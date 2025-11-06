CEC a stabilit cuantumul lunar al alocațiilor de la bugetul de stat pentru partidele politice: 99 de bani pentru fiecare vot obținut la parlamentare
6 noiembrie 2025
CEC a stabilit alocațiile pentru lunile noiembrie și decembrie 2025, conform performanțelor electorale ale partidelor și blocurilor participante la scrutinul parlamentar din 28 septembrie. Totodată, Comisia a decis să suspende plata alocațiilor pentru aceeași perioadă pentru Partidul pentru Viitorul Moldovei, Partidul Acțiunii Comune – Congresul Civic, Partidul Național Liberal, Partidul Reîntregirii Naționale „ACASĂ” și Partidul …
• • •
Acum 5 minute
18:20
Premierul Alexandru Munteanu și ambasadorul Ucrainei au discutat despre cooperarea bilaterală și integrarea europeană # Cotidianul
Chișinăul și Kievul își consolidează parteneriatul în contextul provocărilor regionale și al obiectivului comun de aderare la Uniunea Europeană. Subiectul a fost discutat la întrevederea dintre premierul Alexandru Munteanu și ambasadorul Ucrainei, Rohovei Paun. Oficialii au subliniat deschiderea pentru consolidarea dialogului politic în contextul obiectivului comun de integrare europeană, precum și pentru susținerea proceselor democratice …
Acum 30 minute
18:00
Probleme majore pentru aderarea R.Moldova la UE. Ministrul de Externe al Poloniei explică de ce a devenit Bruxelles-ul mult mai sceptic pe tema politicii de extindere # Cotidianul
Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, a declarat miercuri, 5 noiembrie, pentru TVP World, că regresul democratic care a fost determinat, în viziunea sa, atât de actuala guvernare de la Budapesta, cât și de fosta guvernare de la Varșovia, a făcut ca Bruxelles-ul să fie precaut în ceea ce privește admiterea de noi state membre …
18:00
CEC a stabilit cuantumul lunar al alocațiilor de la bugetul de stat pentru partidele politice: 99 de bani pentru fiecare vot obținut la parlamentare # Cotidianul
CEC a stabilit alocațiile pentru lunile noiembrie și decembrie 2025, conform performanțelor electorale ale partidelor și blocurilor participante la scrutinul parlamentar din 28 septembrie. Totodată, Comisia a decis să suspende plata alocațiilor pentru aceeași perioadă pentru Partidul pentru Viitorul Moldovei, Partidul Acțiunii Comune – Congresul Civic, Partidul Național Liberal, Partidul Reîntregirii Naționale „ACASĂ” și Partidul …
Acum o oră
17:50
Cinci persoane, printre care fondatori ai platformei TUX, reținute pentru spălare de bani și evaziune fiscală # Cotidianul
Cinci persoane cu vârste între 30 și 45 de ani, printre care și fondatori ai platformei de investiții TUX, au fost reținute pentru 72 de ore. Acestea sunt suspectate de activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), reținerile au avut loc în …
17:30
Majoritatea cetățenilor Republicii Moldova își doresc localități mai curate și sunt dispuși să plătească mai mult pentru colectarea separată a deșeurilor. Cel puțin asta arată un studiu realizat de Ministerul Mediului. Totuși, aproape jumătate dintre respondenți afirmă că în localitatea lor această practică nu există încă, ceea ce scoate în evidență decalajul dintre dorința oamenilor …
Acum 4 ore
16:00
Primii pași spre accesarea fondurilor Uniunii Europene: Guvernul prezintă scenariile pentru cadrul instituțional # Cotidianul
Republica Moldova începe să pună bazele instituționale pentru momentul în care va putea gestiona direct fondurile Uniunii Europene. Cancelaria de Stat, cu sprijinul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei și al companiei Civitta Moldova, a prezentat trei scenarii privind organizarea sistemului național de coordonare și management al fondurilor europene, adaptate la realitățile țării și inspirate …
