În stațiunile de schi din Carpații Păduroși a nins din nou, potrivit paginilor locale. Vremea ploioasă a fost înlocuită de un peisaj de iarnă în Bukovel, Tatariv, Iablonița și în alte sate din apropiere. Schimbarea bruscă a vremii a readus aspectul de sezon rece în zonele turistice montane. Localnicii au publicat imagini care arată stratul
Acum 30 minute
10:30
Parlamentarii din Moldova și România se reunesc miercuri la București într-o ședință comună. Despre ce vor discuta # Realitatea.md
Comisia pentru politică externă a Parlamentului Republicii Moldova și Comisia pentru politică externă a Senatului României se vor reuni miercuri, 19 noiembrie, în ședință comună la București. Parlamentarii vor discuta despre avansarea procesului de integrare europeană, în funcție de îndeplinirea angajamentelor asumate de Republica Moldova, despre susținerea agendei de integrare europeană a țării noastre de
10:30
Forumul de extindere al UE: Drapelul Republicii Moldova a fost arborat în fața Comisiei Europene # Realitatea.md
Drapelul Republicii Moldova a fost arborat în fața Comisiei Europene. Gestul are loc în contextul Forumului de Extindere al UE. Imagini de la fața locului au fost surprinse de Agora. Potrivit fotografiei publicate, simbolul Moldovei flutură pe lângă steagurile Uniunii Europene, lângă cel al statului Muntenegru. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de
10:30
10:20
Semnal de alarmă în Rusia: oamenii renunță la restaurante și vânează cele mai ieftine meniuri # Realitatea.md
Autoritățile ruse, care au susținut în repetate rânduri că economia țării nu este afectată de sancțiunile internaționale majore, sunt contrazise de datele care arată o reducere a cheltuielilor pentru hrană în rândul populației. Cetățenii ruși au început să renunțe la consumul în restaurante, alegând alternative de alimentare mai ieftine. Dacă anterior frecventau localurile de lux,
Acum o oră
10:00
În acest weekend, peste 8.300 de voluntari din toate raioanele țării s-au alăturat campaniei naționale de împădurire Generația Pădurii și au plantat 1,2 milioane de puieți pe 286 de hectare. Studenți, profesori, silvicultori, angajați ai instituțiilor publice, ONG-uri, agenți economici și reprezentanți ai corpului diplomatic au lucrat în echipă, alături de aproximativ 2.000 de silvicultori,
10:00
Incendiu într-o locuință din Sloveanca: O persoană a fost dusă la spital după ce a suferit arsuri grave # Realitatea.md
Un bărbat de 67 de ani a fost transportat la spital după ce a suferit arsuri de gradul III la nivelul membrelor inferioare în urma unui incendiu. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de luni, 17 noiembrie, într-o locuință din satul Sloveanca, raionul Sîngerei. Potrivit informațiilor înregistrate de IGSU, incendiul cu flacără deschisă se manifesta
Acum 2 ore
09:50
Dumitru Budianschi, șef al CNPF: Puțin probabil ca banii pierduți pe TUX să poată fi recuperați # Realitatea.md
Doar cinci persoane s-au plâns la Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF), urmare a escrocheriei cu TUX. Președintele CNPF, Dumitru Budianschi, a declarat la Moldova 1 că recuperarea banilor este puțin posibilă. Potrivit lui Budianschi, TUX nu a avut nicio legătură cu entitățile supravegheate de CNPF, iar activitatea rețelei reprezenta o schemă frauduloasă desfășurată în
09:50
Liderii Ministerului Finanțelor, ai Băncii Naționale a Ucrainei și experți ai Fondului Monetar Internațional au început discuțiile privind un nou program de cooperare financiară, potrivit agenției Ukrinform. Ministerul Finanțelor a anunțat acest lucru pe pagina sa oficială, precizând că rundele de negocieri au debutat în această săptămână. Conform instituției, discuțiile se concentrează pe principalele obiective
09:40
Budapesta refuză să participe la summitul UE de la Liov: Orban respinge avansarea negocierilor cu Ucraina # Realitatea.md
Ungaria a anunţat luni, 17 noiembrie curent, că nu îşi va trimite ministrul afacerilor europene la reuniunea informală din 11-12 decembrie din oraşul Liov, în Ucraina, convocată pentru a arăta sprijin faţă de procesul de aderare al acestei ţări la UE. „Ungaria nu va avea reprezentare la nivel politic la această reuniune informală", a declarat ministrul
09:40
În perioada 10 – 16 noiembrie 2025, medicii de pe ambulanță au intervenit la 64 de accidente rutiere, în urma cărora au avut de suferit 89 de persoane. După acordarea asistenței medicale urgente prespitalicești, 64 pacienți, dintre care 58 adulți și 6 copii, au fost duși la spital pentru tratament specializat. În total, ambulanța a
09:30
În plin sezon de încălzire, mai mulți consumatori din Capitală vor fi deconectați de la agentul termic # Realitatea.md
Astăzi, 18 noiembrie, în intervalul 09:00–18:00, mai mulți consumatori din sectorul Ciocana al Capitalei vor fi deconectați de la agentul termic, în plin sezon de încălzire. Anunțul a fost făcut de Termoelectrica. „Termoelectrica" S.A. informează consumatorii despre executarea lucrărilor de reabilitare a unei rețele termice avariate cu DN 350 mm, din str. Ginta Latină, 19/3.
