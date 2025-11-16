Locuitorii din șase localități sunt așteptați la urnele de vot pentru a-și alege primarii
Radio Moldova, 16 noiembrie 2025 07:30
Duminică, 16 noiembrie, cetățenii cu drept de vot din șase localități din țară sunt așteptați la urnele de vot pentru a-și alege primarii, iar în unele localități și o nouă componență a consiliului local. La cele 21 de secții de votare sunt așteptați peste 22 de mii de alegători.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 10 minute
08:20
Specialist, despre diversitatea alimentară în copilărie: „Un factor esențial pentru prevenirea bolilor cronice” # Radio Moldova
Obiceiurile alimentare formate în copilărie au un impact pe termen lung asupra sănătății fizice și psihice și contribuie la prevenirea unor afecțiuni precum obezitatea, diabetul și alte boli cronice. Specialiștii subliniază importanța diversității alimentare pentru copiii mici, în condițiile în care doar trei pătrimi dintre copiii de această vârstă consumă o diversitate alimentară minimă.
Acum o oră
07:30
Locuitorii din șase localități sunt așteptați la urnele de vot pentru a-și alege primarii # Radio Moldova
Duminică, 16 noiembrie, cetățenii cu drept de vot din șase localități din țară sunt așteptați la urnele de vot pentru a-și alege primarii, iar în unele localități și o nouă componență a consiliului local. La cele 21 de secții de votare sunt așteptați peste 22 de mii de alegători.
Acum 12 ore
22:20
S-au aprins luminile de sărbătoare, iar primele târguri de Crăciun din România și-au deschis porțile. La Craiova și Sibiu, mii de oameni au pășit într-un tărâm de poveste, unde spiritul Crăciunului a prins viață printre lumini, muzică și miros de turtă dulce.
21:50
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat sâmbătă, 15 noiembrie, începutul unei „restructurări” a companiilor publice din sectorul energetic, printre care și operatorul nuclear Energoatom, aflat de câteva zile în centrul unui amplu scandal de corupție.
21:20
„Ca la kino!”: 93 de întâmplări reale din Sadova, transformate în medicament pentru suflet # Radio Moldova
O nouă carte care readuce umorul și nostalgia satului de altădată a fost prezentată la Biblioteca Națională. Volumul „Ca la kino! Întâmplări umoristice de pe Valea Sadovei”, semnat de Valeriu Bulat, adună 93 de întâmplări reale culese din Sadova și a fost întâmpinat cu multă emoție de cititori, scriitori și oameni de cultură.
20:40
În Parcul Valea Morilor au fost preparate 200 de kilograme de castane și vândute în scop caritabil # Radio Moldova
O tradiție care aduce gustul și bunătatea împreună - Castagnata caritabilă. În Parcul Valea Morilor au fost preparate 200 de kilograme de castane și vândute, în scop caritabil. Banii vor fi distribuiți pentru prepararea prânzurilor calde pentru oamenii nevoiași, la două cantine sociale din țară.
20:10
Selecționerul echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova, Lilian Popescu, optimist de ziua lui # Radio Moldova
Stare de spirit pozitivă la echipa națională de fotbal a Republicii Moldova. În pre-ziua meciului cu Israelul din grupa I a preliminariilor Campionatului Mondial din anul 2026, selecționerul Lilian Popescu a împlinit 52 de ani. După prestația curajoasă din partida cu Italia, timonierul echipei noastre își dorește ca discipolii săi să fie la cel mai înalt nivel în meciul de duminică.
19:30
Un parc modern a fost amenajat la Ruseștii Noi. Localnici: „Este util în special pentru copii” # Radio Moldova
Un parc modern a fost amenajat în comuna Ruseștii Noi din raionul Ialoveni. Localnicii, împreună cu Primăria, au obținut finanțare pentru proiect și au transformat zona într-un spațiu plin de viață. În același loc, o cișmea veche de peste 500 de ani a fost restaurată de gospodari.