15:40
Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați supleanți, aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” # Cotidianul
Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați supleanți, aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” (PAS). Fotoliile vor fi ocupate de Igor Talmazan, Angela Munteanu-Pojoga, Veronica Cupcea, Veronica Briceag, Liliana Grosu, Alexandr Trubca, Gheorghe Ichim și Valeriu Carțîn. Decizia a fost luată după ce opt deputați ai PAS au depus, vineri, 31 …
15:30
„Ordinul Onoarei” pentru un judokan controversat: Andrei Golban, vizat de un dosar aflat la CSJ # Cotidianul
Președintele Federației de Judo din Republica Moldova, Andrei Golban, vizat într-un dosar penal de samavolnicie, a fost decorat de președinta Maia Sandu cu „Ordinul Onoarei”. Potrivit unei investigații publicate de Ziarul de Gardă, distincția a fost acordată la propunerea Ministerului Educației și Cercetării, iar Administrația Prezidențială susține că, la momentul semnării decretului, nu era la …
14:50
Diplomație de fațadă. Ambasadorul rus Ozerov: Moscova „întinde mâna” Chișinăului, oferind „șansa” de a relua relațiile bilaterale # Cotidianul
Moscova propune Chișinăului „pași concreți” pentru normalizarea relațiilor bilaterale. Primul pas, zic ei, ar fi reluarea zborurilor directe, suspendate în 2022. Propunerea vine din partea ambasadorului rus la Chișinău, Oleg Ozerov, într-un interviu pentru Izvestia. Ozerov se plânge că noul prim-ministru, Alexandru Munteanu, n-ar fi dat niciun semnal că vrea să „normalizeze” relațiile. „Probabil nu …
14:40
Vasile Tarlev sare în apărarea „culturii ruse”: Ce urmează, dărâmarea monumentului lui Pușkin? # Cotidianul
Fostul prim-ministru Vasile Tarlev a reacționat pe Facebook la decizia Guvernului de a denunța Acordul cu Federația Rusă privind centrele culturale și de a închide Centrul Rus de Știință și Cultură din Chișinău, calificând-o drept una „dăunătoare pentru Moldova”. Într-o postare lungă, Tarlev afirmă că închiderea instituției „nu va aduce Moldovei nimic bun – nici …
Acum 6 ore
14:20
Igor Dodon plânge după „prieteniile” cu Rusia și Belarus: Moldova are relații diplomatice de decenii, iar de prietenie – de secole # Cotidianul
Liderul pro-rus al socialiștilor, Igor Dodon, se arată indignat de faptul că în lista grupurilor parlamentare de prietenie cu țările din străinătate lipsesc Federația Rusă și Belarus. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Dodon scrie că Republica Moldova are relații diplomatice de decenii, iar de prietenie – de secole. „Pentru prima dată in cei …
13:40
AUDIO | Interceptări în dosarul de corupție din sistemul educațional: Funcționari și agenți economici discută modalități de umflare a facturilor # Cotidianul
Centrul Național Anticorupție a făcut publice interceptările telefonice din dosarul penal privind coruperea pasivă și abuzul de serviciu în sistemul educațional din Chișinău. Înregistrările audio surprind conversații între funcționari și agenți economici despre modificarea valorii facturilor și lucrărilor pentru a avantaja anumite firme la licitațiile publice. Potrivit CNA, interceptările scot la iveală modul în care …
13:30
Radu Marian: „Nu va exista cenzură în Republica Moldova. Dar trebuie discutat despre soluții împotriva propagandei online” # Cotidianul
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Radu Marian, afirmă că în Republica Moldova nu va exista cenzură și că dreptul la liberă exprimare va fi garantat în continuare. Totodată, parlamentarul consideră că statul trebuie să găsească soluții pentru combaterea dezinformării și propagandei în spațiul online, în special atunci când acestea pot afecta securitatea națională. „Cu …
13:00
