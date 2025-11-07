Evoluția prețului la porumb în contextual international și implicații asupra R. Moldova
Agrobook, 7 noiembrie 2025 14:30
În contrast cu complexul oleaginos, unde oferta s-a restrâns, piața porumbului la nivel mondial se caracterizează în 2025 printr-o disponibilitate abundentă, grație recoltelor foarte bune înregistrate în unele regiuni producătoare din emisfera vestică, cum este Brazilia. The post Evoluția prețului la porumb în contextual international și implicații asupra R. Moldova appeared first on AgroBook.
• • •
Alte ştiri de Agrobook
Acum 10 minute
14:40
În prima jumătate a anului 2025, piața mondială a grâului s-a caracterizat printr-o ofertă confortabilă și prețuri moderate. În emisfera nordică, recoltele din vara anului au fost în general bune spre foarte bune. În Rusia, recolta totală de cereale a depășit 114 milioane tone, din care aproximativ 84 milioane tone de grâu, permițând exportatorilor ruși să domine piața cerealelor cu prețuri competitive. The post Grâu: Abundență globală și așteptări de revenire a prețurilor appeared first on AgroBook.
Acum 30 minute
14:30
În contrast cu complexul oleaginos, unde oferta s-a restrâns, piața porumbului la nivel mondial se caracterizează în 2025 printr-o disponibilitate abundentă, grație recoltelor foarte bune înregistrate în unele regiuni producătoare din emisfera vestică, cum este Brazilia. The post Evoluția prețului la porumb în contextual international și implicații asupra R. Moldova appeared first on AgroBook.
Acum o oră
14:00
Sezonul agricol 2025/26 a început sub presiunea unei recolte reduse de floarea-soarelui în întreaga regiune a Mării Negre. În Ucraina, unul dintre cei mai mari producători mondiali, volumul estimat la început de noiembrie s-a coborât la 7,8–8 milioane tone, cu circa două milioane mai puțin decât în anul precedent. În Uniunea Europeană, producția este și ea dezamăgitoare — doar 8,5 milioane tone, a treia cea mai mică recoltă din ultimii zece ani. The post Floarea-soarelui: Producție redusă în bazinul Mării Negre, dar prețuri bune în Moldova appeared first on AgroBook.
Acum 6 ore
10:20
O delegație din Republica Moldova, formată din reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), ai Ministerului Mediului și ai oficiului Donau Soja din Moldova, a participat la conferința internațională dedicată cooperării globale în sectorul soiei nemodificate genetic. The post ANSA participă la conferința internațională privind soia nemodificată genetic appeared first on AgroBook.
09:40
Produsele petroliere continuă să fie principalul purtător de energie în Republica Moldova, reprezentând 41% din consumul total, arată Balanța energetică a țării pentru 2024, publicată de Biroul Național de Statistică. Datele reflectă și o creștere treptată a ponderii surselor regenerabile, precum biocombustibilii și deșeurile. The post Petrolul continuă să fie motorul energetic al Moldovei appeared first on AgroBook.
Acum 8 ore
08:30
Doi frați fermieri din raionul Leova ar fi fost condamnați pe nedrept la ani de închisoare, susține președintele fracțiunii parlamentare a Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc. Potrivit acestuia, sentința ar fi fost emisă în baza unor articole de lege abrogate, motiv pentru care solicită intervenția urgentă a instituțiilor statului. The post Doi fermieri din Leova, condamnați pe nedrept pentru escrocherie appeared first on AgroBook.
08:10
Secretarul de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Iurie Scripnic, s-a întâlnit cu István Szekeres, vicepreședintele Comitetului pentru Comerț Extern al Camerei de Comerț și Industrie a Ungariei. Discuțiile s-au axat pe alinierea cadrului legislativ din agricultură la standardele Uniunii Europene și pe aplicarea practică a normelor europene în domeniu. The post Moldova și Ungaria extind cooperarea agricolă appeared first on AgroBook.