09:10
O deputată din partidul lui Putin spune că rușii ar trebui să muncească până la 75 de ani. Speranța de viață este de 72 # Realitatea.md
O deputată din partidul Rusia Unită, formațiunea lui Vladimir Putin, propune ca rușii să muncească încă zece ani după vârsta de pensionare pentru a-și putea majora pensia. Svetlana Bessarab susține că, prin prelungirea activității, pensionarii ar putea obține o dublare a plăților lunare, relatează The Moscow Times, care citează agențiile de stat din Moscova. „Dacă
Acum 4 ore
08:50
Ion Ceban: Majorarea vârstei de pensionare nu e cea mai bună soluţie pentru salvarea sistemului de pensii # Realitatea.md
Majorarea vârstei de pensionare nu e cea mai bună soluţie pentru salvarea sistemului de pensii. Opinia vine din partea primarului general de Chișinău, Ion Ceban, care a abordat subiectul cu probleme și a venit cu eventuale soluții. La ședința de învestire a noului Guvern, premierul Alexandru Munteanu a declarat că majorarea vârstei de pensionare este
08:40
FOTO Inundații cumplite în nordul Italiei. Zeci de persoane, refugiate pe acoperișuri # Realitatea.md
Nordul Italiei este afectat de ploi torențiale, care au dus la inundații și alunecări de teren. Imagini filmate din elicopter au arătat amploarea dezastrului într-o mică localitate din regiunea Friuli-Veneția Giulia. Apele râului Torre, umflate de ploile abundente, au ieșit din matcă, inundând străzile și pătrunzând în locuințe. Serviciile de urgență au intervenit cu bărci
08:20
Reacții după moartea lui Ilie Ilașcu, simbol al rezistenței naționale: „Un exemplu rar de demnitate” # Realitatea.md
A decedat Ilie Ilașcu, fost deputat și deținut politic al regimului separatist de la Tiraspol. Anunțul a generat un val de reacții pe rețelele sociale, unde politicieni, foști colegi și reprezentanți ai societății civile evocă figura unui om considerat simbol al demnității și rezistenței românești. Reprezentanții Partidului Liberal au transmis un mesaj de condoleanțe, afirmând:
08:00
Elena Zelenskaia: Cea mai mică rată a nașterilor din istoria Ucrainei, cauzată de conflictul armat # Realitatea.md
Elena Zelenskaia a declarat că Ucraina are cea mai scăzută rată a natalităţii din istorie din cauza invaziei ruseşti – aproximativ 0,8-0,9 copii pe femeie. „Conform previziunilor ONU, femeile din întreaga lume vor naşte din ce în ce mai puţin. Până la sfârşitul secolului, majoritatea familiilor vor avea un singur copil. În ţările Uniunii Europene,
07:30
Cel puțin 2 miliarde de lei sunt necesari pentru demararea lucrărilor la centura de ocolire a Chișinăului # Realitatea.md
Cel puțin 2 miliarde de lei sunt necesari pentru demararea lucrărilor la centura de ocolire a Chișinăului – un proiect pe care primarul Ion Ceban îl descrie drept „esențial pentru dezvoltarea capitalei și a întregii regiuni". Autoritățile locale speră să obțină finanțare din bugetul de stat, transmite IPN. Deputații fracțiunii „Alternativa", formațiune alături de care
07:20
Horoscopul zilei – 18 noiembrie 2025: Transformări și introspecție pentru fiecare zodie # Realitatea.md
Nativii se simt mai misterioși ca niciodată. Ziua de 18 noiembrie marchează a 29-a zi lunară, asociată cu constelația Hydra, iar energia astrală indică începutul unor transformări care pot scoate la iveală frici necunoscute. Acțiunile și gândurile de astăzi vor influența obiceiurile viitoare. Berbec (21 martie – 19 aprilie)Idealismul te poate ghida către noi dimensiuni
07:10
Cursul valutar anunțat de Banca Națională a Moldovei arată că dolarul american se ieftinește astăzi cu trei bani și ajunge la 16 lei și 89 de bani. Euro își păstrează valoarea de 19 lei și 63 de bani, conform datelor BNM. Leul românesc rămâne la prețul de 3 lei și 86 de bani, iar hrivna
07:00
Astăzi, 18 noiembrie 2025 vremea va fi rece și mohorâtă. Temperaturile vor fi mai scăzute decât în mod obișnuit pentru această perioadă și se vor situa între +1 și +9 grade Celsius. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!
