PSRM amenință cu atac juridic după denunțarea Acordului privind centrele culturale ruse
Democracy.md, 5 noiembrie 2025 15:40
Fracțiunea parlamentară a Partidului Socialiștilor critică proiectele aprobate la prima ședință a Guvernului condus de Alexandru Munteanu, acuzând guvernarea că vine din start cu scumpiri. De asemenea, socialiștii critică dur denunțarea Acordului cu Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale, menționând că „vor ataca juridic” toate proiectele aprobate. „Noul-vechi Guvern a avut astăzi […] Articolul PSRM amenință cu atac juridic după denunțarea Acordului privind centrele culturale ruse apare prima dată în DemocracyMD.
• • •
Alte ştiri de Democracy.md
Acum 10 minute
15:40
PSRM amenință cu atac juridic după denunțarea Acordului privind centrele culturale ruse # Democracy.md
Fracțiunea parlamentară a Partidului Socialiștilor critică proiectele aprobate la prima ședință a Guvernului condus de Alexandru Munteanu, acuzând guvernarea că vine din start cu scumpiri. De asemenea, socialiștii critică dur denunțarea Acordului cu Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale, menționând că „vor ataca juridic” toate proiectele aprobate. „Noul-vechi Guvern a avut astăzi […] Articolul PSRM amenință cu atac juridic după denunțarea Acordului privind centrele culturale ruse apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 2 ore
14:40
Anca Dragu, guvernatoarea Banca Națională a Moldovei, afirmă că ţara noastră nu mai poate fi caracterizată doar ca o “ţară agricolă”. Ea evidenţiază că structura economiei moldoveneşti s-a schimbat semnificativ în ultimii ani, înregistrându-se progres în sectoarele serviciilor, IT şi comerţului internaţional. De exemplu, proporţia comerţului cu parteneri din Uniunea Europeană a crescut semnificativ, iar […] Articolul Cutie economica în transformare: de la agricultură la servicii, spune Anca Dragu apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Prețurile la energia electrică în Republica Moldova au crescut în luna octombrie, pe fondul tensiunilor de pe piața regională a energiei. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, precizează că volatilitatea provine în special din atacurile asupra infrastructurii energetice din Ucraina, care au redus semnificativ capacitatea de producție și au dus la o cerere sporită pe piața europeană. […] Articolul Energia în Moldova se scumpeşte – explicațiile ministrului Dorin Junghietu apare prima dată în DemocracyMD.
14:10
Cabinetul de miniștri a votat astăzi proiectul care prevede denunțarea Acordului cu Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale, semnat la Moscova acum 27 de ani. Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a subliniat că procedura de denunțare este inițiată la propunerea Ministerului Afacerilor Externe din mai multe considerente. Potrivit lui, în baza acestui Acord, […] Articolul Moldova retrage sprijinul pentru Centrul Rus de Cultură și Știință apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 4 ore
13:40
Guvernul Republicii Moldova a decis extinderea listei sportivilor de performanță care beneficiază de burse lunare din partea statului. Potrivit noilor reglementări, vor fi incluși nu doar sportivii medaliați cu aur, argint sau bronz la competițiile internaționale majore, ci și cei care au obținut locuri de top, după cum urmează: locurile 1–16 la Campionatele Mondiale, locurile […] Articolul Burse pentru performanță: statul sprijină mai mulți sportivi de top apare prima dată în DemocracyMD.
13:10
Dan Perciun, ministrul Educației și Cercetării, a intervenit public în sprijinul Ala Nemerenco, fostă ministră a Sănătății, după ce aceasta a fost criticată de activista Irina Revin pentru comentarii privind creșterea mortalității infantile. Potrivit lui Perciun, criticile aduse Alei Nemerenco și calculele invocate de Irina Revin conțin erori semnificative și interpretează greșit cifrele și responsabilitățile. Ministrul susţine […] Articolul Ministrul Educației: criticile la adresa lui Nemerenco trebuie analizate cu atenție apare prima dată în DemocracyMD.
12:40
Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale a anunţat că Guvernul şi‑a asumat drept prioritate majorarea salariului minim pe economie până la 10.000 de lei. Pentru a atinge acest obiectiv, autorităţile planifică creşterea productivităţii muncii şi sporirea numărului de angajaţi activi, ceea ce va contribui la majorarea veniturilor la buget. În prezent, salariul minim în Republica Moldova […] Articolul Prioritate guvernamentală: salariul minim creşte treptat spre 10.000 de lei apare prima dată în DemocracyMD.
