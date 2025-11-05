Cel puțin 11 morți și peste 30 de răniți într-un incendiu în Bosnia

Veridica.md, 5 noiembrie 2025 13:50

Focul a izbucnit la etajul al șaptelea al unui cămin de bătrâni din Tuzla, în nord-estul țării.

Acum 5 minute
14:10
Rusia acuză NATO că exersează o blocadă a exclavei Kaliningrad Veridica.md
Moscova amenință cu un răspuns „imediat și ferm” la orice agresiune militară împotriva regiunii.
Acum 15 minute
14:00
E doliu în fotbalul românesc: a murit marele antrenor Emerich Jenei Veridica.md
Conduse de el, Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni, în 1986, iar echipa națională a revenit la un turneu final mondial după 20 de ani, în 1990.
Acum 30 minute
13:50
Cel puțin 11 morți și peste 30 de răniți într-un incendiu în Bosnia Veridica.md
Focul a izbucnit la etajul al șaptelea al unui cămin de bătrâni din Tuzla, în nord-estul țării.
Acum o oră
13:30
Pecheziții la sediul ministerului român al Sănătăţii Veridica.md
Ancheta vizează 18 medici care au solicitat recunoaşterea titlurilor de specialist dobândite în Republica Moldova.
Acum 2 ore
12:40
PAS l-a adus la putere pe Șor în Găgăuzia? Veridica.md
Deputații găgăuzi se dezic de Ilan Șor, analiza programului noului guvern și declarațiile critice la adresa Republicii Moldova ale unui fost deputat – acestea au fost subiectele discutate în mass-media găgăuză pe parcursul săptămânii trecute.
Acum 4 ore
12:10
Kremlinul așteaptă clarificări de la Casa Albă în legătură cu reluarea testelor nucleare Veridica.md
Pe de altă parte, Rusia continuă să dezvolte noi rachete nucleare.
11:50
Guvernul denunță acordul Moldo-Rus privind centrele culturale Veridica.md
Centrul Cultural Rus de la Chișinău este administrat de agenția rusă Rossotrudnichestvo, aflată sub controlul președintelui rus și sancționată de UE.
11:10
Patriotismul de tarla al tovarășei Diana Caraman și Centrul Culturii Ruse Veridica.md
Liderul și deputatul comunist Vladimir Voronin a amuzat toată lumea, atunci când, la întrebarea unei jurnaliste, și-a scos afară limba. Era un fel de a răspunde că nu poate răspunde.
10:50
Prima ședință a noului Guvern: Fostul ministru Alexei Buzu, numit secretar general al Guvernului, iar Radu Vrabie, noul șef al Serviciului Vamal Veridica.md
Aproximativ jumătate dintre membrii Cabinetului Munteanu au făcut parte și din guvernul precedent.
10:30
Zelenski a vizitat trupele ucrainene în zona orașului Pokrovsk Veridica.md
În regiune se dă, în prezent, cea mai grea dintre bătăliile în desfășurare pe întregul front ucrainean.
Acum 6 ore
10:00
Șeful Serviciului Vamal, Alexandru Iacub demisionează din funcție Veridica.md
El a afirmat că decizia este una personală și are legătură cu o promovare.
09:50
Aeroportul din Bruxelles și-a închis spațiul aerian din cauza prezenței unor drone Veridica.md
Operațiunile de zbor au fost reluate, dar încă pot exista întârzieri și unele anulări de zboruri.
09:40
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola așteptată în vizită oficială la Chișinău Veridica.md
Roberta Metsola, va susține un discurs la ședința solemnă de constituire a noului legislativ al Republicii Moldova.
09:20
Democrații câștigă primele alegeri importante din al doilea mandat al lui Trump Veridica.md
Zohran Mamdani va fi noul primar al New Yorkului, iar Abigail Spanberger și Mikie Sherill noile guvernatoare ale statelor Virginia și New Jersey.
Acum 24 ore
21:50
Marta Kos: Moldova a făcut cel mai însemnat progres Veridica.md
Potrivit comisarei europene pentru extindere Marta Kos, în ultimul an, R. Moldova a înregistrat cel mai semnificativ progres dintre toate țările candidate.
