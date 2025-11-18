Magistratul pentru care PG cere acordul CSM de a porni urmărirea penală: Ar fi fost printre cei 3 judecători beți, care au agresat un angajat al unei benzinării din Soroca

17:30

Potrivit unei informații publicate inițial în comunitatea crypto pe canale de telegram și confirmate ulterior pentru bani.md, compania Double Case a decis să sigileze 60% din total supply-ul tokenului DCT – aproximativ 600.000 de unități – pentru o perioadă de zece ani, până în 2035. Procedura a fost realizată prin smart-contractul Jupiter Lock de pe blockchain-ul Solana, ceea ce înseamnă că aceste tokenuri nu pot fi accesate, retrase sau vândute de nicio parte implicată pe durata întregului interval. Tranzacția este publică și poate fi verificată pe Solscan.