12:00
Radu Vrabie va prelua conducerea Serviciul Vamal al Republicii Moldova — în urma demisiei şefului actual, Alexandru Iacub. Decizia urmează să fie aprobată în şedinţa viitoare a Guvernului. Vrabie activează în prezent în domeniul reformelor instituţionale şi are responsabilităţi în implementarea Planului de Creştere al ţării. Numirea sa ar putea marca începutul unei etape noi […] Articolul Vama Moldovei intră într‑o nouă etapă: Radu Vrabie preia conducerea apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 6 ore
11:40
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că în regiunea autonomă Găgăuzia trebuie să existe mai multe oportunități ca locuitorii să învețe limba română. El a subliniat că educația și comunicarea sunt domenii strategice pentru integrarea regiunii în statul „un întreg” al Republicii Moldova. Potrivit lui Grosu, autoritățile centrale vor lucra pe termen mediu și lung […] Articolul Educaţie şi integrare: Grosu cere mai multe şcoli de română în Găgăuzia apare prima dată în DemocracyMD.
11:10
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, i‑a cerut premierului Alexandru Munteanu și Guvernului să retragă de pe agenda parlamentului proiectul care prevede denunţarea Acordului cu Federația Rusă privind funcţionarea centrelor culturale pe teritoriul ţării. Dodon susţine că documentul are implicaţii strategice şi că renunţarea ar putea afecta echilibrul relaţiilor internaţionale ale ţării. Pe de […] Articolul Dodon către Munteanu: „Scoateti proiectul de denunţare a acordului cu Rusia” apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
Salt istoric în parcursul european al Moldovei: deputata anunţă startul “reformelor grele” # Democracy.md
Parcursul european al Republicii Moldova a înregistrat un moment definitoriu — autorităţile şi-au asumat deschiderea noii etape, în care urmează „reformele grele”. Potrivit unei deputate, saltul realizat este unul istoric, însă provocările rămân mari. Printre priorităţi se numără reformarea sistemului judiciar, întărirea instituţiilor statului de drept şi accelerarea alinierii la valorile şi standardele europene. De […] Articolul Salt istoric în parcursul european al Moldovei: deputata anunţă startul “reformelor grele” apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 5 noiembrie 2025 Abonează-te la canalul nostru Telegram pentru știri actualizate direct pe telefonul tău! Articolul LIVE// Ședința Guvernului Republicii Moldova din 5 noiembrie 2025 apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
Președintele Vladimir Putin a aprobat recent modificări legislative care permit autorităților ruse să mobilizeze rezerviști chiar și în timpul păcii. Conform noilor reguli, aceștia pot fi chemați pentru „adunări militare speciale” sau alte misiuni de apărare — inclusiv protejarea infrastructurii critice — fără ca un scop formal de război să fie declarată. Legea vizează cei […] Articolul Rusia permite convocarea rezerviștilor în afara războiului — schimbare majoră apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 8 ore
09:40
Uniunea Europeană ar putea admite noi membri până în 2030, a declarat șefa pentru politică externă, Kaja Kallas. Oficialul european a subliniat că extinderea Uniunii este o necesitate strategică într-un context geopolitic tot mai instabil, determinat de invazia Rusiei în Ucraina. Potrivit lui Kallas, aderarea unor noi state la UE până în 2030 este un […] Articolul UE deschide drumul extinderii: Ucraina și Moldova, în fruntea reformelor apare prima dată în DemocracyMD.
09:10
Republica Moldova se apropie tot mai mult de momentul deschiderii oficiale a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că țara este pregătită pentru acest pas, iar deschiderea primelor clustere tematice este aproape. Cele trei clustere vizate includ domeniile „fundamentele aderării”, „relații externe” și „piața internă”, capitole esențiale pentru integrarea […] Articolul Sprijin european confirmat: Moldova avansează spre aderarea la UE apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 24 ore
18:10
Summit UE-Moldova: Sandu trage semnalul de alarmă – ţara trebuie să evite transformarea în zonă gri # Democracy.md
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la summitul de la Bruxelles dedicat extinderii Uniunii Europene, unde a transmis un mesaj de mare importanţă pentru parcursul ţării. Ea a avertizat că, în lipsa consolidării instituțiilor statului, protejării integrităţii democraţiei și evitării influențelor externe ostile, Moldova poate redeveni o „zonă gri” între Est și Vest — o regiune […] Articolul Summit UE-Moldova: Sandu trage semnalul de alarmă – ţara trebuie să evite transformarea în zonă gri apare prima dată în DemocracyMD.
