Andrei Năstase: „R. Moldova riscă să piardă 1,5 miliarde € dacă reformele rămân blocate”
Democracy.md, 7 noiembrie 2025 14:40
Liderul politic Andrei Năstase a atras atenția asupra unui risc semnificativ pentru viitorul economic al Republicii Moldova: în lipsa progresului real în implementarea reformelor, țara ar putea pierde accesul la aproximativ 1,5 miliarde de euro din pachetul de sprijin european. Potrivit lui Năstase, aceste fonduri nu sunt doar o promisiune, ci o miză concretă pentru modernizare, creștere
• • •
Acum 10 minute
14:40
Andrei Năstase: „R. Moldova riscă să piardă 1,5 miliarde € dacă reformele rămân blocate"
Liderul politic Andrei Năstase a atras atenția asupra unui risc semnificativ pentru viitorul economic al Republicii Moldova: în lipsa progresului real în implementarea reformelor, țara ar putea pierde accesul la aproximativ 1,5 miliarde de euro din pachetul de sprijin european. Potrivit lui Năstase, aceste fonduri nu sunt doar o promisiune, ci o miză concretă pentru modernizare, creștere
Acum o oră
14:10
Parlamentul Republicii Moldova a aprobat constituirea a 54 de grupuri parlamentare de prietenie cu diferite state, menite să întărească cooperarea diplomatică și legislativă. Dintre acestea, 34 vor fi conduse de deputați din majoritatea parlamentară, iar restul de 20 de către reprezentanții opoziției. Cel mai numeros grup rămâne cel cu România, care va fi prezidat de
Acum 2 ore
13:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, s‑au întâlnit într‑un moment de referință pentru parcursul european al țării. În cadrul întrevederii lor, mesajul a fost unanim: Moldova a ales Europa, iar UE răspunde cu susținere completă. Sandu a subliniat că parcursul de integrare europeană al țării este unul asumat de cetățeni, iar sprijinul
13:20
Într-o discuție despre parcursul european al Republicii Moldova, Ion Ceban a subliniat importanța vizitelor oficialilor europeni în țară. „Este foarte bine că oficialii europeni vin în Republica Moldova, că există această deschidere și acest ajutor", a spus primarul Chișinăului. Totuși, Ceban a atras atenția că, în toate întâlnirile și discuțiile, nu doar cele publice unde se transmit
13:10
Președinta Parlamentului European la Chișinău: „Viitorul Moldovei este unul european"
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a participat joi, 7 noiembrie, la prima ședință a noului Parlament al Republicii Moldova. Oficialul european a deschis evenimentul cu un discurs rostit parțial în limba română, reiterând sprijinul deplin al Uniunii Europene pentru parcursul european al Republicii Moldova. „Stimate domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului Republicii Moldova, dragi europeni…
Acum 4 ore
12:40
Republica Moldova angajează dialog european pentru eficienţă energetică: întâlnire ODYSSEE‑MURE în capitală
În Chişinău a avut loc prima reuniune sub egida proiectului ODYSSEE‑MURE, marcând un pas important în abordarea eficienţei energetice la nivel naţional. Tema centrală a întâlnirii s‑a axat pe adaptarea metodologiilor europene de monitorizare a consumului de energie, a emisiilor şi a indicatorilor de performanţă energetică la condiţiile locale din Republica Moldova. În cadrul discuţiilor, s‑a
12:10
Un expert militar a afirmat că Republica Moldova are oportunitatea să se conecteze la ecosistemul de apărare al României, asumându‑şi nu doar o colaborare bilaterală, ci şi integrarea într‑o reţea mai largă de securitate regională. În opinia specialistului, apropierea strategică faţă de România ar deschide accesul la parteneriate de dotare, formare profesională, interoperabilitate şi infrastructură comună.
