Permise de conducere ucrainene false, descoperite de poliţiştii români de frontieră
Veridica.md, 4 noiembrie 2025 14:20
Erau la doi cetățeni ai țării vecine.
Noul Guvern condus de premierul Alexandru Munteanu urmează să se convoace miercuri, 5 noiembrie, în prima ședință a Cabinetului de miniștri.
Un cetăţean din Republica Moldova, condamnat la închisoare pentru furt în Austria, a fost depistat de polițiștii români de frontieră # Veridica.md
A fost predat unei echipe operative din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui.
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, vine în România pentru prima oară de când a preluat conducerea Alianţei # Veridica.md
Pe agenda discuţiilor se vor afla ameninţările de pe Flancul Estic, precum şi modalităţile de creştere a securităţii României şi a capacităţii colective de apărare şi descurajare.
Odată cu votarea cabinetului Munteanu de către Legislativ, la 31 octombrie a.c., s-a încheiat procesul de constituire a două din cele trei instituții supreme ale statului -Parlamentul și Guvernul. La Președinție acest proces s-a consumat cu aproape un an în urmă, după ce Maia Sandu a câștigat scrutinul prezidențial din 2024.
Ungaria: pastorul metodist septuagenar Gabor Ivanyi riscă până la zece ani de închisoare # Veridica.md
Critic al premierului Viktor Orban, el e acuzat că s-a îmbrâncit cu polițiștii.
ANRE a aprobat un pachet de acte normative pentru integrarea sistemul energetic național la cel european # Veridica.md
ANRE a aprobat un pachet amplu de acte normative esențiale pentru integrarea deplină a sistemului electroenergetic național în piața europeană de energie
Trump amenință să taie finanțarea New Yorkului după alegerile pentru primăria oraşului # Veridica.md
Măsura ar putea fi luată dacă democratul Zohran Mamdani devine primarul metropolei americane.
Între 1998 şi 2018, el a ocupat postul de președinte al prezidiului Adunării Supreme de la Phenian.
Președinta organizației teritoriale Edineț a fostului partid „Șor”, condamnată la 4 ani de închisoare într-un dosar privind finanțarea ilegală a formațiunii.
Războiul din Ucraina se va oprit imediat, dacă președintele Ucrainei va fi înlăturat, potrivit propagandei pro-Kremlin, care citează un deputat ucrainean acuzat de înaltă trădare.
Miniștrii de externe din țările musulmane cer Israelului și Hamas să respecte armistițiul # Veridica.md
Un comandant al Hezbollah a fost ucis, în urma unui atac israelian cu drone în sudul Libanului.
Rusia anunţă că trupele sale înaintează printre ruinele orașului.
Ministerul italian de externe îl convoacă pe ambasadorul Rusiei.
Țuțu este acuzat de escrocherie, trafic de influență și îmbogățire ilicită.
Sunt preconizate rafale de vânt cu viteze de până la 184 km/h şi ploi abundente, care pot pune viaţa în pericol şi pot provoca pagube, în special în zonele de coastă.
România, sondaj: peste o treime dintre respondenți ar vota cu opoziția naționalistă şi aproape jumătate ar susţine suspendarea preşedintelui Nicușor Dan # Veridica.md
AUR e în pierdere cu 5 procente față de un studiu similar din iulie.
Finanțarea provine din Fondul pentru inovare, utilizând veniturile din schema UE de comercializare a certificatelor de emisii.
Arestările au avut loc după ciocnirile între opozanții și susținătorii președintelui Vucic.
Este prima vizită a unui secretar al apărării american în regiune, din ultimii opt ani.
Madridul încearcă să-și intensifice legăturile comerciale cu Beijingul.
Proiectul vizează modernizarea pieței de capital a Republicii Moldova și integrarea acesteia în circuitele internaționale.
Vizita oficială a președintei include întâlniri cu Președintele Consiliului European și Comisarii UE pentru extindere și afaceri externe.
Vineri demisionase, iar duminică se zvonea că a încercat să se sinucidă, după ce a permis scurgerea în presă a unui videoclip care sugera abuzuri grave comise de soldați asupra unui deținut palestinian.