Acum 6 ore
06:50
Oraşul Korochya din regiunea rusă Belgorod a fost ținta unui atac cu drone, în urma căruia a izbucnit un incendiu la un centru comercial local. Atacul a provocat incendierea acoperişului clădirii comerciale, iar focul nu a fost încă stins susține guvernatorul regiunii, Vyacheslav Gladkov. Gladkov susţine că nu au existat victime în urma atacului. O altă
Acum 12 ore
02:40
17 noiembrie 2025
23:00
Cel puțin 45 de pelerini indieni au murit după ce autobuzul lor s-a ciocnit cu o cisternă diesel și a luat foc # Realitatea.md
Cel puțin 45 de pelerini indieni au murit într-un accident tragic în Arabia Saudită. Autobuzul în care se aflau s-a ciocnit cu o cisternă care transporta motorină, în apropiere de Medina. Potrivit unui oficial de poliție din Hyderabad, „singura persoană care a supraviețuit este tratată în spital", scrie libertatea.ro. Accidentul a avut loc în jurul
22:50
Polonia, „înainte de război”: avertismentul dur al șefului Statului Major după atacuri cibernetice și sabotaje # Realitatea.md
După seria de sabotaje la căile ferate și atacurile informatice care au vizat infrastructura națională, Varșovia începe să vorbească deschis despre un tablou îngrijorător. Generalul Wiesław Kukuła, șeful Statului Major al Armatei Poloneze, avertizează că statul polon se confruntă cu elemente clare ale unei pregătiri pentru agresiune, transmite adevărul.ro. Potrivit declarațiilor consemnate de Rzeczpospolita, actorul
22:30
A decedat Ilie Ilașcu, fost deputat și deținut politic al regimului separatist de la Tiraspol # Realitatea.md
Ilie Ilașcu, fost deținut politic în regimul nerecunoscut de la Tiraspol, fost deputat în Parlamentul de la Chișinău și senator român, a decedat la vârsta de 73 de ani. Anunțul a fost făcut de apropiați pe pagina sa de Facebook. „Cu profundă durere în suflet, anunțăm stingerea din viata a celui care a fost pentru
Acum 24 ore
21:50
Banca Națională a Moldovei (BNM) desfășoară în perioada 24-28 noiembrie, cea de-a treia ediție a „Săptămânii Carierei la BNM". Evenimentul continuă tradiția inițiată în urmă cu trei ani și reunește sute de studenți și profesioniști interesați să exploreze oportunitățile și perspectivele unei cariere în domeniul financiar-bancar. BNM oferă celor prezenți sesiuni interactive, ateliere practice, prezentări
21:40
„Fotografia anului”: Imaginea incredibilă a unui parașutist în cădere, perfect aliniat cu soarele # Realitatea.md
Andrew McCarthy, astrophotograf profesionist american, s-a asociat cu YouTuberul Gabriel C. Brown pentru o ședință foto excepțională. Aveau o singură șansă de a surprinde acest moment magic. Cadru realizat de McCarthy cu Gabriel C. Brown în cădere liberă în fața soarelui a devenit viral în ultimele zile pe rețelele sociale, scrie Le Parisien. Acest moment,
21:10
Tehnologie fără precedent: Aplicație AI pentru a vorbi cu cei morți, creată de un fost actor Disney # Realitatea.md
O nouă companie de inteligență artificială a stârnit controverse online după ce a lansat o aplicație care le permite utilizatorilor
20:40
20:10
VIDEO Fosta ministră a Finanțelor apără influencerii moldoveni: Ei încasează milioane și achită impozite # Realitatea.md
Victoria Belous, ex-ministra Finanțelor, în prezent deputată PAS, sare în apărarea influencerilor, suspectați de internauți că nu ar achita impozite. În realitate, creatorii de conținut ar fi disciplinați la acest capitol, a dat de înțeles ea, într-un interviu cu jurnalistul Nicolae Chicu. „Unii personal au spus cât achită, avem foarte mulți persoane care vin și […] Articolul VIDEO Fosta ministră a Finanțelor apără influencerii moldoveni: Ei încasează milioane și achită impozite apare prima dată în Realitatea.md.