19:10
Aderarea la UE, singura garanție pentru democrație și stabilitate Veridica.md
Maia Sandu a spus la Bruxelles că R. Moldova este pregătită să deschidă primele clustere de negociere în această lună și că așteaptă aceeași determinare și din partea UE.
18:50
Comisia Europeană: Moldova a îndeplinit condițiile necesare pentru a deschide trei clustere în negocierile de aderare Veridica.md
Comisia Europeană este hotărâtă să sprijine obiectivul Chișinăului de a încheia provizoriu negocierile de aderare până la începutul anului 2028, care este ambițios, dar realizabil.
15:30
Fostul vicepreședinte american Dick Cheney a decedat Veridica.md
El a fost unul dintre principalii artizani ai invaziei americane din Irak în 2003.
15:00
Comisia Europeană salută progresele Republicii Moldova pe calea aderării Veridica.md
Bruxellesul susține și obiectivul „ambițios” al admiterii Ucrainei, dar solicită o „accelerare a ritmului reformelor”, în special în ceea ce privește respectarea statului de drept.
14:20
Permise de conducere ucrainene false, descoperite de poliţiştii români de frontieră Veridica.md
Erau la doi cetățeni ai țării vecine.
Ieri
14:00
Guvernul Munteanu se întrunește mâine în prima ședință Veridica.md
Noul Guvern condus de premierul Alexandru Munteanu urmează să se convoace miercuri, 5 noiembrie, în prima ședință a Cabinetului de miniștri.
14:00
Un cetăţean din Republica Moldova, condamnat la închisoare pentru furt în Austria, a fost depistat de polițiștii români de frontieră Veridica.md
A fost predat unei echipe operative din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui.
13:50
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, vine în România pentru prima oară de când a preluat conducerea Alianţei Veridica.md
Pe agenda discuţiilor se vor afla ameninţările de pe Flancul Estic, precum şi modalităţile de creştere a securităţii României şi a capacităţii colective de apărare şi descurajare.
13:20
Guvernul Munteanu – între structură și priorități Veridica.md
Odată cu votarea cabinetului Munteanu de către Legislativ, la 31 octombrie a.c., s-a încheiat procesul de constituire a două din cele trei instituții supreme ale statului -Parlamentul și Guvernul. La Președinție acest proces s-a consumat cu aproape un an în urmă, după ce Maia Sandu a câștigat scrutinul prezidențial din 2024.
12:50
Ungaria: pastorul metodist septuagenar Gabor Ivanyi riscă până la zece ani de închisoare Veridica.md
Critic al premierului Viktor Orban, el e acuzat că s-a îmbrâncit cu polițiștii.
12:20
ANRE a aprobat un pachet de acte normative pentru integrarea sistemul energetic național la cel european Veridica.md
ANRE a aprobat un pachet amplu de acte normative esențiale pentru integrarea deplină a sistemului electroenergetic național în piața europeană de energie
11:30
Trump amenință să taie finanțarea New Yorkului după alegerile pentru primăria oraşului Veridica.md
Măsura ar putea fi luată dacă democratul Zohran Mamdani devine primarul metropolei americane.
10:40
A murit Kim Yong Nam, fostul șef onorific al Coreei de Nord Veridica.md
Între 1998 şi 2018, el a ocupat postul de președinte al prezidiului Adunării Supreme de la Phenian.
09:40
Lidera de la Edineț a fostului partid „Șor”, condamnată la 4 ani de închisoare Veridica.md
Președinta organizației teritoriale Edineț a fostului partid „Șor”, condamnată la 4 ani de închisoare într-un dosar privind finanțarea ilegală a formațiunii.
09:20
FAKE NEWS: Demisia lui Zelenski este condiția obligatorie pentru pacea în Ucraina Veridica.md
Războiul din Ucraina se va oprit imediat, dacă președintele Ucrainei va fi înlăturat, potrivit propagandei pro-Kremlin, care citează un deputat ucrainean acuzat de înaltă trădare.
07:20
Miniștrii de externe din țările musulmane cer Israelului și Hamas să respecte armistițiul Veridica.md
Un comandant al Hezbollah a fost ucis, în urma unui atac israelian cu drone în sudul Libanului.
06:50
Ucraina susține că armata sa rezistă la Pokrovsk Veridica.md
Rusia anunţă că trupele sale înaintează printre ruinele orașului.