Acum 24 ore
16:30
Secretarii de stat ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Șarban și Andrian Digolean, au avut o întrevedere cu reprezentanți ai Ministerului Agriculturii al Regatului Țărilor de Jos, Ambasadei Olandei la Chișinău și un grup de 10 companii olandeze din sectorul fructelor și legumelor. The post Moldova și Olanda discută modernizarea sectorului agricol appeared first on AgroBook.
Ieri
14:30
În urma reevaluării realizate de MOLDAC și experți internaționali din România și Ucraina, Centrul Național Sănătatea Animalelor, Plantelor și Siguranța Alimentelor (CNSAPSA) a obținut Certificatul de acreditare Nr. LÎ-004, în conformitate cu standardul SM EN ISO/IEC 17025:2018, privind competența laboratoarelor de încercări și etalonări. The post Republica Moldova consolidează controlul calității alimentelor appeared first on AgroBook.
13:30
Un operator economic va achita 3,877 milioane de lei la bugetul de stat, în urma unei decizii de regularizare emise de Serviciul Vamal. The post Controlul Serviciului Vamal aduce peste 3,8 milioane lei la bugetul de stat appeared first on AgroBook.
11:20
În perioada 2021–2025, prețurile la resursele de producție agricolă – inclusiv produse agrochimice, semințe și combustibil – au crescut cu peste 41% în SUA, Europa și alte regiuni, în timp ce prețurile la produsele agricole de bază, precum grâul și porumbul, au urcat doar cu 25–35%. The post Resursele agricole se scumpesc mai rapid decât recoltele appeared first on AgroBook.
10:40
Ucraina a reluat importurile de gaze prin ruta sudică Transbalcanică, care trece prin Moldova, România și Bulgaria. Măsura vine după ce atacurile rusești asupra infrastructurii energetice au redus producția internă cu cel puțin jumătate. The post Ucraina redeschide ruta Transbalcanică pentru importul de gaze appeared first on AgroBook.
10:00
O delegație a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) se află în această săptămână în Franța pentru a studia experiența acestei țări în domeniul gestionării riscurilor în agricultură. Vizita de studiu, desfășurată între 3 și 6 noiembrie, este sprijinită de Proiectul „Dialogul Moldo-German privind Politicile în Agricultură” (APD Moldova). The post MAIA studiază bune practici franțuzești pentru agricultura Moldovei appeared first on AgroBook.
09:40
Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a avut o întrevedere de rămas bun cu Yamada Yoichiro, ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, cu prilejul încheierii mandatului său diplomatic. Întâlnirea a vizat realizările cooperării bilaterale și impactul proiectelor japoneze asupra agriculturii și comunităților rurale din Moldova. The post Yamada Yoichiro și-a încheiat misiunea diplomatică în Moldova appeared first on AgroBook.
5 noiembrie 2025
18:30
Anca Dragu, a avut o întrevedere cu Excelența Sa Hubert Knirsch, ambasadorul Republicii Federale Germania în Republica Moldova # Agrobook
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, s-a întâlnit astăzi cu ambasadorul Republicii Federale Germania la Chișinău, Hubert Knirsch, pentru a discuta despre evoluțiile macroeconomice și politicile monetare aplicate de banca centrală. În cadrul întrevederii, oficialii au analizat măsurile care au contribuit la stabilitatea financiară și la reducerea inflației în Republica Moldova. The post Anca Dragu, a avut o întrevedere cu Excelența Sa Hubert Knirsch, ambasadorul Republicii Federale Germania în Republica Moldova appeared first on AgroBook.
15:00
La Tokyo a avut loc cea de-a doua ediție a Vernisajului Vinului, eveniment organizat de Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV), cu sprijinul echipei Wine of Moldova Japan. The post Peste 200 de vinuri moldovenești prezentate la Vernisajul Vinului din Tokyo appeared first on AgroBook.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:40
Companiile din România și Ucraina își consolidează poziția în cadrul Moldova Innovation Technology Park (MITP), marcând o schimbare semnificativă în structura capitalului străin care susține dezvoltarea sectorului IT din Republica Moldova. Dacă în 2023 Statele Unite dominau clasamentul companiilor străine înregistrate în Parc, din 2024 România a trecut pe primul loc, urmată de Ucraina, care a urcat spectaculos în top. The post România și Ucraina depășesc SUA în topul companiilor IT din Moldova appeared first on AgroBook.