Ambasada Rusiei califică drept „decizie greșită” hotărârea Guvernului de a denunța acordul privind Centrul rus de cultură și știință # Cotidianul
Ambasada Federației Ruse la Chișinău a reacționat la decizia Guvernului Republicii Moldova de a susține denunțarea acordului bilateral care reglementează funcționarea Centrului Rus de Știință și Cultură din capitală. Misiunea diplomatică califică hotărârea drept „o decizie greșită” și afirmă că activitatea instituției s-a desfășurat „în conformitate cu legislația locală”. „Rusia și-a asumat obligația de a …
12:50
Curtea de Apel Centru a majorat pedeapsa liderului organizației criminale „Makena”, Vladimir Moscalciuc, la 25 de ani de închisoare, după ce procurorii PCCOCS au contestat sentința considerată prea blândă pronunțată anterior de prima instanță. Condamnarea definitivă vine după ce Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a trimis în judecată dosarul penal privind comandarea, …
Acum 8 ore
12:20
Alexandru Munteanu, după întrevederea cu ambasadorul României: „România este un partener strategic și un susținător ferm al parcursului nostru european” # Cotidianul
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a avut luni o întrevedere cu ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, în cadrul căreia au fost reconfirmate relațiile bilaterale excelente și parteneriatul strategic dintre cele două state. „România este un partener strategic și un susținător ferm al țării noastre în parcursul său european. Vom continua să avem o cooperare …
12:10
Raportul Comisiei Europene confirmă progresele Republicii Moldova. Trei clustere de negocieri, pregătite pentru deschidere # Cotidianul
Republica Moldova înregistrează progrese semnificative pe calea integrării europene, potrivit Raportului de extindere al Comisiei Europene pentru 2025. Documentul evidențiază rezultatele obținute de țara noastră în mai multe domenii cheie și confirmă că Moldova este pregătită pentru deschiderea a trei clustere de negocieri cu Uniunea Europeană. ”Moldova este apreciată pentru rezultatele obținute și progresele bune …
11:50
Ion Creangă, acuzat de trădare de patrie, a fost internat în spital înaintea unei noi ședințe de judecată. Potrivit apărătorului, clientul a suferit o intervenție medicală, dar va fi prezent data viitoare # Cotidianul
Ședința de judecată în dosarul în care Ion Creangă este învinuit de trădare de patrie a fost întreruptă, deoarece inculpatul este internat în spital. Informația a fost confirmată pentru IPN de avocatul acestuia, Gheorghe Ionaș. Potrivit apărătorului, clientul său a fost supus unei intervenții medicale, însă la următoarea ședință cel mai probabil va putea fi …
11:30
Ofițerii Centrului Național Anticorupție efectuează joi percheziții într-un dosar penal ce vizează fapte de corupere pasivă și abuz de serviciu în cadrul sistemului educațional din Chișinău. Nouă persoane sunt vizate în cauză, printre care un șef de direcție al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, doi directori de instituții de învățământ gimnazial și liceal, un …
10:30
Parlamentul renunță la grupurile de prietenie cu Rusia și Belarus. Doina Gherman: „Moldova rămâne o țară iubitoare de pace, cu mulți prieteni buni” # Cotidianul
Comisia pentru politică externă și integrare europeană a Parlamentului Republicii Moldova a decis renunțarea la grupurile parlamentare de prietenie cu Federația Rusă și Republica Belarus, pe durata războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Anunțul a fost făcut de deputata Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Doina Gherman, care a precizat că decizia reflectă poziția fermă …
10:30
Noi reacții în scandalul „rezidențiatului pe hârtie” din Chișinău, precizările ministrului Sănătății de la București # Cotidianul
