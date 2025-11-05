Anca Dragu, a avut o întrevedere cu Excelența Sa Hubert Knirsch, ambasadorul Republicii Federale Germania în Republica Moldova

09:30

Banca Națională a Moldovei organizează, pe 30 octombrie 2025, la Chișinău, atelierul de dialog la nivel înalt „Finanțe și creștere economică: Lecții pentru parcursul european al Republicii Moldova", un eveniment ce reunește oficiali de top ai instituțiilor naționale și europene, reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale și experți economici. Discuțiile vor viza modul în care sistemul financiar poate susține integrarea europeană și dezvoltarea durabilă a economiei.