4 noiembrie 2025
19:10
În primele zece luni ale anului 2025, prin intermediul Programului „Facilitatea de Creditare în Agricultură” (FCA), au fost finanțate 203 afaceri ale întreprinderilor micro și mici. Doar în luna octombrie 2025, au fost sprijinite 49 de afaceri. The post FCA accelerează agricultura micilor fermieri appeared first on AgroBook.
10:30
În luna octombrie 2025, autoritățile au aprobat plata subvențiilor în valoare totală de 70,84 milioane de lei, destinate producătorilor agricoli și proiectelor de investiții în agricultură și mediul rural. Fondurile acoperă diverse măsuri de sprijin, de la plăți directe în zootehnie la dezvoltarea infrastructurii locale și investiții post-recoltare. The post Subvenții agricole în octombrie 2025 appeared first on AgroBook.
09:20
Pe 3 noiembrie 2025, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, împreună cu Alexandra Șian, secretar de stat, au avut o întrevedere cu Giuseppe Grimaldi, șeful Oficiului Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în Republica Moldova. The post BERD și MAIA extind cooperarea pentru agricultura Moldovei appeared first on AgroBook.
3 noiembrie 2025
16:30
Fermierii și cercetătorii din Republica Moldova se reunesc la primul Forum Național „AgroCunoștințe” # Agrobook
Pe 14 noiembrie 2025, în Sala Polivalentă a Institutului Muncii din Chișinău (str. Zimbrului 10), va avea loc prima ediție a Forumului Național „AgroCunoștințe – Fermierii și Inovația în Parteneriat”, un eveniment de referință pentru sectorul agricol al Republicii Moldova. Forumul va începe la ora 8:30 și va reuni peste 300 de participanți – fermieri, cercetători și consilieri agricoli. The post Fermierii și cercetătorii din Republica Moldova se reunesc la primul Forum Național „AgroCunoștințe” appeared first on AgroBook.
15:50
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a participat la deschiderea oficială a evenimentului „Bucharest Leaders' Summit: A Roadmap to the Future”, desfășurat la București, în perioada 3–21 noiembrie 2025. The post BNM deschide o nouă etapă a modernizării financiare appeared first on AgroBook.
13:20
Guvernul promite compensații pentru energie și căldură, dar sursa de finanțare rămâne incertă # Agrobook
Guvernul Republicii Moldova anunță că moldovenii vor beneficia și în această iarnă de compensații pentru energie și căldură, însă nu există, deocamdată, o sursă clară de finanțare. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a explicat că autoritățile poartă discuții cu partenerii externi pentru a identifica fondurile necesare, iar detaliile privind bugetul și valoarea compensațiilor vor fi făcute publice abia la sfârșitul lunii noiembrie. The post Guvernul promite compensații pentru energie și căldură, dar sursa de finanțare rămâne incertă appeared first on AgroBook.
12:30
Premier Energy PLC a anunțat semnarea Acordului Acționarilor pentru înființarea Bursei Internaționale a Moldovei, un proiect strategic care marchează un moment istoric pentru economia țării. Prin această inițiativă, Grupul devine acționar fondator și își reafirmă angajamentul față de dezvoltarea infrastructurii financiare și integrarea Republicii Moldova în ecosistemul financiar european. The post Premier Energy susține înființarea Bursei Internaționale a Moldovei appeared first on AgroBook.
