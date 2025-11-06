Parlamentul suspendă activitatea grupurilor de prietenie cu Rusia și Belarus
Veridica.md, 6 noiembrie 2025 10:10
Comisia parlamentară pentru politică externă suspendă activitatea grupurilor parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus, pe durata războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei.
Acum 30 minute
10:10
10:10
Dumitru Crudu e unul din cei mai prolifici scriitori basarabeni. Și abil se manifestă pe mai multe dimensiuni literare, fiind un poet care contează, un dramaturg montat și un romancier ale cărui cărți se vând ca pâinea caldă.
Acum 6 ore
05:30
SPD s-a alăturat coaliţiei iniţiate de partidul ANO al miliardarului pro-Trump Andrej Babis și partidul de dreapta Vocea Automobiliștilor.
05:30
OMS a declarat urgenţă sanitară în enclava palestiniană, după apariţia poliovirusului.
Acum 24 ore
20:10
În România vine„Guguţă”, pe „Strada felinarelor stinse”.
18:00
Orgasm nuclear
16:50
O persoană reținută în urma perchezițiilor care îi vizează pe Dorin Damir și Octavian Orheianu # Veridica.md
Ancheta include acuzații de spălare de bani, evaziune fiscală și șantaj.
16:20
Noul sistem va permite echipelor de polițiști de frontieră din ambele state să efectueze verificările într-un singur punct.
15:00
Franța a identificat 25 de tentative de ingerințe digitale străine în alegerile de anul trecut # Veridica.md
Printre „actorii” deja identificați se află gruparea rusă Storm-1516 și „conturi pro-chineze”.
14:50
Noul premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a anunțat că va face în România prima sa vizită peste hotare # Veridica.md
La fel a procedat și predecesorul său, Dorin Recean.
14:30
Ucraina: a fost arestat fostul șef al companiei energetice de stat Ukrenergo, Volodimir Kudrițki # Veridica.md
Ar fi delapidat peste un sfert de milion de euro.
14:10
Moscova amenință cu un răspuns „imediat și ferm” la orice agresiune militară împotriva regiunii.
14:00
Conduse de el, Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni, în 1986, iar echipa națională a revenit la un turneu final mondial după 20 de ani, în 1990.
13:50
Focul a izbucnit la etajul al șaptelea al unui cămin de bătrâni din Tuzla, în nord-estul țării.
13:30
Ancheta vizează 18 medici care au solicitat recunoaşterea titlurilor de specialist dobândite în Republica Moldova.
12:40
Deputații găgăuzi se dezic de Ilan Șor, analiza programului noului guvern și declarațiile critice la adresa Republicii Moldova ale unui fost deputat – acestea au fost subiectele discutate în mass-media găgăuză pe parcursul săptămânii trecute.
12:10
Kremlinul așteaptă clarificări de la Casa Albă în legătură cu reluarea testelor nucleare # Veridica.md
Pe de altă parte, Rusia continuă să dezvolte noi rachete nucleare.
11:50
Centrul Cultural Rus de la Chișinău este administrat de agenția rusă Rossotrudnichestvo, aflată sub controlul președintelui rus și sancționată de UE.
11:10
Liderul și deputatul comunist Vladimir Voronin a amuzat toată lumea, atunci când, la întrebarea unei jurnaliste, și-a scos afară limba. Era un fel de a răspunde că nu poate răspunde.
10:50
Prima ședință a noului Guvern: Fostul ministru Alexei Buzu, numit secretar general al Guvernului, iar Radu Vrabie, noul șef al Serviciului Vamal # Veridica.md
Aproximativ jumătate dintre membrii Cabinetului Munteanu au făcut parte și din guvernul precedent.
Ieri
10:30
În regiune se dă, în prezent, cea mai grea dintre bătăliile în desfășurare pe întregul front ucrainean.
10:00
El a afirmat că decizia este una personală și are legătură cu o promovare.
09:50
Operațiunile de zbor au fost reluate, dar încă pot exista întârzieri și unele anulări de zboruri.
09:40
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola așteptată în vizită oficială la Chișinău # Veridica.md
Roberta Metsola, va susține un discurs la ședința solemnă de constituire a noului legislativ al Republicii Moldova.
09:20
Zohran Mamdani va fi noul primar al New Yorkului, iar Abigail Spanberger și Mikie Sherill noile guvernatoare ale statelor Virginia și New Jersey.
4 noiembrie 2025
21:50
Potrivit comisarei europene pentru extindere Marta Kos, în ultimul an, R. Moldova a înregistrat cel mai semnificativ progres dintre toate țările candidate.
