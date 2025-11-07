Președinta Maia Sandu a constituit noul Consiliu Național de Securitate
Cotidianul, 7 noiembrie 2025 19:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind constituirea noului Consiliu Național de Securitate – organismul consultativ care va coordona și monitoriza politicile de securitate națională ale statului. Consiliul, reorganizat în conformitate cu cadrul legal actualizat, înlocuiește fostul Consiliu Suprem de Securitate, abrogat prin același act prezidențial. Șefa statului va conduce Consiliul Național de …
Acum 5 minute
20:00
Republica Moldova revine la Eurovision. CompaniaTeleradio-Moldova a dat startul înscrierilor pentru selecția națională 2026 # Cotidianul
Republica Moldova va marca revenirea pe scena Eurovision, după un an de pauză. Compania „Teleradio-Moldova” a lansat oficial procesul de selecție a piesei și a interpretului care va reprezenta țara la Eurovision Song Contest 2026, competiție ce va avea loc la Viena, Austria. Potrivit anunțului, dosarele de înscriere pot fi depuse până pe 7 decembrie, …
Acum 30 minute
19:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind constituirea noului Consiliu Național de Securitate – organismul consultativ care va coordona și monitoriza politicile de securitate națională ale statului. Consiliul, reorganizat în conformitate cu cadrul legal actualizat, înlocuiește fostul Consiliu Suprem de Securitate, abrogat prin același act prezidențial. Șefa statului va conduce Consiliul Național de …
19:30
Andrei Curăraru avertizează privind riscurile de securitate ale liberalizării vizelor: Pașaportul moldovenesc ar putea deveni o nouă poartă a rușilor spre Schengen # Cotidianul
Noul regim de vize impus de Uniunea Europeană pentru cetățenii ruși ar putea avea efecte indirecte asupra Republicii Moldova. Expertul Watchdog, Andrei Curăraru, avertizează că țara noastră riscă să devină o „poartă de acces spre Schengen” pentru cetățenii Federației Ruse, dacă nu sunt introduse verificări mai stricte la procesul de acordare a cetățeniei. „Uniunea Europeană …
Acum 2 ore
18:30
Uniunea Europeană interzice vizele multiple pentru cetățenii ruși. Kaja Kallas: E greu să pornești un război și să te aștepți să te plimbi liber în Europa # Cotidianul
Cetățenii Federației Ruse nu vor mai putea obține vize Schengen multiple. Uniunea Europeană a decis ca, începând de astăzi, fiecare intrare în spațiul Schengen să necesite o nouă cerere de viză, verificată individual de consulatele statelor membre. Măsura a fost anunțată vineri, 7 noiembrie, de Comisia Europeană, din motive de securitate legate de războiul din …
18:10
Italia sancționează propaganda pro-război, mascată de Kremlin prin muzică: concertul unui interpret rus a fost anulat. Mesajul ministrului italian al Culturii # Cotidianul
Concertul unui interpret rus pro-Kremlin, ce urma să aibă loc la o operă din Italia, a fost anulat în urma protestelor desfășurate de o organizație înființată de regretatul lider al opoziției ruse, Alexei Navalnîi. Bas-baritonul rus Ildar Abdrazakov urma să cânte în celebra operă “Don Giovanni” a compozitorului Mozart, spectacolul fiind programat pentru luna ianuarie …
Acum 4 ore
18:00
Siegfried Mureșan: Deschiderea Biroului Parlamentului European la Chișinău confirmă rolul de lider al Republicii Moldova în Parteneriatul Estic # Cotidianul
Republica Moldova face un nou pas pe drumul european odată cu deschiderea Biroului Parlamentului European la Chișinău, un proiect care va consolida cooperarea tehnică și politică dintre Chișinău și Bruxelles. Europarlamentarul roman, Siegfried Mureșan, președintele delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, susține că biroul va permite un contact direct cu cetățenii moldoveni, o …
