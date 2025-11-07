„Momentul european” cere unitate: apel către toate fracțiunile parlamentare

10:10

Cipru reprezintă un precedent care arată că aderarea la Uniunea Europeană este posibilă și cu un conflict nesoluționat, subliniază viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov. În același timp, oficiala recunoaște că Republica Moldova ar avea mai mult de câștigat dacă regiunea transnistreană ar fi reintegrată înainte de aderare. „Este clar că e atât în interesul […] Articolul Cristina Gherasimov: Cipru arată că aderarea la UE este posibilă și cu un conflict nesoluționat apare prima dată în DemocracyMD.