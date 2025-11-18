Cel puțin 2 miliarde de lei sunt necesari pentru demararea lucrărilor la centura de ocolire a Chișinăului
Realitatea.md, 18 noiembrie 2025 07:30
Cel puțin 2 miliarde de lei sunt necesari pentru demararea lucrărilor la centura de ocolire a Chișinăului – un proiect pe care primarul Ion Ceban îl descrie drept „esențial pentru dezvoltarea capitalei și a întregii regiuni". Autoritățile locale speră să obțină finanțare din bugetul de stat, transmite IPN. Deputații fracțiunii „Alternativa", formațiune alături de care […]
• • •
Acum 30 minute
07:30
Cel puțin 2 miliarde de lei sunt necesari pentru demararea lucrărilor la centura de ocolire a Chișinăului # Realitatea.md
Cel puțin 2 miliarde de lei sunt necesari pentru demararea lucrărilor la centura de ocolire a Chișinăului – un proiect pe care primarul Ion Ceban îl descrie drept „esențial pentru dezvoltarea capitalei și a întregii regiuni". Autoritățile locale speră să obțină finanțare din bugetul de stat, transmite IPN. Deputații fracțiunii „Alternativa", formațiune alături de care […]
Acum o oră
07:20
Horoscopul zilei – 18 noiembrie 2025: Transformări și introspecție pentru fiecare zodie # Realitatea.md
Nativii se simt mai misterioși ca niciodată. Ziua de 18 noiembrie marchează a 29-a zi lunară, asociată cu constelația Hydra, iar energia astrală indică începutul unor transformări care pot scoate la iveală frici necunoscute. Acțiunile și gândurile de astăzi vor influența obiceiurile viitoare. Berbec (21 martie – 19 aprilie)Idealismul te poate ghida către noi dimensiuni […]
07:10
Cursul valutar anunțat de Banca Națională a Moldovei arată că dolarul american se ieftinește astăzi cu trei bani și ajunge la 16 lei și 89 de bani. Euro își păstrează valoarea de 19 lei și 63 de bani, conform datelor BNM. Leul românesc rămâne la prețul de 3 lei și 86 de bani, iar hrivna […]
07:00
Astăzi, 18 noiembrie 2025 vremea va fi rece și mohorâtă. Temperaturile vor fi mai scăzute decât în mod obișnuit pentru această perioadă și se vor situa între +1 și +9 grade Celsius. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!
Acum 2 ore
06:50
Oraşul Korochya din regiunea rusă Belgorod a fost ținta unui atac cu drone, în urma căruia a izbucnit un incendiu la un centru comercial local. Atacul a provocat incendierea acoperişului clădirii comerciale, iar focul nu a fost încă stins susține guvernatorul regiunii, Vyacheslav Gladkov. Gladkov susţine că nu au existat victime în urma atacului. O altă […]
Acum 6 ore
02:40
Tragedie în Italia: Un tânăr moldovean și-a pierdut viața după ce a pierdut controlul volanului # Realitatea.md
Un tânăr de 22 de ani din Republica Moldova a murit într-un grav accident rutier în Italia. Potrivit presei locale, tragedia a avut loc în seara de 16 noiembrie, în zona Pieve al Toppo, lângă Arezzo. Accidentul a avut loc la ora 16:42, pe o șosea aglomerată. Băiatul, originar din Republica Moldova și stabilit în […]
Acum 12 ore
23:00
Cel puțin 45 de pelerini indieni au murit după ce autobuzul lor s-a ciocnit cu o cisternă diesel și a luat foc # Realitatea.md
Cel puțin 45 de pelerini indieni au murit într-un accident tragic în Arabia Saudită. Autobuzul în care se aflau s-a ciocnit cu o cisternă care transporta motorină, în apropiere de Medina. Potrivit unui oficial de poliție din Hyderabad, „singura persoană care a supraviețuit este tratată în spital", scrie libertatea.ro. Accidentul a avut loc în jurul […]
22:50
Polonia, „înainte de război”: avertismentul dur al șefului Statului Major după atacuri cibernetice și sabotaje # Realitatea.md
După seria de sabotaje la căile ferate și atacurile informatice care au vizat infrastructura națională, Varșovia începe să vorbească deschis despre un tablou îngrijorător. Generalul Wiesław Kukuła, șeful Statului Major al Armatei Poloneze, avertizează că statul polon se confruntă cu elemente clare ale unei pregătiri pentru agresiune, transmite adevărul.ro. Potrivit declarațiilor consemnate de Rzeczpospolita, actorul […]
