De la deputat, la chelneriță: Doina Gherman a servit la mese pentru o cauză caritabilă

Seara de miercuri a adus o imagine mai puțin obișnuită în politica moldovenească. Deputați, miniștri și premierul Alexandru Munteanu au participat la o cină caritabilă organizată de „The Moldova Project”, unde s-au colectat fonduri pentru peste 1000 de copii din 42 de localități ale țării. Evenimentul a fost marcat de un gest care a atras …
Vicepreședinta organizației teritoriale Rîșcani a PP „Șor”, trimisă în judecată. Riscă 7 ani de pușcărie # Cotidianul
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală în care este învinuită vicepreședinta organizației teritoriale Rîșcani din municipiul Chișinău a Partidului Politic „Șor”. Aceasta este acuzată de complicitate la finanțarea ilegală a partidului politic din partea unui grup criminal organizat, infracțiune prevăzută la art. 181² …
LIVE | Ședință solemnă la Parlament: Roberta Metsola va ține un discurs în fața deputaților de la Chișinău # Cotidianul
Parlamentul Republicii Moldova se întrunește astăzi, 6 noiembrie, începând cu ora 10:00, într-o ședință solemnă la care va participa Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. Oficialul european se află într-o vizită oficială la Chișinău, în perioada 6–7 noiembrie. Potrivit ordinii de zi, ședința va începe cu alocuțiunea E.S. Roberta Metsola, care va adresa un mesaj parlamentarilor …
O elevă de 13 ani a fost găsită moartă în clădirea abandonată a fostului Hotel Național # Cotidianul
Poliția a fost pusă în alertă în seara zilei de miercuri, 6 noiembrie, după ce o minoră nu a revenit acasă de la școală. După câteva ore de căutări, trupul acesteia a fost descoperit în șahta ascensorului fostului Hotel Național din centrul Chișinăului, potrivit surselor PulsMedia.MD apropiate anchetei. Fata, în vârstă de 13 ani, fusese …
O fetiță ucraineană, forțată într-o școală din Finlanda să interpreteze un cântec rusesc popularizat de sovietici. Mama ei se revoltă: “Este traumatizant!” # Cotidianul
O fetiță ucraineană, în vârstă de 11 ani, a fost forțată să interpreteze cântecul rusesc Kalinka în timpul unei lecții de muzică la o școală din orașul finlandez Espoo. Incidentul a stârnit indignare atât din partea mamei, dar și a comunității ucrainene. În acest context, au apărut îngrijorări cu privire la normalizarea culturii ruse în …
Soldat rus, condamnat la închisoare pe viață pentru executarea unui apărător ucrainean care s-a predat # Cotidianul
Un militar rus, Dmitri Kurașov, a fost condamnat la închisoare pe viață pentru executarea unui apărător ucrainean care s-a predat în timpul luptelor din regiunea Zaporojie, acesta nemaifiind înarmat. “S-a stabilit că, pe 6 ianuarie 2024, (…) a împușcat un prizonier de război ucrainean în timpul luptelor desfășurate în apropierea satului Pryiutne din districtul Polohy”, …
Soldat rus, condamnat la închisoare pe viață pentru executarea unui prizonier de război ucrainean neînarmat # Cotidianul
Anul agricol 2025 se dovedește unul favorabil pentru agricultorii din Republica Moldova, în special datorită culturilor de rapiță și orz, care au adus producții record și prețuri avantajoase la export. Declarații în acest sens au fost făcute de expertul Iurie Rija, în cadul unei emisiuni de la radiomoldova. Acesta a spus că țara noastră a …
Republica Moldova își consolidează legăturile de transport cu UE: noi proiecte transfrontaliere cu România și Ucraina # Cotidianul
Republica Moldova își consolidează parteneriatul regional în domeniul infrastructurii de transport, participând la cel de-al 7-lea Comitet Director de Coordonare privind conectivitatea transfrontalieră Moldova – România – Ucraina – UE. Evenimentul, organizat de Comisia Europeană la Ujhorod, în perioada 5 – 6 noiembrie, a reunit miniștri și oficiali din mai multe state ale Europei Centrale …
Prăbușirea petrolului lovește Kremlinul. Veniturile Rusiei din energie s-au redus cu 27% # Cotidianul
Veniturile Rusiei din petrol și gaze s-au prăbușit în octombrie cu 27% față de anul trecut, pe fundalul scăderii prețului țițeiului, aprecierii rublei și noilor sancțiuni occidentale care sufocă industria energetică, principalul motor financiar al regimului Putin. Potrivit The Moscow Times, Moscova a colectat doar 9,7 miliarde de dolari din impozitele plătite de producătorii de …
Consilierul lui Igor Grosu, Victor Agrici, ar putea deveni noul secretar general al Parlamentului # Cotidianul
