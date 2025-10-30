Opt companii moldovenești de fructe participă la INDAGRA FOOD 2025
Agrobook, 30 octombrie 2025 20:40
Opt companii moldovenești, membre ale Asociației Moldova Fruct, participă între 29 octombrie și 2 noiembrie la INDAGRA FOOD 2025 – cea mai mare expoziție agroalimentară din România. Prezența este susținută de FAO și Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF), în cadrul proiectului de promovare a fructelor și strugurilor moldovenești pe piețele externe. The post Opt companii moldovenești de fructe participă la INDAGRA FOOD 2025 appeared first on AgroBook.
Acum o oră
20:40
Acum 12 ore
12:30
Deși PIB-ul pe cap de locuitor al Moldovei a crescut semnificativ, rămâne sub nivelul Georgiei, Armeniei și Kazahstanului, iar decalajul față de UE persistă. The post Moldova: creștere economică semnificativă, dar sub nivelul regiunii appeared first on AgroBook.
12:10
Serviciul Vamal își dezvoltă echipele canine pentru securitatea transportului de produse agricole # Agrobook
Serviciul Vamal, cu sprijinul Franței și OSCE, modernizează Centrul Chinologic și echipele canine pentru securizarea transportului de produse agricole și facilitarea exporturilor. The post Serviciul Vamal își dezvoltă echipele canine pentru securitatea transportului de produse agricole appeared first on AgroBook.
12:10
Proiectul moldo-italian sprijină modernizarea agriculturii și alinierea la standardele UE, cu accent pe dezvoltarea durabilă și securitatea alimentară. The post Moldova și Italia lansează proiect pentru modernizarea agriculturii appeared first on AgroBook.
11:50
Noul Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS) simplifică formalitățile vamale pentru fermieri și exportatori agricoli din Moldova, facilitând accesul pe piața europeană. The post Republica Moldova se pregătește pentru tranzitul european al produselor agricole appeared first on AgroBook.
10:50
Reciclarea ne unește: Gimnaziul „Ion Luca Caragiale” participă la proiectul național „Eco-Logică” # Agrobook
Într-o perioadă în care protejarea mediului devine o prioritate globală, tinerii din Republica Moldova demonstrează că schimbarea începe chiar din școală prin proiectul „Eco-Logica. Intervenții sustenabile de reciclare conduse de tineri”. The post Reciclarea ne unește: Gimnaziul „Ion Luca Caragiale” participă la proiectul național „Eco-Logică” appeared first on AgroBook.
Ieri
19:00
Academia GreenFields Moldova, lansată la Chișinău: instruiri pentru fermieri în agricultură sustenabilă # Agrobook
La Chișinău a fost lansată Academia GreenFields Moldova, o inițiativă educațională dedicată fermierilor interesați de adaptarea agriculturii la schimbările climatice și de promovarea practicilor sustenabile. Programul are drept scop consolidarea cunoștințelor practice în managementul resurselor naturale și dezvoltarea unor modele de afaceri agricole reziliente. The post Academia GreenFields Moldova, lansată la Chișinău: instruiri pentru fermieri în agricultură sustenabilă appeared first on AgroBook.
17:00
Moldova, apreciată de FAO pentru politicile inovatoare în gestionarea terenurilor agricole # Agrobook
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova a fost apreciat la nivel internațional de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) pentru politicile și soluțiile inovatoare în domeniul gestionării terenurilor agricole și solului The post Moldova, apreciată de FAO pentru politicile inovatoare în gestionarea terenurilor agricole appeared first on AgroBook.
11:50
Programul de guvernare prezentat de premierul desemnat Alexandru Munteanu prevede o serie de măsuri pentru modernizarea agriculturii, descrisă drept „un pilon strategic al economiei și o condiție esențială pentru aderarea la Uniunea Europeană”. Totuși, extinderea rețelelor de irigare pe 50.000 de hectare ridică semne de întrebare privind impactul real, având în vedere că aceasta reprezintă doar 0,02% din cele 1,7 milioane de hectare de terenuri agricole din Moldova. The post Agricultura Moldovei: plan pentru modernizare și extinderea irigațiilor appeared first on AgroBook.