22:30
A decedat Ilie Ilașcu, fost deputat și deținut politic al regimului separatist de la Tiraspol # Realitatea.md
Ilie Ilașcu, fost deținut politic în regimul nerecunoscut de la Tiraspol, fost deputat în Parlamentul de la Chișinău și senator român, a decedat la vârsta de 73 de ani. Anunțul a fost făcut de apropiați pe pagina sa de Facebook. „Cu profundă durere în suflet, anunțăm stingerea din viata a celui care a fost pentru […]
21:50
Banca Națională a Moldovei (BNM) desfășoară în perioada 24-28 noiembrie, cea de-a treia ediție a „Săptămânii Carierei la BNM". Evenimentul continuă tradiția inițiată în urmă cu trei ani și reunește sute de studenți și profesioniști interesați să exploreze oportunitățile și perspectivele unei cariere în domeniul financiar-bancar. BNM oferă celor prezenți sesiuni interactive, ateliere practice, prezentări […]
21:40
„Fotografia anului”: Imaginea incredibilă a unui parașutist în cădere, perfect aliniat cu soarele # Realitatea.md
Andrew McCarthy, astrophotograf profesionist american, s-a asociat cu YouTuberul Gabriel C. Brown pentru o ședință foto excepțională. Aveau o singură șansă de a surprinde acest moment magic. Cadru realizat de McCarthy cu Gabriel C. Brown în cădere liberă în fața soarelui a devenit viral în ultimele zile pe rețelele sociale, scrie Le Parisien. Acest moment, […]
21:10
Tehnologie fără precedent: Aplicație AI pentru a vorbi cu cei morți, creată de un fost actor Disney # Realitatea.md
O nouă companie de inteligență artificială a stârnit controverse online după ce a lansat o aplicație care le permite utilizatorilor să creeze avataruri digitale interactive ale membrilor familiei decedați, transmite antena3.ro. Un fost star al programelor TV pentru copii de la Disney a lansat aplicația care folosește inteligența artificială pentru a crea avataruri ale celor […]
20:40
Tragedie în Italia: Un tânăr moldovean și-a pierdut viața după ce a pierdut controlul volanului # Realitatea.md
Un tânăr de 22 de ani din Republica Moldova a murit într-un grav accident rutier în Italia. Potrivit presei locale, tragedia a avut loc în seara de 16 noiembrie, în zona Pieve al Toppo, lângă Arezzo. Accidentul a avut loc la ora 16:42, pe o șosea aglomerată. Băiatul, originar din Republica Moldova și stabilit în […]
20:10
VIDEO Fosta ministră a Finanțelor apără influencerii moldoveni: Ei încasează milioane și achită impozite # Realitatea.md
Victoria Belous, ex-ministra Finanțelor, în prezent deputată PAS, sare în apărarea influencerilor, suspectați de internauți că nu ar achita impozite. În realitate, creatorii de conținut ar fi disciplinați la acest capitol, a dat de înțeles ea, într-un interviu cu jurnalistul Nicolae Chicu. „Unii personal au spus cât achită, avem foarte mulți persoane care vin și […]
19:00
Guvernul nu va majora bursele studenților. MEC invocă creșteri deja aplicate, indexarea și investiții în educație # Realitatea.md
Bursele pentru studenții care își fac studiile în instituțiile publice de învățământ superior din Republica Moldova sunt stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1009/2006 cu privire la cuantumurile burselor, soldelor lunare, altor forme de ajutoare sociale pentru elevii din instituțiile de învățământ profesional tehnic, studenții din instituțiile de învățământ superior și persoanele care studiază în învățământul […]
Acum 24 ore
18:40
FOTO Toți membrii conducerii „Gazprom” și-au angajat rudele în companie sau în alte funcții de stat # Realitatea.md
Toți cei 14 membri ai consiliului de administrație al „Gazprom" au rude care lucrează (sau au lucrat) în funcții publice sau în afaceri legate de stat. Marea majoritate dintre ei – 12 membri ai conducerii – au apropiați care, la diferite perioade, au fost angajate în structurile companiei de gaz. Sursa media „Proiect" a descoperit […]