17:40
Misiunea UE la Chişinău: EUPM susţine autorităţile moldovene pentru alegeri şi securitate # Democracy.md
Marţi, la sediul Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a avut loc o întâlnire între secretarul de stat Valeriu Mija şi reprezentanţii European Union Partnership Mission (EUPM), cu tema centrală combaterea ameninţărilor hibride. Obiectivul principal a vizat punerea în aplicare a Planului de Acţiune al misiunii pentru perioada 2025-2027. În cadrul discuţiilor s-au abordat mai multe […] Articolul Misiunea UE la Chişinău: EUPM susţine autorităţile moldovene pentru alegeri şi securitate apare prima dată în DemocracyMD.
17:40
Denis Șova critică guvernarea: „Fermierii sunt lăsați fără sprijin, proiectele nu funcționează în realitate” # Democracy.md
Denis Șova, Partidul Nostru: Situația economică este alarmantă — apar semne de presiune politică asupra mediului de afaceri, iar statul nu are o strategie coerentă În Republica Moldova se conturează o situație economică îngrijorătoare – întreprinderile mici și mijlocii nu se dezvoltă, ba chiar ponderea lor este în scădere. Despre acest lucru a vorbit în […] Articolul Denis Șova critică guvernarea: „Fermierii sunt lăsați fără sprijin, proiectele nu funcționează în realitate” apare prima dată în DemocracyMD.
17:30
Denis Șova critică Guvernul: „Programul investițional e doar pe hârtie, fără soluții reale” # Democracy.md
Denis Șova, Partidul Nostru: Este nevoie de o revizuire completă a politicii investiționale a statului — cheltuim banii din exterior în loc să-i investim în producție, să creăm locuri de muncă și să oprim exodul populației Programul investițional al Guvernului trebuie revizuit din temelii. Această opinie a fost exprimată de reprezentantul Partidului Nostru, economist de […] Articolul Denis Șova critică Guvernul: „Programul investițional e doar pe hârtie, fără soluții reale” apare prima dată în DemocracyMD.
17:00
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a transmis un mesaj ferm privind parcursul european al Republica Moldova, avertizând că drepturile şi beneficiile oferite de Uniunea Europeană nu vor fi automat şi nelimitate dacă ţara nu accelerează ritmul reformelor şi nu asigură implementarea reală a standardelor europene. Potrivit ei, integrarea nu depinde doar de declaraţii politico-electorale, […] Articolul Marta Kos: „Cooperarea Moldovei cu UE s-a adâncit, dar condiţiile rămân” apare prima dată în DemocracyMD.
16:50
Formaţiunea Partidul Acțiune şi Solidaritate (PAS) a reacţionat oficial la decizia primarului oraşului Codru, Stelian Manic, de a părăsi partidul, exprimând că decizia de a retrage sprijinul politic fusese luată încă din februarie 2025, în urma mai multor comportamente ce ar fi contravenit statutului membrului de partid. Potrivit purtătoarei de cuvânt a PAS, organizaţia locală Codru […] Articolul PAS: Acordasem o şansă primarului din Codru, dar situaţia s-a degradat apare prima dată în DemocracyMD.
16:10
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a făcut recent declaraţii optimiste referitoare la evoluţia Republicii Moldova în relaţia cu Uniunea Europeană, afirmând că cooperarea bilaterală s‑a adâncit semnificativ şi că ţara îndeplineşte criterii importante pentru a avansa în procesul de aderare. Potrivit Ms. Kos, autorităţile moldovene au demonstrat angajamentul necesar în implementarea reformelor prevăzute în parteneriatul cu […] Articolul Marta Kos laudă progresul Moldovei: Cooperarea cu Uniunea Europeană s‑a adâncit apare prima dată în DemocracyMD.
Ieri
15:40
Primarul oraşului Codru a anunţat astăzi că părăseşte formaţiunea politică Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), făcând public motivul: implicarea colegilor săi politici în „jocuri politice” contrare interesului comunităţii. Edilul a declarat că decizia survine după o evaluare serioasă a activităţii interne a partidului la nivel local şi după ce a observat repetate situaţii în care […] Articolul Primarul oraşului Codru părăseşte PAS: „Colegiile mei şi-au făcut jocurile politice” apare prima dată în DemocracyMD.