Ministrul Sănătății al României, Alexandru Florin Rogobete, a precizat că sesizarea în cazul celor 12 medici suspectați că au făcut rezidențiatul la Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testimițanu” din Chișinău doar pe hârtie a fost făcută în anul 2024, „și nu acum”. „Ancheta este în derulare. Nu am informaţii suplimentare decât cele pe care …
Acum 12 ore
10:10
„Buturuga mică răstoarnă carul mare”: Mitropolia Basarabiei câștigă în instanță procesul intentat de Mitropolia Moldovei pentru parohia „Sfântul Nicolae” din Telenești # Cotidianul
Mitropolia Basarabiei anunță o victorie în instanță într-un dosar deschis de Mitropolia Moldovei împotriva Comunității religioase „Sfântul Nicolae” din orașul Telenești, care a aderat, în 2023, la structura canonică a Patriarhiei Române. Potrivit avocatului Iulian Rusanovschi, care a reprezentat interesele Mitropoliei Basarabiei, instanța a respins acțiunea Mitropoliei Moldovei „ca nefondată”. „Am reușit, alături de colegul …
Acum 24 ore
22:00
Astăzi, Guvernul Republicii Moldova a aprobat în unanimitate proiectul de lege privind denunțarea acordului care reglementa activitatea așa-numitului Centru Rus de Știință și Cultură. Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a declarat în ședința executivului: „Centrul cultural rus nu avea nimic cultural – era o acoperire sub care se desfășura activitate subversivă împotriva suveranității Republicii Moldova.” Această …
20:20
O nouă rundă de finanțare pentru proiectele diasporei: granturi de până la 150.000 de lei oferite de Guvernul Republicii Moldova # Cotidianul
Biroul relații cu diaspora a anunțat lansarea unei noi ediții a Programului de susținere a inițiativelor și proiectelor pentru implicarea diasporei, prin care moldovenii stabiliți peste hotare pot beneficia de finanțare nerambursabilă pentru activități educaționale, culturale și civice. Programul își propune să încurajeze implicarea activă a diasporei și să contribuie la păstrarea limbii, culturii și …
19:30
Sprijinul Bucureștiului pentru Republica Moldova va continua în mod constant. Sigurarea vine din partea ambasadorului României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, în cadrul unei întrevederi cu ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi. Discuțiile au vizat cooperarea bilaterală în domeniul apărării și procesele de modernizare a Armatei Naționale. „Astăzi, împreună cu atașatul apărării, colonelul Ciprian Efimov, și atașatul apărării …
19:00
Ion Tăbârță despre Centrul Rus de Știință și Cultură: Un instrument al războiului hibrid al Moscovei # Cotidianul
Executivul de la Chișinău a aprobat inițierea procedurii de închidere a Centrului Rus de Știință și Cultură, acordul care reglementează funcționarea acestuia fiind semnat în 2001. Decizia vine pe fundalul tensiunilor crescânde dintre Republica Moldova și Federația Rusă, acuzată de autoritățile moldovenești că desfășoară acțiuni de război hibrid pe teritoriul țării. Analistul politic Ion Tăbârță …
Ieri
17:50
VIDEO | Mark Rutte, la București: România va primi capacități militare suplimentare prin programul NATO „Santinela Estică” # Cotidianul
România va beneficia de capacități militare suplimentare în cadrul programului NATO „Santinela Estică”, care vizează consolidarea apărării pe întreg Flancul Estic, inclusiv în regiunea Mării Negre. Declarația au fost făcută pe 5 noiembrie, la București, de secretarul general al NATO, Mark Rutte, în cadrul unei conferințe de presă susținută împreună cu președintele României, Nicușor Dan. …
17:00
„Conservele” de la Kremlin. Cum publică apropiații lui Putin întâlniri înregistrate din timp pentru a crea impresia de activitate constantă # Cotidianul
