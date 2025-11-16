În R. Moldova, 93 la sută din medicamente sunt importate din țările UE, iar 7% - autohtone
Radio Moldova, 16 noiembrie 2025 15:20
În Republica Moldova, peste 90 la sută din medicamente sunt de import și doar 7% sunt autohtone, potrivit unui raport al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) din ultimele nouă luni ale acestui an. Principalele surse de import sunt țările din Uniunea Europeană (UE), printre care și Turcia, recunoscută pentru o industrie farmaceutică dezvoltată.
• • •
Acum 30 minute
15:20
15:20
Alegeri locale noi în șase localități. Peste 6.670 de alegători au votat, până la ora 15:00 # Radio Moldova
Duminică, 16 noiembrie, cetățenii cu drept de vot din șase localități din țară sunt așteptați la urnele de vot pentru a-și alege primarii, iar în unele localități și o nouă componență a consiliului local. Alegeri locale au loc în satul Ustia, raionul Glodeni, comuna Natalievca, raionul Fălești, comuna Cremenciug, raionul Soroca, satul Bașcalia, raionul Basarabeasca, comuna Călinești, raionul Fălești și orașul Leova, raionul Leova.
Acum 4 ore
13:40
Situația bugetară a Rusiei este departe de a fi „normală”, afirmă analiștii economici # Radio Moldova
Rusia se confruntă cu o criză bugetară în toată regula, spun analiștii economici. La începutul lunii octombrie, Guvernul rus a publicat proiectul complet al bugetului federal pentru perioada 2026-2028 și a prezentat prioritățile politice cheie ale președintelui Vladimir Putin pentru următorii ani. În raportul său pentru grupul de reflecție Free Russia Foundation, distribuit către Kyiv Independent, politicianul rus de opoziție, Vladimir Milov, a afirmat că situația bugetară a Rusiei este departe de a fi „normală”.
12:30
Alegeri locale noi în șase localități: peste 4.300 de persoane au votat până la ora 12:00 # Radio Moldova
Duminică, 16 noiembrie, cetățenii cu drept de vot din șase localități din țară sunt așteptați la urnele de vot pentru a-și alege primarii, iar în unele localități și o nouă componență a consiliului local. Alegeri locale au loc în satul Ustia, raionul Glodeni, comuna Natalievca, raionul Fălești, comuna Cremenciug, raionul Soroca, satul Bașcalia, raionul Basarabeasca, comuna Călinești, raionul Fălești și orașul Leova, raionul Leova.
12:20
Alegeri locale noi în șase localități: peste 4300 de persoane au votat până la ora 12:00 # Radio Moldova
Duminică, 16 noiembrie, cetățenii cu drept de vot din șase localități din țară sunt așteptați la urnele de vot pentru a-și alege primarii, iar în unele localități și o nouă componență a consiliului local. La cele 21 de secții de votare sunt așteptați peste 22 de mii de alegători. Alegeri locale noi sunt organizate în satul Ustia, raionul Glodeni, comuna Natalievca, raionul Fălești, comuna Cremenciug, raionul Soroca, satul Bașcalia, raionul Basarabeasca, comuna Călinești, raionul Fălești și orașul Leova, raionul Leova.
12:10
Asistenții sociali merg din poartă în poartă: ajută vârstnicii să-și primească compensațiile pentru iarnă # Radio Moldova
În prag de iarnă, compensațiile pentru încălzire rămân un sprijin esențial pentru persoanele cu venituri mici. Pentru ca ajutorul să ajungă la toți cei care au nevoie, asistenții sociali merg din poartă în poartă la beneficiarii care se deplasează cu dificultate și îi ajută să completeze formularele necesare.
Acum 6 ore
11:40
Există semnale care arată că gazul se va ieftini, potrivit ministrului Energiei, Dorin Junghietu. El a menționat că furnizorii de gaze naturale urmează să prezinte în decembrie calculele Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) pentru a stabili care sunt devierile de prețuri, care urmează să fie incluse în tarif.