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a propus candidatura lui Victor Agrici pentru funcția de secretar general al Legislativului. Propunerea a fost transmisă Biroului permanent în cadrul ședinței de astăzi. Victor Agrici este absolvent al Universității din Bologna, fiind licențiat în științe politice, dezvoltare și cooperare internațională. În prezent este consilier în Cabinetul Președintelui Parlamentului. Începând cu …
Premierul Alexandru Munteanu și ambasadorul Ucrainei au discutat despre cooperarea bilaterală și integrarea europeană # Cotidianul
Chișinăul și Kievul își consolidează parteneriatul în contextul provocărilor regionale și al obiectivului comun de aderare la Uniunea Europeană. Subiectul a fost discutat la întrevederea dintre premierul Alexandru Munteanu și ambasadorul Ucrainei, Rohovei Paun. Oficialii au subliniat deschiderea pentru consolidarea dialogului politic în contextul obiectivului comun de integrare europeană, precum și pentru susținerea proceselor democratice …
Probleme majore pentru aderarea R.Moldova la UE. Ministrul de Externe al Poloniei explică de ce a devenit Bruxelles-ul mult mai sceptic pe tema politicii de extindere # Cotidianul
Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, a declarat miercuri, 5 noiembrie, pentru TVP World, că regresul democratic care a fost determinat, în viziunea sa, atât de actuala guvernare de la Budapesta, cât și de fosta guvernare de la Varșovia, a făcut ca Bruxelles-ul să fie precaut în ceea ce privește admiterea de noi state membre …
CEC a stabilit cuantumul lunar al alocațiilor de la bugetul de stat pentru partidele politice: 99 de bani pentru fiecare vot obținut la parlamentare # Cotidianul
CEC a stabilit alocațiile pentru lunile noiembrie și decembrie 2025, conform performanțelor electorale ale partidelor și blocurilor participante la scrutinul parlamentar din 28 septembrie. Totodată, Comisia a decis să suspende plata alocațiilor pentru aceeași perioadă pentru Partidul pentru Viitorul Moldovei, Partidul Acțiunii Comune – Congresul Civic, Partidul Național Liberal, Partidul Reîntregirii Naționale „ACASĂ” și Partidul …
Cinci persoane, printre care fondatori ai platformei TUX, reținute pentru spălare de bani și evaziune fiscală # Cotidianul
Cinci persoane cu vârste între 30 și 45 de ani, printre care și fondatori ai platformei de investiții TUX, au fost reținute pentru 72 de ore. Acestea sunt suspectate de activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), reținerile au avut loc în …
Majoritatea cetățenilor Republicii Moldova își doresc localități mai curate și sunt dispuși să plătească mai mult pentru colectarea separată a deșeurilor. Cel puțin asta arată un studiu realizat de Ministerul Mediului. Totuși, aproape jumătate dintre respondenți afirmă că în localitatea lor această practică nu există încă, ceea ce scoate în evidență decalajul dintre dorința oamenilor …
Primii pași spre accesarea fondurilor Uniunii Europene: Guvernul prezintă scenariile pentru cadrul instituțional # Cotidianul
Republica Moldova începe să pună bazele instituționale pentru momentul în care va putea gestiona direct fondurile Uniunii Europene. Cancelaria de Stat, cu sprijinul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei și al companiei Civitta Moldova, a prezentat trei scenarii privind organizarea sistemului național de coordonare și management al fondurilor europene, adaptate la realitățile țării și inspirate …
Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați supleanți, aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” # Cotidianul
Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați supleanți, aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” (PAS). Fotoliile vor fi ocupate de Igor Talmazan, Angela Munteanu-Pojoga, Veronica Cupcea, Veronica Briceag, Liliana Grosu, Alexandr Trubca, Gheorghe Ichim și Valeriu Carțîn. Decizia a fost luată după ce opt deputați ai PAS au depus, vineri, 31 …
„Ordinul Onoarei” pentru un judokan controversat: Andrei Golban, vizat de un dosar aflat la CSJ # Cotidianul
Președintele Federației de Judo din Republica Moldova, Andrei Golban, vizat într-un dosar penal de samavolnicie, a fost decorat de președinta Maia Sandu cu „Ordinul Onoarei”. Potrivit unei investigații publicate de Ziarul de Gardă, distincția a fost acordată la propunerea Ministerului Educației și Cercetării, iar Administrația Prezidențială susține că, la momentul semnării decretului, nu era la …
