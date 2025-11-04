Maria Zaharova ironizează prăbușirea turnului de la Roma
Veridica.md, 4 noiembrie 2025 06:20
Ministerul italian de externe îl convoacă pe ambasadorul Rusiei.
Acum 5 minute
06:50
Rusia anunţă că trupele sale înaintează printre ruinele orașului.
Acum o oră
06:20
Ministerul italian de externe îl convoacă pe ambasadorul Rusiei.
Acum 12 ore
22:10
Țuțu este acuzat de escrocherie, trafic de influență și îmbogățire ilicită.
18:00
Sunt preconizate rafale de vânt cu viteze de până la 184 km/h şi ploi abundente, care pot pune viaţa în pericol şi pot provoca pagube, în special în zonele de coastă.
Acum 24 ore
17:10
România, sondaj: peste o treime dintre respondenți ar vota cu opoziția naționalistă şi aproape jumătate ar susţine suspendarea preşedintelui Nicușor Dan # Veridica.md
AUR e în pierdere cu 5 procente față de un studiu similar din iulie.
16:40
Finanțarea provine din Fondul pentru inovare, utilizând veniturile din schema UE de comercializare a certificatelor de emisii.
16:10
Arestările au avut loc după ciocnirile între opozanții și susținătorii președintelui Vucic.
16:00
Este prima vizită a unui secretar al apărării american în regiune, din ultimii opt ani.
16:00
Madridul încearcă să-și intensifice legăturile comerciale cu Beijingul.
15:30
Proiectul vizează modernizarea pieței de capital a Republicii Moldova și integrarea acesteia în circuitele internaționale.
15:10
Vizita oficială a președintei include întâlniri cu Președintele Consiliului European și Comisarii UE pentru extindere și afaceri externe.
15:10
Vineri demisionase, iar duminică se zvonea că a încercat să se sinucidă, după ce a permis scurgerea în presă a unui videoclip care sugera abuzuri grave comise de soldați asupra unui deținut palestinian.
14:10
România: în centrul țării ar urma să apară cea mai modernă fabrică de pulberi din lume # Veridica.md
E o investiţie de o jumătate de miliard de euro, care creează circa 700 de locuri de muncă noi.
13:50
Ministerul de Externe de la București le recomandă cetăţenilor români să folosească celelalte puncte de trecere a frontierei.
13:00
Guvernatoarea Băncii Naţionale, Anca Dragu: „dacă ne uităm la economia Republicii Moldova, vedem o transformare semnificativă” # Veridica.md
Ea amintește că, acum 10-15 ani, comerţul cu Uniunea Europeană era la circa 30%, iar astăzi se apropie de 70 de procente.
12:30
Forțele Kievului ar fi țintit instalații logistice militare inamice din regiunea ocupată Lugansk.
12:10
DEZINFORMARE: Autoritățile de la Chișinău vor să instituie cenzura pe rețelele sociale # Veridica.md
Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a declarat că autoritățile moldovene vor să preia controlul asupra rețelelor sociale și să aplice cenzura, susține propaganda rusă.
12:10
Săptămâna trecută, Andrew Mountbatten-Windsor a fost deposedat de toate titlurile regale.
11:40
Guvernul de la Chișinău deschide înregistrările pentru compensațiile la energie în sezonul rece 2025–2026 # Veridica.md
Compensațiile la energie vor fi oferite în funcție de venituri și sursa de încălzire.
11:00
Republica Moldova candidează, pentru prima dată, pentru un loc în Consiliul Executiv al UNESCO.
10:50
Având o rază mare de acțiune, aceste rachete pot lovi inclusiv capitala rusă, Moscova.
10:40
Este al doilea incident de acest fel în Germania, în săptămâna trecută.
10:30
Mihail Mișustin se va întâlni cu omologul Li Qiang, dar și cu liderul chinez Xi Jinping.
Ieri
18:30
Statele Unite au intensificat presiunea asupra autorităților libaneze pentru a dezarma gruparea teoristă șiită.
12:40
Majoritatea aeroporturilor americane se confruntă cu lipsa controlorilor de trafic aerian, din cauza shutdown-ului guvernamental.
08:00
Infrastructura portuară a fost grav afectată, iar un petrolier a fost incendiat.
07:50
Poliţia britanică a arestat doi bărbaţi, iar ancheta este coordonată de ofiţeri antiterorism.