11:20
Asociația „Forța Fermierilor” a reacționat dur la declarațiile făcute vineri în Parlament de deputata PAS Victoria Belous, fosta ministră a Finanțelor, acuzându-o de „ipocrizie și dispreț” față de agricultorii din Moldova. Organizația afirmă că acuzațiile lansate la tribuna Legislativului sunt manipulatoare, sugerând că agricultorii ar face evaziune fiscală și ar consuma nejustificat resursele statului. The post Forța Fermierilor acuză ipocrizia deputatei Belous appeared first on AgroBook.
10:50
IFAD lansează un program de finanțare destinat fermierilor tineri și femeilor antreprenoare din mediul rural, oferind credite de până la 150.000 EUR pentru modernizarea serelor și implementarea tehnologiilor verzi. Programul sprijină construcția de sere eficiente energetic, sisteme inteligente de irigare și climatizare, echipamente eco-friendly precum panouri solare, senzori și automatizare, precum și achiziția de semințe, material săditor și fertilizanți ecologici. The post IFAD oferă credite de până la 150.000 EUR pentru modernizarea serelor agricole appeared first on AgroBook.
10:20
În perioada 27 octombrie – 2 noiembrie 2025, Serviciul Vamal al Republicii Moldova a colectat la bugetul de stat peste 771,9 milioane lei, iar de la începutul anului, încasările totale au ajuns la aproximativ 33,4 miliarde lei. The post Încasări de peste 771 milioane lei într-o săptămână appeared first on AgroBook.
10:00
10 blocuri mici din Republica Moldova beneficiază de audit energetic și proiect tehnic gratuit # Agrobook
Zece blocuri mici de locuințe din Chișinău, Bălți, Edineț, Hîncești, Cahul și Ceadîr-Lunga, administrate de Asociațiile de Proprietari din Condominiu (APC), au fost selectate pentru elaborarea gratuită a documentației tehnice în cadrul proiectului-pilot „Eficiență Energetică și Energii Regenerabile pentru Moldova” (E4M). Auditurile energetice realizate anterior au evaluat performanța energetică a celor 15 blocuri auditate și au propus măsuri concrete pentru reducerea consumului de energie și scăderea facturilor locatarilor. The post 10 blocuri mici din Republica Moldova beneficiază de audit energetic și proiect tehnic gratuit appeared first on AgroBook.
09:40
După ce presa moldovenească a semnalat cozile lungi de camioane la vama moldo-română din Leușeni, autoritățile raportează o ușoară accelerare a traficului de mărfuri perisabile. Potrivit lucrătorilor din transporturi, situația rămâne însă departe de normal, iar exportatorii de fructe și legume continuă să fie afectați de întârzieri semnificative. The post Traficul camioanelor cu fructe și legume continuă să încetinească exporturile appeared first on AgroBook.
09:10
Südzucker Moldova a obținut certificarea FSA (Farm Sustainability Assessment) pentru Grupul de Management al Partenerilor Agricoli (FMG), confirmând astfel angajamentul companiei față de agricultura sustenabilă. Auditul, realizat de SGS-Moldova între 29 iulie și 1 august 2025, a implicat verificarea aleatorie a 7 parteneri și evaluarea tuturor celor 18 conform cerințelor FSA. The post Südzucker Moldova obține certificarea FSA pentru întregul grup de parteneri agricoli appeared first on AgroBook.
09:00
Pentru al patrulea an consecutiv, Guvernul Republicii Moldova, cu sprijinul partenerilor de dezvoltare, acordă gospodăriilor casnice compensații la energie pe întreaga durată a sezonului rece, noiembrie–martie. Programul este finanțat din Fondul de Reducere a Vulnerabilității Energetice, constituit din Bugetul de Stat și contribuțiile nerambursabile ale Uniunii Europene. The post Guvernul oferă din nou compensații la energie pentru iarnă appeared first on AgroBook.
31 octombrie 2025
11:50
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a aprobat recent Regulamentul privind completarea Cărții istoriei câmpului (Ordin nr. 169/2025), care stabilește modul oficial de înregistrare a culturilor și lucrărilor agricole. The post Noutăți legislative pentru sectorul agricol: Cărți ale câmpului și formalități vamale appeared first on AgroBook.