19:00
Guvernul nu va majora bursele studenților. MEC invocă creșteri deja aplicate, indexarea și investiții în educație # Realitatea.md
Bursele pentru studenții care își fac studiile în instituțiile publice de învățământ superior din Republica Moldova sunt stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1009/2006 cu privire la cuantumurile burselor, soldelor lunare, altor forme de ajutoare sociale pentru elevii din instituțiile de învățământ profesional tehnic, studenții din instituțiile de învățământ superior și persoanele care studiază în învățământul […] Articolul Guvernul nu va majora bursele studenților. MEC invocă creșteri deja aplicate, indexarea și investiții în educație apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
FOTO Toți membrii conducerii „Gazprom” și-au angajat rudele în companie sau în alte funcții de stat # Realitatea.md
Toți cei 14 membri ai consiliului de administrație al „Gazprom” au rude care lucrează (sau au lucrat) în funcții publice sau în afaceri legate de stat. Marea majoritate dintre ei – 12 membri ai conducerii – au apropiați care, la diferite perioade, au fost angajate în structurile companiei de gaz. Sursa media „Proiect” a descoperit […] Articolul FOTO Toți membrii conducerii „Gazprom” și-au angajat rudele în companie sau în alte funcții de stat apare prima dată în Realitatea.md.
18:30
Președintele României va fi mire! Apar dezvăluiri despre nunta lui Nicușor Dan cu partenera de viață # Realitatea.md
Președintele României, Nicușor Dan, a vorbit din nou despre viitoarea nuntă cu partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru, cu care o relație de peste 20 de ani și doi copii. Șeful statului vecin spune că nu a avut timp să se ocupe de acest eveniment din cauza îndatoririlor publice. Însă, un lucru este sigur: nunta […] Articolul Președintele României va fi mire! Apar dezvăluiri despre nunta lui Nicușor Dan cu partenera de viață apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
Vadim Pogorlețchi, condamnat la închisoare de așa-zisa judecătorie de la Tiraspol, a fost eliberat # Realitatea.md
Activistul și apărătorul drepturilor omului din Tiraspol, Vadim Pogorlețchi, a fost eliberat din închisoare. Informația a fost confirmată de către avocatul asociației Promo-LEX, Vadim Vieru. „Confirmăm că deținutul politic și apărătorul drepturilor omului Vadim Pogorlețchi a fost eliberat. Detalii suplimentare, inclusiv privind anumite proceduri judiciare, vor fi oferite mâine printr-un comunicat de presă al Asociației […] Articolul Vadim Pogorlețchi, condamnat la închisoare de așa-zisa judecătorie de la Tiraspol, a fost eliberat apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
Atenționare de călătorie în Grecia. Grevă generală pe 18 noiembrie; transportul feroviar va fi afectat # Realitatea.md
Marți, 18 noiembrie 2025, în Grecia va avea loc o grevă generală de 24 de ore în sectorul feroviar. Din acest motiv, pot apărea întârzieri, dar și anulări de curse. Călătorii sunt îndemnați să verifice din timp site-urile companiilor de transport pentru programul actualizat al trenurilor. Pentru asistență consulară, cetățenii pot contacta Ambasada sau Consulatul […] Articolul Atenționare de călătorie în Grecia. Grevă generală pe 18 noiembrie; transportul feroviar va fi afectat apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Guvernul: Dorin Recean nu mai beneficiază de pază de stat. Motivul – o lege promovată de PAS în 2023 # Realitatea.md
Dorin Recean nu mai beneficiază de pază de stat. Informația a fost precizată pentru Realitatea de serviciul de presă al Guvernului, după ce am publicat pe canalul nostru de Telegram o fotografie cu fostul șef al Executivului la volanul unui BMW. Imaginea a fost transmisă redacției de către cititorii Realitatea. Aceștia au menționat că fotografia […] Articolul Guvernul: Dorin Recean nu mai beneficiază de pază de stat. Motivul – o lege promovată de PAS în 2023 apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Pe agenda Consiliului European din 18 decembrie – deschiderea clusterelor de negocieri cu R. Moldova și Ucraina # Realitatea.md
