(live/update) CSM, în ședință: Desfășurarea concursului pentru suplinirea unor posturi vacante de judecător la CA, în examinare
UNIMEDIA, 18 noiembrie 2025 15:10
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește astăzi, 18 noiembrie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 19 subiecte.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 30 minute
15:10
(live/update) CSM, în ședință: Desfășurarea concursului pentru suplinirea unor posturi vacante de judecător la CA, în examinare # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește astăzi, 18 noiembrie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 19 subiecte.
Acum o oră
15:00
(video) Judecătoarea Natalia Mămăligă, candidată la Curtea de Apel, trimisă de CSM la reevaluare: Apartamentele „pentru cele 3 surori”, din nou în discuții # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a decis să trimită la reevaluare raportul privind judecătoarea Natalia Mămăligă, de la Judecătoria Chișinău, candidată la funcția de judecător la Curtea de Apel Centru.
14:50
(video) Fosta soție a lui Justin Trudeau, prima reacție după apariția acestuia cu Katy Perry: „Aleg să ascult muzica, nu zgomotul” # UNIMEDIA
Sophie Grégoire, fosta soție a lui Justin Trudeau, a vorbit despre modul în care gestionează atenția publică din jurul relației dintre fostul premier canadian și cântăreața Katy Perry, subliniind că preferă să rămână echilibrată și să își asume propriile emoții, scrie adevarul.ro.
14:40
Fosta soție a lui Justin Trudeau, prima reacție după apariția acestuia cu Katy Perry: „Aleg să ascult muzica, nu zgomotul” # UNIMEDIA
Sophie Grégoire, fosta soție a lui Justin Trudeau, a vorbit despre modul în care gestionează atenția publică din jurul relației dintre fostul premier canadian și cântăreața Katy Perry, subliniind că preferă să rămână echilibrată și să își asume propriile emoții, scrie adevarul.ro.
14:40
(video) Momentul în care un șofer moldovean scapă TIR-ul de sub control pe o autostradă din Cehia: Era beat criță, iar acum riscă pedeapsă cu închisoarea # UNIMEDIA
Un șofer moldovean de 47 de ani, aflat la volanul unui camion înmatriculat în Polonia, a fost surprins de camerele de pe autostrada cehă D1 în timp ce conducea haotic și provoca un derapaj periculos al semiremorcii. La scurt timp, poliția l-a oprit și a descoperit că bărbatul era în stare avansată de ebrietate, cu 1,29 la mie alcool în sânge, scrie Libertatea.
Acum 2 ore
14:20
(foto) Cine este moldoveanca, aleasă „Femeia Anului” de o prestigioasă revistă din Bulgaria: Focoasa blondă, care combină „pasiunea și vocația” # UNIMEDIA
Moldoveanca Elena Matei a fost aleasă „Femeia Anului 2025” de o prestigioasă revistă din Bulgaria. „Sunt onorată, încă mă dezvolt și sunt recunoscătoare pentru fiecare pas”, a scris focoasa blondă.
13:50
Au muncit „în sudoarea frunții”: Experți contractați de Agenția Medicamentului, plătiți cu 14 mil. lei, pentru „600 de ore de lucru lunar” # UNIMEDIA
În timp ce un angajat de rând muncește mai puțin de 250 de ore pe lună, experților contractați de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM), o instituție subordonată Guvernului, le-a reușit o „performanță” inexplicabilă - au lucrat câte 600 de ore lunar. Cel puțin pentru atâtea au fost remunerați, în total, cu 14 milioane lei. Informațiile se conțin în raportul de audit al Curții de Conturi, care a relevat mai multe neconformități în activitatea instituției de stat.
Acum 4 ore
13:30
Igor Dodon: Lumea, zguduită de vestea că autoritățile de vârf ale Ucrainei sunt implicate în delapidarea a 100 mil. $. Până la finalizarea anchetei, trebuie să întrerupem orice formă de cooperare # UNIMEDIA
Fostul președinte al Republicii Moldova, deputatul Igor Dodon, a solicitat întreruperea tuturor formelor de cooperare a Republicii Moldova cu Ucraina, în contextul acuzațiilor că autoritățile de vârf a Ucrainei sunt implicate în delapidarea a 100 de milioane de dolari, care au fost acordați drept sprijin.
