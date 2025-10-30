Opt companii moldovenești de fructe participă la INDAGRA FOOD 2025

17:00

Seceta severă din acest an a provocat pierderi însemnate în sectorul agricol, afectând mii de hectare de culturi de bază. Potrivit ministrei Agriculturii în exercițiu, Ludmila Catlabuga, suprafețe extinse de terenuri cultivate au fost complet sau parțial compromise, iar impactul cel mai mare este asupra fermierilor din sud și sud-estul țării.