17:30
Curtea de Conturi constată nereguli în gestionarea banilor publici la „Teleradio-Moldova” # Cotidianul
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat un raport de audit privind modul în care au fost cheltuite resursele financiare publice și administrat patrimoniul de către Compania „Teleradio-Moldova” (TRM) în anii 2023–2024. Potrivit raportului Curții de Conturi compania ar fi admis nereguli majore în gestionarea fondurilor publice. Auditorii au constatat că TRM a …
17:00
Republica Moldova a fost aleasă membru al Consiliului Executiv al UNESCO pentru perioada 2025–2029, în urma votului desfășurat la forumul organizației din Samarkand, Uzbekistan. Mandatul oferă Chișinăului o voce directă în structura care stabilește direcțiile globale în educație, știință, cultură și comunicare, susține ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi. „Dragi prieteni, avem vești bune din Samarkand. …
16:40
Produse cosmetice din Rusia, interzise pe piața din R. Moldova, conțineau substanțe toxice # Cotidianul
Autoritățile de la Chișinău interzic câteva produse cosmetice, fabricate în Rusia. O decizie în acest sens a fost luată de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Potrivit celor de la Agenție, produsele rusești conțineau substanțe periculoase. Verificările au arătat că unele produse conțin acid boric și borat de sodiu – substanțe interzise în produsele cosmetice, …
Acum 6 ore
15:50
CNA și Procuratura i-a la puricat diplomele de la Universitatea de Medicină. S-a inițiat o anchetă # Cotidianul
Procuratura Anticorupție (PA) a anunțat că va examina informațiile apărute în spațiul public referitoare la diplomele contestate ale unor medici din România, care și-ar fi făcut studiile la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău. Ulterior, instituția urmează să decidă dacă va iniția o anchetă penală pe acest caz. „Procuratura Anticorupție …
15:40
Dorin Damir, finul lui Vladimir Plahotniuc, eliberat din arest. Procurorii îi interzic să părăsească țara pentru 60 de zile # Cotidianul
Dorin Damir, finul lui Vladimir Plahotniuc, eliberat din arest. Procurorii îi interzic să părăsească țara pentru 60 de zile Omul de afaceri Dorin Damir, a fost eliberat din arest, după ce a fost reținut într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Procurorii de la PCCOCS au anunțat că investigațiile continuă, iar Damir rămâne …
15:10
VIDEO | Deputatul Alexandru Verșinin cere Uniunii Europene să verifice modul în care au fost cheltuite fondurile europene oferite Republicii Moldova # Cotidianul
Deputatul Alexandru Verșinin, din fracțiunea Partidului Democrația Acasă, a venit astăzi în plenul Parlamentului cu un mesaj adresat Uniunii Europene, prin care solicită verificarea modului în care au fost gestionate fondurile europene acordate Republicii Moldova. „Facem apel către Uniunea Europeană să verifice toate fondurile europene care au venit aici. Avem nevoie de transparență. Banii europenilor …
15:10
Pro-europeanul Ion Ceban, despre vizita Robertei Metsola: În teorie stăm bine, în practică avem restanțe # Cotidianul
Primarul municipiului Chișinău și deputatul Ion Ceban, a comentat vizita președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, la Chișinău. Edilul a subliniat importanța aplicării angajamentelor asumate de autorități și a transpunerii lor în beneficii concrete pentru cetățeni. ”Este foarte bine că oficialii europeni vin în Republica Moldova, că există această deschidere și acest ajutor. Dar ne dorim …
15:00
VIDEO | Replica tăioasă a deputatului PAS Nicolae Drăgănel către Igor Dodon: Când a fost acea prietenie de secole cu Rusia? În 1812, la anexare? Sau când au fost deportările și foametea din ’46–’47? # Cotidianul