13:20
Conferința internațională Insol.Legal 2025 va avea loc la Chișinău. Experți de la ONU, Banca Mondială, Harvard și UNIFI, printre invitați # UNIMEDIA
Conferința internațională de Insolvabilitate cu tema „Dreptul European al Insolvenței”, ediția a III-a, va avea loc la Chișinău la 27 noiembrie 2025. Evenimentul va întruni invitați valoroși, inclusiv reprezentanți de la Comisia ONU pentru dreptul comercial internațional, Banca Mondială, Curtea de Apel Cluj, dar și experți de la Universitățile Harvard și UNIFI (Florența).
13:20
În atenția șoferilor! Motorina trece, mâine, de pragul de 21 lei per litru: Și prețul benzinei continuă să crească # UNIMEDIA
Scumpirile la pompă continuă. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a afișat prețuri cu 6 și 5 bani mai mari la carburanți pentru mâine, 19 noiembrie.
13:10
Încălcări cu duiumul, depistate de Curtea de Conturi la Agenția Medicamentului: Sporuri salariale nejustificate de 4 mil. lei, prețuri „secrete” la medicații și farmacii fără inspecție # UNIMEDIA
Curtea de Conturi a relevat mai multe încălcări în activitatea Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) pentru anii 2024-2025, în cadrul auditului prezentat astăzi. Astfel, s-a depistat că medicamente recepționate ca ajutor umanitar, în sumă de aproape 50 milioane lei nu au fost supuse controlului de stat al calității, cum prevede legea, prețul de producător nu este declarat pentru circa jumătate din tipurile de medicamente, iar angajații instituției au primit sporuri salariale specifice de 3,9 milioane de lei fără o justificare concretă.
12:50
(video) Un premier, întâmpinat cu îmbățișări și săruturi, altul cu o strângere de mână: Cum l-a salutat Marta Kos pe Alexandru Munteanu, la Formulul de la Bruxelles # UNIMEDIA
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, participă, astăzi, la Forumul privind extinderea UE, alături de oficiali precum vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas și comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos. Urmăriți evenimentul pe UNIMEDIA
12:50
Vicepreședinți de Judecătorii, cu portofelul integru: Rapoartele pe evaluarea magistraților Igor Botezatu și Andrei Mocanu, aprobate de CSM # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, în ședința din 18 noiembrie 2025, raporturile de evaluare întocmite de Comisia de evaluare externă (Vetting) privind doi vicepreședinți interimari ai instanțelor din Comrat și Căușeni.
12:40
Irina Vlah: Răspunsul Comisiei de la Veneţia poate clarifica situaţia legată de prevederile abuzive ale Legii privind partidele politice # UNIMEDIA
Partidul Republican „Inima Moldovei”, a cărui activitate a fost limitată perioada examinării cauzei civile, s-a adresat Comisiei de la Veneţia. Irina Vlah, liderul formațiunii, în cadrul unui interviu pentru Tribuna, a spus că, în demers, au pornit de la prevederile abuzive ale Legii privind partidele politice, introduse cu doar câteva săptămâni înainte de startul oficial al perioadei electorale şi utilizate de guvernare împotriva oponenţilor politici, inclusiv împotriva formaţiunii pe care am onoarea să o conducă.
12:20
„Un adevărat erou”. Maia Sandu deplânge decesul lui Ilie Ilașcu: Ce mesaj a transmis președinta # UNIMEDIA
Președinta Maia Sandu a transmis condoleanțe familiei îndurerate și apropiaților lui Ilie Ilașcu, subliniind că curajul și implicarea sa l-au transformat într-un „simbol al rezistenței pentru libertate și identitate națională”.
12:10
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește astăzi, 18 noiembrie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 19 subiecte.
12:00
Aurus, limuzina preferată a lui Putin, trece sub controlul Gazprom. Gigantul rus devine acţionar majoritar al producătorului de maşini de lux # UNIMEDIA
Producătorul rus de maşini Aurus a fost preluat în proporţie de 51% de o divizie a gigantului rus Gazprom. Compania produce automobile de lux folosite de oficialii de rang înalt din Rusia, inclusiv de preşedintele Vladimir Putin, scrie adevarul.ro.