18:30
Președintele României va fi mire! Apar dezvăluiri despre nunta lui Nicușor Dan cu partenera de viață # Realitatea.md
Președintele României, Nicușor Dan, a vorbit din nou despre viitoarea nuntă cu partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru, cu care o relație de peste 20 de ani și doi copii. Șeful statului vecin spune că nu a avut timp să se ocupe de acest eveniment din cauza îndatoririlor publice. Însă, un lucru este sigur: nunta […]
18:10
Vadim Pogorlețchi, condamnat la închisoare de așa-zisa judecătorie de la Tiraspol, a fost eliberat # Realitatea.md
Activistul și apărătorul drepturilor omului din Tiraspol, Vadim Pogorlețchi, a fost eliberat din închisoare. Informația a fost confirmată de către avocatul asociației Promo-LEX, Vadim Vieru. „Confirmăm că deținutul politic și apărătorul drepturilor omului Vadim Pogorlețchi a fost eliberat. Detalii suplimentare, inclusiv privind anumite proceduri judiciare, vor fi oferite mâine printr-un comunicat de presă al Asociației […]
18:10
Atenționare de călătorie în Grecia. Grevă generală pe 18 noiembrie; transportul feroviar va fi afectat # Realitatea.md
Marți, 18 noiembrie 2025, în Grecia va avea loc o grevă generală de 24 de ore în sectorul feroviar. Din acest motiv, pot apărea întârzieri, dar și anulări de curse. Călătorii sunt îndemnați să verifice din timp site-urile companiilor de transport pentru programul actualizat al trenurilor. Pentru asistență consulară, cetățenii pot contacta Ambasada sau Consulatul […]
18:00
Guvernul: Dorin Recean nu mai beneficiază de pază de stat. Motivul – o lege promovată de PAS în 2023 # Realitatea.md
Dorin Recean nu mai beneficiază de pază de stat. Informația a fost precizată pentru Realitatea de serviciul de presă al Guvernului, după ce am publicat pe canalul nostru de Telegram o fotografie cu fostul șef al Executivului la volanul unui BMW. Imaginea a fost transmisă redacției de către cititorii Realitatea. Aceștia au menționat că fotografia […]
17:40
Pe agenda Consiliului European din 18 decembrie – deschiderea clusterelor de negocieri cu R. Moldova și Ucraina # Realitatea.md
Oficialii europeni își reafirmă sprijinul pentru extinderea Uniunii Europene și pentru avansarea Ucrainei și Republicii Moldova în procesul de aderare. Declarații în acest sens au fost făcute, potrivit postului public tv, înaintea Consiliului de Afaceri Generale al Uniunii Europene (UE), care s-a desfășurat pe 17 noiembrie, la Bruxelles. Printre temele legate de viitorul buget multianual al […]
17:40
Sprijin financiar din Germania: Republica Moldova va primi 24,4 milioane € pentru dezvoltarea țării # Realitatea.md
Republica Moldova va primi 24,4 milioane de euro de la Germania, sub formă de grant, pentru sprijinirea procesului de aderare la Uniunea Europeană și modernizarea țării. Anunțul a fost făcut de Ambasadorul Germaniei în Republica Moldova, Hubert Knirsch, în cadrul unei întrevederi cu premierul Alexandru Munteanu. Acordurile pentru recepționarea finanțării urmează să fie negociate și semnate […]
17:40
Spațiile pentru schimb valutar de la aeroport, scoase la licitație: Chiria începe de la 1 384 € lunar # Realitatea.md
Aeroportul Internațional Chișinău a anunțat o licitație „cu strigare" pentru închirierea a două spații comerciale neutilizate din zona comună a terminalului de sosiri, la nivelul 1. Fiecare spațiu are 15,1 m² și poate fi folosit pentru birouri sau pentru activități de schimb valutar. Chiria pornește de la 1.384 de euro pe lună, fără TVA, iar […]
17:10
Decana USM de la Fizică și Inginerie continuă să predea. Ea neagă că a luat mită și va contesta acuzațiile CNA # Realitatea.md