Discuțiile din Parlament privind propunerea lui Igor Dodon de a reînființa grupurile de prietenie cu Rusia și Belarus au stârnit critici dure din partea majorității. Deputatul PAS Nicolae Drăgănel a demontat retorica pro-rusă a liderului socialist, ironizând afirmațiile acestuia despre „relațiile de prietenie de secole” dintre Moldova și Rusia. „Stimați deputați, eu am citit argumentarea …
14:50
Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu Roberta Metsola: Viitorul nostru este european și îl construim împreună, aici, acasă # Cotidianul
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a avut joi o întrevedere cu Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, aflată într-o vizită oficială la Chișinău. Șeful Executivului a descris întâlnirea drept „o bucurie” și a numit-o pe Metsola „o prietenă de suflet a Moldovei și o susținătoare fermă a drumului nostru european”. „Dorința puternică a cetățenilor noștri de …
14:50
Linia Electrică Aeriană Vulcănești – Chișinău, aproape finalizată. 99% din lucrări au fost au fost executate # Cotidianul
Lucrările la Linia Electrică Aeriană, Vulcănești – Chișinău, unul dintre cele mai importante proiecte energetice din Republica Moldova, se apropie de final. Progresul general al construcției depășește 90%, iar lucrările de montare și instalare sunt aproape încheiate. Noua linie de înaltă tensiune, cu o lungime de 157 de kilometri, va asigura o conexiune directă cu …
14:10
Guvernul negociază cu România și Bulgaria pentru alimentarea pieței petroliere. Statul vrea să preia depozitul Lukoil din Aeroportul Internațional Chișinău # Cotidianul
Republica Moldova se confruntă cu o situație confuză în sectorul energetic, după ce compania rusă Lukoil urmează să își înceteze activitatea în țară, începând cu 21 noiembrie, ca urmare a sancțiunilor impuse de Statele Unite. Pentru a evita perturbarea aprovizionării cu benzină, motorină și combustibil pentru aeronave, autoritățile de la Chișinău poartă discuții continue cu …
Acum 8 ore
13:30
VIDEO | Deputatul PAS, Adrian Belîi, explică de ce semnătura sa apare pe diplomele de rezidențiat aflate în ancheta din România: Am fost președinte al comisiei de examinare # Cotidianul
Deputatul PAS și medicul Adrian Belîi a venit cu o reacție publică după ce presa română a publicat documente în care semnătura sa figurează pe diplomele de rezidențiat ale unor medici moldoveni suspectați că și-ar fi obținut actele în mod fraudulos. Parlamentarul susține că a semnat documentele în calitate de președinte al comisiei de examinare, …
12:40
VIDEO | Dodon vrea „prietenie” cu Moscova și Minsk. Gherman: Atâta timp cât tancurile de acolo vor ucide în fiecare zi copii și mame nevinovate, noi nu putem sta la o masă de discuții # Cotidianul
Liderul socialist Igor Dodon a cerut, în plenul Parlamentului, restabilirea grupurilor de prietenie cu Federația Rusă și Belarus, acuzând actuala majoritate parlamentară că abandonează „o practică existentă în toți cei 34 de ani de independență ai Republicii Moldova”. „Noi am înaintat un amendament prin care propunem revenirea la o practică care a fost pe parcursul …
12:40
VIDEO | Maia Sandu: Moldova a făcut cele mai mari progrese dintre statele candidate la UE. Președinta i-a mulțumit Robertei Metsola pentru implicare și a promis finalizarea pregătirilor pentru aderare # Cotidianul
Republica Moldova se află în cea mai avansată etapă a parcursului său european de până acum. Declarația a fost făcută de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în cadrul conferinței comune cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. Șefa statului a subliniat că țara a înregistrat cele mai mari progrese dintre toate statele candidate la Uniunea Europeană …
Acum 12 ore
12:00
VIDEO | Colapsul Lukoil în Moldova, tot mai aproape. Cât timp mai are compania rusă pentru a-și vinde activele din Republica Moldova # Cotidianul