12:00
Guvernul refuză majorarea burselor pentru studenți, care s-au plâns că acestea nu le acoperă nici jumătate din necesități: Ce explicație are MEC # UNIMEDIA
Consiliul Național al Tineretului a înaintat o petiție către Ministerul Educației și Cercetării prin care cere majorarea burselor pentru studenți. „Educația nu poate fi de calitate dacă tinerii sunt permanent în lupta pentru supraviețuire, nu pentru dezvoltare”, au menționat cei de la CNTM. Ministerul Educației și Cercetării a declarat că bursele de studii sunt doar „un element de susținere al studenților”.
11:50
Ion Ceban critică discuțiile pe o posibilă creștere a vârstei de pensionare în RM: Guvernul nu a zis „Nu” sau „Da”, însă această decizie nu va salva sistemul, cand economia e în stare grava # UNIMEDIA
Pe fundalul discuțiilor privind o posibilă majorare a vârstei de pensionare, primarul Ion Ceban avertizează că măsura nu ar rezolva presiunile tot mai mari asupra sistemului, într-un moment în care Republica Moldova se confruntă simultan cu declin demografic, exod masiv și stagnare economică. „Starea sistemului de pensii este una nu chiar bună şi, pe termen scurt sau mediu, se poate agrava, lucru evident dacă urmărim tendinţele ce devin tot mai pronunţate”, a scris edilul.
11:50
Peste 1000 de perechi de ochelari și huse, ascunse într-o Toyota: O șoferiță, prinsă cu accesorii de contrabandă lângă Anenii Noi # UNIMEDIA
În apropiere de orașul Anenii Noi, ofițerii Echipelor Mobile ale Serviciului Vamal au stopat regulamentar un automobil de model Toyota Auris, condus de o femeie de 35 de ani.
Acum 6 ore
11:30
Ultima oră! CSM a admis solicitarea PG pentru a fi urmărit penal un judecător: Magistratul, cercetat pentru șofat în stare de ebrietate # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat demersul Procurorului General privind inițierea urmăririi penale pe numele unui judecător, suspectat de conducerea unui vehicul în stare de ebrietate avansată, potrivit articolului 264¹ alin. (1) din Codul Penal. Identitatea magistratului rămâne, însă, confidențială.
11:30
Un polițist din Nisporeni, prins de CNA cu mită de 4 000 lei: Ar fi estorcat banii pentru a mușamaliza un dosar de violență în familie # UNIMEDIA
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în colaborare cu procurorii municipiului Chișinău, au reținut în flagrant un angajat al Inspectoratului de Poliție Nisporeni în momentul primirii unor mijloace bănești ce nu i se cuvin în sumă de 4 000 de lei.
11:30
(live) Un premier, întâmpinat cu îmbățișări și săruturi, altul cu o strângere de mână: Cum l-a salutat Marta Kos pe Alexandru Munteanu, la Formulul de la Bruxelles # UNIMEDIA
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, participă, în aceste clipe, la Forumul privind extinderea UE, alături de oficiali precum vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas și comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos. Urmăriți live, pe UNIMEDIA
11:20
(video) A zburat cu Mercedes-ul de pe șosea și a doborât totul în cale: Un gard, un garaj și un pilon, distruse în urma accidentului violent # UNIMEDIA
Un accident grav, cu implicarea unui automobil de model Mercedes, s-a produs la Tiraspol, stânga Nistrului. Mașina a fost făcută zob, după ce șoferul ar fi pierdut controlul asupra volanului și a zburat cu mașina de pe șosea, aterizând într-un gard.
11:20
Ultima oră! CSM a admis solicitarea PG pentra a fi urmărit penal un judecător: Magistratul, cercetat pentru șofat în ebrietate # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat demersul Procurorului General privind inițierea urmăririi penale pe numele unui judecător, suspectat de conducerea unui vehicul în stare de ebrietate avansată, potrivit articolului 264¹ alin. (1) din Codul Penal. Identitatea magistratului rămâne, însă, confidențială.
11:10
CSM a admis sesizarea PG, dar ține în secret identitatea magistratului: Judecătorul urmărit penal, suspectat că ar fi condus băut # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat demersul Procurorului General privind inițierea urmăririi penale pe numele unui judecător, suspectat de conducerea unui vehicul în stare de ebrietate avansată, potrivit articolului 264¹ alin. (1) din Codul Penal. Identitatea magistratului rămâne, însă, confidențială.
