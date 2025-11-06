Expertă: Fără o elită responsabilă, nu putem combate corupția și nici sărăcia
Democracy.md, 6 noiembrie 2025 18:10
Experta anticorupție Mariana Kalughin afirmă că R. Moldova nu dispune încă de o elită pentru care integritatea să reprezinte o valoare reală. Potrivit expertei, Republica Moldova are nevoie de politici economice bine fundamentate, care să ofere predictibilitate și reguli clare pentru mediul de afaceri. Ea a subliniat că nicio țară nu a reușit să elimine
Acum 15 minute
18:10
Experta anticorupție Mariana Kalughin afirmă că R. Moldova nu dispune încă de o elită pentru care integritatea să reprezinte o valoare reală. Potrivit expertei, Republica Moldova are nevoie de politici economice bine fundamentate, care să ofere predictibilitate și reguli clare pentru mediul de afaceri. Ea a subliniat că nicio țară nu a reușit să elimine
Acum o oră
17:40
Mark Rutte: „Dacă Ucraina ar cădea, amenințarea la adresa României și NATO ar fi mult mai mare”, # Democracy.md
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a mulțumit României pentru sprijinul „crucial" acordat Republicii Moldova, în special în contextul alegerilor parlamentare de la Chișinău. Declarațiile au fost făcute la București, pe 6 noiembrie, în cadrul Forumului NATO pentru Industrie, eveniment deschis împreună cu președintele Nicușor Dan. Rutte a afirmat că împărtășește „sentimentul de urgență" exprimat
Acum 2 ore
17:10
Republica Moldova a fost aleasă, în premieră, să preia președinția Protocolului privind apa și sănătatea al OMS și UNECE, pentru perioada 2026-2028. Aceasta este o recunoaștere a progreselor țării în asigurarea accesului la apă potabilă sigură și servicii de sanitație. În perioada 5-7 noiembrie, la Budapesta, Ungaria, are loc cea de-a șaptea sesiune a reuniunii
16:40
Constantinov recunoaște: relația Chișinău‑Comrat se schimbă, autonomia funcționează altfel # Democracy.md
Constantinov a afirmat că intervențiile autorităţilor centrale, mai exact prin instituţii cu competenţe în autonomie şi securitate, au modificat fundamentele relației dintre Chișinău și Comrat. El a menționat că vizitele instituțiilor centrale în regiune și acțiunile desfășurate au înlăturat practic influența politică considerabilă pe care o exercita anterior. Președintele Adunării Populare a subliniat că, în
Acum 4 ore
16:10
Politologul și expertul în spațiul ex‑sovietic Angela Grămadă susține că Federația Rusă este profund deranjată de atracția pe care modelul occidental de dezvoltare îl exercită asupra societăților din fostul bloc sovietic. Conform analizei sale, în contextul în care vestul promovează standarde care includ statul de drept, democrația, prosperitatea economică și mobilitatea socială, Rusia este mai vulnerabilă
15:40
Igor Boțan, expert în politici europene şi analist politic, a declarat că adevărata victorie pentru Republica Moldova va fi atinsă abia în momentul în care ţara va deveni membră cu drepturi depline în Uniunea Europeană. „Parcursul european nu este doar un joc de etape, ci un obiectiv final: integrarea completă", a explicat Boțan la una
15:00
Moldova și Ucraina primesc sprijin UE pentru proiecte comune de creștere și cooperare transfrontalieră # Democracy.md
Un program european multilateral finanțat de Uniunea Europeană va susține colaborarea între Republica Moldova și Ucraina, cu implicarea comunităților locale, antreprenorilor și societăţii civile. Beneficiarii vor avea posibilitatea să acceseze granturi pentru dezvoltarea proiectelor comune, iar bugetul alocat acoperă investiţii în infrastructură, guvernanţă locală şi mobilizarea economică. Pentru Republica Moldova, participarea la acest program reprezintă o oportunitate
14:40
Nick Pietrowicz, însărcinat cu afaceri ad interim al Ambasadei Statelor Unite în Republica Moldova, a reconfirmat sprijinul puternic al SUA pentru Chișinău în cadrul unei serii de întâlniri oficiale și consultări cu reprezentanți ai autorităților moldovenești. Diplomatul american a subliniat că parteneriatul dintre Republica Moldova și Statele Unite rămâne unul strategic, concentrându-se pe consolidarea democrației, respectarea
Acum 6 ore
14:10
Deputatul independent Vasile Tarlev, președintele partidului Viitorul Moldovei, susține că închiderea Centrului Rus pentru Știință și Cultură din Chișinău nu va avea efecte pozitive pentru Republica Moldova. Într-o postare publicată joi pe rețelele de socializare, acesta a declarat că decizia Executivului „nu consolidează statul, ci doar adâncește diviziunea și neîncrederea în societate", transmite democracy.md cu referire la infotag.md.
