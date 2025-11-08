Experții WatchDog, despre introducerea vizelor pentru statele CSI: „Moldova nu rupe punți peste noapte. Le înlocuiește cu poduri solide spre Uniunea Europeană”

17:50

Cinci persoane cu vârste între 30 și 45 de ani, printre care și fondatori ai platformei de investiții TUX, au fost reținute pentru 72 de ore. Acestea sunt suspectate de activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), reținerile au avut loc în …