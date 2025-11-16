Alegeri locale noi în șase localități. Peste 6.670 de alegători au votat, până la ora 15:00

21:20

Pneumonia rămâne una dintre cele mai grave probleme de sănătate publică din Republica Moldova. Anul trecut, 1.135 de persoane și-au pierdut viața din cauza acestei boli, inclusiv 28 de copii cu vârsta sub cinci ani, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Deși cifrele sunt ușor mai mici decât în 2023, când s-au înregistrat 1.145 de decese, situația rămâne alarmantă. În unele raioane, numărul pacienților diagnosticați cu pneumonie ajunge la câteva sute. Este și cazul raionului Căușeni.