14:10
Eduard Pleșca, consilier municipal Bălți, Partidul Nostru: În Bălți este asigurat unul dintre cele mai eficiente sisteme de alimentație școlară! Elevii din municipiul Bălți beneficiază de unul dintre cele mai eficiente sisteme de alimentație școlară, apreciat de părinți, copii și directori de instituții. Chiar și cei care anterior aveau rezerve, acum recunosc că progresul este evident.
13:40
Ministrul georgian de Externe, Maka Bochorishvili, a declarat că parcursul Georgiei către integrarea în Uniunea Europeană a fost însoțit de o poziție negativă din partea Ucrainei, menită să împiedice Tbilisi să obțină statutul de candidat, transmite Ukrainska Pravda. „Am fost martori direcți la campaniile desfășurate în 2022-2023, înainte de a obține statutul de candidat. Implicarea
13:00
Întâlnire la Chișinău – Munteanu şi Țurcanu discută aprofundarea cooperării bilaterale # Democracy.md
Alexandru Munteanu, oficial din conducerea Republicii Moldova, a avut o întrevedere oficială cu Cristian‑Leon Țurcanu, ambasadorul României la Chișinău, subliniind importanța relațiilor bilaterale și rolul strategic pe care România îl joacă pentru Republica Moldova. Discuțiile s-au concentrat pe dezvoltarea cooperării în mai multe domenii esențiale, printre care infrastructura, educația, investițiile, securitatea energetică și integrarea europeană.
Acum 8 ore
12:20
Programul STARTUP pentru tineri și migranți atrage 33,3 milioane lei și creează ~450 locuri de muncă # Democracy.md
Acum 2 ani, Primăria Chișinău a creat Centrul Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (CMDA), care a reușit să facă performanțe în domeniu și vine cu rezultate concrete (2023 – 2025). Abonează-te la canalul nostru Telegram pentru știri actualizate direct pe telefonul tău!
12:10
Dmitri Constantinov, președintele Adunarea Populară a Găgăuziei, a comentat recent vizita neașteptată a şefului Serviciul de Informaţii şi Securitate (SIS), Alexandru Musteață, la Comrat, spunând că oamenii „vor merge după învingător". Aceasta declarație reflectă tensiunea politică și schimbările de orientare în autonomie, într‑un context marcat de îngrijorări privind influențele externe și controlul asupra instituțiilor regionale.