Mai mult de 2 zile în urmă
05:50
Mai multe surse afirmă că în respectiva bază sunt depozitate arme nucleare americane.
05:50
Fostul jihadist a devenit primul președinte sirian din ultimele decenii care s-a adresat Adunării Generale a ONU.
1 noiembrie 2025
19:10
Doliu național, duminică, în Albania, după moartea fostului prim-ministru socialist Fatos Nano # Veridica.md
A avut trei mandate de premier și, între acestea, a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru delapidare și a evadat împreună cu mii de alți deținuți.
18:30
Irlanda: atac asupra unui centru care găzduiește solicitanți de azil, inclusiv femei și copii # Veridica.md
Guvernanții de la Dublin califică incidentul drept „odios”.
17:30
Consiliul Concurenţei nu a primit de la grupul petrolier rus Lukoil nicio notificare cu privire la o potenţială tranzacţie care să vizeze activele din România # Veridica.md
„Zvonul ăsta este de cel puţin doi ani, tot aud că e de vânzare Lukoil, tot primesc întrebări” - afirmă preşedintele Consiliului, Bogdan Chiriţoiu.
16:40
Accidentul, soldat cu 16 morți, e atribuit de numeroși sârbi corupției generalizate din administrație.
16:30
Administrația Trump pretinde că vrea să protejeze mai bine „informațiile sensibile”.
16:00
Deținerea ilegală de arme este răspândită, iar disputele sângeroase sunt frecvente pe insula grecească.
15:30
El scrie că „drumul european ales de fraţii noştri este cel corect.”
15:00
Poliţia Română susține că tratează cu maximă seriozitate orice sesizare privind ameninţări, acte de violenţă sau alte fapte care pot afecta siguranţa persoanelor # Veridica.md
Liderul partidului AUR (opoziția naționalistă), George Simion, afirmă că a fost amenințat cu moartea, dar nicio audiere nu a avut loc până în prezent.
14:20
Armata rusă a lansat în octombrie 270 de rachete asupra Ucrainei, mai multe decât în orice altă lună de la începutul anului 2023 # Veridica.md
Rușii au trimis, de asemenea, 5.300 de drone.
13:40
Fotbal, Italia: fostul internaţional francez Patrick Vieira nu mai este antrenor la Genoa, club deţinut de românul Dan Şucu # Veridica.md
Acesta e acționar majoritar și la Rapid București, una dintre cele mai populare echipe de fotbal din România.
12:50
Noul Guvern condus de economistul Alexandru Munteanu și-a depus jurământul, sâmbătă, 1 noiembrie.
11:10
Armata rusă avansează încet spre orașul strategic din estul Ucrainei de peste un an.
10:50
Cei patru au fost găsiţi vinovaţi de conspirație pentru vandalizarea memorialului Holocaustului din Paris.
09:40
FBI a arestat mai multe persoane, suspectate că plănuiau un atac în timpul weekendului de Halloween.
09:30
India este unul din principalii parteneri ai SUA în contracararea influenței chineze în regiune.
09:10
Beijingul vrea să trimită un echipaj uman pe Lună până în 2030.
08:40
Cinci dintre aceștia fac parte din Guvernul condus de Alexandru Munteanu.
31 octombrie 2025
21:20
Premierul a declarat că noua echipă guvernamentală se va concentra pe creșterea economică și pe continuarea direcției strategice de aderare a R. Moldova la UE.
13:40
Media occidentale precizează cu nu au putut verifica informaţia în mod independent.
13:20
Se împlineşte un an de la prăbușirea acoperișului din beton al gării din Novi Sad, care s-a soldat cu 16 morți, printre care copii.
12:50
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, merge vineri în Parlament pentru a cere votul de încredere pentru cabinetul său de miniștri și pentru programul de guvernare „UE, pace, dezvoltare”. Dezbaterile judiciare în dosarul lui Vladimir Plahotniuc se desfășoară într-un ritm alert, fapt ce îl face pe oligarh să denunțe implicații politice. Republica Moldova se pare că este afectată de decizia SUA de a aplica sancțiuni Grupului rusesc Lukoil, care livrează un volum considerabil de motorină pieței moldovenești, în special instituțiilor de stat și Aeroportului Internațional Chișinău. Acestea sunt subiecte pe care le vom dezvolta în sinteza de astăzi.
