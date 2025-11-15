În Parcul Valea Morilor au fost preparate 200 de kilograme de castane și vândute în scop caritabil

15:30

Partida Israel - Republica Moldova din cadrul grupei I a preliminariilor Campionatului Mondial de fotbal din anul 2026 va fi condusă de o brigadă de arbitri din Țările de Jos. La centru va oficia Allard Lindhout. El va fi ajutat la cele două tușe de Rogier Honig și Johan Balder, iar arbitru de rezervă va fi Joey Kooij. Arbitrul olandez nu a condus niciodată un meci cu implicarea echipelor moldovenești. Reamintim că partida Israel - Republica Moldova urmează să aibă loc pe stadionul Zimbru, în data de 16 noiembrie.