11:40
O delegație a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare din Republica Moldova se află în această săptămână în Franța pentru a se familiariza cu experiența de gestionare a riscurilor în agricultură a acestei țări. Adaptarea mecanismelor de gestionare a riscurilor agricole la standardele Uniunii Europene este considerată un pas vital în procesul de integrare europeană a
11:20
Olesea Stamate a transmis un mesaj de solidaritate pentru Stelian Manic, primarul orașului Codru, după ce acesta a decis să părăsească partidul Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Ea a afirmat că înțelege perfect ce înseamnă „să te simți trădat de propriii colegi, inclusiv de conducerea partidului", subliniind că „sabotajul constant" în interiorul formațiunii a fost
10:50
Comisia pentru politică externă din Parlamentul Republicii Moldova a decis să renunțe la grupurile parlamentare de prietenie cu Federația Rusă și Republica Belarus, pe durata războiului de agresiune al Kremlinului împotriva Ucrainei. Anunțul a fost făcut de vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, care a subliniat că această hotărâre reflectă poziția consecventă a țării în apărarea valorilor democratice și
Acum 12 ore
10:20
Ceban: Cele trei mari probleme ignorate de guvern: depopulare, sărăcie și datorii record # Democracy.md
De ce guvernarea nu vrea să recunoască cele mai grave probleme cu care se confruntă Republica Moldova? Dacă se dorește cu adevărat ca lucrurile să fie schimbate în țara noastră, atunci trebuie să existe răspunsuri și acțiuni imediate la următoarele subiecte de maximă importanță. Ei sau nu vorbesc, sau folosesc formule generale atunci când se
10:00
Şedinţă plenară importantă vineri: Parlamentul va analiza structura comisiilor şi delegaţiile internaţionale # Democracy.md
Parlamentul Republicii Moldova se va convoca joi, 7 noiembrie, începând cu ora 10:00, într-o nouă ședință plenară. Biroul permanent al Legislativului a aprobat deja ordinea de zi, care include mai multe subiecte de organizare internă și decizii cu impact asupra activității parlamentare și guvernamentale. Printre principalele puncte se regăsesc constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu
09:40
Un acord cordial a fost încheiat la Chișinău: ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, l-a felicitat pe Anatolie Nosatîi cu ocazia noului său mandat în funcția de ministru al Apărării. În cadrul întrevederii, ambasadorul a transmis urări de succes și a reiterat sprijinul României în demersurile de modernizare a Forțelor Armate ale Republicii Moldova. Nosatîi,
09:10
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a cerut instituțiilor de stat să elaboreze propuneri privind pregătirea pentru posibile teste nucleare. Decizia marchează o etapă importantă în strategia militară a Rusiei, într-un context internațional tot mai tensionat. În cadrul unei ședințe a Consiliului de Securitate, Putin a solicitat ministerelor Apărării, de Externe și altor structuri să analizeze
Acum 24 ore
18:50
CMDA gestionează jumătate din fondurile EUroBRIDGE_UA_MD, un proiect de aproape 2 milioane de euro # Democracy.md
Ion Ceban a participat la lansarea proiectului EUroBRIDGE_UA_MD la Chișinău, un proiect european multilateral și inedit, realizat în cooperare cu colegii din Ucraina și România, cu sprijinul Uniunii Europene. Proiectul, cu o durată de 4 ani și un buget total de aproape 2 milioane de euro, urmărește dezvoltarea antreprenoriatului și a colaborării regionale. Aproape jumătate din fonduri
18:50
Proiect european multilateral la Chișinău, cu sprijinul UE și parteneri din Ucraina și România # Democracy.md
Ion Ceban a anunțat astăzi lansarea proiectului EUroBRIDGE_UA_MD la Chișinău, un proiect european multilateral și inedit, realizat în colaborare cu partenerii din Ucraina și România, cu sprijinul Uniunii Europene. Primarul a subliniat că procesul de integrare europeană nu este doar unul politic sau administrativ, ci depinde de conlucrarea strânsă între mediul academic, administrația publică și sectorul privat.
Ieri
17:00
Un expert în securitate afirmă că centrul cultural rus de la Chişinău a devenit un instrument al războiului hibrid purtat de Federația Rusă împotriva Republicii Moldova. Potrivit analizei, acest centru funcţionează nu doar ca instituţie culturală, ci ca platformă de influenţă care promovează naraţiuni favorabile Moscovei, subminând eforturile de orientare europeană ale Republicii Moldova. Expertul
16:10
Alexandru Slusari, membru al consiliului de administrare al Energocom, a declarat că există premise reale ca, în luna decembrie, să se înregistreze o reducere a tarifelor la gazele naturale pentru consumatorii casnici. El a explicat că preţul mediu de achiziţie al Energocom este semnificativ mai mic decât tariful actual aplicat de furnizorul monopolist, ceea ce
16:00
Astăzi, primarul Ion Ceban a avut o întrevedere oficială cu Ambasadorul Greciei în Republica Moldova, E.S. Nikolaos Krikos. Discuțiile s-au concentrat pe consolidarea relațiilor bilaterale și pe identificarea unor proiecte comune între Primăria Chișinău și Ambasada Greciei. În cadrul întrevederii, au fost abordate mai multe domenii de colaborare, printre care dezvoltarea urbană durabilă, modernizarea infrastructurii
15:40
PSRM amenință cu atac juridic după denunțarea Acordului privind centrele culturale ruse # Democracy.md
Fracțiunea parlamentară a Partidului Socialiștilor critică proiectele aprobate la prima ședință a Guvernului condus de Alexandru Munteanu, acuzând guvernarea că vine din start cu scumpiri. De asemenea, socialiștii critică dur denunțarea Acordului cu Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale, menționând că „vor ataca juridic" toate proiectele aprobate. „Noul-vechi Guvern a avut astăzi
14:40
Anca Dragu, guvernatoarea Banca Națională a Moldovei, afirmă că ţara noastră nu mai poate fi caracterizată doar ca o "ţară agricolă". Ea evidenţiază că structura economiei moldoveneşti s-a schimbat semnificativ în ultimii ani, înregistrându-se progres în sectoarele serviciilor, IT ş
14:40
Prețurile la energia electrică în Republica Moldova au crescut în luna octombrie, pe fondul tensiunilor de pe piața regională a energiei. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, precizează că volatilitatea provine în special din atacurile asupra infrastructurii energetice din Ucraina, care au redus semnificativ capacitatea de producție și au dus la o cerere sporită pe piața europeană. […] Articolul Energia în Moldova se scumpeşte – explicațiile ministrului Dorin Junghietu apare prima dată în DemocracyMD.
