Un polițist din Nisporeni, prins de CNA cu mită de 4 000 lei: Ar fi estorcat banii pentru a mușamaliza un dosar de violență în familie

Deputata Partidului Acțiune și Solidaritate, Victoria Belous, fosta ministră a Finanțelor, susține că formularea „R. Moldova a ratat tranșa de 170 de mil. $ de la FMI” ar fi incorectă. „Noi nu am ratat, ei nu sunt granturi, sunt o sumă de creditare. Am luat banii de la Uniunea Europeană, respectiv, nu a apărut necesitatea să debursăm cealaltă sumă”, a declarat ex-ministra, întrebată cum ar trebui să înțeleagă un cetățean de rând situația respectivă.