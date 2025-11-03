Guvernul promite compensații pentru energie și căldură, dar sursa de finanțare rămâne incertă

09:20

Nitratul de amoniu este al doilea cel mai importat îngrășământ în Republica Moldova în perioada ianuarie–septembrie 2025. Din cele 153,45 mii tone de îngrășăminte minerale aduse în țară, 28,4 mii tone — sau 18,5% din total — au reprezentat nitrat de amoniu. Totuși, volumul importat în primele nouă luni ale anului curent este cu 25% mai mic decât în aceeași perioadă din 2024.