14:10
Cabinetul de miniștri a votat astăzi proiectul care prevede denunțarea Acordului cu Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale, semnat la Moscova acum 27 de ani. Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a subliniat că procedura de denunțare este inițiată la propunerea Ministerului Afacerilor Externe din mai multe considerente. Potrivit lui, în baza acestui Acord, […] Articolul Moldova retrage sprijinul pentru Centrul Rus de Cultură și Știință apare prima dată în DemocracyMD.
13:40
Guvernul Republicii Moldova a decis extinderea listei sportivilor de performanță care beneficiază de burse lunare din partea statului. Potrivit noilor reglementări, vor fi incluși nu doar sportivii medaliați cu aur, argint sau bronz la competițiile internaționale majore, ci și cei care au obținut locuri de top, după cum urmează: locurile 1–16 la Campionatele Mondiale, locurile […] Articolul Burse pentru performanță: statul sprijină mai mulți sportivi de top apare prima dată în DemocracyMD.
13:10
Dan Perciun, ministrul Educației și Cercetării, a intervenit public în sprijinul Ala Nemerenco, fostă ministră a Sănătății, după ce aceasta a fost criticată de activista Irina Revin pentru comentarii privind creșterea mortalității infantile. Potrivit lui Perciun, criticile aduse Alei Nemerenco și calculele invocate de Irina Revin conțin erori semnificative și interpretează greșit cifrele și responsabilitățile. Ministrul susţine […] Articolul Ministrul Educației: criticile la adresa lui Nemerenco trebuie analizate cu atenție apare prima dată în DemocracyMD.
12:40
Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale a anunţat că Guvernul şi‑a asumat drept prioritate majorarea salariului minim pe economie până la 10.000 de lei. Pentru a atinge acest obiectiv, autorităţile planifică creşterea productivităţii muncii şi sporirea numărului de angajaţi activi, ceea ce va contribui la majorarea veniturilor la buget. În prezent, salariul minim în Republica Moldova […] Articolul Prioritate guvernamentală: salariul minim creşte treptat spre 10.000 de lei apare prima dată în DemocracyMD.
12:00
Radu Vrabie va prelua conducerea Serviciul Vamal al Republicii Moldova — în urma demisiei şefului actual, Alexandru Iacub. Decizia urmează să fie aprobată în şedinţa viitoare a Guvernului. Vrabie activează în prezent în domeniul reformelor instituţionale şi are responsabilităţi în implementarea Planului de Creştere al ţării. Numirea sa ar putea marca începutul unei etape noi […] Articolul Vama Moldovei intră într‑o nouă etapă: Radu Vrabie preia conducerea apare prima dată în DemocracyMD.
11:40
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că în regiunea autonomă Găgăuzia trebuie să existe mai multe oportunități ca locuitorii să învețe limba română. El a subliniat că educația și comunicarea sunt domenii strategice pentru integrarea regiunii în statul „un întreg” al Republicii Moldova. Potrivit lui Grosu, autoritățile centrale vor lucra pe termen mediu și lung […] Articolul Educaţie şi integrare: Grosu cere mai multe şcoli de română în Găgăuzia apare prima dată în DemocracyMD.