Compania Lukoil are la dispoziție cel mult două săptămâni pentru a-și vinde activele din Republica Moldova. În caz contrar, instituțiile de stat care au contracte cu această companie petrolieră rusă, aflată sub sancțiuni, vor trebui să le rezilieze până cel târziu la 21 noiembrie, a declarat pentru „NewsMaker” Radu Marian, președintele Comisiei parlamentare pentru economie, …
11:40
VIDEO | Discursul Robertei Metsola în Parlament: Moldova și poporul său au demonstrat un angajament exemplar. Acum este rândul Europei să răspundă cu aceeași claritate # Cotidianul
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a susținut joi, 7 noiembrie, un discurs istoric în plenul Parlamentului Republicii Moldova, în cadrul ședinței solemne dedicate deschiderii noii legislaturi. Oficialul european a declarat că „Moldova nu mai este doar un candidat la aderare, ci un proiect real de extindere al Uniunii Europene”, subliniind că procesul de integrare europeană …
11:20
Doi șoferi, condamnați la închisoare după ce au condus băuți. Printre ele – un taximetrist care a urcat drogat la volan # Cotidianul
Procuratura Soroca oficiul Florești, informează despre pronunțarea recentă a două sentințe de condamnare în privința șoferilor care au urcat la volan în stare de ebrietate cu grad avansat. Printr-o sentință a Judecătoriei Soroca, sediul Florești, un bărbat în vârstă de 32 ani, a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii, fiindu-i stabilită o pedeapsă definitivă de 4 …
11:10
Scandal al diplomelor false ajunge la Chișinău: Emil Ceban cere anchetă după acuzațiile din România. „Sunt cel mai interesat să aflu cine se face vinovat” # Cotidianul
Ministerul Sănătății așteaptă implicarea Procuraturii Generale în ancheta privind posibila falsificare a diplomelor de rezidențiat emise de Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova. Într-o reacție publicată de noul ministru al Sănătății, Emil Ceban — care a ocupat până recent funcția de rector al instituției — acesta se justifică și …
10:50
VIDEO | Roberta Metsola și-a început discursul de la tribuna principală a Parlamentului în limba română # Cotidianul
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și-a început discursul de la tribuna principală a Parlamentului în limba română, reiterând că „locul Republicii Moldova este în UE”. „Stimate domnului președinte, stimați membri ai Parlamentului Republicii Moldova, dragi europeni. În primul meu an în fruntea Parlamentului European am venit în această sală de plen, exact în acest loc, …
10:30
Vicepreședinta organizației teritoriale Rîșcani a PP „Șor”, trimisă în judecată. Riscă 7 ani de pușcărie # Cotidianul
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală în care este învinuită vicepreședinta organizației teritoriale Rîșcani din municipiul Chișinău a Partidului Politic „Șor”. Aceasta este acuzată de complicitate la finanțarea ilegală a partidului politic din partea unui grup criminal organizat, infracțiune prevăzută la art. 181² …
10:20
Seara de miercuri a adus o imagine mai puțin obișnuită în politica moldovenească. Deputați, miniștri și premierul Alexandru Munteanu au participat la o cină caritabilă organizată de „The Moldova Project”, unde s-au colectat fonduri pentru peste 1000 de copii din 42 de localități ale țării. Evenimentul a fost marcat de un gest care a atras …
10:00
LIVE | Ședință solemnă la Parlament: Roberta Metsola va ține un discurs în fața deputaților de la Chișinău # Cotidianul
Parlamentul Republicii Moldova se întrunește astăzi, 6 noiembrie, începând cu ora 10:00, într-o ședință solemnă la care va participa Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. Oficialul european se află într-o vizită oficială la Chișinău, în perioada 6–7 noiembrie. Potrivit ordinii de zi, ședința va începe cu alocuțiunea E.S. Roberta Metsola, care va adresa un mesaj parlamentarilor …