11:40
Fostul preşedinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a adresat un mesaj public în care şi‑a exprimat sprijinul pentru vizita preşedintei Parlamentului European, Roberta Metsola, în ţară. El a declarat că salută deplasarea acesteia şi consideră că reprezintă un moment important pentru dialogul politic şi pentru parcursul european al Republicii Moldova. Totodată, Dodon a făcut apel la toţi actorii politici
11:20
LIVE// Conferință de presă susținută de Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola
Conferință de presă susținută de Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola
11:10
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a fost primită oficial la sediul Parlamentului Republicii Moldova de conducerea Legislativului. Vizita are loc într-un moment important pentru parcursul european al țării și marchează consolidarea relațiilor cu instituțiile Uniunii Europene. În cadrul programului său, Metsola urmează să susțină un discurs în plenul Parlamentului și să aibă întâlniri cu autoritățile
Acum 6 ore
10:30
Expert: Vizita lui Roberta Metsola la Chişinău — test pentru parcursul european al Republicii Moldova
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, efectuează o vizită oficială la Chișinău, unde va avea întâlniri cu conducerea țării și un discurs în plenul Parlamentului. Vizita este considerată un semnal important de susținere a parcursului european al Republicii Moldova și un moment-cheie pentru consolidarea relațiilor cu Uniunea Europeană. În centrul discuțiilor se află deschiderea negocierilor de
10:10
Cristina Gherasimov: Cipru arată că aderarea la UE este posibilă și cu un conflict nesoluționat
Cipru reprezintă un precedent care arată că aderarea la Uniunea Europeană este posibilă și cu un conflict nesoluționat, subliniază viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov. În același timp, oficiala recunoaște că Republica Moldova ar avea mai mult de câștigat dacă regiunea transnistreană ar fi reintegrată înainte de aderare. „Este clar că e atât în interesul
09:40
Dong Zhihua: „Fie ca prietenia dintre China și Moldova să fie la fel de solidă ca Marele Zid Chinezesc"
Republica Populară Chineză are o nouă ambasadoare în Republica Moldova – Excelența Sa Dong Zhihua, care și-a început oficial mandatul la Chișinău. La sosirea pe Aeroportul Internațional, diplomata a transmis un mesaj de prietenie și colaborare, subliniind dorința de a consolida relațiile bilaterale dintre cele două state. „În acest minunat anotimp de toamnă aurie, am onoarea,
09:00
Doina Gherman a servit masa premierului la o cină caritabilă dedicată copiilor din medii vulnerabile
Premierul Alexandru Munteanu și mai mulți deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate au participat la o cină caritabilă inedită, organizată de Asociația Obștească „The Moldova Project", în sprijinul campaniei „Crăciun pentru 1.000 de copii din 42 de localități din întreaga țară". Evenimentul a avut loc într-un local din Chișinău, unde deputata PAS Doina Gherman a
Acum 24 ore
20:40
Ion Ceban: „Valoarea investițiilor în sănătate o dau oamenii ca doamna Anadela Glavan"
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a participat astăzi la evenimentul dedicat încheierii activității doamnei Anadela Glavanîn funcția de directoare a Asociației Medicale Teritoriale Centru, aducându-i un omagiu pentru cei 35 de ani de muncădedicați sistemului medical municipal și comunității din Chișinău. Edilul i-a mulțumit pentru profesionalismul, echilibrul și devotamentul de care a dat dovadă de-a lungul timpului, subliniind că activitatea
20:30
Primăria Municipiului Chișinău continuă investițiile în modernizarea infrastructurii de gestionare a deșeurilor, anunțând achiziția celui de-al doilea compactor de ultimă generație pentru depozitul de deșeuri din Țînțăreni. Potrivit edilului Capitalei, Ion Ceban, noul utilaj marca BOMAG, produs de compania germană BOMAG FAYAT GROUP GmbH, reprezintă un pas important în eficientizarea procesului de compactare și gestionare a deșeurilor
18:10
Experta anticorupție Mariana Kalughin afirmă că R. Moldova nu dispune încă de o elită pentru care integritatea să reprezinte o valoare reală. Potrivit expertei, Republica Moldova are nevoie de politici economice bine fundamentate, care să ofere predictibilitate și reguli clare pentru mediul de afaceri. Ea a subliniat că nicio țară nu a reușit să elimine
17:40
