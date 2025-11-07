Evoluția prețului la porumb în contextual international și implicații asupra R. Moldova

14:00

Sezonul agricol 2025/26 a început sub presiunea unei recolte reduse de floarea-soarelui în întreaga regiune a Mării Negre. În Ucraina, unul dintre cei mai mari producători mondiali, volumul estimat la început de noiembrie s-a coborât la 7,8–8 milioane tone, cu circa două milioane mai puțin decât în anul precedent. În Uniunea Europeană, producția este și ea dezamăgitoare — doar 8,5 milioane tone, a treia cea mai mică recoltă din ultimii zece ani.