09:50
O elevă de 13 ani a fost găsită moartă în clădirea abandonată a fostului Hotel Național # Cotidianul
Poliția a fost pusă în alertă în seara zilei de miercuri, 6 noiembrie, după ce o minoră nu a revenit acasă de la școală. După câteva ore de căutări, trupul acesteia a fost descoperit în șahta ascensorului fostului Hotel Național din centrul Chișinăului, potrivit surselor PulsMedia.MD apropiate anchetei. Fata, în vârstă de 13 ani, fusese …
Acum 24 ore
22:40
O fetiță ucraineană, forțată într-o școală din Finlanda să interpreteze un cântec rusesc popularizat de sovietici. Mama ei se revoltă: “Este traumatizant!” # Cotidianul
O fetiță ucraineană, în vârstă de 11 ani, a fost forțată să interpreteze cântecul rusesc Kalinka în timpul unei lecții de muzică la o școală din orașul finlandez Espoo. Incidentul a stârnit indignare atât din partea mamei, dar și a comunității ucrainene. În acest context, au apărut îngrijorări cu privire la normalizarea culturii ruse în …
21:50
Soldat rus, condamnat la închisoare pe viață pentru executarea unui apărător ucrainean care s-a predat # Cotidianul
Un militar rus, Dmitri Kurașov, a fost condamnat la închisoare pe viață pentru executarea unui apărător ucrainean care s-a predat în timpul luptelor din regiunea Zaporojie, acesta nemaifiind înarmat. “S-a stabilit că, pe 6 ianuarie 2024, (…) a împușcat un prizonier de război ucrainean în timpul luptelor desfășurate în apropierea satului Pryiutne din districtul Polohy”, …
21:40
Soldat rus, condamnat la închisoare pe viață pentru executarea unui prizonier de război ucrainean neînarmat # Cotidianul
Un militar rus, Dmitri Kurașov, a fost condamnat la închisoare pe viață pentru executarea unui prizonier de război ucrainean neînarmat în regiunea Zaporojie. “S-a stabilit că, pe 6 ianuarie 2024, (…) a împușcat un prizonier de război ucrainean în timpul luptelor desfășurate în apropierea satului Pryiutne din districtul Polohy”, au transmis autoritățile ucrainene. Procurorii au …
Ieri
20:00
Anul agricol 2025 se dovedește unul favorabil pentru agricultorii din Republica Moldova, în special datorită culturilor de rapiță și orz, care au adus producții record și prețuri avantajoase la export. Declarații în acest sens au fost făcute de expertul Iurie Rija, în cadul unei emisiuni de la radiomoldova. Acesta a spus că țara noastră a …
19:20
Republica Moldova își consolidează legăturile de transport cu UE: noi proiecte transfrontaliere cu România și Ucraina # Cotidianul
Republica Moldova își consolidează parteneriatul regional în domeniul infrastructurii de transport, participând la cel de-al 7-lea Comitet Director de Coordonare privind conectivitatea transfrontalieră Moldova – România – Ucraina – UE. Evenimentul, organizat de Comisia Europeană la Ujhorod, în perioada 5 – 6 noiembrie, a reunit miniștri și oficiali din mai multe state ale Europei Centrale …
18:40
Prăbușirea petrolului lovește Kremlinul. Veniturile Rusiei din energie s-au redus cu 27% # Cotidianul
Veniturile Rusiei din petrol și gaze s-au prăbușit în octombrie cu 27% față de anul trecut, pe fundalul scăderii prețului țițeiului, aprecierii rublei și noilor sancțiuni occidentale care sufocă industria energetică, principalul motor financiar al regimului Putin. Potrivit The Moscow Times, Moscova a colectat doar 9,7 miliarde de dolari din impozitele plătite de producătorii de …
18:30
Consilierul lui Igor Grosu, Victor Agrici, ar putea deveni noul secretar general al Parlamentului # Cotidianul