România: în centrul țării ar urma să apară cea mai modernă fabrică de pulberi din lume # Veridica.md
E o investiţie de o jumătate de miliard de euro, care creează circa 700 de locuri de muncă noi.
Ministerul de Externe de la București le recomandă cetăţenilor români să folosească celelalte puncte de trecere a frontierei.
Guvernatoarea Băncii Naţionale, Anca Dragu: „dacă ne uităm la economia Republicii Moldova, vedem o transformare semnificativă” # Veridica.md
Ea amintește că, acum 10-15 ani, comerţul cu Uniunea Europeană era la circa 30%, iar astăzi se apropie de 70 de procente.
Forțele Kievului ar fi țintit instalații logistice militare inamice din regiunea ocupată Lugansk.
DEZINFORMARE: Autoritățile de la Chișinău vor să instituie cenzura pe rețelele sociale # Veridica.md
Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a declarat că autoritățile moldovene vor să preia controlul asupra rețelelor sociale și să aplice cenzura, susține propaganda rusă.
Săptămâna trecută, Andrew Mountbatten-Windsor a fost deposedat de toate titlurile regale.
Guvernul de la Chișinău deschide înregistrările pentru compensațiile la energie în sezonul rece 2025–2026 # Veridica.md
Compensațiile la energie vor fi oferite în funcție de venituri și sursa de încălzire.
Republica Moldova candidează, pentru prima dată, pentru un loc în Consiliul Executiv al UNESCO.
Având o rază mare de acțiune, aceste rachete pot lovi inclusiv capitala rusă, Moscova.
Este al doilea incident de acest fel în Germania, în săptămâna trecută.
Mihail Mișustin se va întâlni cu omologul Li Qiang, dar și cu liderul chinez Xi Jinping.
Statele Unite au intensificat presiunea asupra autorităților libaneze pentru a dezarma gruparea teoristă șiită.
Majoritatea aeroporturilor americane se confruntă cu lipsa controlorilor de trafic aerian, din cauza shutdown-ului guvernamental.
Infrastructura portuară a fost grav afectată, iar un petrolier a fost incendiat.
Poliţia britanică a arestat doi bărbaţi, iar ancheta este coordonată de ofiţeri antiterorism.
Mai multe surse afirmă că în respectiva bază sunt depozitate arme nucleare americane.
Fostul jihadist a devenit primul președinte sirian din ultimele decenii care s-a adresat Adunării Generale a ONU.
Doliu național, duminică, în Albania, după moartea fostului prim-ministru socialist Fatos Nano # Veridica.md
A avut trei mandate de premier și, între acestea, a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru delapidare și a evadat împreună cu mii de alți deținuți.
Irlanda: atac asupra unui centru care găzduiește solicitanți de azil, inclusiv femei și copii # Veridica.md
Guvernanții de la Dublin califică incidentul drept „odios”.
Consiliul Concurenţei nu a primit de la grupul petrolier rus Lukoil nicio notificare cu privire la o potenţială tranzacţie care să vizeze activele din România # Veridica.md
„Zvonul ăsta este de cel puţin doi ani, tot aud că e de vânzare Lukoil, tot primesc întrebări” - afirmă preşedintele Consiliului, Bogdan Chiriţoiu.
Accidentul, soldat cu 16 morți, e atribuit de numeroși sârbi corupției generalizate din administrație.
Administrația Trump pretinde că vrea să protejeze mai bine „informațiile sensibile”.
Deținerea ilegală de arme este răspândită, iar disputele sângeroase sunt frecvente pe insula grecească.
El scrie că „drumul european ales de fraţii noştri este cel corect.”
Poliţia Română susține că tratează cu maximă seriozitate orice sesizare privind ameninţări, acte de violenţă sau alte fapte care pot afecta siguranţa persoanelor # Veridica.md
Liderul partidului AUR (opoziția naționalistă), George Simion, afirmă că a fost amenințat cu moartea, dar nicio audiere nu a avut loc până în prezent.
Armata rusă a lansat în octombrie 270 de rachete asupra Ucrainei, mai multe decât în orice altă lună de la începutul anului 2023 # Veridica.md
Rușii au trimis, de asemenea, 5.300 de drone.
