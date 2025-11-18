(video) Atac cu drone în regiunea rusă Belgorod: Un centru comercial, cuprins de flăcări

18:10

Un tânăr de 19 ani a murit după ce SUV-ul de aproape jumătate de milion de euro în care se afla s-a rupt în două într-un accident violent la Milano, în Italia. La volan era prietenul lui cu un an mai mare, fără permis. După impactul devastator, șoferul s-a prefăcut că e salvator, dar a fost demascat de imagini de pe camerele de supraveghere și de martori, scrie Libertatea.