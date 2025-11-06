Ceban: Cele trei mari probleme ignorate de guvern: depopulare, sărăcie și datorii record

17:40

Fostul ministru al Justiţiei, Fadei Nagacevschi, a declarat recent că speră ca Alexandru Munteanu să evite zona populismului în cazul în care preia funcţia de prim‑ministru. Nagacevschi a apreciat pregătirea tehnică a lui Munteanu şi a subliniat că mandatul trebuie orientat spre rezultate concrete, nu spre sloganuri electorale. „Este important ca liderii să nu cadă în tentaţia de a […]