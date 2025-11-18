(video) Dorian Istratii, deputat PAS, despre dosarul lui Vlad Plahotniuc: Merge repede, că nici el nu reușește să-l citească
UNIMEDIA, 18 noiembrie 2025 10:30
Deputați ai guvernării PAS apreciază faptul că dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc „se mișcă repede”. „Nici Plahotniuc nu reușește să-l citească”, a declarat Dorian Istratii, la TV8. Astfel, deputatul PAS confirmă afirmațiile publice făcute de avocatul fostului lider democrat, că „din cauza vitezei cu care are loc acest proces, Vladimir Plahotniuc nu reușește să examineze dosarul”.
• • •