Acum 24 ore
19:00
Primarul Ion Ceban, la doi ani de mandat: „Administrăm cel mai mare portofoliu de proiecte europene din țară”. Chironda: „S-au majorat transferurile de la bugetul de stat” # Radio Moldova
Chișinăul a trecut, în ultimii doi ani, prin „lucrări ample” de reabilitare a infrastructurii: aproximativ 350 de kilometri de drumuri și 400 de kilometri de trotuare au fost construite sau modernizate, iar peste 100 de curți de bloc au fost reparate, a raportat, pe 15 noiembrie, primarul Ion Ceban. Experții remarcă, însă, că Ion Ceban nu a rezolvat nicio problemă majoră a capitalei în cei șase ani de când deține funcția de primar.
18:50
„Chișinău – orașul care unește”, campanie care arată poveștile a peste 50 de mii de refugiați # Radio Moldova
Chișinăul este astăzi orașul care găzduiește cei mai mulți oameni fugiți din calea războiului din Ucraina. Peste 50 de mii de persoane beneficiare de protecție temporară locuiesc în capitală. În acest context, municipalitatea a lansat campania „Chișinău – orașul care unește” și pune în prim-plan felul în care capitala a devenit, pentru zeci de mii de refugiați, un loc sigur și accesibil, unde pot găsi sprijin, educație și servicii esențiale.
18:20
Un număr de 700 de elevi și profesori din Chișinău au participat la Maratonul Prieteniei. Adolescenții și adulții au format echipe pentru a transmite un mesaj puternic împotriva violenței. Astfel de evenimente contribuie la depășirea barierelor și îi ajută pe copii să capete încredere în profesorii lor, inclusiv atunci când discută subiecte sensibile.
18:00
Furtuna Claudia a provocat inundații severe în Marea Britanie și Irlanda, după ce a inundat Spania și Portugalia. Intemperiile au paralizat traficul rutier și feroviar, iar în Țara Galilor, mii de locuințe au rămas fără electricitate.
17:30
Stephen Curry a făcut show într-un nou meci din Cupa NBA, un turneu intercalat în mijlocul sezonului în liga profesionistă nord-americană de baschet masculin. Starul echipei Golden State Warriors a acumulat 49 de puncte în victoria echipei sale în confruntarea cu San Antonio Spurs, scor 109:108.
17:00
La traversarea frontierei de stat, vehiculele trebuie să aibă ambele plăcuțe de înmatriculare, corect montate, atât în față, cât și în spate, atenționează Poliția de Frontieră.
17:00
Meci de importanță uriașă pentru echipa națională de fotbal a României. Discipolii lui Mircea Lucescu vor juca la Zenica, cu selecționata Bosniei și Herțegovinei, și au nevoie de victorie pentru a mai spera la calificare la Campionatul Mondial din 2026. „Tricolorii” au fost învinși de acest adversar, cu 0-1, în luna martie, însă selecționerul României consideră că echipa nu a meritat să piardă acel meci, iar acum se pregătește să-și ia revanșa.
16:40
Primarul Ion Ceban, la doi ani de mandat: „Administrăm cel mai mare portofoliu de proiecte europene din țară” # Radio Moldova
Primăria Chișinău gestionează în prezent cel mai mare portofoliu de proiecte cu finanțare externă din R. Moldova, în valoare totală de aproximativ 4,5 miliarde de lei. Chișinăul ave proiecte mari, medii și mici, pe toate domeniile, iar investițiile sunt direcționate nu spre consum, ci în infrastructură, dezvoltare și servicii pentru oameni. Sunt declarațiile primarului capitalei, Ion Ceban, într-o conferință publică, la doi ani de mandat, la care au participat experți, arhitecți și tineri beneficiari ai programelor municipale. Edilul a trecut în revistă lucrările finalizate, proiectele în derulare și investițiile gestionate în această perioadă.
13:50
În Republica Moldova a demarat Campania de împădurire „Toamna 2025”, care va dura timp de o lună. Startul oficial a fost dat în dimineața zilei de sâmbătă, 15 noiembrie, în satul Mihailovca, raionul Cimișlia. Aici vor fi plantați aproximativ 130 de mii de puieți, pe o suprafață de 27 de hectare.
13:10
Selecționata Croației s-a calificat la Cupa Mondială de fotbal din anul 2026. Într-o partidă din grupa L, echipa condusă de Zlatko Dalić a învins cu 3:1 pe teren propriu reprezentativa Insulelor Feroe. Meciul disputat pe stadionul din orașul Rijeka a fost interesant, iar insularii au preluat conducerea în minutul 16, prin golul marcat de Geza David Turi. „Alb-roșii” au restabilit egalitatea prin Joško Gvardiol în minutul 23, iar în repriza secundă au răsturnat scorul prin golurile semnate de Petar Musa și Nikola Vlasic.