Diplomație de fațadă. Ambasadorul rus Ozerov: Moscova „întinde mâna” Chișinăului, oferind „șansa” de a relua relațiile bilaterale # Cotidianul
Moscova propune Chișinăului „pași concreți” pentru normalizarea relațiilor bilaterale. Primul pas, zic ei, ar fi reluarea zborurilor directe, suspendate în 2022. Propunerea vine din partea ambasadorului rus la Chișinău, Oleg Ozerov, într-un interviu pentru Izvestia. Ozerov se plânge că noul prim-ministru, Alexandru Munteanu, n-ar fi dat niciun semnal că vrea să „normalizeze” relațiile. „Probabil nu …
Vasile Tarlev sare în apărarea „culturii ruse”: Ce urmează, dărâmarea monumentului lui Pușkin? # Cotidianul
Fostul prim-ministru Vasile Tarlev a reacționat pe Facebook la decizia Guvernului de a denunța Acordul cu Federația Rusă privind centrele culturale și de a închide Centrul Rus de Știință și Cultură din Chișinău, calificând-o drept una „dăunătoare pentru Moldova”. Într-o postare lungă, Tarlev afirmă că închiderea instituției „nu va aduce Moldovei nimic bun – nici …
Igor Dodon plânge după „prieteniile” cu Rusia și Belarus: Moldova are relații diplomatice de decenii, iar de prietenie – de secole # Cotidianul
Liderul pro-rus al socialiștilor, Igor Dodon, se arată indignat de faptul că în lista grupurilor parlamentare de prietenie cu țările din străinătate lipsesc Federația Rusă și Belarus. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Dodon scrie că Republica Moldova are relații diplomatice de decenii, iar de prietenie – de secole. „Pentru prima dată in cei …
AUDIO | Interceptări în dosarul de corupție din sistemul educațional: Funcționari și agenți economici discută modalități de umflare a facturilor # Cotidianul
Centrul Național Anticorupție a făcut publice interceptările telefonice din dosarul penal privind coruperea pasivă și abuzul de serviciu în sistemul educațional din Chișinău. Înregistrările audio surprind conversații între funcționari și agenți economici despre modificarea valorii facturilor și lucrărilor pentru a avantaja anumite firme la licitațiile publice. Potrivit CNA, interceptările scot la iveală modul în care …
Radu Marian: „Nu va exista cenzură în Republica Moldova. Dar trebuie discutat despre soluții împotriva propagandei online” # Cotidianul
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Radu Marian, afirmă că în Republica Moldova nu va exista cenzură și că dreptul la liberă exprimare va fi garantat în continuare. Totodată, parlamentarul consideră că statul trebuie să găsească soluții pentru combaterea dezinformării și propagandei în spațiul online, în special atunci când acestea pot afecta securitatea națională. „Cu …
Ambasada Rusiei califică drept „decizie greșită” hotărârea Guvernului de a denunța acordul privind Centrul rus de cultură și știință # Cotidianul
Ambasada Federației Ruse la Chișinău a reacționat la decizia Guvernului Republicii Moldova de a susține denunțarea acordului bilateral care reglementează funcționarea Centrului Rus de Știință și Cultură din capitală. Misiunea diplomatică califică hotărârea drept „o decizie greșită” și afirmă că activitatea instituției s-a desfășurat „în conformitate cu legislația locală”. „Rusia și-a asumat obligația de a …
Alexandru Munteanu, după întrevederea cu ambasadorul României: „România este un partener strategic și un susținător ferm al parcursului nostru european” # Cotidianul
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a avut luni o întrevedere cu ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, în cadrul căreia au fost reconfirmate relațiile bilaterale excelente și parteneriatul strategic dintre cele două state. „România este un partener strategic și un susținător ferm al țării noastre în parcursul său european. Vom continua să avem o cooperare …
Raportul Comisiei Europene confirmă progresele Republicii Moldova. Trei clustere de negocieri, pregătite pentru deschidere # Cotidianul
Republica Moldova înregistrează progrese semnificative pe calea integrării europene, potrivit Raportului de extindere al Comisiei Europene pentru 2025. Documentul evidențiază rezultatele obținute de țara noastră în mai multe domenii cheie și confirmă că Moldova este pregătită pentru deschiderea a trei clustere de negocieri cu Uniunea Europeană. ”Moldova este apreciată pentru rezultatele obținute și progresele bune …
