Fecioarele vor primi o scrisoare importantă, iar Vărsătorii vor oscila între dragoste și ură: Vezi ce-ți prezic astrele

15:10

„Modul în care este examinat dosarul Plahotniuc și erorile comise în proces dau naștere unor dezbateri în societate, care începe să se întrebe deja dacă învinuirile aduse fostului lider al PDM mai sunt valabile”. Despre acest lucru vorbește fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, care dă de înțeles că „grație sprijinului Maiei Sandu și al PAS”, Vlad Plahotniuc are toate șansele să fi legitimat, inclusiv politic.