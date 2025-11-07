Traian Băsescu: “Din slugărnicia lui față de Moscova, Orbán a refuzat să creeze alternative pentru aprovizionarea cu gaze și țiței a Ungariei”

14:20

Liderul pro-rus al socialiștilor, Igor Dodon, se arată indignat de faptul că în lista grupurilor parlamentare de prietenie cu țările din străinătate lipsesc Federația Rusă și Belarus. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Dodon scrie că Republica Moldova are relații diplomatice de decenii, iar de prietenie – de secole. „Pentru prima dată in cei …