12:40
Trezoreria Statelor Unite ale Americii (SUA) extinde cu trei săptămâni termenul pentru vânzarea activelor Lukoil, înainte ca sancțiunile anunțate de președintele american, Donald Trump, să intre în vigoare. Inițial, operațiunea trebuia să se încheie până pe 21 noiembrie.
11:50
Investițiile Uniunii Europene schimbă viața satelor din Moldova: apă, drumuri, școli și locuri de muncă # Radio Moldova
Peste 30.000 de oameni din raioanele Edineț, Leova și Strășeni au acces astăzi la apă potabilă, canalizare și servicii moderne de salubrizare datorită investițiilor Uniunii Europene. Investițiile totale depășesc 25 de milioane de euro și au vizat îmbunătățirea directă a vieții oamenilor din mediul rural.Rezultatele au fost prezentate în cadrul Inițiativei Echipa Europa „EU4Moldova: Comunități Locale”, implementată în ultimii patru ani cu sprijinul UE și al guvernelor din Germania, Austria și Polonia.
11:00
Parlamentul European majorează cu 25 de milioane de euro alocările pentru Vecinătatea Estică, inclusiv R. Moldova # Radio Moldova
Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene (UE) au votat pentru o creștere cu 25 de milioane de euro a alocărilor pentru Vecinătatea Estică, inclusiv R. Moldova, în bugetul UE pentru 2026. Despre aceasta a anunțat europarlamentarul Siegfried Mureșan, care a subliniat că majorarea este necesară pentru a compensa parțial decizia Statelor Unite ale Americii de a retrage sprijinul acordat societății civile din regiune.
11:00
Oamenii din Grigorievca cer de ani buni construcția unui drum de ocolire pentru camioanele de mare tonaj # Radio Moldova
Locuitorii satului Grigorievca din raionul Căușeni așteaptă de ani buni construcția unui drum de ocolire. Autoritățile au anunțat un astfel de proiect, dar nu e clar când vor începe lucrările propriu-zise. Până atunci, camioane și vehiculele care se îndreaptă spre granița cu Ucraina trec prin localitate unde, doar în ultimii trei ani, în Grigorievca s-au produs cinci accidente rutiere, soldate cu morți și răniți.
11:00
Plantele medicinale, pasiunea și munca de zi cu zi a unei locuitoare din satul Mândrești # Radio Moldova
Există oameni care reușesc, prin pasiunea și munca lor de zi cu zi, să aducă sănătate și tradiție în viața comunității. Maria Macari din satul Mândrești, raionul Telenești, este un exemplu în acest sens, o femeie care a descoperit în plantele medicinale o sursă de vindecare și bunăstare.
10:50
At least 22 people were injured and hospitalized following a massive Buenos Aires industrial explosion in an industrial park.
10:40
Atacuri rusești asupra Ucrainei: nouă persoane au fost ucise și peste 50 rănite în ultimele 24 de ore # Radio Moldova
Atacurile rusești împotriva Ucrainei au ucis nouă civili și au rănit cel puțin 53 de persoane în ultimele 24 de ore, au raportat autoritățile regionale pe 15 noiembrie, citate de The Kyiv Independent.
10:10
Cu toate excesele lor, grămăticii Școlii Ardelene au avut de multe ori intuiții foarte corecte în obsesia lor cu latinismele din limba română. S-a râs de ei pentru că au propus ca etimologie pentru curcubeu latinescul cucurbita, curcubita, care desemna un bostănel înainte de-a ajunge să numească întreaga familie a pepenilor și castraveților, a cucurbitaceelor (de la curcubita vine, de exemplu, franțuzescul courge, bostan, tărtăcuță).
10:00
Angajații poliției din regiunea Krasnoiarsk s-au plâns de colectarea forțată a unor sume de bani pentru necesitățile participanților la invazia din Ucraina. Potrivit declarațiilor făcute de ofițeri pentru publicația NGS24, li s-a cerut să transfere salariul pentru o zi de muncă, sumă care, în cazul personalului superior, ajunge la aproximativ trei mii de ruble.