11:10
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, i‑a cerut premierului Alexandru Munteanu și Guvernului să retragă de pe agenda parlamentului proiectul care prevede denunţarea Acordului cu Federația Rusă privind funcţionarea centrelor culturale pe teritoriul ţării. Dodon susţine că documentul are implicaţii strategice şi că renunţarea ar putea afecta echilibrul relaţiilor internaţionale ale ţării. Pe de […] Articolul Dodon către Munteanu: „Scoateti proiectul de denunţare a acordului cu Rusia” apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
Salt istoric în parcursul european al Moldovei: deputata anunţă startul “reformelor grele” # Democracy.md
Parcursul european al Republicii Moldova a înregistrat un moment definitoriu — autorităţile şi-au asumat deschiderea noii etape, în care urmează „reformele grele”. Potrivit unei deputate, saltul realizat este unul istoric, însă provocările rămân mari. Printre priorităţi se numără reformarea sistemului judiciar, întărirea instituţiilor statului de drept şi accelerarea alinierii la valorile şi standardele europene. De […] Articolul Salt istoric în parcursul european al Moldovei: deputata anunţă startul “reformelor grele” apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 5 noiembrie 2025 Abonează-te la canalul nostru Telegram pentru știri actualizate direct pe telefonul tău! Articolul LIVE// Ședința Guvernului Republicii Moldova din 5 noiembrie 2025 apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
Președintele Vladimir Putin a aprobat recent modificări legislative care permit autorităților ruse să mobilizeze rezerviști chiar și în timpul păcii. Conform noilor reguli, aceștia pot fi chemați pentru „adunări militare speciale” sau alte misiuni de apărare — inclusiv protejarea infrastructurii critice — fără ca un scop formal de război să fie declarată. Legea vizează cei […] Articolul Rusia permite convocarea rezerviștilor în afara războiului — schimbare majoră apare prima dată în DemocracyMD.
09:40
Uniunea Europeană ar putea admite noi membri până în 2030, a declarat șefa pentru politică externă, Kaja Kallas. Oficialul european a subliniat că extinderea Uniunii este o necesitate strategică într-un context geopolitic tot mai instabil, determinat de invazia Rusiei în Ucraina. Potrivit lui Kallas, aderarea unor noi state la UE până în 2030 este un […] Articolul UE deschide drumul extinderii: Ucraina și Moldova, în fruntea reformelor apare prima dată în DemocracyMD.
09:10
Republica Moldova se apropie tot mai mult de momentul deschiderii oficiale a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că țara este pregătită pentru acest pas, iar deschiderea primelor clustere tematice este aproape. Cele trei clustere vizate includ domeniile „fundamentele aderării”, „relații externe” și „piața internă”, capitole esențiale pentru integrarea […] Articolul Sprijin european confirmat: Moldova avansează spre aderarea la UE apare prima dată în DemocracyMD.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
Summit UE-Moldova: Sandu trage semnalul de alarmă – ţara trebuie să evite transformarea în zonă gri # Democracy.md
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la summitul de la Bruxelles dedicat extinderii Uniunii Europene, unde a transmis un mesaj de mare importanţă pentru parcursul ţării. Ea a avertizat că, în lipsa consolidării instituțiilor statului, protejării integrităţii democraţiei și evitării influențelor externe ostile, Moldova poate redeveni o „zonă gri” între Est și Vest — o regiune […] Articolul Summit UE-Moldova: Sandu trage semnalul de alarmă – ţara trebuie să evite transformarea în zonă gri apare prima dată în DemocracyMD.
17:40
Misiunea UE la Chişinău: EUPM susţine autorităţile moldovene pentru alegeri şi securitate # Democracy.md
Marţi, la sediul Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a avut loc o întâlnire între secretarul de stat Valeriu Mija şi reprezentanţii European Union Partnership Mission (EUPM), cu tema centrală combaterea ameninţărilor hibride. Obiectivul principal a vizat punerea în aplicare a Planului de Acţiune al misiunii pentru perioada 2025-2027. În cadrul discuţiilor s-au abordat mai multe […] Articolul Misiunea UE la Chişinău: EUPM susţine autorităţile moldovene pentru alegeri şi securitate apare prima dată în DemocracyMD.