11:10
Treisprezece persoane au fost rănite, două dintre ele sunt în stare critică, după ce o mașină a intrat în mulțime la o cursă de mașini în orașul Walcha, Australia. Autovehiculul a trecut printr-un gard și a lovit tribuna, a anunțat poliția, citată de BBC.
10:50
In the village of Puhaceni, in the Anenii Noi district of the Republic of Moldova, a modern irrigation system now covers nearly 950 hectares of farmland.
10:50
O nouă seară plină de fotbal la Moldova 1! Meciul Israel - Republica Moldova, în direct la postul național de televiziune, astăzi, de la 21:45 # Radio Moldova
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova va juca ulimul meci din preliminariile Campionatului Mondial din 2026 cu Israelul. Meciul urma să se desfășoară în Ungaria la Debrețen, însă israilienii au ales să joace această partidă la Chișinău. Din cauza conflictului militar din Israel, adversara Republicii Moldova nu își poate disputa meciurile pe teren propriu.
10:00
Zilnic, la 112 sunt înregistrate aproximativ 30 de apeluri privind violența în familie # Radio Moldova
Un simplu apel poate face diferența dintre viață și moarte. În fiecare zi, la Serviciul 112 sunt înregistrate zeci de apeluri din partea femeilor agresate, însă multe victime încă ezită să ceară ajutor, de teamă sau rușine. În spatele acestor cifre se ascund povești de suferință, precum și exemple de curaj.
09:50
Volodimir Zelenski: „Ucraina și Grecia au semnat un acord privind noua rută de aprovizionare cu gaze” # Radio Moldova
Ucraina și Grecia au convenit asupra unei noi rute pentru aprovizionarea cu gaz, alături de alte acorduri privind finanțarea importurilor de gaz, a anunțat președintele Volodimir Zelenski, pe 16 noiembrie.
Acum 8 ore
09:30
Cel puțin 120 de persoane, dintre care 100 sunt ofițeri de poliție, au fost rănite în ciocnirile din timpul protestelor anti-guvernamentale din Mexico City, a informat poliția, citată de BBC. Mii de demonstranți au mărșăluit sâmbătă seara, 15 noiembrie, în capitala mexicană pentru a protesta împotriva crimelor violente și a guvernului președintei Claudia Sheinbaum.
09:10
Sistem modern de irigare la Puhăceni. Fermierii se bucură de roadă bună și în anii secetoși # Radio Moldova
În satul Puhăceni din raionul Anenii Noi, un sistem modern de irigare acoperă aproape 950 de hectare și este unul dintre cele mai performante din Republica Moldova. Investițiile și colaborarea dintre autorități și agricultori au adus rezultate vizibile. Fermierii se bucură de roadă bună chiar și în anii secetoși.
08:20
Specialist, despre diversitatea alimentară în copilărie: „Un factor esențial pentru prevenirea bolilor cronice” # Radio Moldova
Obiceiurile alimentare formate în copilărie au un impact pe termen lung asupra sănătății fizice și psihice și contribuie la prevenirea unor afecțiuni precum obezitatea, diabetul și alte boli cronice. Specialiștii subliniază importanța diversității alimentare pentru copiii mici, în condițiile în care doar trei pătrimi dintre copiii de această vârstă consumă o diversitate alimentară minimă.
Acum 12 ore
07:30
Locuitorii din șase localități sunt așteptați la urnele de vot pentru a-și alege primarii # Radio Moldova
Duminică, 16 noiembrie, cetățenii cu drept de vot din șase localități din țară sunt așteptați la urnele de vot pentru a-și alege primarii, iar în unele localități și o nouă componență a consiliului local. La cele 21 de secții de votare sunt așteptați peste 22 de mii de alegători.
Acum 24 ore
22:20
S-au aprins luminile de sărbătoare, iar primele târguri de Crăciun din România și-au deschis porțile. La Craiova și Sibiu, mii de oameni au pășit într-un tărâm de poveste, unde spiritul Crăciunului a prins viață printre lumini, muzică și miros de turtă dulce.