Kremlinul continuă practica publicării unor înregistrări video „de rezervă” cu Vladimir Putin, așa-numitele „conserve”, care sunt prezentate ca evenimente recente, deși au fost filmate cu săptămâni sau chiar luni înainte. Potrivit unei investigații realizate de proiectul jurnalistic „Sistema”, aceste materiale sunt lansate atunci când dictatorul rus nu apare în public, iar pentru a menține impresia …
16:40
Tariful la gazele naturale ar putea să scadă, asta după ce prețul urmează să fie revizuit în ianuarie 2026. Noul furnizor, compania de stat Energocom, urmează să prezinte calculele la final de an şi, pe baza lor, să vină cu o cerere de modificare a preţurilor la consumatorii finali. Deși oficial nu au fost discuții …
16:30
VIDEO | Putin a dat indicații să se analizeze pregătirea reluării testelor cu bombe nucleare # Cotidianul
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a calificat drept „o problemă serioasă” situația legată de declarația liderului american Donald Trump privind reluarea testelor nucleare. El a adăugat că Consiliul de Securitate a analizat afirmațiile făcute în cercurile de conducere din Statele Unite, transmite publicația ria.ru, citată de cotidianul.md. Putin a declarat că Moscova va fi nevoită să …
16:20
VIDEO | Problema Lukoil – un băț cu două capete. Guvernul analizează, dar încă nu au o soluție # Cotidianul
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că autoritățile analizează toate scenariile și opțiunile privind activitatea companiei Lukoil în Republica Moldova, pentru a asigura continuitatea aprovizionării cu produse petroliere, în contextul măsurilor restrictive adoptate în alte state europene. Ministrul a menționat că Germania și Bulgaria au luat deja decizii în privința Lukoil, iar Guvernul de la …
16:10
Socialiștii foc și pară după decizia Guvernului privind închiderea Centrului Rus de Știință și Cultură. O vor contesta în judecată # Cotidianul
Vicepreședintele Parlamentului și deputatul fracțiunii socialiștilor, Vlad Bătrîncea, a criticat la briefingul de astăzi decizia Guvernului Munteanu de a denunța Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind crearea și funcționarea centrelor culturale și de a închide Centrul Rus de Știință și Cultură. El a anunțat că fracțiunea socialiștilor va vota împotriva acestei …
16:00
VIDEO | Socialistul Igor Dodon promite să „stea cuminte în banca lui” şi să renunțe la boicoturile din Parlament # Cotidianul
Deputații PSRM vor renunţa la boicotarea ședințelor parlamentare şi îşi propun să adopte o atitudine constructivă în acest legislativ. Liderul PSRM, Igor Dodon, a declarat în emisiunea „Important” de la postul TV21 că nu caută justificare pentru cele făcute de parlamentarii socialiști în mandatul anterior al Parlamentului „Vreau să reamintesc că, în legislatura trecută, pe …
15:50
Integrarea europeană a Republicii Moldova trebuie să fie un proiect de țară care vizează nu doar economia și domeniul social, ci și cultura. Este nevoie de o asumare clară a responsabilității politice pentru promovarea identității românești autentice, în opoziție cu moldovenismul sovietic sau ideea de „națiune civică moldovenească”. Atât timp cât va exista dilema identitară …
15:40
VIDEO | De ce „România” nu este menționată nici măcar o dată în cele 15 pagini ale programului de guvernare? Răspunsul președintei fracțiunii PAS, Doina Gherman # Cotidianul
După ce fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, a semnalat într-un editorial publicat pe Cotidianul.md că în cele 15 pagini ale Programului de Guvernare al Cabinetului Munteanu cuvântul „România” „nu apare nici măcar o dată”, vicepreședinta Parlamentului Doina Gherman a reacționat, afirmând că relațiile bilaterale sunt mai solide ca oricând și că „nu există …
15:20