Mark Rutte: „Dacă Ucraina ar cădea, amenințarea la adresa României și NATO ar fi mult mai mare",
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a mulțumit României pentru sprijinul „crucial" acordat Republicii Moldova, în special în contextul alegerilor parlamentare de la Chișinău. Declarațiile au fost făcute la București, pe 6 noiembrie, în cadrul Forumului NATO pentru Industrie, eveniment deschis împreună cu președintele Nicușor Dan. Rutte a afirmat că împărtășește „sentimentul de urgență" exprimat
17:10
Republica Moldova a fost aleasă, în premieră, să preia președinția Protocolului privind apa și sănătatea al OMS și UNECE, pentru perioada 2026-2028. Aceasta este o recunoaștere a progreselor țării în asigurarea accesului la apă potabilă sigură și servicii de sanitație. În perioada 5-7 noiembrie, la Budapesta, Ungaria, are loc cea de-a șaptea sesiune a reuniunii
16:40
Constantinov recunoaște: relația Chișinău‑Comrat se schimbă, autonomia funcționează altfel
Constantinov a afirmat că intervențiile autorităţilor centrale, mai exact prin instituţii cu competenţe în autonomie şi securitate, au modificat fundamentele relației dintre Chișinău și Comrat. El a menționat că vizitele instituțiilor centrale în regiune și acțiunile desfășurate au înlăturat practic influența politică considerabilă pe care o exercita anterior. Președintele Adunării Populare a subliniat că, în
16:10
Politologul și expertul în spațiul ex‑sovietic Angela Grămadă susține că Federația Rusă este profund deranjată de atracția pe care modelul occidental de dezvoltare îl exercită asupra societăților din fostul bloc sovietic. Conform analizei sale, în contextul în care vestul promovează standarde care includ statul de drept, democrația, prosperitatea economică și mobilitatea socială, Rusia este mai vulnerabilă
15:40
Igor Boțan, expert în politici europene şi analist politic, a declarat că adevărata victorie pentru Republica Moldova va fi atinsă abia în momentul în care ţara va deveni membră cu drepturi depline în Uniunea Europeană. „Parcursul european nu este doar un joc de etape, ci un obiectiv final: integrarea completă", a explicat Boțan la una
15:00
Moldova și Ucraina primesc sprijin UE pentru proiecte comune de creștere și cooperare transfrontalieră
Un program european multilateral finanțat de Uniunea Europeană va susține colaborarea între Republica Moldova și Ucraina, cu implicarea comunităților locale, antreprenorilor și societăţii civile. Beneficiarii vor avea posibilitatea să acceseze granturi pentru dezvoltarea proiectelor comune, iar bugetul alocat acoperă investiţii în infrastructură, guvernanţă locală şi mobilizarea economică. Pentru Republica Moldova, participarea la acest program reprezintă o oportunitate
Ieri
14:40
Nick Pietrowicz, însărcinat cu afaceri ad interim al Ambasadei Statelor Unite în Republica Moldova, a reconfirmat sprijinul puternic al SUA pentru Chișinău în cadrul unei serii de întâlniri oficiale și consultări cu reprezentanți ai autorităților moldovenești. Diplomatul american a subliniat că parteneriatul dintre Republica Moldova și Statele Unite rămâne unul strategic, concentrându-se pe consolidarea democrației, respectarea
14:10
Deputatul independent Vasile Tarlev, președintele partidului Viitorul Moldovei, susține că închiderea Centrului Rus pentru Știință și Cultură din Chișinău nu va avea efecte pozitive pentru Republica Moldova. Într-o postare public
14:10
Eduard Pleșca, consilier municipal Bălți, Partidul Nostru: În Bălți este asigurat unul dintre cele mai eficiente sisteme de alimentație școlară! Elevii din municipiul Bălți beneficiază de unul dintre cele mai eficiente sisteme de alimentație școlară, apreciat de părinți, copii și directori de instituții. Chiar și cei care anterior aveau rezerve, acum recunosc că progresul este evident. […] Articolul Progres vizibil în alimentația elevilor din Bălți, confirmat de directori și părinț apare prima dată în DemocracyMD.
13:40
Ministrul georgian de Externe, Maka Bochorishvili, a declarat că parcursul Georgiei către integrarea în Uniunea Europeană a fost însoțit de o poziție negativă din partea Ucrainei, menită să împiedice Tbilisi să obțină statutul de candidat, transmite Ukrainska Pravda. „Am fost martori direcți la campaniile desfășurate în 2022-2023, înainte de a obține statutul de candidat. Implicarea […] Articolul Georgia acuză Ucraina că s-a opus integrării sale în UE prin diverse mijloace apare prima dată în DemocracyMD.