11:40
UE propune reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 90% până în 2040 și aprobă contribuția climatică pentru COP30 de la Bélem. The post UE stabilește obiectivul climatic pentru 2040: reducerea emisiilor cu 90% față de 1990 appeared first on AgroBook.
11:40
Reprezentanții agențiilor franceze de aplicare a legii au efectuat o vizită de documentare la Centrul chinologic al Serviciului Vamal din Ocnița. Agenda a inclus prezentarea activității centrului, a dotărilor și demonstrații practice privind tehnicile de depistare aplicate de câinii de serviciu. The post Centrul chinologic al Serviciului Vamal, vizitat de experți francezi appeared first on AgroBook.
11:30
BNM consolidează dialogul european: Întrevedere bilaterală între Anca Dragu și Comisara Europeană pentru Servicii Financiare # Agrobook
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a avut o întrevedere bilaterală cu Maria Luís Albuquerque, Comisara Europeană pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor. The post BNM consolidează dialogul european: Întrevedere bilaterală între Anca Dragu și Comisara Europeană pentru Servicii Financiare appeared first on AgroBook.
30 octombrie 2025
20:40
Opt companii moldovenești, membre ale Asociației Moldova Fruct, participă între 29 octombrie și 2 noiembrie la INDAGRA FOOD 2025 – cea mai mare expoziție agroalimentară din România. Prezența este susținută de FAO și Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF), în cadrul proiectului de promovare a fructelor și strugurilor moldovenești pe piețele externe. The post Opt companii moldovenești de fructe participă la INDAGRA FOOD 2025 appeared first on AgroBook.
12:30
Deși PIB-ul pe cap de locuitor al Moldovei a crescut semnificativ, rămâne sub nivelul Georgiei, Armeniei și Kazahstanului, iar decalajul față de UE persistă. The post Moldova: creștere economică semnificativă, dar sub nivelul regiunii appeared first on AgroBook.
12:10
Serviciul Vamal își dezvoltă echipele canine pentru securitatea transportului de produse agricole # Agrobook
Serviciul Vamal, cu sprijinul Franței și OSCE, modernizează Centrul Chinologic și echipele canine pentru securizarea transportului de produse agricole și facilitarea exporturilor. The post Serviciul Vamal își dezvoltă echipele canine pentru securitatea transportului de produse agricole appeared first on AgroBook.
12:10
Proiectul moldo-italian sprijină modernizarea agriculturii și alinierea la standardele UE, cu accent pe dezvoltarea durabilă și securitatea alimentară. The post Moldova și Italia lansează proiect pentru modernizarea agriculturii appeared first on AgroBook.
11:50
Noul Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS) simplifică formalitățile vamale pentru fermieri și exportatori agricoli din Moldova, facilitând accesul pe piața europeană. The post Republica Moldova se pregătește pentru tranzitul european al produselor agricole appeared first on AgroBook.
10:50
Reciclarea ne unește: Gimnaziul „Ion Luca Caragiale” participă la proiectul național „Eco-Logică” # Agrobook
Într-o perioadă în care protejarea mediului devine o prioritate globală, tinerii din Republica Moldova demonstrează că schimbarea începe chiar din școală prin proiectul „Eco-Logica. Intervenții sustenabile de reciclare conduse de tineri”. The post Reciclarea ne unește: Gimnaziul „Ion Luca Caragiale” participă la proiectul național „Eco-Logică” appeared first on AgroBook.
29 octombrie 2025
19:00
Academia GreenFields Moldova, lansată la Chișinău: instruiri pentru fermieri în agricultură sustenabilă # Agrobook
La Chișinău a fost lansată Academia GreenFields Moldova, o inițiativă educațională dedicată fermierilor interesați de adaptarea agriculturii la schimbările climatice și de promovarea practicilor sustenabile. Programul are drept scop consolidarea cunoștințelor practice în managementul resurselor naturale și dezvoltarea unor modele de afaceri agricole reziliente. The post Academia GreenFields Moldova, lansată la Chișinău: instruiri pentru fermieri în agricultură sustenabilă appeared first on AgroBook.