17:40
Denis Șova critică guvernarea: „Fermierii sunt lăsați fără sprijin, proiectele nu funcționează în realitate” # Democracy.md
Denis Șova, Partidul Nostru: Situația economică este alarmantă — apar semne de presiune politică asupra mediului de afaceri, iar statul nu are o strategie coerentă În Republica Moldova se conturează o situație economică îngrijorătoare – întreprinderile mici și mijlocii nu se dezvoltă, ba chiar ponderea lor este în scădere. Despre acest lucru a vorbit în […] Articolul Denis Șova critică guvernarea: „Fermierii sunt lăsați fără sprijin, proiectele nu funcționează în realitate” apare prima dată în DemocracyMD.
17:30
Denis Șova critică Guvernul: „Programul investițional e doar pe hârtie, fără soluții reale” # Democracy.md
Denis Șova, Partidul Nostru: Este nevoie de o revizuire completă a politicii investiționale a statului — cheltuim banii din exterior în loc să-i investim în producție, să creăm locuri de muncă și să oprim exodul populației Programul investițional al Guvernului trebuie revizuit din temelii. Această opinie a fost exprimată de reprezentantul Partidului Nostru, economist de […] Articolul Denis Șova critică Guvernul: „Programul investițional e doar pe hârtie, fără soluții reale” apare prima dată în DemocracyMD.
17:00
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a transmis un mesaj ferm privind parcursul european al Republica Moldova, avertizând că drepturile şi beneficiile oferite de Uniunea Europeană nu vor fi automat şi nelimitate dacă ţara nu accelerează ritmul reformelor şi nu asigură implementarea reală a standardelor europene. Potrivit ei, integrarea nu depinde doar de declaraţii politico-electorale, […] Articolul Marta Kos: „Cooperarea Moldovei cu UE s-a adâncit, dar condiţiile rămân” apare prima dată în DemocracyMD.
16:50
Formaţiunea Partidul Acțiune şi Solidaritate (PAS) a reacţionat oficial la decizia primarului oraşului Codru, Stelian Manic, de a părăsi partidul, exprimând că decizia de a retrage sprijinul politic fusese luată încă din februarie 2025, în urma mai multor comportamente ce ar fi contravenit statutului membrului de partid. Potrivit purtătoarei de cuvânt a PAS, organizaţia locală Codru […] Articolul PAS: Acordasem o şansă primarului din Codru, dar situaţia s-a degradat apare prima dată în DemocracyMD.
16:10
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a făcut recent declaraţii optimiste referitoare la evoluţia Republicii Moldova în relaţia cu Uniunea Europeană, afirmând că cooperarea bilaterală s‑a adâncit semnificativ şi că ţara îndeplineşte criterii importante pentru a avansa în procesul de aderare. Potrivit Ms. Kos, autorităţile moldovene au demonstrat angajamentul necesar în implementarea reformelor prevăzute în parteneriatul cu […] Articolul Marta Kos laudă progresul Moldovei: Cooperarea cu Uniunea Europeană s‑a adâncit apare prima dată în DemocracyMD.
15:40
Primarul oraşului Codru a anunţat astăzi că părăseşte formaţiunea politică Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), făcând public motivul: implicarea colegilor săi politici în „jocuri politice” contrare interesului comunităţii. Edilul a declarat că decizia survine după o evaluare serioasă a activităţii interne a partidului la nivel local şi după ce a observat repetate situaţii în care […] Articolul Primarul oraşului Codru părăseşte PAS: „Colegiile mei şi-au făcut jocurile politice” apare prima dată în DemocracyMD.
15:20
Moldova are motive de mândrie! Tinerii noștri sportivi continuă să ne reprezinte cu cinste și să aducă medalii de aur, argint și bronz din competiții internaționale, demonstrând talent, disciplină și perseverență. Printre performanțele recente se numără: Aceste rezultate arată că sportul moldovenesc este în creștere și că viitorul nostru este reprezentat de tineri ambițioși și […] Articolul Viitorul sportului moldovenesc: tinerii noștri cuceresc competiții internaționale apare prima dată în DemocracyMD.
