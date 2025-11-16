Alegeri locale noi în șase localități. Peste 39% dintre alegători au votat

16:40

Primăria Chișinău gestionează în prezent cel mai mare portofoliu de proiecte cu finanțare externă din R. Moldova, în valoare totală de aproximativ 4,5 miliarde de lei. Chișinăul ave proiecte mari, medii și mici, pe toate domeniile, iar investițiile sunt direcționate nu spre consum, ci în infrastructură, dezvoltare și servicii pentru oameni. Sunt declarațiile primarului capitalei, Ion Ceban, într-o conferință publică, la doi ani de mandat, la care au participat experți, arhitecți și tineri beneficiari ai programelor municipale. Edilul a trecut în revistă lucrările finalizate, proiectele în derulare și investițiile gestionate în această perioadă.