VIDEO | Cum se va descurca Alexandru Munteanu cu salariul unui prim-ministru: „E ok. Eu am să supraviețuiesc” # Cotidianul
Noul premier, Alexandru Munteanu, a fost întrebat de jurnaliști cum comentează faptul că salariul său de la conducerea Guvernului va fi mai mic decât al miniștrilor. Munteanu a spus, zâmbind, că va apela la economii din anii anteriori. „E ok. Eu am să supraviețuiesc. Trebuie să discut cu soția, dar cred că o să angajăm …
15:10
PCCOCS confirmă efectuarea a peste 20 de percheziții în Chișinău. Dorin Damir și Octavian Orheianu, vizați într-un dosar de spălare de bani și șantaj # Cotidianul
Procurorii din cadrul PCCOCS, împreună cu ofițerii de urmărire penală și de investigații ai Serviciului Fiscal de Stat și ai Inspectoratului Național de Investigații, desfășoară peste 20 de percheziții în municipiul Chișinău, în cadrul a două dosare penale. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, într-unul dintre cazuri, autoritățile investighează evaziunea fiscală și …
15:10
Fermierii cer soluții, Guvernul le oferă „discuții”. Ministra Agriculturii evită răspunsul privind moratoriul datoriilor # Cotidianul
În timp ce fermierii solicită Guvernului acțiuni concrete, instituirea unui moratoriu temporar asupra executărilor silite și o soluție sistemică pentru agricultorii aflați în dificultate, Ministerul Agriculturii îi alimentează cu discuții și analize de scenarii. Într-un comentariu oferit presei înaintea ședinței Guvernului de astăzi, ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a evitat să ofere un răspuns concret privind …
14:40
VIDEO | Alexandru Munteanu, despre salariul de premier, mai mic decât al unui ministru: „E ok. Eu am să supraviețuiesc” # Cotidianul
Noul premier, Alexandru Munteanu, a fost întrebat de jurnaliști cum comentează faptul că salariul său de la conducerea Guvernului va fi mai mic decât al miniștrilor. Munteanu a spus, zâmbind, că va apela la economii din anii anteriori. „E ok. Eu am să supraviețuiesc. Trebuie să discut cu soția, dar cred că o să angajăm …
14:30
Tudor Ulianovschi demisionează de la conducerea PSDE. Interimatul va fi asigurat de Iurie Cazacu # Cotidianul
Tudor Ulianovschi a anunțat că se retrage de la conducerea Partidului Social Democrat European. Decizia a fost făcută publică în cadrul ședinței Biroului Permanent al formațiunii, unde s-a stabilit ca interimatul funcției de președinte să fie preluat de secretarul general, Iurie Cazacu. Tudor Ulianovschi le-a mulțumit colegilor de partid pentru implicarea activă în campania electorală …
14:20
ANI a identificat o avere nejustificată de peste 1,2 milioane de lei în cazul bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul # Cotidianul
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat o diferență substanțială și o avere nejustificată în valoare de 1.249.679 de lei în cazul bașcanei UTA Găgăuzia, Evghenia Guțul. Potrivit instituției, verificările au fost inițiate din oficiu, în urma unei sesizări privind posibila încălcare a regimului declarării averii și intereselor personale. Controlul a vizat perioada ianuarie 2023 …
13:00
VIDEO | Ministrul Emil Ceban respinge acuzațiile privind falsificarea diplomelor la Universitatea de Medicină: Este un fals # Cotidianul
Ministrul Sănătății din Republica Moldova, Emil Ceban, fostul rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, neagă acuzațiile privind posibila falsificare a diplomelor de rezidențiat emise de instituția pe care a condus-o. Reacția vine după ce în România au avut loc percheziții într-un dosar ce vizează suspiciuni de înșelăciune și fals în …
12:30
Alexandru Munteanu: Prima vizită oficială va fi la București, iar a doua – la Bruxelles # Cotidianul