15:20
Moldova are motive de mândrie! Tinerii noștri sportivi continuă să ne reprezinte cu cinste și să aducă medalii de aur, argint și bronz din competiții internaționale, demonstrând talent, disciplină și perseverență. Printre performanțele recente se numără: Aceste rezultate arată că sportul moldovenesc este în creștere și că viitorul nostru este reprezentat de tineri ambițioși și […] Articolul Viitorul sportului moldovenesc: tinerii noștri cuceresc competiții internaționale apare prima dată în DemocracyMD.
15:10
Republica Moldova şi Ucraina au anunţat lansarea unui nou mecanism bilateral menit să stimuleze cooperarea transfrontalieră în zonele apropiate ale graniţei, cu accent pe dezvoltarea proiectelor locale şi sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM‑uri). Conform declaraţiilor oficiale, acest mecanism va crea structuri comune de implementare, urmăritori ai rezultatelor şi canale accelerate de finanţare pentru iniţiative […] Articolul Parteneriat extins între Moldova și Ucraina pentru proiecte locale și IMM‑uri apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Bruxellesul avertizează: reformele în justiţie şi administrativ‑publică, vitale pentru parcursul european al Moldovei # Democracy.md
Un nou raport al Comisia Europeană atenționează că Republica Moldova trebuie să accelereze semnificativ reformele în domeniul justiţiei şi al administraţiei publice dacă vrea să îşi menţină credibilitatea pe drumul către integrarea europeană. Documentul menţionează că, deşi au fost obţinute progrese în direcția transpunerii legislaţiei europene şi în adoptarea unor acte normative, ritmul de implementare […] Articolul Bruxellesul avertizează: reformele în justiţie şi administrativ‑publică, vitale pentru parcursul european al Moldovei apare prima dată în DemocracyMD.
14:10
Giorgia Meloni şi Guvernul italian alături de familia muncitorului român răpus într-un incident la Roma # Democracy.md
Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a transmis astăzi un mesaj de condoleanţe după tragedia care a avut loc la Roma, unde un muncitor român a murit în urma prăbuşirii parţiale a turnului medieval Torre dei Conti. Victima s-a aflat mai multe ore sub dărâmături înainte de a fi extrasă, însă, din păcate, nu a supravieţuit rănilor […] Articolul Giorgia Meloni şi Guvernul italian alături de familia muncitorului român răpus într-un incident la Roma apare prima dată în DemocracyMD.
13:40
Cabinetul de miniștri condus de premierul Alexandru Munteanu urmează să se convoace miercuri în prima ședință după învestire. Surse din cadrul Guvernului au declarat pentru IPN că în prezent se desfășoară o ședință de pregătire a primei întruniri a noului Cabinet de miniștri, transmite democracy.md. Noul Executiv a fost învestit în funcție vineri, 31 octombrie, cu votul a 55 […] Articolul Guvernul Munteanu se întrunește miercuri în prima ședință apare prima dată în DemocracyMD.
13:10
Negocierile de aderare la UE ar putea fi încheiate până în 2028, spune Comisia Europeană # Democracy.md
Comisia Europeană consideră că finalizarea negocierilor de aderare a Republicii Moldova până în anul 2028 este un obiectiv ambiţios, dar realizabil, dacă ţara va continua ritmul actual al reformelor şi cooperarea strânsă cu instituţiile europene. Reprezentanţii europeni au salutat progresele Republicii Moldova în domeniile justiţiei, administraţiei publice şi luptei împotriva corupţiei, menţionând că aceste eforturi […] Articolul Negocierile de aderare la UE ar putea fi încheiate până în 2028, spune Comisia Europeană apare prima dată în DemocracyMD.
12:40
Vinăriile subterane Cricova şi Mileștii Mici incluse în lista indicativă a patrimoniului mondial UNESCO # Democracy.md
Republica Moldova face paşi importanţi pentru a include cele două crame emblematice — Cricova şi Mileștii Mici — în lista oficială a patrimoniului mondial a UNESCO. În prezent, ambele vinării au fost incluse în lista indicativă, ceea ce marchează debutul formal al procesului de candidatură pentru statutul de patrimoniu mondial. Vinăriile subterane se remarcă prin lungimea […] Articolul Vinăriile subterane Cricova şi Mileștii Mici incluse în lista indicativă a patrimoniului mondial UNESCO apare prima dată în DemocracyMD.