11:00
(video) A zburat cu Mercedes-ul de pe șosea și a distrus totul în cale: Un gard, un garaj și un pilon, distruse în urma accidentului violent # UNIMEDIA
Un accident grav, cu implicarea unui automobil de model Mercedes, s-a produs la Tiraspol, stânga Nistrului. Mașina a fost făcută zob, după ce șoferul ar fi pierdut controlul asupra volanului și a zburat cu mașina de pe șosea, aterizând într-un gard.
10:50
Achiziția unui apartament nu este doar o simplă tranzacție, ci un pas important în viața fiecărei persoane.
10:40
Prețul petrolului rusesc se prăbușește: India și China își reduc achizițiile înainte de termenul-limită al sancțiunilor SUA # UNIMEDIA
Prețurile petrolului rusesc au înregistrat o scădere puternică după ce rafinăriile din India și China și-au redus achizițiile în așteptarea termenului-limită al sancțiunilor impuse de SUA, care vizează producătorii de stat Rosneft și Lukoil, scrie presa română.
10:30
(live/update) CSM, în ședință: Acordul pe pornirea urmăririi penale în privința unui judecător, eliberat # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește astăzi, 18 noiembrie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 19 subiecte.
10:30
Atenție, cetățeni! Escrocii pot prelua controlul telefoanelor de la distanță pentru a goli conturile: Cum funcționează și cum vă puteți proteja # UNIMEDIA
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) avertizează asupra unui nou tip de fraudă prin care escrocii preiau controlul telefoanelor mobile de la distanță, folosind aplicații de mesagerie precum WhatsApp sau Viber. Astfel, sub diverse pretexte, victimelor li se cere să întreprindă anumite acțiuni specifice legate de setările telefonului. Odată ce persoanele urmează instrucțiunile, escrocii reușesc să preia controlul complet și de la distanță asupra dispozitivului mobil.
10:30
Magistratul pentru care PG cere acordul CSM de a porni urmărirea penală: Ar fi fost printre cei 3 judecători beți, care au agresat un angajat al unei benzinării din Soroca # UNIMEDIA
Procurorul general, Alexandru Machidon solicită acordul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru pornirea urmăririi penale în privința unui judecător. În aceste clipe, Consiliul examinează cererea într-o ședință cu ușile închise.
10:30
(video) Dorian Istratii, deputat PAS, despre dosarul lui Vlad Plahotniuc: Merge repede, că nici el nu reușește să-l citească # UNIMEDIA
Deputați ai guvernării PAS apreciază faptul că dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc „se mișcă repede”. „Nici Plahotniuc nu reușește să-l citească”, a declarat Dorian Istratii, la TV8. Astfel, deputatul PAS confirmă afirmațiile publice făcute de avocatul fostului lider democrat, că „din cauza vitezei cu care are loc acest proces, Vladimir Plahotniuc nu reușește să examineze dosarul”.
10:30
Zeci de blocuri din sectorul Ciocana rămân astăzi fără căldură și apă caldă, din cauza unei avarii: Adresele afectate # UNIMEDIA
„Termoelectrica” S.A. anunță executarea unor lucrări de reabilitare a unei rețele termice avariate, amplasată pe strada Ginta Latină 19/3 din sectorul Ciocana al capitalei.
10:20
Atenție, cetățeni! Escrocii pot prelua controlul telefonului tău de la distanță pentru a-ți goli conturile: Vezi cum funcționează și cum te poți proteja # UNIMEDIA
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) avertizează asupra unui nou tip de fraudă prin care escrocii preiau controlul telefoanelor mobile de la distanță, folosind aplicații de mesagerie precum WhatsApp sau Viber. Astfel, sub diverse pretexte, victimelor li se cere să întreprindă anumite acțiuni specifice legate de setările telefonului. Odată ce persoanele urmează instrucțiunile, escrocii reușesc să preia controlul complet și de la distanță asupra dispozitivului mobil.
10:10
„Sunt proști, m-am enervat”: Trump a rămas fără voce după ce a țipat în timpul unei discuții despre comerţ # UNIMEDIA
Preşedintele american Donald Trump a părut răguşit la o conferinţă de presă luni, după ce a ţipat în timpul unei discuţii despre comerţ, scrie adevarul.ro.