11:20
Începând cu 1 ianuarie 2026, vor intra în vigoare modificări în procedura de stabilire și plată a taxei pentru salubritate. Aceasta va fi aplicată fie persoanelor fizice înregistrate la o adresă declarată ca domiciliu, fie proprietarilor de bunuri imobile, decizia aparținând autorității publice locale. The post Modificări în taxa pentru salubritate din 2026 în Moldova appeared first on AgroBook.
10:40
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a participat la conferința internațională despre plăți și infrastructuri de piață cu tema „Rewiring Payments for the Digital Era”, organizată de Banca Națională a Macedoniei de Nord și Banca Centrală a Regatului Țărilor de Jos, în perioada 28-29 octombrie la Ohrid, Macedonia de Nord. The post Anca Dragu prezintă succesul SEPA și MIA la conferința din Ohrid appeared first on AgroBook.
10:30
Moldova și Ucraina caută opțiuni de finanțare pentru construcția podului Iampol-Cosăuți, al cărui cost este estimat la 3,4 miliarde grivne (1,39 miliarde lei). Ambasadorul Ucrainei în Moldova, Paun Rohovei, a declarat că proiectul se confruntă cu dificultăți financiare, însă nu există planuri de a-l opri. Ambele părți caută în mod activ noi surse de finanțare. The post Moldova și Ucraina caută finanțare pentru podul Iampol appeared first on AgroBook.
10:00
Fermierii sunt nemulțumiți de faptul că desemnarea ministrului Agriculturii a fost făcută fără consultarea sectorului. Președintele Asociației „Forța Fermierilor”, Alexandru Bădăru, critică modul în care Ludmila Catlabuga și-a menținut portofoliul, menționând că agricultorii nu au fost implicați în procesul decizional. The post Lipsa consultării stârnește nemulțumire în rândul fermierilor appeared first on AgroBook.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:30
Comisia de cercetare prealabilă pentru declararea utilității publice de interes național a decis că lucrările de creare a infrastructurii de gestionare a deșeurilor în cadrul Proiectului „Deșeuri solide în Republica Moldova” pot fi declarate lucrări de utilitate publică la nivel național. The post Un pas important pentru un mediu mai curat: Proiectul „Deșeuri Solide” avansează appeared first on AgroBook.
18:20
Operatorul Pieței de Energie din Moldova (OPEM) a lansat procesul de înregistrare a participanților la piețele organizate de energie electrică – piața pentru ziua următoare (PZU) și piața intrazilnică (PI). Entitățile interesate pot depune cereri de înregistrare, iar informațiile privind procedurile, documentele necesare și termenele limită sunt disponibile pe site-ul oficial al OPEM. The post OPEM deschide înregistrarea participanților pe piețele de energie appeared first on AgroBook.
18:20
Astăzi, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a organizat o sesiune de instruire dedicată activităților de coordonare a riscurilor, în conformitate cu standardul SM ISO 31000:2018 „Managementul riscului”. The post Cum gestionează AIPA riscurile appeared first on AgroBook.
15:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) găzduiește astăzi cea de-a 11-a reuniune a Sub-Comitetului pentru Măsurile Sanitare și Fitosanitare (SPS) Republica Moldova – Uniunea Europeană. La eveniment participă reprezentanți ai ANSA, ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Biroului pentru Integrarea Europeană, precum și experți ai Comisiei Europene (DG SANTE). The post ANSA găzduiește a 11-a reuniune SPS Moldova–UE appeared first on AgroBook.