12:30
Ion Ceban: Destinul european al Moldovei nu se construiește cu slogane, ci cu fapte și responsabilitate # Democracy.md
Integrarea europeană a Republicii Moldova este una dintre cele mai discutate teme din ultimii ani, dar și una dintre cele mai politizate. În 2024 și 2025, procesul de apropiere de Uniunea Europeană a fost transformat într-un subiect electoral, folosit intens în campaniile pentru prezidențiale, parlamentare și în cadrul referendumului constituțional care a divizat profund societatea. […] Articolul Ion Ceban: Destinul european al Moldovei nu se construiește cu slogane, ci cu fapte și responsabilitate apare prima dată în DemocracyMD.
12:10
Expertul în politici publice Berlinschi a făcut un apel ferm către Guvern (al României / Republicii Moldova) să adopte măsuri concrete şi urgente în lupta împotriva consumului şi traficului de droguri. Potrivit lui, problema nu mai poate fi tratată doar prin declaraţii sau politici generice, ci necesită intervenţii clare, coordonate şi eficiente. Berlinschi a menţionat că tendinţele de […] Articolul Berlinschi despre problema drogurilor: „Guvernul trebuie să vină cu măsuri concrete” apare prima dată în DemocracyMD.
11:30
În urma alegerilor parlamentare desfășurate în Cehia la începutul lunii octombrie, s‑a conturat o nouă coaliție de guvernare dominată de partidul ANO, condus de fostul prim‑ministru Andrej Babiš, alături de partidele de dreapta şi eurosceptice Freedom and Direct Democracy (SPD) şi Motorists for Themselves (AUTO). Partidele reunite vor deține o majoritate în parlamentul ceh, ceea […] Articolul Cehia: O nouă coaliție de guvernare formată după alegerile parlamentare apare prima dată în DemocracyMD.
11:10
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a comentat recent inițiativa privind extinderea mecanismului de vetting şi asupra avocaților, precizând că scopul nu este instituirea unui proces de vetting formal pentru avocați, ci mai degrabă o autoevaluare a profesiei, un dialog intern şi reformă în rândul breslei. Grosu a afirmat că este „o inițiativă interesantă” şi a subliniat că, acum doi ani, […] Articolul Igor Grosu: „Nu propunem un vetting al avocaților, ci o autoevaluare a tagmei” apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa la un summit istoric privind extinderea Uniunii Europene, ce se desfășoară la Bruxelles. Agenda oficială include întrevederi cu lideri ai instituțiilor europene precum președintele Consiliului European și comisarul european pentru extindere, dar și conferințe publice și discuții strategice pe tema aderării. În centrul negocierilor se află parcursul Republicii Moldova […] Articolul Drumul spre UE: Agenda președintei Sandu pentru summitul extinderii europene apare prima dată în DemocracyMD.
10:00
Scandal politic în autonomia găgăuză: Diulgher propune revocarea lui Leiciu din funcție # Democracy.md
Grigorii Diulgher, deputat al Adunării Naționale a Găgăuziei, le-a propus colegilor săi, în cadrul ședinței de luni, demiterea lui Gheorghe Leiciu, vicepreședinte al Adunării Naționale. Potrivit agenției Infotag, Diulgher l-a criticat pe Leiciu, spunând că „face totul pentru a lua locul președintelui Adunării Naționale Dmitri Konstantinov, transmite democracy.md cu referire la Știri.md. „Visezi și visezi că Konstantinov […] Articolul Scandal politic în autonomia găgăuză: Diulgher propune revocarea lui Leiciu din funcție apare prima dată în DemocracyMD.
09:40
Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERS) pentru a discuta modalităţile concrete de sprijinire a modernizării agriculturii în Republica Moldova. În cadrul întrevederii s-au abordat mai multe direcţii strategice, printre care: Ministra Catlabuga a subliniat că acest parteneriat cu BERS reprezintă o oportunitate pentru agricultura moldovenească de a face saltul către o etapă modernă, în care fermierii să […] Articolul Modernizare agricolă – Chișinău & BERS pun bazele unui nou parteneriat strategic apare prima dată în DemocracyMD.