09:40
Revista Presei // Ministrul Energiei: Linia independenței Vulcănești-Chișinău ar putea fi funcțională la începutul lunii ianuarie 2026 # Radio Moldova
Preluarea, de către stat, a terminalului petrolier de la Aeroport; demisia președintelui Adunării Populare din Autonomia Găgăuză și posibilitatea de resetare a dialogului cu autoritățile centrale de la Chișinău – sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
09:20
Explozie urmată de incendiu într-un parc industrial din Argentina. Sunt cel puțin 22 de persoane rănite # Radio Moldova
Cel puțin 22 de persoane au fost rănite și internate în spital după o explozie care s-a produs într-un parc industrial din orașul Buenos Aires, Argentina. Deflagrația a avut loc la o uzină chimică aflată lângă o fabrică de vopsea. Zeci de pompieri și Brigada pentru situații de risc a poliției au fost mobilizați și trimiși la fața locului.
08:40
Locuitorii satului Fârlădenii Noi din raionul Căușeni vor avea apă potabilă la robinete. Problemele privind accesul la apă ar urma să fie soluționate, după ce localitatea a câștigat un proiect în cadrul Programului „Satul European” și urmează să fie construit un apeduct nou. Cei peste 350 de cetățeni care și-au petrecut întreaga viață aducând apă de la fântâni speră că, în câteva luni, sursa vitală să ajungă direct în casele lor.
Ieri
08:00
Alimentația din sezonul rece are un rol esențial în menținerea imunității, afirmă nutriționiștii # Radio Moldova
Pe măsură ce temperaturile scad, organismul are nevoie de un plus de energie și nutrienți pentru a face față frigului. Alimentația din sezonul rece joacă un rol esențial în menținerea imunității, a nivelului de energie și a stării generale de bine. De aceea mesele echilibrate și bogate în vitamine nu trebuie neglijate, ci adaptate ritmului sezonier, susțin nutriționiștii.
14 noiembrie 2025
22:00
Republica Moldova își deschide porțile către una dintre cele mai ample experiențe culinare din regiune: Ruta Gastronomică Transfrontalieră România-Republica Moldova. Pe o distanță de peste 1500 de kilometri, în țara noastră, itinerarul culinar dezvăluie adevărata hartă a savorilor locale: de la sarmalele și plăcintele moldovenești, la aromele specifice comunităților găgăuze, bulgare sau ucrainene.
21:40
Documentarele Astra Film, din nou la Chișinău: program de proiecții cu acces gratuit # Radio Moldova
Festivalul românesc de filme documentare Astra Film a revenit la Chișinău cu cea de-a IV-a ediție locală. Festivalul din Sibiu, cu o vechime de peste 30 de ani, oferă publicului larg un program excepțional de proiecții, toate cu acces gratuit, în baza înscrierii prealabile. După vizionarea documentarelor vor avea loc și dezbateri pe teme actuale, inspirate din filmele vizionate.
21:20
Căușeni, printre raioanele lovite puternic de pneumonie: sute de pacienți diagnosticați # Radio Moldova
Pneumonia rămâne una dintre cele mai grave probleme de sănătate publică din Republica Moldova. Anul trecut, 1.135 de persoane și-au pierdut viața din cauza acestei boli, inclusiv 28 de copii cu vârsta sub cinci ani, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Deși cifrele sunt ușor mai mici decât în 2023, când s-au înregistrat 1.145 de decese, situația rămâne alarmantă. În unele raioane, numărul pacienților diagnosticați cu pneumonie ajunge la câteva sute. Este și cazul raionului Căușeni.
21:00
Crește riscul de intoxicații în sezonul rece: autoritățile cer curățarea sobelor și aerisirea locuințelor # Radio Moldova
Pentru evitarea intoxicațiilor în urma scurgerilor de gaze, cetățenii sunt îndemnați să verifice instalațiile de încălzire și să aerisească încăperile. Specialiștii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au dat start unei campanii de prevenire a situațiilor de risc și incendiilor, în perioada sezonului rece. Potrivit lor, cele mai vulnerabile sunt persoanele în etate care locuiesc singure, pentru care soba este principala sursă de încălzire.
