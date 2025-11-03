Fermierii și cercetătorii din Republica Moldova se reunesc la primul Forum Național „AgroCunoștințe”

11:00

Pe 4 noiembrie 2025, miniștrii mediului din Uniunea Europeană se vor reuni pentru a discuta modificarea Legii europene a climei și stabilirea unui obiectiv intermediar de reducere a emisiilor nete pentru 2040. Această lege reprezintă un pilon esențial al politicii climatice europene și va ghida angajamentele UE până la COP30.