09:10
Moldova şi Ucraina îşi armonizează eforturile pentru implementarea de proiecte locale şi susţinerea IMM-urilor # Democracy.md
Republica Moldova şi Ucraina au anunţat lansarea unui mecanism comun care vizează sprijinirea proiectelor locale şi a întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri) pe ambele maluri ale frontierei. Iniţiativa are ca scop dezvoltarea cooperării transfrontaliere, creşterea rezilienţei economice, dar şi alinierea la standarde de bune practici europene. Potrivit oficialilor celor două state, mecanismul va permite: Lansarea acestui mecanism […] Articolul Moldova şi Ucraina îşi armonizează eforturile pentru implementarea de proiecte locale şi susţinerea IMM-urilor apare prima dată în DemocracyMD.
3 noiembrie 2025
20:30
Primarul Capitalei: „Chem politicienii să renunțe la jocurile murdare. Chișinăul merită respect” # Democracy.md
Primarul municipiului Chișinău a lansat un nou apel la adresa clasei politice, cerând încetarea atacurilor și a jocurilor murdare care afectează dezvoltarea capitalei. Edilul a subliniat că toți locuitorii, indiferent de preferințele politice, trăiesc în același oraș, cu străzi, parcuri și instituții modernizate prin efortul municipalității. „Chiar și cei care ne critică public recunosc, în privat, rezultatele noastre […] Articolul Primarul Capitalei: „Chem politicienii să renunțe la jocurile murdare. Chișinăul merită respect” apare prima dată în DemocracyMD.
18:10
România găzduieşte forumul care uneşte industria şi Alianţa: ce înseamnă pentru economia de apărare # Democracy.md
România urmează să găzduiască la București în perioada 5‑6 noiembrie 2025 ediția a douăsprezecea a NATO‑Industry Forum 2025, un eveniment de nivel strategic care reuneşte Alianţa Nord‑Atlantică şi reprezentanţii industriei de apărare pentru a discuta direcţiile-cheie de dezvoltare şi investiţii în capacităţile de apărare. Tema programului pentru această ediţie este „Rearming NATO – Innovate, Accelerate, Sustain”, ceea ce […] Articolul România găzduieşte forumul care uneşte industria şi Alianţa: ce înseamnă pentru economia de apărare apare prima dată în DemocracyMD.
17:40
Fostul ministru al Justiţiei: Munteanu trebuie să guverneze pentru toţi, nu pentru scor electoral # Democracy.md
Fostul ministru al Justiţiei, Fadei Nagacevschi, a declarat recent că speră ca Alexandru Munteanu să evite zona populismului în cazul în care preia funcţia de prim‑ministru. Nagacevschi a apreciat pregătirea tehnică a lui Munteanu şi a subliniat că mandatul trebuie orientat spre rezultate concrete, nu spre sloganuri electorale. „Este important ca liderii să nu cadă în tentaţia de a […] Articolul Fostul ministru al Justiţiei: Munteanu trebuie să guverneze pentru toţi, nu pentru scor electoral apare prima dată în DemocracyMD.
17:10
Vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a declarat că Republica Moldova înregistrează progrese concrete şi constante pe drumul către integrarea în Uniunea Europeană. În cadrul unei vizite la Bruxelles, oficiala a subliniat că munca instituţiilor, reformele asumate şi sprijinul partenerilor externi creează bazele unui salt calitativ în procesul de aderare. „Avansăm constant pe drumul european, […] Articolul Gherasimov: „Suntem pe drumul european şi vom demonstra rezultatele imediat” apare prima dată în DemocracyMD.
16:40
Noul Guvern al Republicii Moldova, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, şi-a prezentat oficial întreaga echipă guvernamentală. Evenimentul a marcat un moment important pentru funcționarea Executivului, întrucât cabinetul urmează să meargă în Parlament pentru a cere votul de încredere. În componenţa echipei figură mai mulți vicepremieri, precum și miniștri cu portofolii cheie: economie, infrastructură, finanţe, muncă, […] Articolul Lista miniștrilor Cabinetului Munteanu devine publică; ţinta: aderarea la UE apare prima dată în DemocracyMD.