20:00
Prima ediție „AgroCunoștințe” a adunat peste 300 de participanți. Organizatorii speră ca forumul să devină o punte stabilă între savanți și fermieri # Radio Moldova
La Chișinău a avut loc vineri prima ediție a Forumului Național „AgroCunoștințe – Fermierii și Inovația în Parteneriat”, un eveniment care a reunit peste 300 de fermieri, cercetători, consultanți și experți din domeniul agricol.Forumul organizat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a fost creat pentru a apropia știința de câmp și pentru a transforma rezultatele de laborator în soluții simple și utile pentru agricultori.
19:20
Berlinul anunță un nou pachet de sprijin pentru Ucraina, în valoare de 150 de milioane de euro # Radio Moldova
Germania condamnă atacurile Rusiei asupra Kievului și anunță 150 de milioane pentru Ucraina prin inițiativa „Lista Priorităților Ucrainei”. Anunțul a fost făcut de ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, în cadrul unei conferințe de presă susținute alături de omologii din Marea Britanie, Franța, Polonia și Italia, imediat după reuniunea „Grupului celor Cinci” desfășurată la Berlin.
18:50
Mihail Sirkeli, la Moldova 1: Criza politică din Găgăuzia este o urmare a deciziilor politice luate de Constantinov cu gruparea Șor # Radio Moldova
Actuala criză politică din UTA Găgăuzia este generată de deciziile luate de fostul președinte al Adunării Populare, Dmitri Constantinov, în colaborare cu gruparea criminală condusă de Ilan Șor, decizii care au blocat dialogul cu autoritățile centrale de la Chișinău. Într-un interviu pentru Moldova 1, jurnalistul și activistul civic Mihail Sirkeli a mai declarat că resetarea politică este inevitabilă și a pledat pentru revizuirea rolului autonomiei, după organizarea unor alegeri democratice pentru Adunarea Populară.
18:20
Comisia Europeană, după amânarea tranșei FMI: Reformele și politicile macroeconomice sunt esențiale # Radio Moldova
Comisia Europeană menține o cooperare strânsă cu Fondul Monetar Internațional și susține continuarea dialogului dintre FMI și Republica Moldova, în contextul în care instituția financiară internațională a amânat recent o tranșă importantă de sprijin pentru Chișinău. Declarații în acest sens au fost făcute de purtătorul de cuvânt al Executivului European, Markus Lammer. El a explicat că mecanismele europene de susținere pentru țara noastră funcționează independent de programele FMI, însă reformele și îmbunătățirea politicilor macroeconomice rămân esențiale.
18:20
Prim-ministrul Alexandru Munteanu va efectua, săptămâna viitoare, o vizită la Bruxelles # Radio Moldova
Prim-ministrul Alexandru Munteanu va efectua cea de-a doua sa vizită oficială externă la Bruxelles, Regatul Belgiei, în perioada 17 - 18 noiembrie. Premierul are programate întrevederi cu oficiali ai Uniunii Europene și va ține un discurs la Summitul European de Afaceri.
18:10
Plan de urgență pentru alimentarea aeronavelor: Aeroportul preia gratuit infrastructura Lukoil, iar kerosenul ar putea fi livrat de o companie din România # Radio Moldova
Reprezentanții Aeroportului Internațional „Eugen Doga” - Chișinău și cei ai companiei Lukoil au semnat un contract de comodat pentru preluarea cu titlu gratuit a activelor petroliere deținute de ultima la aerogară. Procesul de transmitere a bunurilor a avut loc pe 13 noiembrie și va permite evitarea unor eventuale blocaje în livrarea de kerosen, a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Mai mult, combustibilul necesar pentru avioane ar putea fi livrat de o companie din România.
17:50
„Avem șansa să arătăm Europei că ne pricepem”: ce înseamnă pentru R. Moldova deținerea Președinției Consiliului Europei # Radio Moldova
Republica Moldova preia, pentru a doua oară, Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei – instituția care reunește 46 de state și promovează drepturile omului, democrația și statul de drept pe întregul continent european. „Este un moment simbolic pentru R. Moldova și o ocazie de vizibilitate europeană”, a comentat expertul în politică externă Grigore Guzun, la emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.