Oficialii europeni își reafirmă sprijinul pentru extinderea Uniunii Europene și pentru avansarea Ucrainei și Republicii Moldova în procesul de aderare. Declarații în acest sens au fost făcute, potrivit postului public tv, înaintea Consiliului de Afaceri Generale al Uniunii Europene (UE), care s-a desfășurat pe 17 noiembrie, la Bruxelles. Printre temele legate de viitorul buget multianual al […] Articolul Pe agenda Consiliului European din 18 decembrie – deschiderea clusterelor de negocieri cu R. Moldova și Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Sprijin financiar din Germania: Republica Moldova va primi 24,4 milioane € pentru dezvoltarea țării # Realitatea.md
Republica Moldova va primi 24,4 milioane de euro de la Germania, sub formă de grant, pentru sprijinirea procesului de aderare la Uniunea Europeană și modernizarea țării. Anunțul a fost făcut de Ambasadorul Germaniei în Republica Moldova, Hubert Knirsch, în cadrul unei întrevederi cu premierul Alexandru Munteanu. Acordurile pentru recepționarea finanțării urmează să fie negociate și semnate […] Articolul Sprijin financiar din Germania: Republica Moldova va primi 24,4 milioane € pentru dezvoltarea țării apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Spațiile pentru schimb valutar de la aeroport, scoase la licitație: Chiria începe de la 1 384 € lunar # Realitatea.md
Aeroportul Internațional Chișinău a anunțat o licitație „cu strigare” pentru închirierea a două spații comerciale neutilizate din zona comună a terminalului de sosiri, la nivelul 1. Fiecare spațiu are 15,1 m² și poate fi folosit pentru birouri sau pentru activități de schimb valutar. Chiria pornește de la 1.384 de euro pe lună, fără TVA, iar […] Articolul Spațiile pentru schimb valutar de la aeroport, scoase la licitație: Chiria începe de la 1 384 € lunar apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Decana USM de la Fizică și Inginerie continuă să predea. Ea neagă că a luat mită și va contesta acuzațiile CNA # Realitatea.md
Decana Facultății de Fizică și Inginerie a Universității de Stat din Moldova (USM), Liliana Dimitroglo, investigată într-un dosar de corupție și trafic de influență, se declară nevinovată. Ea susține că Centrul Național Anticorupție (CNA) a publicat informații eronate, pe care le va contesta în instanță. Deși este vizată în anchetă, nu a fost suspendată din funcție […] Articolul Decana USM de la Fizică și Inginerie continuă să predea. Ea neagă că a luat mită și va contesta acuzațiile CNA apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Securitatea Luvrului, la pământ. Doi tineri și-au atârnat propriul tablou lângă Mona Lisa # Realitatea.md
Securitatea Muzeului Luvru este din nou pusă la îndoială după ce doi utilizatori TikTok, Neal și Senne, au reușit să agațe un portret al lor în sala unde este expusă Mona Lisa, fără a fi opriți de agenții de pază. Incidentul s-a produs vineri, în jurul orei 17:30. Influencerii belgieni au intrat în muzeu ca […] Articolul Securitatea Luvrului, la pământ. Doi tineri și-au atârnat propriul tablou lângă Mona Lisa apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
VIDEO Incident violent la Buiucani: O elevă a fost agresată de o vânzătoare. Ce spune poliția # Realitatea.md
O elevă a fost agresată de o vânzătoare în urma unui conflict. Incidentul a avut loc pe strada Paris din sectorul Buiucani al Capitalei. Femeia a apucat-o pe adolescentă de păr și de ureche, provocându-i sângerare. Imaginile au fost făcute publice pe rețelele de socializare, care în scurt timp au devenit virale. Redacția Realitatea.md a […] Articolul VIDEO Incident violent la Buiucani: O elevă a fost agresată de o vânzătoare. Ce spune poliția apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Fracțiunea lui Costiuc propune crearea unei Comisii parlamentare care va accelera retragerea Moldovei din CSI # Realitatea.md