13:00
Întâlnire la Chișinău – Munteanu şi Țurcanu discută aprofundarea cooperării bilaterale # Democracy.md
Alexandru Munteanu, oficial din conducerea Republicii Moldova, a avut o întrevedere oficială cu Cristian‑Leon Țurcanu, ambasadorul României la Chișinău, subliniind importanța relațiilor bilaterale și rolul strategic pe care România îl joacă pentru Republica Moldova. Discuțiile s-au concentrat pe dezvoltarea cooperării în mai multe domenii esențiale, printre care infrastructura, educația, investițiile, securitatea energetică și integrarea europeană. […] Articolul Întâlnire la Chișinău – Munteanu şi Țurcanu discută aprofundarea cooperării bilaterale apare prima dată în DemocracyMD.
12:20
Programul STARTUP pentru tineri și migranți atrage 33,3 milioane lei și creează ~450 locuri de muncă # Democracy.md
Acum 2 ani, Primăria Chișinău a creat Centrul Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (CMDA), care a reușit să facă performanțe în domeniu și vine cu rezultate concrete (2023 – 2025). Abonează-te la canalul nostru Telegram pentru știri actualizate direct pe telefonul tău! Articolul Programul STARTUP pentru tineri și migranți atrage 33,3 milioane lei și creează ~450 locuri de muncă apare prima dată în DemocracyMD.
12:10
Dmitri Constantinov, președintele Adunarea Populară a Găgăuziei, a comentat recent vizita neașteptată a şefului Serviciul de Informaţii şi Securitate (SIS), Alexandru Musteață, la Comrat, spunând că oamenii „vor merge după învingător”. Aceasta declarație reflectă tensiunea politică și schimbările de orientare în autonomie, într‑un context marcat de îngrijorări privind influențele externe și controlul asupra instituțiilor regionale. […] Articolul Constantinov: „Oamenii merg după învingător” – reacţie după vizita SIS în Găgăuzia apare prima dată în DemocracyMD.
11:40
O delegație a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare din Republica Moldova se află în această săptămână în Franța pentru a se familiariza cu experiența de gestionare a riscurilor în agricultură a acestei țări. Adaptarea mecanismelor de gestionare a riscurilor agricole la standardele Uniunii Europene este considerată un pas vital în procesul de integrare europeană a […] Articolul Moldova preia modelul Franței pentru gestionarea riscurilor în agricultură apare prima dată în DemocracyMD.
11:20
Olesea Stamate a transmis un mesaj de solidaritate pentru Stelian Manic, primarul orașului Codru, după ce acesta a decis să părăsească partidul Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Ea a afirmat că înțelege perfect ce înseamnă „să te simți trădat de propriii colegi, inclusiv de conducerea partidului”, subliniind că „sabotajul constant” în interiorul formațiunii a fost […] Articolul Stamate critică PAS: „Valori abandonate, sabotaj intern” apare prima dată în DemocracyMD.
10:50
Comisia pentru politică externă din Parlamentul Republicii Moldova a decis să renunțe la grupurile parlamentare de prietenie cu Federația Rusă și Republica Belarus, pe durata războiului de agresiune al Kremlinului împotriva Ucrainei. Anunțul a fost făcut de vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, care a subliniat că această hotărâre reflectă poziția consecventă a țării în apărarea valorilor democratice și […] Articolul Decizia Parlamentului provoacă reacţii: „un caz ruşinos” pentru Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
10:20
Ceban: Cele trei mari probleme ignorate de guvern: depopulare, sărăcie și datorii record # Democracy.md
De ce guvernarea nu vrea să recunoască cele mai grave probleme cu care se confruntă Republica Moldova? Dacă se dorește cu adevărat ca lucrurile să fie schimbate în țara noastră, atunci trebuie să existe răspunsuri și acțiuni imediate la următoarele subiecte de maximă importanță. Ei sau nu vorbesc, sau folosesc formule generale atunci când se […] Articolul Ceban: Cele trei mari probleme ignorate de guvern: depopulare, sărăcie și datorii record apare prima dată în DemocracyMD.
10:00
Şedinţă plenară importantă vineri: Parlamentul va analiza structura comisiilor şi delegaţiile internaţionale # Democracy.md
Parlamentul Republicii Moldova se va convoca joi, 7 noiembrie, începând cu ora 10:00, într-o nouă ședință plenară. Biroul permanent al Legislativului a aprobat deja ordinea de zi, care include mai multe subiecte de organizare internă și decizii cu impact asupra activității parlamentare și guvernamentale. Printre principalele puncte se regăsesc constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu […] Articolul Şedinţă plenară importantă vineri: Parlamentul va analiza structura comisiilor şi delegaţiile internaţionale apare prima dată în DemocracyMD.