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a propus candidatura lui Victor Agrici pentru funcția de secretar general al Legislativului. Propunerea a fost transmisă Biroului permanent în cadrul ședinței de astăzi. Victor Agrici este absolvent al Universității din Bologna, fiind licențiat în științe politice, dezvoltare și cooperare internațională. În prezent este consilier în Cabinetul Președintelui Parlamentului. Începând cu …
18:20
Premierul Alexandru Munteanu și ambasadorul Ucrainei au discutat despre cooperarea bilaterală și integrarea europeană # Cotidianul
Chișinăul și Kievul își consolidează parteneriatul în contextul provocărilor regionale și al obiectivului comun de aderare la Uniunea Europeană. Subiectul a fost discutat la întrevederea dintre premierul Alexandru Munteanu și ambasadorul Ucrainei, Rohovei Paun. Oficialii au subliniat deschiderea pentru consolidarea dialogului politic în contextul obiectivului comun de integrare europeană, precum și pentru susținerea proceselor democratice …
18:00
Probleme majore pentru aderarea R.Moldova la UE. Ministrul de Externe al Poloniei explică de ce a devenit Bruxelles-ul mult mai sceptic pe tema politicii de extindere # Cotidianul
Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, a declarat miercuri, 5 noiembrie, pentru TVP World, că regresul democratic care a fost determinat, în viziunea sa, atât de actuala guvernare de la Budapesta, cât și de fosta guvernare de la Varșovia, a făcut ca Bruxelles-ul să fie precaut în ceea ce privește admiterea de noi state membre …
18:00
CEC a stabilit cuantumul lunar al alocațiilor de la bugetul de stat pentru partidele politice: 99 de bani pentru fiecare vot obținut la parlamentare # Cotidianul
CEC a stabilit alocațiile pentru lunile noiembrie și decembrie 2025, conform performanțelor electorale ale partidelor și blocurilor participante la scrutinul parlamentar din 28 septembrie. Totodată, Comisia a decis să suspende plata alocațiilor pentru aceeași perioadă pentru Partidul pentru Viitorul Moldovei, Partidul Acțiunii Comune – Congresul Civic, Partidul Național Liberal, Partidul Reîntregirii Naționale „ACASĂ” și Partidul …
17:50
Cinci persoane, printre care fondatori ai platformei TUX, reținute pentru spălare de bani și evaziune fiscală # Cotidianul
Cinci persoane cu vârste între 30 și 45 de ani, printre care și fondatori ai platformei de investiții TUX, au fost reținute pentru 72 de ore. Acestea sunt suspectate de activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), reținerile au avut loc în …
17:30
Majoritatea cetățenilor Republicii Moldova își doresc localități mai curate și sunt dispuși să plătească mai mult pentru colectarea separată a deșeurilor. Cel puțin asta arată un studiu realizat de Ministerul Mediului. Totuși, aproape jumătate dintre respondenți afirmă că în localitatea lor această practică nu există încă, ceea ce scoate în evidență decalajul dintre dorința oamenilor …
16:00
Primii pași spre accesarea fondurilor Uniunii Europene: Guvernul prezintă scenariile pentru cadrul instituțional # Cotidianul
Republica Moldova începe să pună bazele instituționale pentru momentul în care va putea gestiona direct fondurile Uniunii Europene. Cancelaria de Stat, cu sprijinul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei și al companiei Civitta Moldova, a prezentat trei scenarii privind organizarea sistemului național de coordonare și management al fondurilor europene, adaptate la realitățile țării și inspirate …
15:40
Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați supleanți, aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” # Cotidianul
Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați supleanți, aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” (PAS). Fotoliile vor fi ocupate de Igor Talmazan, Angela Munteanu-Pojoga, Veronica Cupcea, Veronica Briceag, Liliana Grosu, Alexandr Trubca, Gheorghe Ichim și Valeriu Carțîn. Decizia a fost luată după ce opt deputați ai PAS au depus, vineri, 31 …