19:10
Maia Sandu a spus la Bruxelles că R. Moldova este pregătită să deschidă primele clustere de negociere în această lună și că așteaptă aceeași determinare și din partea UE.
18:50
Comisia Europeană: Moldova a îndeplinit condițiile necesare pentru a deschide trei clustere în negocierile de aderare # Veridica.md
Comisia Europeană este hotărâtă să sprijine obiectivul Chișinăului de a încheia provizoriu negocierile de aderare până la începutul anului 2028, care este ambițios, dar realizabil.
15:30
El a fost unul dintre principalii artizani ai invaziei americane din Irak în 2003.
15:00
Bruxellesul susține și obiectivul „ambițios” al admiterii Ucrainei, dar solicită o „accelerare a ritmului reformelor”, în special în ceea ce privește respectarea statului de drept.
14:20
Erau la doi cetățeni ai țării vecine.
14:00
Noul Guvern condus de premierul Alexandru Munteanu urmează să se convoace miercuri, 5 noiembrie, în prima ședință a Cabinetului de miniștri.
14:00
Un cetăţean din Republica Moldova, condamnat la închisoare pentru furt în Austria, a fost depistat de polițiștii români de frontieră # Veridica.md
A fost predat unei echipe operative din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui.
13:50
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, vine în România pentru prima oară de când a preluat conducerea Alianţei # Veridica.md
Pe agenda discuţiilor se vor afla ameninţările de pe Flancul Estic, precum şi modalităţile de creştere a securităţii României şi a capacităţii colective de apărare şi descurajare.
13:20
Odată cu votarea cabinetului Munteanu de către Legislativ, la 31 octombrie a.c., s-a încheiat procesul de constituire a două din cele trei instituții supreme ale statului -Parlamentul și Guvernul. La Președinție acest proces s-a consumat cu aproape un an în urmă, după ce Maia Sandu a câștigat scrutinul prezidențial din 2024.
12:50
Ungaria: pastorul metodist septuagenar Gabor Ivanyi riscă până la zece ani de închisoare # Veridica.md
Critic al premierului Viktor Orban, el e acuzat că s-a îmbrâncit cu polițiștii.
12:20
ANRE a aprobat un pachet de acte normative pentru integrarea sistemul energetic național la cel european # Veridica.md
ANRE a aprobat un pachet amplu de acte normative esențiale pentru integrarea deplină a sistemului electroenergetic național în piața europeană de energie
11:30
Trump amenință să taie finanțarea New Yorkului după alegerile pentru primăria oraşului # Veridica.md
Măsura ar putea fi luată dacă democratul Zohran Mamdani devine primarul metropolei americane.
10:40
Între 1998 şi 2018, el a ocupat postul de președinte al prezidiului Adunării Supreme de la Phenian.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:40
Președinta organizației teritoriale Edineț a fostului partid „Șor”, condamnată la 4 ani de închisoare într-un dosar privind finanțarea ilegală a formațiunii.
09:20
Războiul din Ucraina se va oprit imediat, dacă președintele Ucrainei va fi înlăturat, potrivit propagandei pro-Kremlin, care citează un deputat ucrainean acuzat de înaltă trădare.
07:20
Miniștrii de externe din țările musulmane cer Israelului și Hamas să respecte armistițiul # Veridica.md
Un comandant al Hezbollah a fost ucis, în urma unui atac israelian cu drone în sudul Libanului.
06:50
Rusia anunţă că trupele sale înaintează printre ruinele orașului.
06:20
Ministerul italian de externe îl convoacă pe ambasadorul Rusiei.
3 noiembrie 2025
22:10
Țuțu este acuzat de escrocherie, trafic de influență și îmbogățire ilicită.
18:00
Sunt preconizate rafale de vânt cu viteze de până la 184 km/h şi ploi abundente, care pot pune viaţa în pericol şi pot provoca pagube, în special în zonele de coastă.
17:10
România, sondaj: peste o treime dintre respondenți ar vota cu opoziția naționalistă şi aproape jumătate ar susţine suspendarea preşedintelui Nicușor Dan # Veridica.md
AUR e în pierdere cu 5 procente față de un studiu similar din iulie.
16:40
Finanțarea provine din Fondul pentru inovare, utilizând veniturile din schema UE de comercializare a certificatelor de emisii.
16:10
Arestările au avut loc după ciocnirile între opozanții și susținătorii președintelui Vucic.
16:00
Este prima vizită a unui secretar al apărării american în regiune, din ultimii opt ani.