13:00
Bursa Română de Mărfuri EST anunță că, începând cu 1 noiembrie 2025, programul Pieței SPOT a gazelor naturale din Republica Moldova va fi extins și pentru zilele de weekend. Decizia survine solicitărilor participanților la piața angro și în baza Acordului de colaborare semnat cu Vestmoldtransgaz, operatorul sistemului de transport. The post Piața SPOT a gazelor naturale din Moldova va funcționa și în weekend appeared first on AgroBook.
12:10
Fermierii au atras atenția premierului desemnat, Alexandru Munteanu, asupra mai multor probleme care îi preocupă. Aceștia solicită ca numirea ministrului Agriculturii să fie făcută după consultări cu ei, pentru ca deciziile să reflecte realitățile din teren. The post Fermierii vor consultare reală la numirea ministrului Agriculturii appeared first on AgroBook.
11:20
Datoria publică externă a Republicii Moldova a crescut la 4,75 miliarde de dolari la sfârșitul lunii septembrie 2025, comparativ cu 4,19 miliarde USD la sfârșitul anului 2024. Pe parcursul anului (septembrie 2024 – septembrie 2025), datoria a înregistrat o creștere de 870 milioane USD sau 22,4%, iar în primele nouă luni ale anului curent a crescut cu 13,4%. The post Datoria publică externă a Moldovei ajunge la 4,75 miliarde USD în septembrie 2025 appeared first on AgroBook.
10:50
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a participat în perioada 26–27 octombrie 2025 la Reuniunea ministerială a Grupului la Nivel Înalt pentru Conectivitate Energetică în Europa Centrală și de Sud-Est (CESEC), desfășurată la București. Evenimentul a reunit miniștri ai energiei, reprezentanți ai Comisiei Europene și operatori de sisteme de transport, pentru a discuta integrarea infrastructurii regionale de gaze și energie electrică în contextul inițiativei REPowerEU. The post Moldova crește livrările de gaze către Ucraina prin Coridorul Vertical appeared first on AgroBook.
10:30
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului și UCIP IFAD Moldova au semnat un acord tripartit de colaborare, cu scopul consolidării mecanismului de cooperare interinstituțională în gestionarea eficientă a resurselor financiare. The post Acord tripartit AIPA, ODAM și IFAD pentru transparență financiară appeared first on AgroBook.
10:00
În perioada 20–24 octombrie 2025, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) au totalizat circa 2,3 miliarde lei. Autoritatea fiscală continuă să promoveze conformarea voluntară a contribuabililor, principalul instrument fiind vizita fiscală, iar în această săptămână au fost efectuate 287 astfel de vizite la 248 de contribuabili. The post SFS colectează 2,3 miliarde lei în Buget în săptămâna 20–24 octombrie appeared first on AgroBook.
09:30
Banca Națională a Moldovei organizează, pe 30 octombrie 2025, la Chișinău, atelierul de dialog la nivel înalt „Finanțe și creștere economică: Lecții pentru parcursul european al Republicii Moldova”, un eveniment ce reunește oficiali de top ai instituțiilor naționale și europene, reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale și experți economici. Discuțiile vor viza modul în care sistemul financiar poate susține integrarea europeană și dezvoltarea durabilă a economiei. The post BNM organizează dialog la nivel înalt pe integrarea europeană appeared first on AgroBook.
27 octombrie 2025
11:30
Secretara de stat a Ministerului Energiei, Cristina Pereteatcu, a reprezentat Republica Moldova la Summitul European pentru Inovații 2025, desfășurat recent la Copenhaga. Evenimentul a reunit lideri guvernamentali, companii tehnologice, investitori și experți în energie, pentru a discuta soluțiile inovatoare care pot accelera tranziția energetică a UE. The post Moldova prezintă strategiile energetice la Summitul UE 2025 appeared first on AgroBook.