06:20
Maria Zaharova ironizează prăbușirea turnului de la Roma Veridica.md
Ministerul italian de externe îl convoacă pe ambasadorul Rusiei.
3 noiembrie 2025
22:10
Procurorii cer 15 ani de închisoare pentru fostul deputat Constantin Țuțu Veridica.md
Țuțu este acuzat de escrocherie, trafic de influență și îmbogățire ilicită.
18:00
Taifun în Filipine Veridica.md
Sunt preconizate rafale de vânt cu viteze de până la 184 km/h şi ploi abundente, care pot pune viaţa în pericol şi pot provoca pagube, în special în zonele de coastă.
17:10
România, sondaj: peste o treime dintre respondenți ar vota cu opoziția naționalistă şi aproape jumătate ar susţine suspendarea preşedintelui Nicușor Dan Veridica.md
AUR e în pierdere cu 5 procente față de un studiu similar din iulie.
16:40
Comisia Europeană investește aproape 3 miliarde de euro în proiecte ecologice Veridica.md
Finanțarea provine din Fondul pentru inovare, utilizând veniturile din schema UE de comercializare a certificatelor de emisii.
16:10
Zeci de persoane reținute la Belgrad, în urma protestelor de ieri Veridica.md
Arestările au avut loc după ciocnirile între opozanții și susținătorii președintelui Vucic.
16:00
Șeful Pentagonului a vizitat granița intercoreeană Veridica.md
Este prima vizită a unui secretar al apărării american în regiune, din ultimii opt ani. 
16:00
Regele Spaniei va vizita China săptămâna viitoare Veridica.md
Madridul încearcă să-și intensifice legăturile comerciale cu Beijingul. 
15:30
A fost semnat acordul pentru înființarea Bursei Internaționale a Moldovei Veridica.md
Proiectul vizează modernizarea pieței de capital a Republicii Moldova și integrarea acesteia în circuitele internaționale.
15:10
Maia Sandu la Bruxelles în ziua prezentării Raportului de Extindere al UE Veridica.md
Vizita oficială a președintei include întâlniri cu Președintele Consiliului European și Comisarii UE pentru extindere și afaceri externe.
15:10
Israel: a fost arestată fosta șefă a Parchetului militar, Yifat Tomer-Yerushalmi Veridica.md
Vineri demisionase, iar duminică se zvonea că a încercat să se sinucidă, după ce a permis scurgerea în presă a unui videoclip care sugera abuzuri grave comise de soldați asupra unui deținut palestinian.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:10
România: în centrul țării ar urma să apară cea mai modernă fabrică de pulberi din lume Veridica.md
E o investiţie de o jumătate de miliard de euro, care creează circa 700 de locuri de muncă noi.
13:50
România-Bulgaria: podul Ruse-Giurgiu se închide iar Veridica.md
Ministerul de Externe de la București le recomandă cetăţenilor români să folosească celelalte puncte de trecere a frontierei.
13:00
Guvernatoarea Băncii Naţionale, Anca Dragu: „dacă ne uităm la economia Republicii Moldova, vedem o transformare semnificativă” Veridica.md
Ea amintește că, acum 10-15 ani, comerţul cu Uniunea Europeană era la circa 30%, iar astăzi se apropie de 70 de procente.
12:30
Război în Ucraina: rușii pretind că avansează la Pokrovosk Veridica.md
Forțele Kievului ar fi țintit instalații logistice militare inamice din regiunea ocupată Lugansk.
12:10
DEZINFORMARE: Autoritățile de la Chișinău vor să instituie cenzura pe rețelele sociale Veridica.md
Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a declarat că autoritățile moldovene vor să preia controlul asupra rețelelor sociale și să aplice cenzura, susține propaganda rusă.
12:10
Guvernul britanic îi retrage fostului prinț Andrew ultimul său titlu militar Veridica.md
Săptămâna trecută, Andrew Mountbatten-Windsor a fost deposedat de toate titlurile regale.
11:40
Guvernul de la Chișinău deschide înregistrările pentru compensațiile la energie în sezonul rece 2025–2026 Veridica.md
Compensațiile la energie vor fi oferite în funcție de venituri și sursa de încălzire.