10:00
(live/update) CSM, în ședință: Un acord pe pornirea urmăririi penale în privința uui judecător, examinat cu ușile închise # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește astăzi, 18 noiembrie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 19 subiecte.
10:00
A făcut focul în sobă, până s-a aprins casa: Un bărbat din Sîngerei, spitalizat cu arsuri grave, după ce locuința i-a fost cuprinsă de flăcări # UNIMEDIA
Un bărbat de 67 de ani a ajuns în stare gravă la spital, după ce locuința sa din satul Sloveanca, raionul Sîngerei, a fost cuprinsă de flăcări în dimineața zilei de 17 noiembrie.
09:50
(live) CSM, în ședință: Rapoarte ale Comisiei de evaluare externă, anunțarea unui concurs și acordarea gradelor unor judecători, pe agendă # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește astăzi, 18 noiembrie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 19 subiecte.
09:40
Mijlocașul Artur Ioniță se retrage din națională după 16 ani sub tricolor: „Un exemplu pentru tineri și o figură importantă în fotbalul moldovenesc” # UNIMEDIA
Mijlocașul Artur Ioniță (35 de ani) și-a anunțat retragerea din Naționala Moldovei după meciul cu Israel, din preliminariile CM 2026. Cu 81 de selecții, dintre care 17 ca căpitan, Artur Ioniță rămâne al 3-lea cel mai selecționat jucător din istoria țării, după Alexandru Epureanu (100) și Igor Armaș (83).
Acum 8 ore
09:20
(video) Conflict la Primăria Codru: Doi consilieri s-au luat la bătaie în timpul unei ședințe # UNIMEDIA
Doi consilieri s-au luat la bătaie, iar unul dintre ei a fost pus la pământ, chiar în timpul unei ședințe care se defăsura la Primăria Codru. Momentul conflictului a fost filmat, iar imaginile au fost publicate pe pagina de facebook a primăriei orașul Codru.
09:10
La Chișinău s-a deschis primul salon oficial LOTUS Cars – un eveniment care vorbește de la sine. Fără zgomot. Fără afișare. Dar cu un gust impecabil și o filozofie înțeleasă de cei care apreciază autenticitatea.
09:00
Pe 18 noiembrie, Filip al II-lea a fost încoronat rege al Franței.
08:50
„Nu a fost constatată comiterea unei infracțiuni”: Procuratura a refuzat pornirea urmării penale, după moartea Andreei Cuciuc # UNIMEDIA
Procuratura Chișinău a refuzat să pornească urmărire penală, după moartea Andreei Cuciuc. Conform instituției, nu a fost constatat faptul unui șir de infracțiuni prevăzute în Codul Penal, scrie realitatea.md.
08:30
Fecioarele vor primi o scrisoare importantă, iar Vărsătorii vor oscila între dragoste și ură: Vezi ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Energii planetare semnificative ne influențează astăzi, invitându-ne să detectăm căile neașteptate pe care ni le deschid. Fiecare semn zodiacal va întâmpina provocări și oportunități unice, iar arhetipurile astrologice ne vor ghida reacțiile. Horoscopul zilnic de astăzi ar putea dezvălui indicii personalizate, oferind o perspectivă asupra modului în care să navigăm aceste energii.
08:10
Rihanna și A$AP Rocky surprinși la o cină romantică în Santa Monica: Cum arată artista la scurt timp după naștere # UNIMEDIA
Rihanna și A$AP Rocky au fost surprinși la o cină romantică în Santa Monica, marcând una dintre primele apariții publice ale artistei după nașterea celui de-al treilea copil al cuplului, fetița Rocki Irish, scrie protv.ro.
08:00
Leul moldovenesc a înregistrat o slăbire în fața principalelor valute de referință, euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:40
Un tânăr de 22 de ani, originar din Republica Moldova și stabilit în Italia a murit duminică după-amiază într-un accident rutier violent produs pe drumul național SS73,scrie presa italiana.
Acum 12 ore
07:30
Un centru comercial din orașul Korochya, regiunea Belgorod, a fost cuprins de flăcări după un atac cu drone raportat în noaptea de duminică spre luni. Autoritățile ruse susțin că nu au existat victime, însă mai multe locuințe și zone întregi au rămas fără curent electric, scrie adevărul.ro.
07:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că astăzi vremea în Moldova va fi predominant înnorată, cu posibile precipitații ușoare în anumite intervale.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.