21:50
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat sâmbătă, 15 noiembrie, începutul unei „restructurări” a companiilor publice din sectorul energetic, printre care și operatorul nuclear Energoatom, aflat de câteva zile în centrul unui amplu scandal de corupție.
21:20
„Ca la kino!”: 93 de întâmplări reale din Sadova, transformate în medicament pentru suflet # Radio Moldova
O nouă carte care readuce umorul și nostalgia satului de altădată a fost prezentată la Biblioteca Națională. Volumul „Ca la kino! Întâmplări umoristice de pe Valea Sadovei”, semnat de Valeriu Bulat, adună 93 de întâmplări reale culese din Sadova și a fost întâmpinat cu multă emoție de cititori, scriitori și oameni de cultură.
20:40
În Parcul Valea Morilor au fost preparate 200 de kilograme de castane și vândute în scop caritabil # Radio Moldova
O tradiție care aduce gustul și bunătatea împreună - Castagnata caritabilă. În Parcul Valea Morilor au fost preparate 200 de kilograme de castane și vândute, în scop caritabil. Banii vor fi distribuiți pentru prepararea prânzurilor calde pentru oamenii nevoiași, la două cantine sociale din țară.
20:10
Selecționerul echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova, Lilian Popescu, optimist de ziua lui # Radio Moldova
Stare de spirit pozitivă la echipa națională de fotbal a Republicii Moldova. În pre-ziua meciului cu Israelul din grupa I a preliminariilor Campionatului Mondial din anul 2026, selecționerul Lilian Popescu a împlinit 52 de ani. După prestația curajoasă din partida cu Italia, timonierul echipei noastre își dorește ca discipolii săi să fie la cel mai înalt nivel în meciul de duminică.
19:30
Un parc modern a fost amenajat la Ruseștii Noi. Localnici: „Este util în special pentru copii” # Radio Moldova
Un parc modern a fost amenajat în comuna Ruseștii Noi din raionul Ialoveni. Localnicii, împreună cu Primăria, au obținut finanțare pentru proiect și au transformat zona într-un spațiu plin de viață. În același loc, o cișmea veche de peste 500 de ani a fost restaurată de gospodari.
19:00
Primarul Ion Ceban, la doi ani de mandat: „Administrăm cel mai mare portofoliu de proiecte europene din țară”. Chironda: „S-au majorat transferurile de la bugetul de stat” # Radio Moldova
Chișinăul a trecut, în ultimii doi ani, prin „lucrări ample” de reabilitare a infrastructurii: aproximativ 350 de kilometri de drumuri și 400 de kilometri de trotuare au fost construite sau modernizate, iar peste 100 de curți de bloc au fost reparate, a raportat, pe 15 noiembrie, primarul Ion Ceban. Experții remarcă, însă, că Ion Ceban nu a rezolvat nicio problemă majoră a capitalei în cei șase ani de când deține funcția de primar.
18:50
„Chișinău – orașul care unește”, campanie care arată poveștile a peste 50 de mii de refugiați # Radio Moldova
Chișinăul este astăzi orașul care găzduiește cei mai mulți oameni fugiți din calea războiului din Ucraina. Peste 50 de mii de persoane beneficiare de protecție temporară locuiesc în capitală. În acest context, municipalitatea a lansat campania „Chișinău – orașul care unește” și pune în prim-plan felul în care capitala a devenit, pentru zeci de mii de refugiați, un loc sigur și accesibil, unde pot găsi sprijin, educație și servicii esențiale.
18:20
Un număr de 700 de elevi și profesori din Chișinău au participat la Maratonul Prieteniei. Adolescenții și adulții au format echipe pentru a transmite un mesaj puternic împotriva violenței. Astfel de evenimente contribuie la depășirea barierelor și îi ajută pe copii să capete încredere în profesorii lor, inclusiv atunci când discută subiecte sensibile.