15:30
„Ordinul Onoarei” pentru un judokan controversat: Andrei Golban, vizat de un dosar aflat la CSJ # Cotidianul
Președintele Federației de Judo din Republica Moldova, Andrei Golban, vizat într-un dosar penal de samavolnicie, a fost decorat de președinta Maia Sandu cu „Ordinul Onoarei”. Potrivit unei investigații publicate de Ziarul de Gardă, distincția a fost acordată la propunerea Ministerului Educației și Cercetării, iar Administrația Prezidențială susține că, la momentul semnării decretului, nu era la …
14:50
Diplomație de fațadă. Ambasadorul rus Ozerov: Moscova „întinde mâna” Chișinăului, oferind „șansa” de a relua relațiile bilaterale # Cotidianul
Moscova propune Chișinăului „pași concreți” pentru normalizarea relațiilor bilaterale. Primul pas, zic ei, ar fi reluarea zborurilor directe, suspendate în 2022. Propunerea vine din partea ambasadorului rus la Chișinău, Oleg Ozerov, într-un interviu pentru Izvestia. Ozerov se plânge că noul prim-ministru, Alexandru Munteanu, n-ar fi dat niciun semnal că vrea să „normalizeze” relațiile. „Probabil nu …
14:40
Vasile Tarlev sare în apărarea „culturii ruse”: Ce urmează, dărâmarea monumentului lui Pușkin? # Cotidianul
Fostul prim-ministru Vasile Tarlev a reacționat pe Facebook la decizia Guvernului de a denunța Acordul cu Federația Rusă privind centrele culturale și de a închide Centrul Rus de Știință și Cultură din Chișinău, calificând-o drept una „dăunătoare pentru Moldova”. Într-o postare lungă, Tarlev afirmă că închiderea instituției „nu va aduce Moldovei nimic bun – nici …
14:20
Igor Dodon plânge după „prieteniile” cu Rusia și Belarus: Moldova are relații diplomatice de decenii, iar de prietenie – de secole # Cotidianul
Liderul pro-rus al socialiștilor, Igor Dodon, se arată indignat de faptul că în lista grupurilor parlamentare de prietenie cu țările din străinătate lipsesc Federația Rusă și Belarus. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Dodon scrie că Republica Moldova are relații diplomatice de decenii, iar de prietenie – de secole. „Pentru prima dată in cei …
13:40
AUDIO | Interceptări în dosarul de corupție din sistemul educațional: Funcționari și agenți economici discută modalități de umflare a facturilor # Cotidianul
Centrul Național Anticorupție a făcut publice interceptările telefonice din dosarul penal privind coruperea pasivă și abuzul de serviciu în sistemul educațional din Chișinău. Înregistrările audio surprind conversații între funcționari și agenți economici despre modificarea valorii facturilor și lucrărilor pentru a avantaja anumite firme la licitațiile publice. Potrivit CNA, interceptările scot la iveală modul în care …
13:30
Radu Marian: „Nu va exista cenzură în Republica Moldova. Dar trebuie discutat despre soluții împotriva propagandei online” # Cotidianul
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Radu Marian, afirmă că în Republica Moldova nu va exista cenzură și că dreptul la liberă exprimare va fi garantat în continuare. Totodată, parlamentarul consideră că statul trebuie să găsească soluții pentru combaterea dezinformării și propagandei în spațiul online, în special atunci când acestea pot afecta securitatea națională. „Cu …
13:00
Ambasada Rusiei califică drept „decizie greșită” hotărârea Guvernului de a denunța acordul privind Centrul rus de cultură și știință # Cotidianul
Ambasada Federației Ruse la Chișinău a reacționat la decizia Guvernului Republicii Moldova de a susține denunțarea acordului bilateral care reglementează funcționarea Centrului Rus de Știință și Cultură din capitală. Misiunea diplomatică califică hotărârea drept „o decizie greșită” și afirmă că activitatea instituției s-a desfășurat „în conformitate cu legislația locală”. „Rusia și-a asumat obligația de a …