09:40
Un acord cordial a fost încheiat la Chișinău: ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, l-a felicitat pe Anatolie Nosatîi cu ocazia noului său mandat în funcția de ministru al Apărării. În cadrul întrevederii, ambasadorul a transmis urări de succes și a reiterat sprijinul României în demersurile de modernizare a Forțelor Armate ale Republicii Moldova. Nosatîi, […] Articolul Ambasadorul României îl felicită pe Anatolie Nosatîi pentru noul mandat la Apărare apare prima dată în DemocracyMD.
09:10
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a cerut instituțiilor de stat să elaboreze propuneri privind pregătirea pentru posibile teste nucleare. Decizia marchează o etapă importantă în strategia militară a Rusiei, într-un context internațional tot mai tensionat. În cadrul unei ședințe a Consiliului de Securitate, Putin a solicitat ministerelor Apărării, de Externe și altor structuri să analizeze […] Articolul Putin cere pregătirea testelor nucleare: Rusia ar putea relua experimentele atomice apare prima dată în DemocracyMD.
5 noiembrie 2025
18:50
CMDA gestionează jumătate din fondurile EUroBRIDGE_UA_MD, un proiect de aproape 2 milioane de euro # Democracy.md
Ion Ceban a participat la lansarea proiectului EUroBRIDGE_UA_MD la Chișinău, un proiect european multilateral și inedit, realizat în cooperare cu colegii din Ucraina și România, cu sprijinul Uniunii Europene. Proiectul, cu o durată de 4 ani și un buget total de aproape 2 milioane de euro, urmărește dezvoltarea antreprenoriatului și a colaborării regionale. Aproape jumătate din fonduri […] Articolul CMDA gestionează jumătate din fondurile EUroBRIDGE_UA_MD, un proiect de aproape 2 milioane de euro apare prima dată în DemocracyMD.
18:50
Proiect european multilateral la Chișinău, cu sprijinul UE și parteneri din Ucraina și România # Democracy.md
Ion Ceban a anunțat astăzi lansarea proiectului EUroBRIDGE_UA_MD la Chișinău, un proiect european multilateral și inedit, realizat în colaborare cu partenerii din Ucraina și România, cu sprijinul Uniunii Europene. Primarul a subliniat că procesul de integrare europeană nu este doar unul politic sau administrativ, ci depinde de conlucrarea strânsă între mediul academic, administrația publică și sectorul privat. […] Articolul Proiect european multilateral la Chișinău, cu sprijinul UE și parteneri din Ucraina și România apare prima dată în DemocracyMD.
17:00
Un expert în securitate afirmă că centrul cultural rus de la Chişinău a devenit un instrument al războiului hibrid purtat de Federația Rusă împotriva Republicii Moldova. Potrivit analizei, acest centru funcţionează nu doar ca instituţie culturală, ci ca platformă de influenţă care promovează naraţiuni favorabile Moscovei, subminând eforturile de orientare europeană ale Republicii Moldova. Expertul […] Articolul Analiză: Rusia foloseşte centrul cultural de la Chişinău ca platformă de influenţă apare prima dată în DemocracyMD.
16:10
Alexandru Slusari, membru al consiliului de administrare al Energocom, a declarat că există premise reale ca, în luna decembrie, să se înregistreze o reducere a tarifelor la gazele naturale pentru consumatorii casnici. El a explicat că preţul mediu de achiziţie al Energocom este semnificativ mai mic decât tariful actual aplicat de furnizorul monopolist, ceea ce […] Articolul Consumatorii ar putea plăti mai puţin pentru gaze în decembrie, anunță Slusari apare prima dată în DemocracyMD.
16:00
Astăzi, primarul Ion Ceban a avut o întrevedere oficială cu Ambasadorul Greciei în Republica Moldova, E.S. Nikolaos Krikos. Discuțiile s-au concentrat pe consolidarea relațiilor bilaterale și pe identificarea unor proiecte comune între Primăria Chișinău și Ambasada Greciei. În cadrul întrevederii, au fost abordate mai multe domenii de colaborare, printre care dezvoltarea urbană durabilă, modernizarea infrastructurii […] Articolul Ion Ceban: „Ne dorim să aducem experiența Greciei în proiectele orașului” apare prima dată în DemocracyMD.