18:00
Furtuna Claudia a provocat inundații severe în Marea Britanie și Irlanda, după ce a inundat Spania și Portugalia. Intemperiile au paralizat traficul rutier și feroviar, iar în Țara Galilor, mii de locuințe au rămas fără electricitate.
17:30
Stephen Curry a făcut show într-un nou meci din Cupa NBA, un turneu intercalat în mijlocul sezonului în liga profesionistă nord-americană de baschet masculin. Starul echipei Golden State Warriors a acumulat 49 de puncte în victoria echipei sale în confruntarea cu San Antonio Spurs, scor 109:108.
17:00
La traversarea frontierei de stat, vehiculele trebuie să aibă ambele plăcuțe de înmatriculare, corect montate, atât în față, cât și în spate, atenționează Poliția de Frontieră.
17:00
Meci de importanță uriașă pentru echipa națională de fotbal a României. Discipolii lui Mircea Lucescu vor juca la Zenica, cu selecționata Bosniei și Herțegovinei, și au nevoie de victorie pentru a mai spera la calificare la Campionatul Mondial din 2026. „Tricolorii” au fost învinși de acest adversar, cu 0-1, în luna martie, însă selecționerul României consideră că echipa nu a meritat să piardă acel meci, iar acum se pregătește să-și ia revanșa.
16:40
Primarul Ion Ceban, la doi ani de mandat: „Administrăm cel mai mare portofoliu de proiecte europene din țară” # Radio Moldova
Primăria Chișinău gestionează în prezent cel mai mare portofoliu de proiecte cu finanțare externă din R. Moldova, în valoare totală de aproximativ 4,5 miliarde de lei. Chișinăul ave proiecte mari, medii și mici, pe toate domeniile, iar investițiile sunt direcționate nu spre consum, ci în infrastructură, dezvoltare și servicii pentru oameni. Sunt declarațiile primarului capitalei, Ion Ceban, într-o conferință publică, la doi ani de mandat, la care au participat experți, arhitecți și tineri beneficiari ai programelor municipale. Edilul a trecut în revistă lucrările finalizate, proiectele în derulare și investițiile gestionate în această perioadă.
Ieri
13:50
În Republica Moldova a demarat Campania de împădurire „Toamna 2025”, care va dura timp de o lună. Startul oficial a fost dat în dimineața zilei de sâmbătă, 15 noiembrie, în satul Mihailovca, raionul Cimișlia. Aici vor fi plantați aproximativ 130 de mii de puieți, pe o suprafață de 27 de hectare.
13:10
Selecționata Croației s-a calificat la Cupa Mondială de fotbal din anul 2026. Într-o partidă din grupa L, echipa condusă de Zlatko Dalić a învins cu 3:1 pe teren propriu reprezentativa Insulelor Feroe. Meciul disputat pe stadionul din orașul Rijeka a fost interesant, iar insularii au preluat conducerea în minutul 16, prin golul marcat de Geza David Turi. „Alb-roșii” au restabilit egalitatea prin Joško Gvardiol în minutul 23, iar în repriza secundă au răsturnat scorul prin golurile semnate de Petar Musa și Nikola Vlasic.
12:40
Trezoreria Statelor Unite ale Americii (SUA) extinde cu trei săptămâni termenul pentru vânzarea activelor Lukoil, înainte ca sancțiunile anunțate de președintele american, Donald Trump, să intre în vigoare. Inițial, operațiunea trebuia să se încheie până pe 21 noiembrie.
11:50
Investițiile Uniunii Europene schimbă viața satelor din Moldova: apă, drumuri, școli și locuri de muncă # Radio Moldova
Peste 30.000 de oameni din raioanele Edineț, Leova și Strășeni au acces astăzi la apă potabilă, canalizare și servicii moderne de salubrizare datorită investițiilor Uniunii Europene. Investițiile totale depășesc 25 de milioane de euro și au vizat îmbunătățirea directă a vieții oamenilor din mediul rural.Rezultatele au fost prezentate în cadrul Inițiativei Echipa Europa „EU4Moldova: Comunități Locale”, implementată în ultimii patru ani cu sprijinul UE și al guvernelor din Germania, Austria și Polonia.