Ion Creangă, acuzat de trădare de patrie, a fost internat în spital înaintea unei noi ședințe de judecată. Potrivit apărătorului, clientul a suferit o intervenție medicală, dar va fi prezent data viitoare # Cotidianul
Ședința de judecată în dosarul în care Ion Creangă este învinuit de trădare de patrie a fost întreruptă, deoarece inculpatul este internat în spital. Informația a fost confirmată pentru IPN de avocatul acestuia, Gheorghe Ionaș. Potrivit apărătorului, clientul său a fost supus unei intervenții medicale, însă la următoarea ședință cel mai probabil va putea fi …
Parlamentul renunță la grupurile de prietenie cu Rusia și Belarus. Doina Gherman: „Moldova rămâne o țară iubitoare de pace, cu mulți prieteni buni” # Cotidianul
Comisia pentru politică externă și integrare europeană a Parlamentului Republicii Moldova a decis renunțarea la grupurile parlamentare de prietenie cu Federația Rusă și Republica Belarus, pe durata războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Anunțul a fost făcut de deputata Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Doina Gherman, care a precizat că decizia reflectă poziția fermă …
Noi reacții în scandalul „rezidențiatului pe hârtie” din Chișinău, precizările ministrului Sănătății de la București # Cotidianul
Ministrul Sănătății al României, Alexandru Florin Rogobete, a precizat că sesizarea în cazul celor 12 medici suspectați că au făcut rezidențiatul la Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testimițanu” din Chișinău doar pe hârtie a fost făcută în anul 2024, „și nu acum”. „Ancheta este în derulare. Nu am informaţii suplimentare decât cele pe care …
„Buturuga mică răstoarnă carul mare”: Mitropolia Basarabiei câștigă în instanță procesul intentat de Mitropolia Moldovei pentru parohia „Sfântul Nicolae” din Telenești # Cotidianul
Mitropolia Basarabiei anunță o victorie în instanță într-un dosar deschis de Mitropolia Moldovei împotriva Comunității religioase „Sfântul Nicolae” din orașul Telenești, care a aderat, în 2023, la structura canonică a Patriarhiei Române. Potrivit avocatului Iulian Rusanovschi, care a reprezentat interesele Mitropoliei Basarabiei, instanța a respins acțiunea Mitropoliei Moldovei „ca nefondată”. „Am reușit, alături de colegul …
O nouă rundă de finanțare pentru proiectele diasporei: granturi de până la 150.000 de lei oferite de Guvernul Republicii Moldova # Cotidianul
Biroul relații cu diaspora a anunțat lansarea unei noi ediții a Programului de susținere a inițiativelor și proiectelor pentru implicarea diasporei, prin care moldovenii stabiliți peste hotare pot beneficia de finanțare nerambursabilă pentru activități educaționale, culturale și civice. Programul își propune să încurajeze implicarea activă a diasporei și să contribuie la păstrarea limbii, culturii și …
Ion Tăbârță despre Centrul Rus de Știință și Cultură: Un instrument al războiului hibrid al Moscovei # Cotidianul
Executivul de la Chișinău a aprobat inițierea procedurii de închidere a Centrului Rus de Știință și Cultură, acordul care reglementează funcționarea acestuia fiind semnat în 2001. Decizia vine pe fundalul tensiunilor crescânde dintre Republica Moldova și Federația Rusă, acuzată de autoritățile moldovenești că desfășoară acțiuni de război hibrid pe teritoriul țării. Analistul politic Ion Tăbârță …
VIDEO | Mark Rutte, la București: România va primi capacități militare suplimentare prin programul NATO „Santinela Estică” # Cotidianul
România va beneficia de capacități militare suplimentare în cadrul programului NATO „Santinela Estică”, care vizează consolidarea apărării pe întreg Flancul Estic, inclusiv în regiunea Mării Negre. Declarația au fost făcută pe 5 noiembrie, la București, de secretarul general al NATO, Mark Rutte, în cadrul unei conferințe de presă susținută împreună cu președintele României, Nicușor Dan. …
„Conservele” de la Kremlin. Cum publică apropiații lui Putin întâlniri înregistrate din timp pentru a crea impresia de activitate constantă # Cotidianul
Kremlinul continuă practica publicării unor înregistrări video „de rezervă” cu Vladimir Putin, așa-numitele „conserve”, care sunt prezentate ca evenimente recente, deși au fost filmate cu săptămâni sau chiar luni înainte. Potrivit unei investigații realizate de proiectul jurnalistic „Sistema”, aceste materiale sunt lansate atunci când dictatorul rus nu apare în public, iar pentru a menține impresia …