Decana Facultății de Fizică și Inginerie a Universității de Stat din Moldova (USM), Liliana Dimitroglo, investigată într-un dosar de corupție și trafic de influență, se declară nevinovată. Ea susține că Centrul Național Anticorupție (CNA) a publicat informații eronate, pe care le va contesta în instanță. Deși este vizată în anchetă, nu a fost suspendată din funcție […]
17:10
Securitatea Luvrului, la pământ. Doi tineri și-au atârnat propriul tablou lângă Mona Lisa # Realitatea.md
Securitatea Muzeului Luvru este din nou pusă la îndoială după ce doi utilizatori TikTok, Neal și Senne, au reușit să agațe un portret al lor în sala unde este expusă Mona Lisa, fără a fi opriți de agenții de pază. Incidentul s-a produs vineri, în jurul orei 17:30. Influencerii belgieni au intrat în muzeu ca […]
17:10
VIDEO Incident violent la Buiucani: O elevă a fost agresată de o vânzătoare. Ce spune poliția # Realitatea.md
O elevă a fost agresată de o vânzătoare în urma unui conflict. Incidentul a avut loc pe strada Paris din sectorul Buiucani al Capitalei. Femeia a apucat-o pe adolescentă de păr și de ureche, provocându-i sângerare. Imaginile au fost făcute publice pe rețelele de socializare, care în scurt timp au devenit virale. Redacția Realitatea.md a […]
17:10
Fracțiunea lui Costiuc propune crearea unei Comisii parlamentare care va accelera retragerea Moldovei din CSI # Realitatea.md
Fracțiunea „Democrația Acasă" a înregistrat în Parlament un proiect pentru crearea unei Comisii parlamentare care va accelera retragerea Moldovei din Comunitatea Statelor Independente (CSI). Conform autorilor, membrii Comisiei vor analiza obligațiile pe care și l-a asumat țara noastră în cadrul CSI. Aceștia ar mai urma să elaboreze, de comun cu Guvernul, calendarul de acțiuni, în […]
16:50
Orange lansează un serviciu inovator de protecție online, care te apără de malware, phishing, viruși sau alte site-uri malițioase, atunci când navighezi pe net în rețeaua Orange. CyberFilter
16:40
Nou val de fraude lovește moldovenii: Escrocii preiau controlul telefonului și golesc conturile bancare # Realitatea.md
Un nou val de fraude lovește utilizatorii de telefoane mobile din Republica Moldova. Persoane necunoscute contactează victimele prin aplicații de mesagerie precum WhatsApp sau Viber, prezentându-se fals drept reprezentanți ai operatorilor de telefonie mobilă. Scopul lor este de a prelua controlul total asupra telefonului și golirea conturilor bancare, anunță Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF).Potrivit […] Articolul Nou val de fraude lovește moldovenii: Escrocii preiau controlul telefonului și golesc conturile bancare apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
„Carul se mișcă din loc”. Nicanor Ciochină, decăzut din dreptul de a aduce martori ai apărării în instanță # Realitatea.md
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, învinuit de provocarea accidentului rutier soldat cu moartea unui adolescent și a fugit de la locul faptei, a fost decăzut din dreptul de a aduce martori ai apărării în instanță. Decizia a fost luată luni, 17 noiembrie, de către judecătoarea Lilia Lupașco, scrie Ziarul de Gardă. Măsura a fost luată […] Articolul „Carul se mișcă din loc”. Nicanor Ciochină, decăzut din dreptul de a aduce martori ai apărării în instanță apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Pentru anul curent, nu există motive care să justifice o scumpire, atâta timp cât Energocom deține statutul de operator cu obligație de serviciu public, statut care expiră la sfârșitul acestui an. Declarațiile au fost făcute pentru BANI.MD, în contextul în care BNM anticipează în noul Raport asupra inflației o ajustare de 16,7% a tarifelor la […] Articolul Energocom, despre tariful la curent: Nu există premise pentru majorare apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Compania Double Case anunță o nouă măsură menită să întărească încrederea în proiectul său crypto: blocarea a 60% din oferta totală a tokenului DCT, echivalentul a 600.000 de unități, pentru o perioadă de zece ani, până în 2035. Procedura a fost realizată prin smart-contractul Jupiter Lock de pe blockchain-ul Solana, ceea ce face ca aceste […] Articolul Double Case și-a blocat tokenul: 60% din DCT, pentru 10 ani apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