Fracțiunea „Democrația Acasă” a înregistrat în Parlament un proiect pentru crearea unei Comisii parlamentare care va accelera retragerea Moldovei din Comunitatea Statelor Independente (CSI). Conform autorilor, membrii Comisiei vor analiza obligațiile pe care și l-a asumat țara noastră în cadrul CSI. Aceștia ar mai urma să elaboreze, de comun cu Guvernul, calendarul de acțiuni, în […] Articolul Fracțiunea lui Costiuc propune crearea unei Comisii parlamentare care va accelera retragerea Moldovei din CSI apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Orange lansează un serviciu inovator de protecție online, care te apără de malware, phishing, viruși sau alte site-uri malițioase, atunci când navighezi pe net în rețeaua Orange. CyberFilter îți oferă protecție automată în browser, atât când folosești Internetul Mobil, cât și acasă, în rețeaua ta de Fibră, pentru toate dispozitivele conectate. Internet sigur pentru toată […] Articolul CyberFilter – noul serviciu Orange care te protejează pe Internet apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Nou val de fraude lovește moldovenii: Escrocii preiau controlul telefonului și golesc conturile bancare # Realitatea.md
Un nou val de fraude lovește utilizatorii de telefoane mobile din Republica Moldova. Persoane necunoscute contactează victimele prin aplicații de mesagerie precum WhatsApp sau Viber, prezentându-se fals drept reprezentanți ai operatorilor de telefonie mobilă. Scopul lor este de a prelua controlul total asupra telefonului și golirea conturilor bancare, anunță Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF).Potrivit […] Articolul Nou val de fraude lovește moldovenii: Escrocii preiau controlul telefonului și golesc conturile bancare apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
„Carul se mișcă din loc”. Nicanor Ciochină, decăzut din dreptul de a aduce martori ai apărării în instanță # Realitatea.md
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, învinuit de provocarea accidentului rutier soldat cu moartea unui adolescent și a fugit de la locul faptei, a fost decăzut din dreptul de a aduce martori ai apărării în instanță. Decizia a fost luată luni, 17 noiembrie, de către judecătoarea Lilia Lupașco, scrie Ziarul de Gardă. Măsura a fost luată […] Articolul „Carul se mișcă din loc”. Nicanor Ciochină, decăzut din dreptul de a aduce martori ai apărării în instanță apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Pentru anul curent, nu există motive care să justifice o scumpire, atâta timp cât Energocom deține statutul de operator cu obligație de serviciu public, statut care expiră la sfârșitul acestui an. Declarațiile au fost făcute pentru BANI.MD, în contextul în care BNM anticipează în noul Raport asupra inflației o ajustare de 16,7% a tarifelor la […] Articolul Energocom, despre tariful la curent: Nu există premise pentru majorare apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Compania Double Case anunță o nouă măsură menită să întărească încrederea în proiectul său crypto: blocarea a 60% din oferta totală a tokenului DCT, echivalentul a 600.000 de unități, pentru o perioadă de zece ani, până în 2035. Procedura a fost realizată prin smart-contractul Jupiter Lock de pe blockchain-ul Solana, ceea ce face ca aceste […] Articolul Double Case și-a blocat tokenul: 60% din DCT, pentru 10 ani apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
EXCLUSIV Procuratura a refuzat pornirea urmării penale, după moartea Andreei Cuciuc: Nu există faptul infracțiunilor # Realitatea.md
Procuratura Chișinău a refuzat să pornească urmărire penală, după moartea Andreei Cuciuc. Conform instituției, nu a fost constatat faptul unui șir de infracțiuni prevăzute în Codul Penal. Mai exact, s-a analizat dacă putea fi vorba despre omor intenționat, lipsirea din viață din imprudență, omor săvârșit în stare de afect, vătămarea intenționată a sănătății și integrității, […] Articolul EXCLUSIV Procuratura a refuzat pornirea urmării penale, după moartea Andreei Cuciuc: Nu există faptul infracțiunilor apare prima dată în Realitatea.md.
