Guvernul oferă din nou compensații la energie pentru iarnă

Agenția de Mediu a anunțat că a prelungit, din oficiu, până la 20 octombrie 2026, autorizația de mediu pentru Uzina Metalurgică Moldovenească (MMZ) din Râbnița, în temeiul Legii privind emisiile industriale. Potrivit unui răspuns oficial oferit pentru IPN, procedura de prelungire s-a făcut automat, conform prevederilor legale, fără ca întreprinderea să depună o nouă cerere.