VIDEO | Putin a dat indicații să se analizeze pregătirea reluării testelor cu bombe nucleare # Cotidianul
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a calificat drept „o problemă serioasă” situația legată de declarația liderului american Donald Trump privind reluarea testelor nucleare. El a adăugat că Consiliul de Securitate a analizat afirmațiile făcute în cercurile de conducere din Statele Unite, transmite publicația ria.ru, citată de cotidianul.md. Putin a declarat că Moscova va fi nevoită să …
VIDEO | Problema Lukoil – un băț cu două capete. Guvernul analizează, dar încă nu au o soluție # Cotidianul
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că autoritățile analizează toate scenariile și opțiunile privind activitatea companiei Lukoil în Republica Moldova, pentru a asigura continuitatea aprovizionării cu produse petroliere, în contextul măsurilor restrictive adoptate în alte state europene. Ministrul a menționat că Germania și Bulgaria au luat deja decizii în privința Lukoil, iar Guvernul de la …
Socialiștii foc și pară după decizia Guvernului privind închiderea Centrului Rus de Știință și Cultură. O vor contesta în judecată # Cotidianul
Vicepreședintele Parlamentului și deputatul fracțiunii socialiștilor, Vlad Bătrîncea, a criticat la briefingul de astăzi decizia Guvernului Munteanu de a denunța Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind crearea și funcționarea centrelor culturale și de a închide Centrul Rus de Știință și Cultură. El a anunțat că fracțiunea socialiștilor va vota împotriva acestei …
VIDEO | Socialistul Igor Dodon promite să „stea cuminte în banca lui” şi să renunțe la boicoturile din Parlament # Cotidianul
Deputații PSRM vor renunţa la boicotarea ședințelor parlamentare şi îşi propun să adopte o atitudine constructivă în acest legislativ. Liderul PSRM, Igor Dodon, a declarat în emisiunea „Important” de la postul TV21 că nu caută justificare pentru cele făcute de parlamentarii socialiști în mandatul anterior al Parlamentului „Vreau să reamintesc că, în legislatura trecută, pe …
VIDEO | De ce „România” nu este menționată nici măcar o dată în cele 15 pagini ale programului de guvernare? Răspunsul președintei fracțiunii PAS, Doina Gherman # Cotidianul
După ce fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, a semnalat într-un editorial publicat pe Cotidianul.md că în cele 15 pagini ale Programului de Guvernare al Cabinetului Munteanu cuvântul „România” „nu apare nici măcar o dată”, vicepreședinta Parlamentului Doina Gherman a reacționat, afirmând că relațiile bilaterale sunt mai solide ca oricând și că „nu există …
VIDEO | Cum se va descurca Alexandru Munteanu cu salariul unui prim-ministru: „E ok. Eu am să supraviețuiesc” # Cotidianul
Noul premier, Alexandru Munteanu, a fost întrebat de jurnaliști cum comentează faptul că salariul său de la conducerea Guvernului va fi mai mic decât al miniștrilor. Munteanu a spus, zâmbind, că va apela la economii din anii anteriori. „E ok. Eu am să supraviețuiesc. Trebuie să discut cu soția, dar cred că o să angajăm …
PCCOCS confirmă efectuarea a peste 20 de percheziții în Chișinău. Dorin Damir și Octavian Orheianu, vizați într-un dosar de spălare de bani și șantaj # Cotidianul
Procurorii din cadrul PCCOCS, împreună cu ofițerii de urmărire penală și de investigații ai Serviciului Fiscal de Stat și ai Inspectoratului Național de Investigații, desfășoară peste 20 de percheziții în municipiul Chișinău, în cadrul a două dosare penale. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, într-unul dintre cazuri, autoritățile investighează evaziunea fiscală și …
Fermierii cer soluții, Guvernul le oferă „discuții”. Ministra Agriculturii evită răspunsul privind moratoriul datoriilor # Cotidianul
În timp ce fermierii solicită Guvernului acțiuni concrete, instituirea unui moratoriu temporar asupra executărilor silite și o soluție sistemică pentru agricultorii aflați în dificultate, Ministerul Agriculturii îi alimentează cu discuții și analize de scenarii. Într-un comentariu oferit presei înaintea ședinței Guvernului de astăzi, ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a evitat să ofere un răspuns concret privind …
VIDEO | Alexandru Munteanu, despre salariul de premier, mai mic decât al unui ministru: „E ok. Eu am să supraviețuiesc” # Cotidianul