EXCLUSIV Procuratura a refuzat pornirea urmării penale, după moartea Andreei Cuciuc: Nu există faptul infracțiunilor # Realitatea.md
Procuratura Chișinău a refuzat să pornească urmărire penală, după moartea Andreei Cuciuc. Conform instituției, nu a fost constatat faptul unui șir de infracțiuni prevăzute în Codul Penal. Mai exact, s-a analizat dacă putea fi vorba despre omor intenționat, lipsirea din viață din imprudență, omor săvârșit în stare de afect, vătămarea intenționată a sănătății și integrității, […] Articolul EXCLUSIV Procuratura a refuzat pornirea urmării penale, după moartea Andreei Cuciuc: Nu există faptul infracțiunilor apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Cifra programului de deste realistă, dar experții sunt îngrijorați de capacitatea Primăriilor de a le gestiona # Realitatea.md
Republica Moldova trebuie să ajungă la 15% suprafață împădurită ca prim obiectiv realist pentru a contracara efectele devastatoare ale secetei și eroziunii solului, probleme ecologice majore, amplificate de rata actuală de împădurire de doar 11%. Activist de mediu, Petru Vinari și coordonator al proiectului „Plantăm Fapte Bune în Moldova”, a declarat pentru Radio Chișinău că, […] Articolul Cifra programului de deste realistă, dar experții sunt îngrijorați de capacitatea Primăriilor de a le gestiona apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Bulgaria spune adio Levei din 2026. Moldovenii aflați acolo, îndemnați să se pregătească # Realitatea.md
Cetățenii Republicii Moldova care se află în Bulgaria, tranzitează țara sau planifică o călătorie sunt informați că, începând cu 1 ianuarie 2026, Bulgaria va adopta Euro ca monedă oficială, înlocuind Leva, la un curs fix de 1 EUR = 1,95583 BGN. Anunțul a fost făcut de Ambasada Republicii Moldova în Bulgaria. Potrivit autorităților bulgare, trecerea […] Articolul Bulgaria spune adio Levei din 2026. Moldovenii aflați acolo, îndemnați să se pregătească apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Moldova și-a consolidat securitatea energetică: Junghietu anunță diversificarea completă a surselor de gaze și lumină # Realitatea.md
Republica Moldova a făcut pași decisivi în ultimii ani pentru a-și consolida securitatea energetică, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul emisiunii ”Realitatea te privește”, de la Rlive TV. Șeful pe energie a menționat că țara nu mai depinde de o singură sursă de aprovizionare cu resurse energetice. Ministrul a precizat că dependența de […] Articolul Moldova și-a consolidat securitatea energetică: Junghietu anunță diversificarea completă a surselor de gaze și lumină apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Compania Axedum: De la o fermă de familie la primul producător de carne de pui autorizat pentru export în UE # Realitatea.md
Cu 28 de ani în urmă, o familie pasionată de agricultură și-a propus să ofere consumatorilor produse naturale și sănătoase. Ceea ce a început ca o mică afacere locală s-a transformat treptat într-o companie recunoscută pentru calitate și deschidere spre piețele internaționale. „Înființată în 1997, compania Axedum a început cu produse din carne de pui, […] Articolul Compania Axedum: De la o fermă de familie la primul producător de carne de pui autorizat pentru export în UE apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Amnesty International: Autoritățile din Moldova au adoptat măsuri legislative care restricționează libertatea presei # Realitatea.md