17:50
Baku i-a cerut Moscovei explicații în legătură cu avarierea clădirii ambasadei Azerbaidjanului la Kiev # Radio Moldova
Ambasadorul Rusiei la Baku, Mihail Evdokimov, a fost convocat vineri la Ministerul Afacerilor Externe al Azerbaidjanului, se arată pe site-ul instituției. „În cadrul întrevederii a fost exprimat un protest ferm în legătură cu căderea uneia dintre rachetele de tip „Iskander” pe teritoriul ambasadei Republicii Azerbaidjan, în urma atacului cu rachete și drone asupra capitalei Ucrainei, orașul Kiev, în jurul orei 01:00, în noaptea de 14 noiembrie. Ambasadorului i-a fost înmânată o notă oficială”, se menționează în comunicatul citat de BBC News.
17:40
Numărul elevilor în școlile cu predare în limba română din regiunea transnistreană, în creștere: „O schimbare vizibilă de mentalitate” # Radio Moldova
Tot mai mulți tineri din regiunea transnistreană aleg să studieze în limba română, chiar dacă pentru unii asta înseamnă să parcurgă zilnic distanțe considerabile cu autocarul pentru a ajunge la școala care le oferă această oportunitate. Un exemplu elocvent este Liceul „Ștefan cel Mare și Sfânt” din Grigoriopol – una dintre cele opt instituții cu predare în limba română din stânga Nistrului, care continuă să funcționeze în pofida presiunilor și restricțiilor impuse de pretinsele autoritățile din regiune.
17:10
VIDEO | R. Moldova a cumpărat „discret” obuziere autopropulsate israeliene ATMOS 2000 # Radio Moldova
R. Moldova are în dotare obuziere israeliene ATMOS 2000 de 155 mm montate pe camioane, ceea ce înseamnă trecerea Chișinăului de la sistemele sovietice la cele NATO.
17:00
Noi îngrijorări în regiunea transnistreană: la mai multe stații de alimentare s-au format cozi # Radio Moldova
Cozi la stațiile de alimentare din regiunea transnistreană. Imaginile distribuite pe rețelele sociale arată rânduri de mașini în mai multe localități de peste Nistru. Autoproclamata administrație de la Tiraspol respinge informațiile despre un eventual deficit de gaze.
16:50
Sergiu Carmanschi își începe mandatul la „Moldelectrica”. Noul director a fost prezentat echipei # Radio Moldova
În noua postură de director al Întreprinderii de Stat „Moldelectrica”, Sergiu Carmanschi, care a asigurat până recent interimatul acestei funcții, își asumă să continue dezvoltarea unui sistem electroenergetic modern, sigur și orientat spre viitor. Declarațiile au fost făcute, la 14 noiembrie, în cadrul unui eveniment la care fost prezentat membrilor Consiliului de administrație.
16:40
Nigeria și Republica Democratică Congo păstrează șanse la calificare la Campionatul Mondial de fotbal din 2026 # Radio Moldova
Nigeria și Republica Democratică Congo păstrează șanse la calificare la Campionatul Mondial de fotbal din 2026. Acestea au învins Gabonul și, respectiv, Camerunul și urmează să dispute finala play-off-ului african. Nigeria a condus cu 1:0 în meciul cu Gabonul, grație golului înscris de Akor Adams în minutul 78. Adversarii au egalat prin Mario Lemina, în minutul 89. S-a ajuns în prelungiri. Chider Ejuke a readus în avantaj Nigeria, iar apoi starul clubului Galatasaray Istanbul, Victor Osimhen, a marcat 2 goluri.
16:40
INTERVIU | Mihai Popșoi enumeră prioritățile R. Moldova la președinția Consiliul Europei: „Vom pune în valoare tot ce are mai bun R. Moldova” # Radio Moldova
R. Moldova a preluat, pe 14 noiembrie, președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei (CoE) și o va deține pe parcursul a șase luni, până pe 15 mai 2026, când o va transmite Principatului Monaco. Viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe, a prezentat, într-un interviu oferit în exclusivitate pentru Teleradio-Moldova la Strasbourg, principalele priorități ale Chișinăului la președinția CoE.
16:30
R. Moldova, o destinație tot mai vizitată: creștere de aproape 30% a turiștilor străini # Radio Moldova
Turismul din Republica Moldova este în plină expansiune, iar agențiile de turism au raportat cele mai mari încasări din ultimii ani, arată datele Biroului Național de Statistică pentru perioada ianuarie–septembrie. În total, 480.7 mii de vizitatori au apelat în acest interval la serviciile operatorilor de turism, cu 6.5% mai mult decât în primele nouă luni ale anului trecut.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.