11:00
Parlamentul European majorează cu 25 de milioane de euro alocările pentru Vecinătatea Estică, inclusiv R. Moldova # Radio Moldova
Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene (UE) au votat pentru o creștere cu 25 de milioane de euro a alocărilor pentru Vecinătatea Estică, inclusiv R. Moldova, în bugetul UE pentru 2026. Despre aceasta a anunțat europarlamentarul Siegfried Mureșan, care a subliniat că majorarea este necesară pentru a compensa parțial decizia Statelor Unite ale Americii de a retrage sprijinul acordat societății civile din regiune.
11:00
Oamenii din Grigorievca cer de ani buni construcția unui drum de ocolire pentru camioanele de mare tonaj # Radio Moldova
Locuitorii satului Grigorievca din raionul Căușeni așteaptă de ani buni construcția unui drum de ocolire. Autoritățile au anunțat un astfel de proiect, dar nu e clar când vor începe lucrările propriu-zise. Până atunci, camioane și vehiculele care se îndreaptă spre granița cu Ucraina trec prin localitate unde, doar în ultimii trei ani, în Grigorievca s-au produs cinci accidente rutiere, soldate cu morți și răniți.
11:00
Plantele medicinale, pasiunea și munca de zi cu zi a unei locuitoare din satul Mândrești # Radio Moldova
Există oameni care reușesc, prin pasiunea și munca lor de zi cu zi, să aducă sănătate și tradiție în viața comunității. Maria Macari din satul Mândrești, raionul Telenești, este un exemplu în acest sens, o femeie care a descoperit în plantele medicinale o sursă de vindecare și bunăstare.
10:50
At least 22 people were injured and hospitalized following a massive Buenos Aires industrial explosion in an industrial park.
10:40
Atacuri rusești asupra Ucrainei: nouă persoane au fost ucise și peste 50 rănite în ultimele 24 de ore # Radio Moldova
Atacurile rusești împotriva Ucrainei au ucis nouă civili și au rănit cel puțin 53 de persoane în ultimele 24 de ore, au raportat autoritățile regionale pe 15 noiembrie, citate de The Kyiv Independent.
10:10
Cu toate excesele lor, grămăticii Școlii Ardelene au avut de multe ori intuiții foarte corecte în obsesia lor cu latinismele din limba română. S-a râs de ei pentru că au propus ca etimologie pentru curcubeu latinescul cucurbita, curcubita, care desemna un bostănel înainte de-a ajunge să numească întreaga familie a pepenilor și castraveților, a cucurbitaceelor (de la curcubita vine, de exemplu, franțuzescul courge, bostan, tărtăcuță).
10:00
Angajații poliției din regiunea Krasnoiarsk s-au plâns de colectarea forțată a unor sume de bani pentru necesitățile participanților la invazia din Ucraina. Potrivit declarațiilor făcute de ofițeri pentru publicația NGS24, li s-a cerut să transfere salariul pentru o zi de muncă, sumă care, în cazul personalului superior, ajunge la aproximativ trei mii de ruble.
09:40
Revista Presei // Ministrul Energiei: Linia independenței Vulcănești-Chișinău ar putea fi funcțională la începutul lunii ianuarie 2026 # Radio Moldova
Preluarea, de către stat, a terminalului petrolier de la Aeroport; demisia președintelui Adunării Populare din Autonomia Găgăuză și posibilitatea de resetare a dialogului cu autoritățile centrale de la Chișinău – sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
09:20
Explozie urmată de incendiu într-un parc industrial din Argentina. Sunt cel puțin 22 de persoane rănite # Radio Moldova
Cel puțin 22 de persoane au fost rănite și internate în spital după o explozie care s-a produs într-un parc industrial din orașul Buenos Aires, Argentina. Deflagrația a avut loc la o uzină chimică aflată lângă o fabrică de vopsea. Zeci de pompieri și Brigada pentru situații de risc a poliției au fost mobilizați și trimiși la fața locului.