16:00
Andrei Curăraru: relația dintre Alexandru Munteanu și Partidul Acțiune și Solidaritate e „vizibil distanțată” # Democracy.md
Expertul în politici publice Andrei Curăraru a comentat pe larg legătura dintre omul de afaceri și economist Alexandru Munteanu și formațiunea politică PAS (Partidul Acțiune și Solidaritate). Conform lui Curăraru, relaţia este „vizibil distanțată”: Munteanu confirmă discuţii cu PAS pentru candidatura sa la funcţia de premier, însă subliniază că nu intenționează să devină membru al partidului, […] Articolul Andrei Curăraru: relația dintre Alexandru Munteanu și Partidul Acțiune și Solidaritate e „vizibil distanțată” apare prima dată în DemocracyMD.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:40
Transformarea energetică în centrul atenţiei: prioridades stabilite de noul ministru al Energiei # Democracy.md
Noul ministru al Energiei şi-a prezentat luni priorităţile pentru mandat, punând accent pe trei direcţii majore: eficienţă în sectorul energetic, transparenţă în gestionarea resurselor şi asigurarea resurselor la preţuri accesibile pentru cetăţeni. Potrivit declaraţiilor sale, sectorul energetic trebuie modernizat în profunzime, astfel încât să devină rezilient, competitiv şi aliniat la standardele europene. În acest sens, ministrul a subliniat necesitatea […] Articolul Transformarea energetică în centrul atenţiei: prioridades stabilite de noul ministru al Energiei apare prima dată în DemocracyMD.
15:10
Moscova solicită „reluarea urgentă” a formatului „5+2” și garanţii pentru statutul regiunii transnistrene # Democracy.md
Ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova a declarat că negocierile în cadrul formatului internaţional „5+2” privind reglementarea conflictului transnistrean trebuie reluate cu prioritate. El a subliniat că acest mecanism este recunoscut la nivel internaţional şi că Rusia doreşte să asigure rolul său de garant al păcii în regiune. Diplomatul a transmis că Rusia este pregătită să […] Articolul Moscova solicită „reluarea urgentă” a formatului „5+2” și garanţii pentru statutul regiunii transnistrene apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Noul ministru al Finanțelor, Andrian Gavriliță, a fost astăzi prezentat echipei ministerului de către prim-ministrul Alexandru Munteanu. Evenimentul a fost un prilej pentru premier de a-și exprima încrederea că experiența și profesionalismul ministrului vor contribui la consolidarea și gestionarea eficientă a finanțelor publice. Alexandru Munteanu l-a felicitat pe Andrian Gavriliță pentru acceptarea acestei misiuni complexe, […] Articolul Andrian Gavriliță prezentat echipei Ministerului Finanțelor de premier apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Ion Ceban: „Deși bugetul e blocat, noi continuăm să construim și să lucrăm pentru oameni” # Democracy.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că bugetul municipal pentru anul curent a fost blocat în mod repetat din motive politice, în special de către consilierii fracțiunii PAS din Consiliul Municipal. Edilul afirmă că proiectul bugetului a fost elaborat conform termenilor legali, iar propunerile înaintate de toate fracțiunile, inclusiv PAS, au fost incluse în […] Articolul Ion Ceban: „Deși bugetul e blocat, noi continuăm să construim și să lucrăm pentru oameni” apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Chișinăul, exemplu de reziliență administrativă – bilanțul celor doi ani de mandat ai primarului Ceban # Democracy.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că această săptămână marchează împlinirea a doi ani de activitate din cel de-al doilea său mandat la conducerea capitalei. Cu această ocazie, edilul a precizat că, în curând, va fi prezentat public un raport detaliat privind realizările și proiectele implementate în această perioadă. „În cel mai scurt timp […] Articolul Chișinăul, exemplu de reziliență administrativă – bilanțul celor doi ani de mandat ai primarului Ceban apare prima dată în DemocracyMD.
14:00
Experții: Guvernul propus trebuie să aleagă între reforme rapide și stabilitate pe termen lung # Democracy.md
Experții politici din Republica Moldova oferă două perspective distincte privind noul Guvern: un Executiv de sacrificiu, care ar urma să implementeze reforme dure într-un timp scurt, sau unul de cursă lungă, menit să opereze transformări pe termen mediu‑lung. Analistul Nicolae Negru apreciază că programul de guvernare nu indică un caracter de sacrificiu, întrucât nu include măsuri […] Articolul Experții: Guvernul propus trebuie să aleagă între reforme rapide și stabilitate pe termen lung apare prima dată în DemocracyMD.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.