09:00
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță că, în perioada 20–24 octombrie 2025, au fost autorizate spre plată cereri în valoare totală de 5,62 milioane de lei din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. Sprijinul financiar a fost acordat în baza mai multor mecanisme de subvenționare, orientate către producătorii agricoli și proiectele de dezvoltare rurală. The post AIPA a autorizat 5,62 milioane lei pentru sprijinul agricultorilor appeared first on AgroBook.
06:40
La nivel internațional, îngrășământul amestec de uree și nitrat de amoniu (cunoscut ca UAN – Urea Ammonium Nitrate) reprezintă un fertilizant azotat utilizat pe scară largă pentru a furniza culturilor agricole azotul necesar creșterii și dezvoltării. The post Evoluția pieței UAN în Republica Moldova appeared first on AgroBook.
26 octombrie 2025
11:30
Republica Moldova depinde aproape integral de importuri pentru aprovizionarea cu îngrășăminte, neavând producție internă. Prin urmare, evoluțiile de pe piața internațională se resimt direct și în prețurile și cantitățile de îngrășăminte importate de țara noastră. The post Impactul factorilor globali asupra importurilor de NPK în Republica Moldova appeared first on AgroBook.
10:10
Factorii care influențează dinamica prețurilor la îngrășămintele complexe tip NPK la nivel global # Agrobook
Îngrășămintele complexe de tip NPK se numără printre cele mai importante produse pentru agricultura modernă, deoarece combină într-o singură formulă cei trei macronutrienți esențiali pentru plante: azot (N), fosfor (P) și potasiu (K). The post Factorii care influențează dinamica prețurilor la îngrășămintele complexe tip NPK la nivel global appeared first on AgroBook.
08:00
Sulfatul de amoniu este un îngrășământ chimic care furnizează culturilor atât azot, cât și sulf. Creșterea puternică a prețului gazelor naturale folosite pentru obținerea amoniacului a dus la scumpirea producției de îngrășăminte azotoase, inclusiv a sulfatului de amoniu. The post Evoluția pieței globale a sulfatului de amoniu și impactul asupra Republicii Moldova appeared first on AgroBook.
25 octombrie 2025
17:40
Ediția a IX-a a Festivalului Internațional „Miorița – Laie, Laie Bucălaie” a fost inaugurată la Cimișlia # Agrobook
Astăzi, la Cimișlia, a fost inaugurată ediția a IX-a a Festivalului Internațional „Miorița – Laie, Laie Bucălaie”. Evenimentul reunește crescători de ovine și caprine, specialiști și reprezentanți ai industriei din Republica Moldova și din alte 9 țări, interesați de schimbul de experiență, prezentarea raselor performante și promovarea tehnologiilor moderne aplicate în ferme. The post Ediția a IX-a a Festivalului Internațional „Miorița – Laie, Laie Bucălaie” a fost inaugurată la Cimișlia appeared first on AgroBook.
13:10
Potrivit monitorizării prețurilor realizate de EastFruit, deși în această săptămână ceapa albă din Ucraina a înregistrat o creștere până la 0,22 euro/kg, prețul en-gros rămâne semnificativ mai scăzut decât în Moldova. The post Ceapa moldovenească pierde teren în fața Ucrainei appeared first on AgroBook.
11:20
Guvernul Republicii Moldova adoptă măsuri pentru dezvoltarea agriculturii și eficienței energetice # Agrobook
Guvernul Republicii Moldova a adoptat mai multe hotărâri menite să susțină sectorul agricol și să îmbunătățească eficiența energetică în diverse proiecte de infrastructură. Una dintre principalele inițiative vizează modificarea Hotărârii Guvernului nr. 713/2013, care reglementează producerea și comercializarea semințelor de legume, răsadurilor și a materialului săditor legumicol. The post Guvernul Republicii Moldova adoptă măsuri pentru dezvoltarea agriculturii și eficienței energetice appeared first on AgroBook.