În ultimii ani, autoritățile din Moldova au adoptat măsuri legislative care restricționează libertatea mass-media, se arată în cel mai recent raport al Amnesty International. Experții organizației internaționale notează că măsurile au fost justificate prin combaterea dezinformării și propagandei în timpul stării de urgență, după ce a izbucnit războiul din Ucraina, însă regimul temporar de restricții […] Articolul Amnesty International: Autoritățile din Moldova au adoptat măsuri legislative care restricționează libertatea presei apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Bulgaria spune adio Levei din 2026. Moldovenii din Bulgaria, îndemnați să se pregătească # Realitatea.md
Cetățenii Republicii Moldova care se află în Bulgaria, tranzitează țara sau planifică o călătorie sunt informați că, începând cu 1 ianuarie 2026, Bulgaria va adopta Euro ca monedă oficială, înlocuind Leva, la un curs fix de 1 EUR = 1,95583 BGN. Anunțul a fost făcut de Ambasada Republicii Moldova în Bulgaria. Potrivit autorităților bulgare, trecerea […] Articolul Bulgaria spune adio Levei din 2026. Moldovenii din Bulgaria, îndemnați să se pregătească apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
VIDEO Saună transformată în cazinou clandestin la Bălți: 12 participanți, prinși de polițiști # Realitatea.md
O saună din Bălți era folosită pentru desfășurarea ilegală a jocurilor de noroc. Activitatea era desfășurată de un grup de persoane aflate în curs de identificare de către oamenii legii și genera venituri nedeclarate, prejudiciind bugetul public. Încăperea era arendată de un bărbat de 37 de ani. „În urma perchezițiilor, efectuate cu sprijinul mascaților din […] Articolul VIDEO Saună transformată în cazinou clandestin la Bălți: 12 participanți, prinși de polițiști apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Colega de clasă a lui Ilan Șor pierde în instanță procesul contra UE. Sancțiunile impuse Mariei Albot nu vor fi anulate # Realitatea.md
Uniunea Europeană nu va anula sancțiunile impuse împotriva Mariei Albot. Politiciană asociată cu Ilan Șor a inițiat procesul, însă acțiunea ei a fost respinsă. Fosta deputată a fost obligată să achite plata cheltuielilor de judecată, conform documentului publicat de autoritățile europene. Maria Albot a fost sancționată de Bruxelles, fiind acuzată de acțiuni destabilizatoare în privința […] Articolul Colega de clasă a lui Ilan Șor pierde în instanță procesul contra UE. Sancțiunile impuse Mariei Albot nu vor fi anulate apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Grijă pentru blănoși: 1,4 tone de hrană colectate pentru animalele familiilor social-vulnerabile și cele fără adăpost # Realitatea.md
Pe 8 și 9 noiembrie 2025, organizația Alga, în parteneriat cu Kaufland Moldova și Asociația The Moldova Project, a desfășurat în două magazine Kaufland din Chișinău o amplă colectă de hrană pentru animale. În doar două zile, datorită solidarității comunității, s-au adunat 1 tonă și 400 kg de hrană pentru câini și pisici. Hrana colectată […] Articolul Grijă pentru blănoși: 1,4 tone de hrană colectate pentru animalele familiilor social-vulnerabile și cele fără adăpost apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
ANRE reacționează la raportul BNM: Nu există cereri de ajustare a prețurilor la energie, gaze sau apă caldă # Realitatea.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță că, până în prezent, nu a recepționat nicio cerere de ajustare a prețurilor reglementate de la operatorii din sectoarele gazelor naturale, energiei termice sau energiei electrice. Instituția precizează că informațiile recente din presă privind posibile creșteri ale tarifelor în noiembrie 2025 sau până la sfârșitul anului au […] Articolul ANRE reacționează la raportul BNM: Nu există cereri de ajustare a prețurilor la energie, gaze sau apă caldă apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Kremlinul vrea un nou summit Putin–Trump „cât mai curând”, după anularea întâlnirii de la Budapesta # Realitatea.md
