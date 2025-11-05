Consumatorii ar putea plăti mai puţin pentru gaze în decembrie, anunță Slusari

15:10

Ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova a declarat că negocierile în cadrul formatului internaţional „5+2" privind reglementarea conflictului transnistrean trebuie reluate cu prioritate. El a subliniat că acest mecanism este recunoscut la nivel internaţional şi că Rusia doreşte să asigure rolul său de garant al păcii în regiune. Diplomatul a transmis că Rusia este pregătită să […]