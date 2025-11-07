Orz: Stabilitate în umbra celorlalte piețe

11:50

Programul de guvernare prezentat de premierul desemnat Alexandru Munteanu prevede o serie de măsuri pentru modernizarea agriculturii, descrisă drept „un pilon strategic al economiei și o condiție esențială pentru aderarea la Uniunea Europeană". Totuși, extinderea rețelelor de irigare pe 50.000 de hectare ridică semne de întrebare privind impactul real, având în vedere că aceasta reprezintă doar 0,02% din cele 1,7 milioane de hectare de terenuri agricole din Moldova.