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a anunțat că prima sa vizită oficială în calitate de șef al Guvernului va avea loc la București, iar cea de-a doua – la Bruxelles. Declarația a fost făcută miercuri, 5 noiembrie, înaintea primei ședințe a noului Cabinet de miniștri. „Eu și Cabinetul de miniștri vom începe deplasările în teritoriu …
12:00
Șefa MAI confirmă perchezițiile la Dorin Damir: „Este un dosar privind spălarea banilor, evaziune fiscală și șantaj” # Cotidianul
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a confirmat miercuri, 5 noiembrie, că oamenii legii desfășoară percheziții la mai multe adrese vizându-l pe omul de afaceri Dorin Damir, finul fostului președinte PDM, Vladimri Plahotniuc. Potrivit ministrei, operațiunea este condusă de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), cu sprijinul Inspectoratului Național de Investigații (INI). „Da, …
11:20
VIDEO | Munteanu bagă Guvernul în viteza a 4-a: Să mergem ca un bolid. Formula 1 să facem aici # Cotidianul
Premierul Alexandru Munteanu le-a mulțumit miniștrilor în debutul ședinței de Guvern, comparând ritmul activității noului cabinet cu viteza unui bolid de Formula 1 și subliniind importanța spiritului de echipă. „Mulțumesc colegilor că am început într-o viteză ridicată, nu știu dacă a cincea, dar cu siguranță nu mai jos decât a patra am început activitățile noastre, …
11:00
Președintele FEA, Fighting Entertainment Association, din Moldova, Dorin Damir ar fi fost reținut după descinderile din această dimineață, scrie UNIMEDIA. Inspectoratul Național de Investigații și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au efectuat percheziții într-un dosar pe evaziune fiscală. Potrivit PCCOCS, perchezițiile procurorilor de astăzi au fost efectuate în cadrul unei cauze …
10:50
Percheziții la Dorin Damir și Octavian Orheianu. Oamenii legii au descins în cadrul unui dosar de evaziune fiscală și preluare de afaceri # Cotidianul
Dorin Damir și Octavian Orheianu sunt vizați de percheziții ale organelor de drept. Surse ale ZdG afirmă că miercuri, 5 noiembrie, Inspectoratul Național de Investigații și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) efectuează mai multe percheziții la cei doi în cazul a două dosare penale deschise pentru evaziune fiscală și preluarea, în …
10:50
VIDEO | Ce se va întâmpla cu Lukoil în Moldova? Munteanu: Știți că suntem dependenți de furnizarea combustibilului pe Aeroportul Internațional Chișinău. Nu trebuie să luăm decizii pripite # Cotidianul
Premierul Alexandru Munteanu a declarat, în cadrul ședinței de Guvern, că autoritățile discută situația privind activitatea companiei Lukoil în Republica Moldova și caută soluții care să asigure continuitatea aprovizionării. „Noi discutăm această situație fiindcă nu putem să adoptăm niște decizii pripite peste noapte. Trebuie să găsim o soluție. Știți că suntem dependenți, precum și a …
10:40
VIDEO | Alexandru Munteanu: Euforia a durat puțin, avem mult de muncit și vom lucra 7/24 # Cotidianul
Premierul Alexandru Munteanu a deschis prima ședință oficială a Guvernului cu un mesaj optimist, evocând progresele recunoscute recent de Bruxelles și promițând o guvernare activă și transparentă. „Mă bucur foarte mult că deja, doar după câteva zile de la investire, începem activitățile noastre și avem multe lucruri importante de decis azi”, a declarat premierul în …
10:30
Serviciul Vamal are un nou șef. Alexandru Iacub și-a dat demisia și a trecut într-un nou fotoliu la Cancelaria de Stat # Cotidianul
Guvernul condus de premierul Alexandru Munteanu l-a numit astăzi oficial pe Radu Vrabie în funcția de director al Serviciului Vamal al Republicii Moldova, după ce Alexandru Iacub și-a prezentat demisia. Hotărârea de Guvern a fost aprobată în ședința de miercuri, 5 noiembrie. Alexandru Iacub, care a condus instituția timp de un an, a fost eliberat …
