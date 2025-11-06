Cinci persoane, printre care fondatori ai platformei TUX, reținute pentru spălare de bani și evaziune fiscală

16:40

Tariful la gazele naturale ar putea să scadă, asta după ce prețul urmează să fie revizuit în ianuarie 2026. Noul furnizor, compania de stat Energocom, urmează să prezinte calculele la final de an şi, pe baza lor, să vină cu o cerere de modificare a preţurilor la consumatorii finali. Deși oficial nu au fost discuții …