08:40
Locuitorii satului Fârlădenii Noi din raionul Căușeni vor avea apă potabilă la robinete. Problemele privind accesul la apă ar urma să fie soluționate, după ce localitatea a câștigat un proiect în cadrul Programului „Satul European” și urmează să fie construit un apeduct nou. Cei peste 350 de cetățeni care și-au petrecut întreaga viață aducând apă de la fântâni speră că, în câteva luni, sursa vitală să ajungă direct în casele lor.
08:00
Alimentația din sezonul rece are un rol esențial în menținerea imunității, afirmă nutriționiștii # Radio Moldova
Pe măsură ce temperaturile scad, organismul are nevoie de un plus de energie și nutrienți pentru a face față frigului. Alimentația din sezonul rece joacă un rol esențial în menținerea imunității, a nivelului de energie și a stării generale de bine. De aceea mesele echilibrate și bogate în vitamine nu trebuie neglijate, ci adaptate ritmului sezonier, susțin nutriționiștii.
14 noiembrie 2025
22:00
Republica Moldova își deschide porțile către una dintre cele mai ample experiențe culinare din regiune: Ruta Gastronomică Transfrontalieră România-Republica Moldova. Pe o distanță de peste 1500 de kilometri, în țara noastră, itinerarul culinar dezvăluie adevărata hartă a savorilor locale: de la sarmalele și plăcintele moldovenești, la aromele specifice comunităților găgăuze, bulgare sau ucrainene.
21:40
Documentarele Astra Film, din nou la Chișinău: program de proiecții cu acces gratuit # Radio Moldova
Festivalul românesc de filme documentare Astra Film a revenit la Chișinău cu cea de-a IV-a ediție locală. Festivalul din Sibiu, cu o vechime de peste 30 de ani, oferă publicului larg un program excepțional de proiecții, toate cu acces gratuit, în baza înscrierii prealabile. După vizionarea documentarelor vor avea loc și dezbateri pe teme actuale, inspirate din filmele vizionate.
21:20
Căușeni, printre raioanele lovite puternic de pneumonie: sute de pacienți diagnosticați # Radio Moldova
Pneumonia rămâne una dintre cele mai grave probleme de sănătate publică din Republica Moldova. Anul trecut, 1.135 de persoane și-au pierdut viața din cauza acestei boli, inclusiv 28 de copii cu vârsta sub cinci ani, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Deși cifrele sunt ușor mai mici decât în 2023, când s-au înregistrat 1.145 de decese, situația rămâne alarmantă. În unele raioane, numărul pacienților diagnosticați cu pneumonie ajunge la câteva sute. Este și cazul raionului Căușeni.
21:00
Crește riscul de intoxicații în sezonul rece: autoritățile cer curățarea sobelor și aerisirea locuințelor # Radio Moldova
Pentru evitarea intoxicațiilor în urma scurgerilor de gaze, cetățenii sunt îndemnați să verifice instalațiile de încălzire și să aerisească încăperile. Specialiștii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au dat start unei campanii de prevenire a situațiilor de risc și incendiilor, în perioada sezonului rece. Potrivit lor, cele mai vulnerabile sunt persoanele în etate care locuiesc singure, pentru care soba este principala sursă de încălzire.
20:00
Prima ediție „AgroCunoștințe” a adunat peste 300 de participanți. Organizatorii speră ca forumul să devină o punte stabilă între savanți și fermieri # Radio Moldova
La Chișinău a avut loc vineri prima ediție a Forumului Național „AgroCunoștințe – Fermierii și Inovația în Parteneriat”, un eveniment care a reunit peste 300 de fermieri, cercetători, consultanți și experți din domeniul agricol.Forumul organizat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a fost creat pentru a apropia știința de câmp și pentru a transforma rezultatele de laborator în soluții simple și utile pentru agricultori.