Kremlinul a anunțat că își dorește organizarea cât mai curând a unui summit între Vladimir Putin și Donald Trump, imediat ce pregătirile vor fi finalizate, scrie MediaFax.ro. Potrivit autorităților ruse, discuțiile dintre cei doi lideri rămân de interes pentru Moscova. Cu o lună în urmă, fusese anunțat un summit planificat la Budapesta, însă Donald Trump […] Articolul Kremlinul vrea un nou summit Putin–Trump „cât mai curând”, după anularea întâlnirii de la Budapesta apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Un tânăr din raionul Briceni, suspectat că acționa în curier într-o rețea de distribuire a drogurilor în Chișinău, a fost reținut în flagrant în timp ce își desfășura activitatea infracțională. În urma perchezițiilor, asupra bărbatului de 33 de ani au fost găsite 13 pachețele cu „PVP”(sare). Totodată, în cadrul cercetărilor au fost identificate și ridicate […] Articolul VIDEO Reținut în flagrant: Curier de droguri, depistat cu zeci de pachețele de PVP apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Tinerii cer Guvernului să le majoreze bursele: Un student primește sub 40% din minimul necesar # Realitatea.md
Guvernului i se solicită să majoreze bursele studenților. Consiliul Național al Tineretului a înaintat o petiție și cere ca valoarea acestor plăți să fie la nivelul minimului de existență sau Executivul să acorde măsuri echitabile de sprijin. Reprezentanții CNTM notează că în orașele mari coșul minim de existență ajunge la 3357 de lei, iar bursele […] Articolul Tinerii cer Guvernului să le majoreze bursele: Un student primește sub 40% din minimul necesar apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Europa se află într-un moment în care reformarea sistemelor de pensii nu mai poate fi amânată. Populația îmbătrânește, rata natalității scade, iar tot mai puțini oameni muncesc pentru a susține tot mai mulți pensionari. Un studiu apărut pe 7 noiembrie 2025 în publicația The Conversation arată de ce creșterea vârstei de pensionare a devenit inevitabilă. […] Articolul Europa nu mai are de ales – trebuie să crească vârsta de pensionare apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Un mesaj distribuit pe mai multe rețele de mesagerie, în care erau anunțate presupuse atacuri asupra a aproximativ 20 de școli din Berlin, a provocat agitație în capitala Germaniei. Poliția locală a fost copleșită de reacții și a primit peste 900 de apeluri de urgență legate de această presupusă amenințare. Autoritățile germane consideră că mesajele […] Articolul Haos în Berlin Un mesaj viral cu atacuri la școli bagă spaima în mii de părinți apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Prima ninsoare, așteptată în Moldova în următoarele zile. Noaptea sunt prognozate temperaturi sub 0 grade # Realitatea.md
Prima ninsoare este așteptată în următoarele zile în Republica Moldova. Fulgii vor cădea în mai multe raioane de la nordul țării, iar temperaturile nocturne scad sub 0 grade. Totuși, indicatorii din termometre vor fi pozitivi pe parcursul zilei, iar zăpada, cel mai probabil, nu se va menține. Precipitații sub formă de lapoviță se prevăd la […] Articolul Prima ninsoare, așteptată în Moldova în următoarele zile. Noaptea sunt prognozate temperaturi sub 0 grade apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
VIDEO Panică, focuri de armă și zeci de morți: tragedie șocantă într-o mină de cobalt din Congo # Realitatea.md
Cel puțin 32 de mineri clandestini au murit sâmbătă, în urma unei surpări produse într-o mină de cobalt din sudul Republicii Democrate Congo. Autoritățile au anunțat că operațiunile de căutare continuă și astăzi, la două zile de la incident. Accidentul s-a produs în situl minier Kalando, aflat în cariera Mulondo, exploatată oficial de compania Pajeclem, […] Articolul VIDEO Panică, focuri de armă și zeci de morți: tragedie șocantă într-o mină de cobalt din Congo apare prima dată în Realitatea.md.