11:00
Pe 4 noiembrie 2025, miniștrii mediului din Uniunea Europeană se vor reuni pentru a discuta modificarea Legii europene a climei și stabilirea unui obiectiv intermediar de reducere a emisiilor nete pentru 2040. Această lege reprezintă un pilon esențial al politicii climatice europene și va ghida angajamentele UE până la COP30. The post Miniștrii UE discută reducerea emisiilor și CSN: ce înseamnă acest lucru pentru Moldova appeared first on AgroBook.
10:50
Miniștrii europeni ai pescuitului vor analiza propunerile Comisiei Europene privind oportunitățile de pescuit pentru 2026 în Marea Baltică. Având în vedere scăderea dramatică a stocurilor de pește, în special cod și hering, se preconizează reduceri semnificative ale cotelor de pescuit, inclusiv o scădere de 63% pentru codul din Marea Baltică de Est și o reducere de 62% pentru heringul din Marea Botnică Fishing Daily. The post Pescuitul în Marea Baltică: Provocări și decizii pentru 2026 appeared first on AgroBook.
09:50
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a susținut un discurs în cadrul forumului Aspen – German Marshall Fund, găzduit de Banca Națională a României. The post Guvernatoarea BNM vorbește despre transformarea economică a Moldovei appeared first on AgroBook.
09:20
Nitratul de amoniu rămâne printre cele mai importante îngrășăminte importate în Republica Moldova # Agrobook
Nitratul de amoniu este al doilea cel mai importat îngrășământ în Republica Moldova în perioada ianuarie–septembrie 2025. Din cele 153,45 mii tone de îngrășăminte minerale aduse în țară, 28,4 mii tone — sau 18,5% din total — au reprezentat nitrat de amoniu. Totuși, volumul importat în primele nouă luni ale anului curent este cu 25% mai mic decât în aceeași perioadă din 2024. The post Nitratul de amoniu rămâne printre cele mai importante îngrășăminte importate în Republica Moldova appeared first on AgroBook.
24 octombrie 2025
16:00
Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a confirmat într-o conferință de presă că sectorul lactatelor din Republica Moldova depinde în proporție majoritară de materia primă importată din Ucraina. Potrivit ei, procesatorii locali nu reușesc să acopere cererea internă, iar competiția cu producătorii ucraineni devine din ce în ce mai dificilă pentru fermierii autohtoni. The post Peste 60% din laptele procesat în Moldova vine din Ucraina appeared first on AgroBook.
15:20
Agenția de Mediu a anunțat că a prelungit, din oficiu, până la 20 octombrie 2026, autorizația de mediu pentru Uzina Metalurgică Moldovenească (MMZ) din Râbnița, în temeiul Legii privind emisiile industriale. Potrivit unui răspuns oficial oferit pentru IPN, procedura de prelungire s-a făcut automat, conform prevederilor legale, fără ca întreprinderea să depună o nouă cerere. The post Agenția de Mediu prelungește până în 2026 autorizația pentru MMZ din Râbnița appeared first on AgroBook.
12:30
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a organizat o reuniune consultativă sectorială dedicată acvaculturii și procesării produselor piscicole. În cadrul discuțiilor a fost prezentat Proiectul Programului Strategic al Sectorului de Acvacultură 2026–2030, care definește direcțiile prioritare pentru dezvoltarea unui sector piscicol competitiv și durabil, contribuind la securitatea alimentară a Moldovei. The post MAIA lansează Programul Strategic 2026–2030 pentru dezvoltarea acvaculturii în Moldova appeared first on AgroBook.
12:00
La Banca Națională a Moldovei a avut loc ceremonia de înmânare a certificatelor de merit și a premiilor câștigătorilor quiz-ului din cadrul „Taberei de educație financiară” 2025, organizată împreună cu Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”. The post Tinerii moldoveni descoperă secretele finanțelor și primesc premii de la BNM appeared first on AgroBook.