17:00
Moldova, apreciată de FAO pentru politicile inovatoare în gestionarea terenurilor agricole # Agrobook
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova a fost apreciat la nivel internațional de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) pentru politicile și soluțiile inovatoare în domeniul gestionării terenurilor agricole și solului The post Moldova, apreciată de FAO pentru politicile inovatoare în gestionarea terenurilor agricole appeared first on AgroBook.
11:50
Programul de guvernare prezentat de premierul desemnat Alexandru Munteanu prevede o serie de măsuri pentru modernizarea agriculturii, descrisă drept „un pilon strategic al economiei și o condiție esențială pentru aderarea la Uniunea Europeană”. Totuși, extinderea rețelelor de irigare pe 50.000 de hectare ridică semne de întrebare privind impactul real, având în vedere că aceasta reprezintă doar 0,02% din cele 1,7 milioane de hectare de terenuri agricole din Moldova. The post Agricultura Moldovei: plan pentru modernizare și extinderea irigațiilor appeared first on AgroBook.
11:20
Începând cu 1 ianuarie 2026, vor intra în vigoare modificări în procedura de stabilire și plată a taxei pentru salubritate. Aceasta va fi aplicată fie persoanelor fizice înregistrate la o adresă declarată ca domiciliu, fie proprietarilor de bunuri imobile, decizia aparținând autorității publice locale. The post Modificări în taxa pentru salubritate din 2026 în Moldova appeared first on AgroBook.
10:40
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a participat la conferința internațională despre plăți și infrastructuri de piață cu tema „Rewiring Payments for the Digital Era”, organizată de Banca Națională a Macedoniei de Nord și Banca Centrală a Regatului Țărilor de Jos, în perioada 28-29 octombrie la Ohrid, Macedonia de Nord. The post Anca Dragu prezintă succesul SEPA și MIA la conferința din Ohrid appeared first on AgroBook.
10:30
Moldova și Ucraina caută opțiuni de finanțare pentru construcția podului Iampol-Cosăuți, al cărui cost este estimat la 3,4 miliarde grivne (1,39 miliarde lei). Ambasadorul Ucrainei în Moldova, Paun Rohovei, a declarat că proiectul se confruntă cu dificultăți financiare, însă nu există planuri de a-l opri. Ambele părți caută în mod activ noi surse de finanțare. The post Moldova și Ucraina caută finanțare pentru podul Iampol appeared first on AgroBook.
10:00
Fermierii sunt nemulțumiți de faptul că desemnarea ministrului Agriculturii a fost făcută fără consultarea sectorului. Președintele Asociației „Forța Fermierilor”, Alexandru Bădăru, critică modul în care Ludmila Catlabuga și-a menținut portofoliul, menționând că agricultorii nu au fost implicați în procesul decizional. The post Lipsa consultării stârnește nemulțumire în rândul fermierilor appeared first on AgroBook.
28 octombrie 2025
18:30
Comisia de cercetare prealabilă pentru declararea utilității publice de interes național a decis că lucrările de creare a infrastructurii de gestionare a deșeurilor în cadrul Proiectului „Deșeuri solide în Republica Moldova” pot fi declarate lucrări de utilitate publică la nivel național. The post Un pas important pentru un mediu mai curat: Proiectul „Deșeuri Solide” avansează appeared first on AgroBook.
18:20
Operatorul Pieței de Energie din Moldova (OPEM) a lansat procesul de înregistrare a participanților la piețele organizate de energie electrică – piața pentru ziua următoare (PZU) și piața intrazilnică (PI). Entitățile interesate pot depune cereri de înregistrare, iar informațiile privind procedurile, documentele necesare și termenele limită sunt disponibile pe site-ul oficial al OPEM. The post OPEM deschide înregistrarea participanților pe piețele de energie appeared first on AgroBook.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.