15:40
PSRM amenință cu atac juridic după denunțarea Acordului privind centrele culturale ruse # Democracy.md
Fracțiunea parlamentară a Partidului Socialiștilor critică proiectele aprobate la prima ședință a Guvernului condus de Alexandru Munteanu, acuzând guvernarea că vine din start cu scumpiri. De asemenea, socialiștii critică dur denunțarea Acordului cu Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale, menționând că „vor ataca juridic” toate proiectele aprobate. „Noul-vechi Guvern a avut astăzi […] Articolul PSRM amenință cu atac juridic după denunțarea Acordului privind centrele culturale ruse apare prima dată în DemocracyMD.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:40
Anca Dragu, guvernatoarea Banca Națională a Moldovei, afirmă că ţara noastră nu mai poate fi caracterizată doar ca o “ţară agricolă”. Ea evidenţiază că structura economiei moldoveneşti s-a schimbat semnificativ în ultimii ani, înregistrându-se progres în sectoarele serviciilor, IT şi comerţului internaţional. De exemplu, proporţia comerţului cu parteneri din Uniunea Europeană a crescut semnificativ, iar […] Articolul Cutie economica în transformare: de la agricultură la servicii, spune Anca Dragu apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Prețurile la energia electrică în Republica Moldova au crescut în luna octombrie, pe fondul tensiunilor de pe piața regională a energiei. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, precizează că volatilitatea provine în special din atacurile asupra infrastructurii energetice din Ucraina, care au redus semnificativ capacitatea de producție și au dus la o cerere sporită pe piața europeană. […] Articolul Energia în Moldova se scumpeşte – explicațiile ministrului Dorin Junghietu apare prima dată în DemocracyMD.
14:10
Cabinetul de miniștri a votat astăzi proiectul care prevede denunțarea Acordului cu Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale, semnat la Moscova acum 27 de ani. Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a subliniat că procedura de denunțare este inițiată la propunerea Ministerului Afacerilor Externe din mai multe considerente. Potrivit lui, în baza acestui Acord, […] Articolul Moldova retrage sprijinul pentru Centrul Rus de Cultură și Știință apare prima dată în DemocracyMD.
13:40
Guvernul Republicii Moldova a decis extinderea listei sportivilor de performanță care beneficiază de burse lunare din partea statului. Potrivit noilor reglementări, vor fi incluși nu doar sportivii medaliați cu aur, argint sau bronz la competițiile internaționale majore, ci și cei care au obținut locuri de top, după cum urmează: locurile 1–16 la Campionatele Mondiale, locurile […] Articolul Burse pentru performanță: statul sprijină mai mulți sportivi de top apare prima dată în DemocracyMD.
13:10
Dan Perciun, ministrul Educației și Cercetării, a intervenit public în sprijinul Ala Nemerenco, fostă ministră a Sănătății, după ce aceasta a fost criticată de activista Irina Revin pentru comentarii privind creșterea mortalității infantile. Potrivit lui Perciun, criticile aduse Alei Nemerenco și calculele invocate de Irina Revin conțin erori semnificative și interpretează greșit cifrele și responsabilitățile. Ministrul susţine […] Articolul Ministrul Educației: criticile la adresa lui Nemerenco trebuie analizate cu atenție apare prima dată în DemocracyMD.
12:40
Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale a anunţat că Guvernul şi‑a asumat drept prioritate majorarea salariului minim pe economie până la 10.000 de lei. Pentru a atinge acest obiectiv, autorităţile planifică creşterea productivităţii muncii şi sporirea numărului de angajaţi activi, ceea ce va contribui la majorarea veniturilor la buget. În prezent, salariul minim în Republica Moldova […] Articolul Prioritate guvernamentală: salariul minim creşte treptat spre 10.000 de lei apare prima dată în DemocracyMD.
12:00
Radu Vrabie va prelua conducerea Serviciul Vamal al Republicii Moldova — în urma demisiei şefului actual, Alexandru Iacub. Decizia urmează să fie aprobată în şedinţa viitoare a Guvernului. Vrabie activează în prezent în domeniul reformelor instituţionale şi are responsabilităţi în implementarea Planului de Creştere al ţării. Numirea sa ar putea marca începutul unei etape noi […] Articolul Vama Moldovei intră într‑o nouă etapă: Radu Vrabie preia conducerea apare prima dată în DemocracyMD.