11:30
În perioada 25–26 octombrie, începând cu ora 11:00, la Cimișlia se desfășoară ediția a IX-a a Festivalului Internațional „Miorița – Laie, Laie Bucălaie”, organizat de Federația Națională a Crescătorilor de Ovine și Caprine pentru Carne și Lapte. The post Festivalul Internațional Miorița la Cimișlia appeared first on AgroBook.
10:00
Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (FNDAMR) a fost majorat cu aproximativ 70% în ultimii patru ani, ajungând în 2025 la circa 1,9 miliarde de lei, a declarat ministra în exercițiu a Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, în cadrul prezentării bilanțului de activitate. The post Agricultura primește peste 8 miliarde lei în patru ani appeared first on AgroBook.
23 octombrie 2025
20:10
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a prezentat astăzi bilanțul mandatului său, subliniind că anul 2025 reprezintă anul decisiv pentru independența energetică a Republicii Moldova. Potrivit acestuia, țara a trecut de la vulnerabilitate și dependență la o piață competitivă și orientată spre surse sigure și regenerabile. The post Moldova atinge 850 MW regenerabili și se pregătește pentru iarnă cu energie sigură appeared first on AgroBook.
17:00
Seceta din 2025 provoacă pierderi uriașe în agricultură: porumbul și floarea-soarelui, cele mai afectate # Agrobook
Seceta severă din acest an a provocat pierderi însemnate în sectorul agricol, afectând mii de hectare de culturi de bază. Potrivit ministrei Agriculturii în exercițiu, Ludmila Catlabuga, suprafețe extinse de terenuri cultivate au fost complet sau parțial compromise, iar impactul cel mai mare este asupra fermierilor din sud și sud-estul țării. The post Seceta din 2025 provoacă pierderi uriașe în agricultură: porumbul și floarea-soarelui, cele mai afectate appeared first on AgroBook.
16:30
Ministerul Agriculturii prezintă bilanțul ultimilor patru ani, cu investiții record și reforme pentru fermieri # Agrobook
Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a prezentat astăzi principalele rezultate obținute în ultimii patru ani, într-o conferință de presă axată pe sprijinul acordat fermierilor, modernizarea sectorului, dezvoltarea rurală și integrarea europeană. The post Ministerul Agriculturii prezintă bilanțul ultimilor patru ani, cu investiții record și reforme pentru fermieri appeared first on AgroBook.
12:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) din Republica Moldova a demarat un proces amplu de digitalizare a circuitului medicamentelor de uz veterinar, beneficiind de expertiza Serviciului Alimentar și Veterinar de Stat al Lituaniei. The post ANSA lansează digitalizarea medicamentelor veterinare cu sprijinul Lituaniei și UE appeared first on AgroBook.
12:20
Îngrășămintele pe bază de azot, fosfor sau azot, fosfor și sulf, precum amofos și sulfoamofos, au reprezentat cea mai mare parte a importurilor de îngrășăminte minerale în primele trei trimestre ale anului 2025. The post Importul de îngrășăminte tip amofos/sulfoamofos în R. Moldova appeared first on AgroBook.
09:20
Banca Mondială a aprobat un grant de 7,9 milioane de dolari pentru Republica Moldova, destinat finanțării proiectului RE-MAP, o inițiativă care vizează restaurarea ecosistemelor și prevenirea poluării. Proiectul este susținut de Fondul Global pentru Mediu și se concentrează pe implementarea practicilor durabile în bazinul râului Nistru, o zonă cu importanță ecologică și socio-economică pentru țară. The post Banca Mondială investește 7,9 mil. $ pentru restaurarea ecosistemului râului Nistru appeared first on AgroBook.
08:00
După doi ani de importuri ridicate, Republica Moldova trece, din 2024, printr-o scădere semnificativă a volumelor de uree pe piața internă. Motivul principal este reducerea cererii agricole, dar și lipsa de lichidități în sector, după trei sezoane consecutive de criză. The post Importurile de uree în R. Moldova appeared first on AgroBook.
